Dreigend en paaiend proberen voorlichters de journalistiek te beïnvloeden

Trouw-redacteuren over de druk van voorlichters

Bart Zuidervaart

(Chef van de politieke redactie)

“Dat nieuwe Kamerleden heel erg worden afgeschermd door voorlichters, snap ik tot op zekere hoogte. Ze moeten hun weg nog vinden, zitten nog niet diep in alle dossiers, dus het is fijn als ze op lastige momenten uit de wind worden gehouden. Maar ik vind het vervelend als wij Kamerleden direct benaderen voor een gesprek, en de voorlichter terugappt ‘Wat wil je weten’.

Daar zit iets van wantrouwen in. Terwijl wij wel uitkijken om een Kamerlid tekort te doen of een loopje met de feiten te nemen. Politici zijn vaak onze belangrijkste bronnen. Toch lijkt dat wantrouwen de afgelopen tien jaar steviger geworden. De afstand tussen journalisten en politici groeit vanwege de muur van voorlichting.

Onlangs stelde een collega in de wandelgangen een paar vragen aan iemand van CDA. De voorlichter stond ernaast en zei ‘Stuur de quotes even van tevoren op’. Dat doen we niet voor drie of vier simpele vragen, dat is gekkigheid. Maar voorlichters gaan ervan uit dat het vanzelfsprekend is, dat ze er recht op hebben.

Daar zou best meer discussie over mogen komen, zeker in Den Haag. Moeten wij als journalisten niet moeilijker doen over het ter inzage leggen van stukken? Moet de beroepsgroep niet ergens een lijn trekken? Dat werkt alleen als je collectief optreedt. Want als één krant zegt dat je je interview niet van te voren mag lezen, gaat de minister gewoon naar een andere.”