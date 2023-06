Dood en verderf: voor Poetin is de inzet van terreur een militaire strategie

Tsjetsjenië, 9 april 2004. In een open veld vlak bij het dorpje Rigachoj in de hoge bergen van de zuid-Russische deelrepubliek in de Kaukasus, liggen de lichaampjes van vijf kinderen. Stuk voor stuk dragen ze vrolijke, kleurige kleren die fel afsteken tegen hun grauwe, levenloze gezichten. De broertjes en zusjes liggen op een rij van groot naar klein: de oudste is vijf jaar, de jongste, een tweeling, zijn nog geen twaalf maanden oud. Even daarvoor is het vijftal samen met hun moeder om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval.

De foto van het open graf is genomen door de Russische mensenrechtenactivist Natalja Estemirova. Het beeld ging de wereld over en groeide uit tot een van de toonbeelden van het brute geweld dat het Russische leger toepaste tijdens de Tweede Tsjetsjeense Oorlog, die Moskou tussen 1999 en 2009 uitvocht. In de deelrepubliek wilden separatistische rebellen zich destijds afscheiden van Rusland. Samen met de eerste oorlog in de regio, tussen 1994 en 1996, kostte de Russische ‘anti-terreurcampagne’ in het gebied het leven aan zo’n 300.000 mensen, veelal onschuldige burgers, onder wie het gezin Tsintsajeva met zijn vijf kinderen.

‘Vermoord me nu’

Marioepol, Zuid-Oekraïne, achttien jaar later. Verpleegkundigen dragen een zwaargewonde vrouw op een brancard uit een kraamkliniek. Met een wezenloze blik in haar ogen neemt ze de ravage in zich op, terwijl het medisch personeel haar over en door de smeulende puinhopen van het gebouw voert dat zojuist is gebombardeerd bij een Russische luchtaanval. Kort daarna, in een ander ziekenhuis, voelt de vrouw dat de baby in haar buik stopt met bewegen. “Vermoord me nu”, smeekt ze de artsen voordat haar baby dood ter wereld komt. Een half uur na de doodgeboorte sterft de vrouw zelf ook.

De oorlog in Oekraïne is tegen die tijd pas twee weken oud en toch geldt het beeld, dat werd gemaakt door de Oekraïense fotojournalist Evgeniy Maloletka die er dit jaar de World Press Photo mee won, dan al als een van de meest navrante en exemplarische voorbeelden van het willekeurige geweld dat Moskou sinds 24 februari vorig jaar over het buurland uitstort. Ook dit beeld ging de wereld over. De internationale gemeenschap walgt van het tafereel dat het Kremlin nog onder het tapijt probeerde te vegen door te beweren dat het in scène was gezet.

Meerdere precedenten

Twee beelden, twee oorlogen en twee contexten, maar desalniettemin zijn er ook belangrijke overeenkomsten tussen de foto’s. Zeker als het gaat over de tactiek van het Russische leger die achter de beelden schuilgaat, zijn de gelijkenissen schrijnend. Anders gezegd: de inzet van terreur als militaire tactiek heeft meerdere precedenten in de recente oorlogsgeschiedenis van Rusland.

Zo was er voor het bombardement van de kraamkliniek in Marioepol het bombardement van een kraamkliniek in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, in oktober 1999, waarbij tientallen mensen het leven lieten. Voor het bloedbad in Boetsja was er het bloedbad van Novje Aldi, waar in februari 2000 één dag na een clusterbombardement rond de zeventig Tsjetsjenen door Russische soldaten werden vermoord tijdens een etnische zuivering.

En voor de systematische aanvallen op civiele infrastructuur in Oekraïne, zoals de ontploffing van de Kachovka-stuwdam in de regio Cherson deze week, waren er de aanvallen op elektriciteits- en watercentrales in Tsjetsjenië.

Inwoners van Grozny ontvluchten de verwoeste Tsjetsjeense hoofdstad in 1995. Beeld AFP

Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange lijst die illustreert hoe Rusland oorlogsmisdaden en terreur inzet als wapen. Want net als in Oekraïne waren ook in Tsjetsjenië scholen, speeltuinen, woningen, ziekenhuizen, musea, theaters, markten, verkeersknooppunten en rijen bij winkels systematisch en op grote schaal het doelwit van bombardementen. Het handelen van het Russische leger in Tsjetsjenië is daarmee in feite een blauwdruk voor hoe het Russische leger onder president Poetin oorlog voert.

Parallelle oorlog tegen de burgerbevolking

Door de inzet van terreur voert het Kremlin naast een oorlog tegen een regulier leger of gewapende militie, een parallelle oorlog tegen de burgerbevolking. Het is een strategie die enkel en alleen als doel heeft een humanitaire crisis te veroorzaken. Dat is ook precies de reden dat het woord ‘terreur’ hier van toepassing is: de werkwijze dient doorgaans geen enkel militair-strategisch doel en levert op het slagveld weinig tot geen tactisch of strategisch voordeel op.

Wel heeft de tactiek als doel zoveel mogelijk menselijk leed te veroorzaken en angst te zaaien onder de burgerbevolking. Net zoals terreurorganisaties als de Eta, IRA, Al-Qaida of IS dat jarenlang deden of nog steeds doen. Met het belangrijke verschil dat de Russische terreur zich op staatsniveau afspeelt en met legermiddelen wordt georganiseerd.

Wat dat betreft is de explosie van de Kachovka-stuwdam in de rivier de Dnjepr van dinsdag een goed voorbeeld. Hoewel de concrete bewijzen nog ontbreken, wijst alles erop dat Moskou achter de ontploffing zat die de komende tijd grote overstromingen zal veroorzaken, waardoor nu duizenden Oekraïners geëvacueerd moeten worden. Mocht het water in de nabije toekomst zakken, dan zullen hun huizen compleet vernietigd zijn en ook de gewassen die boeren langs de oever van de rivier verbouwen overleven het zeer waarschijnlijk niet.

Resultaat: een humanitaire voedselcrisis die naadloos aansluit op de Russische terreurtactiek. Of in de woorden van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky: “Dit is slechts één Russische terreurdaad. Dit is slechts één Russische oorlogsmisdaad”.

Historische parallellen

Inderdaad, slechts één van Ruslands terreurdaden. Afgelopen winter bestookte het Russische leger bijvoorbeeld al massaal gas- en elektriciteitscentrales in Oekraïne om de burgerbevolking in het buurland angst aan te jagen met het vooruitzicht van een steenkoude en donkere winter. Het massabombardement op Marioepol in het voorjaar van 2022 past in datzelfde rijtje en kent historische parallellen met onder andere Tsjetsjenië.

Tijdens de belegering van Grozny in 1999, die onder leiding stond van Poetin die kort daarvoor was aangetreden als premier onder toenmalig president Boris Jeltsin, werd de Tsjetsjeense hoofdstad met de grond gelijkgemaakt om de vijand op de knieën te krijgen. Het Russische leger gebruikte onder meer tanks, artillerie en straaljagers voor een tapijtbombardement dat de stad geheel in de as legde.

Mede dankzij de inzet van zogeheten vacuümbommen en explosieven die speciaal ontworpen zijn om bunkers op te blazen, kwamen in Grozny alleen al tienduizenden burgers om het leven die in schuilkelders en woningblokken dekking hadden gezocht tegen het geweld.

Door de beschietingen lag Grozny zodanig in puin, dat ze destijds door de Verenigde Naties werd omschreven als ‘de meest vernietigde stad ter wereld’. De beelden, uit februari 2000, van Russische soldaten die in Grozny de nationale vlag planten in een apocalyptisch landschap van verschroeide aarde, smeulend puin en betonskeletten, laten weinig aan de verbeelding over. Het was de onvermijdelijke consequentie van de vernietigingsoorlog en terreur die Poetin over de deelrepubliek uitstortte en waarover ex-president Jeltsin later in zijn memoires schreef dat ‘Poetin zich als een politieke kamikaze gedroeg door zijn gehele politieke kapitaal in de oorlog te gooien en [Tsjetsjenië, red.] tot de grond toe af te branden’.

Tsjetsjenië was een repetitie voor Oekraïne

Die woorden klinken in de huidige context als een grimmige echo uit het verleden. Het draaiboek dat Poetin in Tsjetsjenië gebruikte, haalde hij voor zijn oorlog in Oekraïne naar het lijkt weer uit de kast om het even af te stoffen en vervolgens hoofdstuk voor hoofdstuk, paragraaf voor paragraaf opnieuw uit te voeren. De willekeurige bombardementen van burgerdoelen, martelingen, buitengerechtelijke executies, plunderingen, verkrachtingen, ontvoeringen, de algehele afwezigheid van morele scrupules onder soldaten en de complete vernietiging van hele steden: in zekere zin was Tsjetsjenië een repetitie voor Oekraïne.

Allemaal is het onderdeel van het draaiboek der terreur dat Poetin in al zijn oorlogen door de jaren heen hanteerde en dat in de huidige context leest als de zoveelste macabere déjà-vu uit het verleden. Want behalve in Tsjetsjenië en Oekraïne paste het Kremlin de terreurtactiek ook op andere plekken in de wereld toe.

Zo berichtten diverse onafhankelijke media en mensenrechtenorganisaties dat Russische soldaten tijdens de kortstondige oorlog met Georgië in augustus 2008 in en rondom de afvallige Georgische regio Zuid-Ossetië tientallen burgers gijzelden en enkele Georgische soldaten buitenrechtelijk executeerden. Ook bleek uit een onderzoek van Human Rights Watch in 2009 dat Russisch-Ossetische milities de Georgische bevolking in het gebied terroriseerden door huizen te plunderen, brand te stichten, vrouwen te verkrachten en burgers te ontvoeren.

De slag om Aleppo

Een ander voorbeeld is Syrië, het land waar Rusland zich vanaf 2015 actief ging bemoeien met de burgeroorlog om president-dictator Bashar al-Assad in het zadel te houden. Dankzij de hulp van de Russische luchtmacht wist Assad in betrekkelijk korte tijd grote delen van het land weer onder controle te krijgen, nadat hij in eerste instantie zijn meerdere had moeten erkennen in de diverse rebellengroeperingen. Pas toen het Kremlin besloot in te grijpen en Russische straaljagers hele steden platbombardeerden, keerde het tij voor Assad. Tijdens de duizenden luchtaanvallen die Rusland in Syrië uitvoerde, kwamen volgens de Britse ngo Airwars bijna 25.000 burgers om het leven.

September 2014: een Syrische jongen wacht op medische hulp na een luchtaanval op Aleppo. Beeld AFP

Het bekendste voorbeeld van die willekeurige aanvallen op burgerdoelen in Syrië is de slag om Aleppo. Mede door de inzet van clusterbommen in de stad met een vooroorlogse bevolking van bijna twee miljoen inwoners, legden de Russen onder andere ziekenhuizen, scholen, markten en talloze woningen in de as. Dat gebeurde zelfs op een zodanig systematische wijze dat er in november 2016 niet één werkende kliniek meer was in het deel van Aleppo dat onder controle van de rebellen stond.

In totaal kwamen volgens Airwars tijdens de belegering van de stad in acht maanden tijd zeker zestien ziekenhuizen onder vuur te liggen, waarbij minstens 143 mensen het leven lieten. Volgens diezelfde Airwars-gegevens voerde de alliantie van de Russische luchtmacht en Syrische regeringstroepen sinds 2015 minstens 204 dodelijke aanvallen uit op markten in heel Syrië. Het is een sjabloon dat één op één toepasbaar is op Oekraïne: eind februari dit jaar constateerde een samenwerkingsrapport van diverse ngo’s dat er sinds het begin van de Russische invasie al meer dan 700 aanvallen op medische instellingen plaatsvonden in het land.

Lukraad geweld is geen incident

Stuk voor stuk komen die aanvallen neer op oorlogsmisdaden en vormen ze het bewijs dat het Kremlin ook in Oekraïne simpelweg doet wat het altijd doet: een land en zijn bevolking op de knieën proberen te dwingen door het toepassen van terreurtactieken en arbitrair geweld.

De Russische bereidheid om lukraak geweld toe te passen in Oekraïne is kortom geen incident. Eerder is het een structureel onderdeel van de oorlogsvoering onder Poetin: een standaardmethode van het Russische leger om dood en verderf te zaaien in de hoop zo de vijand tot overgave te dwingen. In Tsjetsjenië was dat voor het eerst zichtbaar en ook in Georgië en Syrië bleek het de onvermijdelijke consequentie van een imperialistisch regime dat zijn geopolitieke ambities ten koste van alles wil verwezenlijken. Wat dat betreft is Oekraïne niets meer dan het zoveelste hoofdstuk in het Russische draaiboek der terreur.

