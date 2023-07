Documentairemaakster Monique Nolte: Ik vind het knap als mensen zich laten filmen in hun kwetsbaarheid

Ze is net terug uit Japan, waar haar documentaire Kees vliegt uit werd vertoond op de EU-filmdagen in Tokio. Monique Nolte was er samen met de hoofdpersoon, de inmiddels 58-jarige Kees Momma. Kees vliegt uit was al de derde film die ze maakte over zijn leven als autist. “Kees wilde eerst niet mee naar Japan”, vertelt ze. “Hij was bang dat we over Rusland moesten vliegen, want hij is erg bezig met de oorlog. Maar ik dacht: deze kans moeten we niet laten lopen. Ik ben op een dag naar hem toe gereden en zei: Luister Kees, je kunt je hele leven nog thuis zitten. Dit is een waanzinnig avontuur, volgens mij moeten wij dit écht gaan doen. Toen ik weer thuis was, belde hij me en riep: ‘Ik doe het!’”

De organisatie van de reis was niet eenvoudig, vertelt ze. Mensen van de Nederlandse ambassade in Japan, betrokken bij de EU-filmdagen, moesten worden ingelicht over hoe Kees te benaderen. “Zo’n trip is sowieso een onderneming. Kees kan op de gekste momenten ontploffen, als er een gillend kind in het vliegtuig zit bijvoorbeeld. Maar het ging perfect. Er was in Tokio een leuke dame van de Nederlandse ambassade, die alles tot in de puntjes regelde. Uiteindelijk heeft Kees op het podium een toespraak gehouden van vijftien minuten, in het Engels. En Kees spreekt dus ook Japans! De mensen daar wisten niet wat ze hoorden. Echt... niet normaal... Hij wilde van alles weten over het menu, vroeg aan mensen waar ze vandaan kwamen... Hij heeft iedereen versteld doen staan.”

De films over Kees, waarin de band met zijn ouders en zijn pogingen op eigen benen te staan een voornaam thema vormen, gaven Monique Nolte nationale bekendheid als documentairemaker. Inmiddels werkt ze aan een vierde film over hem en kreeg ze opnieuw veel lof voor de docu NIKKI, over een tienermeisje uit Den Haag dat opgroeit zonder vader en met een moeder die kampt met borderline.

Die ouder-kindrelatie is iets waar jij door gefascineerd bent.

“Ja, al had ik dat niet meteen in de gaten hoor. Ik heb een tijdje lesgegeven in documentairemaken, aan een aantal studenten. Ik zei in de les: Voordat je iets gaat maken moet je eerst naar jezelf kijken. Waar kom je vandaan, waar zitten je referentiekaders? Pas als je zelf je thema’s kent, kom je uit bij de onderwerpen die je zou moeten maken. Daardoor werden die studenten erg met zichzelf geconfronteerd. En toen vroegen ze natuurlijk aan mij: “Wat is jouw thema dan?” Pas toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk geen thema had... Ik had toen net Het beste voor Kees gemaakt en ik dacht: eigenlijk zit die fascinatie ’m bij mij in die ouder-kindrelatie.”

Waarom houdt dat je zo bezig?

“Ik dacht eerst dat het met mijn vader te maken had. Ik was 17 toen hij overleed aan leukemie. Dat is een heftige gebeurtenis natuurlijk, zeker als je in de puberteit zit. Ik keek erg tegen hem op.

“Mijn moeder zat bij ons thuis in de faciliterende rol. Gezelligheid, koekjes bakken voor mij en mijn jongere broer. Mijn vader was de sterke man, van het type niet zeuren en doorgaan. Maar toen werd hij ongeneeslijk ziek. Vlak voordat hij overleed, zei hij tegen me: “Als ik er niet meer ben, wil jij dan de kar trekken?” Dat was heel confronterend, maar ik realiseerde me dat het inderdaad nodig was, omdat mijn moeder daartoe niet in staat was. Toen mijn vader was overleden, ging ik me heel sterk voordoen. Ook om mijn moeder erdoorheen te trekken. Ik was 17, maar had het gevoel dat ik de sterke schouder moest zijn, omdat het anders helemaal mis zou gaan.

‘Toen mijn vader was overleden, ging ik me heel sterk voordoen. Ook om mijn moeder erdoorheen te trekken.’ Beeld Maartje Geels

“Als ik eerlijk ben, denk ik dat mijn fascinatie voor de ouder-kindrelatie eigenlijk bij mijn moeder vandaan komt. Wat ik zwaar vind is dat als er moeilijke dingen gebeuren, ze in de put gaat zitten. Dan moet ze er door anderen uit worden getrokken. Dat grijpt mij bij de keel. Ik vind mensen die worstelen in het leven en er toch iets van proberen te maken interessant. Ik kan slecht naar documentaires kijken waarin mensen zitten die zichzelf als slachtoffer neerzetten. Die lijden, zonder dat ze enige hoop uitstralen. Ik vind het knap als mensen zich kwetsbaar op durven te stellen, die worsteling laten zien, en zich in hun kwetsbaarheid laten filmen. Zoals Karen, de moeder in mijn documentaire over Nikki.”

Hoe ontdek je dat er in iemand een documentaire zit? Nikki heb je zeven jaar gevolgd. Er is een risico dat er niet uitkomt wat je wil en dat al het werk voor niets is geweest.

“Ik bereid me heel goed voor. Ik wist dat ik iets met een moeizame ouder-kindrelatie wilde, en dan kun je heel veel kanten op. Ik heb gesproken met psychologen, psychiaters, ggz-instellingen, ik heb bij het Trimbos-instituut gezeten en ik heb veel gelezen. Uiteindelijk kwam ik terecht bij KOPP/KOV, zoals dat in de vaktermen heet: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen. Ik heb wel tien, vijftien gezinnen gesproken, maar Nikki en haar moeder Karen waren de enigen die in aanmerking kwamen. Ze straalden een bepaalde kracht uit.”

Ook Kees straalt die uit. Hij is heel direct, en niemand maakt daar een probleem van.

“Ja. Wat ik mooi vind aan hem, is dat hij heel puur en heel eerlijk is. Hij zegt gewoon wat hij denkt; al kan hij af en toe ook mensen manipuleren, hoor. Ik vind zijn blik op de wereld mooi, ook omdat hij zo vaak gelijk heeft. In Tokio bijvoorbeeld zagen we hoe commercieel de wereld eigenlijk is geworden. Grote videoschermen op gebouwen, overal felle kleuren, grote boxen op straat waar de hele dag muziek uit komt; overal waren prikkels. Daar is Kees erg gevoelig voor, maar ík zag daar ook hoe erg het was. Kees verlangt naar de wereld zoals die in de jaren vijftig was. Hij houdt ons soms een spiegel voor. In wat voor wereld leven we nu eigenlijk, en hoe gaan we met elkaar om?”

‘Kees houdt ons soms een spiegel voor.’ Beeld Maartje Geels

Vroeg in je carrière leerde je tv-maker en journalist Ischa Meijer goed kennen. Jullie hadden een hechte band. Is hij erg van invloed geweest op hoe jij te werk gaat?

“Wat Ischa heel erg goed kon, was doordringen tot de kern van iemand, de gevoelige plek. Waar worstelt iemand mee, waar schaamt iemand zich voor? Hij noemde dat ‘de blinde vlek’. Later begreep ik pas wat hij bedoelde. Je moet bij iets komen waar mensen al een tijd mee worstelen, kwetsbare dingen, waar ze zich voor schamen, maar die ze eigenlijk toch graag kwijt willen, zonder dat ze dat zelf door hebben. Ischa was écht geïnteresseerd in mensen, het was geen show. Ik denk dat hij mij daarop geattendeerd heeft. Ik probeer ook nooit genoegen te nemen met een standaard antwoord.”

Hoe is die band met hem ontstaan?

“Ik zat op de School voor de Journalistiek en ging stage lopen bij productiebedrijf TV Dits van Ireen van Ditshuyzen, die ook met Ischa werkte. Hij was de enige man, verder werkten er alleen maar vrouwen. Ireen wist op de eerste dag niet zo goed wat ze met mij als stagiair aan moest en zei: “Ischa komt zo, hij moet maar zeggen of hij je erbij wil hebben.” Nou, Ischa kwam binnen en het eerste wat hij riep was: “Ach nee, weer een vrouw! Ik wil een man! Ga eerst maar eens koffie zetten en brood voor me halen.” Maar ik dacht: ik laat me niet kennen. Dus ik zei: Je zult het toch met mij moeten doen en je gaat maar mee brood halen. Dat vond-ie wel grappig. Op weg naar de winkel kwam hij meteen met een spervuur aan vragen, hij wilde alles van me weten. Dus zo wist hij meteen ook dat mijn vader was overleden. En toen we terugkwamen op de redactie riep hij: ‘Monique blijft!’

“Nog diezelfde avond moest ik met hem uit eten en daarna wilde hij dat ik met hem mee naar zijn huis ging. Zijn woonkamer lag vol met knuffels. Hij hield erg van huiselijkheid. Ik denk dat dat kwam omdat hij met zijn ouders in een concentratiekamp heeft gezeten en daarna door die ouders in de steek is gelaten. Hij was een heel beschadigd jongetje. Hij hield ook erg van de geur van schoon wasgoed in huis. In het kamp hadden ze tegen hem gezegd dat hij stonk, dat had daar ongetwijfeld mee te maken.

“Die eerste avond – dit heb ik nog nooit verteld – begon hij me opeens op mijn mond te zoenen. Maar dat wilde ik niet. Ik schrok. Ik weerde hem af en zei: Zo, en nu vind je me zeker niet leuk meer... Maar toen zei hij: “Nu vind ik je alleen nog maar leuker.” Ik dacht dat hij me niet meer interessant zou vinden, maar het tegenovergestelde gebeurde. Vanaf dat moment is hij mijn leermeester geworden, en een vriend. Veel mensen hebben in die tijd waarschijnlijk gedacht: oh, daar heb je weer een van die groupies van hem... Ik hoorde ook wel dat hij met heel veel vrouwen een relatie had gehad. Maar wij hebben altijd geweten dat we om een andere reden een klik hadden. Hij zag iets in mij. Ik denk dat hij in mij het gemis van een vader herkende.

“Ik denk dat Ischa eigenlijk zo goed wilde interviewen om zijn ouders te laten zien: zie je dat ik er wél toe doe, dat ik een héle goede journalist ben. Ischa is ook overleden (in 1995, aan een hartaanval op zijn 52ste verjaardag, red.) kort nadat zijn beide ouders waren gestorven. Het was alsof zijn doel in het leven weg was, of hij zich toen niet meer hoefde te bewijzen. Ik zeg niet dat het zo is. Maar het zóu kunnen.”

Wilde jij ook iets bewijzen aan je ouders?

“Dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat ik me na de dood van mijn vader op een loopbaan in de journalistiek heb gestort omdat het me invulling gaf. Dan hoefde ik niet veel te denken aan het gemis en de pijn. Bij ons thuis werd er nooit over de dood van mijn vader gesproken. Mijn moeder kon dat ook niet. Het was kennelijk: deksel erop, en doorgaan. Daardoor was het fijn dat ik iets had waarin ik mijn passie kwijt kon. En de journalistiek is een vak waarin je veel met anderen bezig bent en daardoor veel leert, ook over jezelf.”

De afwezige vader, en in het geval van Kees de moeizame band met zijn vader, komt zowel terug in je documentaires over Kees, als die over Nikki. Dat zal niet voor niets zijn.

“Dat is waar, dat heb ik eigenlijk nooit zo gezien... Wat ik me wel al eerder heb gerealiseerd is dat ook Nikki op jonge leeftijd de ouderrol moest innemen, omdat haar moeder het allemaal niet aankon. En toen dacht ik: ja, die film gaat eigenlijk toch wel meer over mezelf dan ik had gedacht...”

Beste 2Doc en nominatie voor Gouden Kalf Monique Nolte (Amsterdam, 1969) werkte onder meer voor NPS, Avro, KRO en NCRV. Haar documentaire Een bitterzoete verleiding over verzamelaars van verrassingseieren werd in 2007 genomineerd voor een Gouden Kalf. Het beste voor Kees verscheen in 2014 bij de NPO en kreeg dat jaar de meeste stemmen in de verkiezing van beste 2Doc (documentaires van de publieke omroep) over een periode van vijf jaar. Het was het vervolg van de docu Trainman (1998) over dezelfde Kees. Kees vliegt uit (2023) is het derde deel in die serie. Deze docu werd aangekocht door Videoland, net als NIKKI (2022) over het opgroeiende tienermeisje Nikki uit Den Haag. Nolte werkt momenteel onder meer aan een nieuwe, vierde film over Kees Momma.

