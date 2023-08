Deze vluchtelingen wonen al decennia te midden van vergane Sovjetglorie in een verlaten Georgisch kuuroord

In een voormalig Georgisch kuuroord uit de Sovjettijd wonen dertig jaar na de oorlog in Abchazië nog altijd vluchtelingen in vervallen sanatoria. ‘Er zijn hier kinderen geboren en ouderen gestorven.’

Onder de gigantische kroonluchter in de entreehal van het Metallurgisch Sanatorium rennen twee jongetjes achter een bal aan. Kappend en draaiend hollen ze over de betonnen vloer tussen de marmeren, terracottakleurige pilaren door. Wanneer de bal na een harde knal tegen de gietijzeren spijlen dreunt die de trapleuningen dragen, vult de hal zich met het echoënde geluid van zingend metaal en krakend hout. Vanaf het met ornamenten gedecoreerde plafond dwarrelt gruis naar beneden. Het vertrek vult zich met de geur van een stoffige bouwplaats en de jongetjes kijken elkaar even schalks aan voordat ze weer onvermoeibaar doorspelen.

Zoals alle herstellingsoorden in Tskaltoebo, een plaatsje in Centraal-Georgië op nog geen 10 kilometer van de regionale hoofdstad Koetaisi, verkeert ook het Metallurgisch Sanatorium al decennia in staat van verval. Ooit, in de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie, gold het stadje als een van de bekendste en populairste kuuroorden van het communistische machtsblok. De geneeskrachtige waterbronnen met radon-carbonaat onder de grond zouden goed zijn voor het hart-, vaat- en hormoonsysteem en ook artritis- en reumapatiënten zouden baat hebben bij de heilzame werking van het mineraalwater.

Beeld Brechtje Rood

Tegen de jaren vijftig van de vorige eeuw stond er op de plek van Tskaltoebo met dank aan duizenden Sovjetarbeiders dan ook een compleet kuuroord. Rondom het centrale park van 80 hectare verrezen 22 neoclassicistische Sovjetsanatoria en nog talloze badhuizen die op het hoogtepunt rond de 150.000 bezoekers per jaar ontvingen. Veelal bestonden de gasten uit Sovjetburgers vanuit het hele land, maar ook de elite van de Communistische Partij kwam naar Tskaltoebo om te kuren.

Stalins privébad

Naar verluidt gaf niemand minder dan Jozef Stalin in de jaren dertig opdracht tot de bouw van het kuuroord, nadat een arts hem zogeheten balneologische behandeling voorschreef voor pijn aan zijn been. Gedurende zijn heerschappij zou de Sovjetdictator hier meermaals gebroederlijk hebben gebadderd met zijn spionnenbaas Lavrenti Beria en andere partijbonzen. In badhuis nummer zes is Stalins privébad nog altijd te bewonderen, elders decoreren mozaïeken van de Sovjetleider de wanden van de sanatoria en in de heuvels boven Tskaltoebo staat de privédatsja van kameraad ‘Soso’.

Maar Stalin overleed, de Sovjet-Unie viel uit elkaar, Georgië werd onafhankelijk en Tskaltoebo raakte in onbruik. Aan het begin van de jaren negentig was het kuuroord verlaten en nam de natuur de sanatoria langzaam over. Vandaag de dag zijn de majestueuze paleizen overwoekerd met struiken, mos en klimplanten en groeien er bomen uit de vloeren waar ooit badgasten op liepen. Tskaltoebo veranderde in een relikwie uit het verleden, een stadje vol vergane Sovjetglorie dat tegenwoordig eerder doet denken aan de set van een postapocalyptische film.

In de voormalige serre groeit in het midden van de ruimte een boom uit het beton. Beeld

Maar desolaat of niet, er lopen nog altijd mensen tussen de ruïnes rond. Na de burgeroorlog in de Georgische regio Abchazië aan het begin van de jaren negentig (zie kader) kwamen duizenden etnisch Georgische vluchtelingen uit de afvallige regio in Tskaltoebo terecht. Om in hun opvang te voorzien, besloot de regering in Tbilisi de vluchtelingen tijdelijk onder te brengen in de verlaten sanatoria in het voormalig kuuroord. In totaal namen ruim 12.000 intern ontheemden hun intrek in de verlaten badplaats met de belofte dat ze binnen afzienbare tijd een nieuw onderkomen zouden krijgen.

De begindagen van het sanitorium

Maar de tijd gleed voorbij, de oorlog verdween uit het collectieve geheugen, de sanatoria in Tskaltoebo raakten verder in verval en politieke beloftes over herhuisvesting vervaagden. Pas in 2009 kwam de regering van toenmalig president Michail Saakasjvili met een nieuw initiatief om de vluchtelingen te herhuisvesten. Maar het plan verliep stroef. Want hoewel het overgrote merendeel van de vluchtelingen de laatste jaren is ondergebracht op nieuwe locaties, wachten vele honderden nog altijd in onzekerheid op een nieuw onderkomen.

Onder hen is ook Linder Chojava. De 41-jarige Georgiër arriveerde in 1993 als elfjarig jongetje in het Metallurgisch Sanatorium, nadat hij met zijn moeder zijn geboorteplaats Gagra aan de Zwarte Zee in het noorden van Abchazië ontvluchtte voor het geweld. Zittend in een van de vele ruimtes op de eerste verdieping die vroeger diende als kamer voor de patiënt-gasten die hier voor een kuurbehandeling kwamen, vertelt hij over de begindagen in het sanatorium.

Dertig jaar geleden kwam vluchteling Linder Chojava (41) als elfjarig jongetje aan in het Metallurgisch Sanatorium. ‘Elke dag houd ik mezelf voor dat we morgen naar huis gaan.’ Beeld Jarron Kamphorst

“Er werden in dit gebouw destijds zeshonderd mensen ondergebracht. In de meeste ruimtes sliepen vijf à zeven personen”, vertelt hij terwijl hij de kamer van nog geen 20 vierkante meter in wijst. In het vertrek staan nu nog altijd een tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed. In het raam dat uitkijkt op een dichtbegroeid bos hangt karton voor de vele barsten en het loslatende behang aan de muren legt op sommige plekken de zoemende, openliggende elektriciteitskabels bloot. “Toen ik hier met mijn moeder en al die andere mensen kwam, overheerste vooral de opluchting. We waren eindelijk veilig na een lange, onzekere en doodenge vlucht.”

Een onzekere vlucht

Dertig jaar later mist Chojava zijn geboortegrond nog altijd. “Ik droom nog steeds over mijn ouderlijk huis. Telkens zie ik hoe de wind de keukenramen open blies en hoe de zeelucht ons appartement vulde met een ziltige geur. In die dromen rijd ik op mijn fietsje via het huis van mijn opa naar school onder de brandende zon langs de kust vol palmbomen en geurende oleanders.”

Hoewel hij slechts een kind was toen de oorlog in 1992 losbarstte, herinnert Chojava het zich nog als de dag van gisteren. “Ik weet nog dat ik dacht ik krijsende dieren op straat hoorde. Pas later realiseerde ik me dat het menselijke geluiden waren. Dat gekrijs en gekerm galmt nog altijd door mijn hoofd. Net als de bominslagen en het geratel van geweren, die dreunen nog altijd na.”

Wat volgde was een onzekere, onvoorspelbare vlucht. “We probeerden met bussen weg te komen uit Gagra, maar die werden constant onder vuur genomen door Tsjetsjenen, Kozakken en Russische artillerie. Als door een godswonder zijn we Abchazië uiteindelijk uitgekomen en kwamen we na een aantal omzwervingen hier in Tskaltoebo in het sanatorium terecht.”

IJdele hoop

Tijdens de jaren dat Chojava in het voormalig zorghotel opgroeide, koesterde hij altijd de hoop dat hij op een dag huiswaarts kon keren. “We zeiden altijd tegen elkaar dat we morgen terug zouden keren en dat doen we nog steeds. Elke dag, al dertig jaar lang, houd ik mezelf voor dat we morgen naar huis gaan.”

Het Metallurgisch Sanatorium Beeld Jarron Kamphorst

Het is ijdele hoop, aangezien de grens tussen Georgië en Abchazië sinds de oorlog voor etnische Georgiërs nagenoeg op slot zit. Maar hoop doet leven, meent zestiger Ira Zvania, die eveneens in de jaren negentig in het Metallurgisch Sanatorium belandde. “Deze plek heeft een bepaalde ziel die moeilijk is te omschrijven. Dit was de plek waar we ons voor het eerst sinds weken weer veilig voelden. Het was ons toevluchtsoord, ons onderdak, onze schuilplaats tegen het geweld op onze geboortegrond.”

Terwijl ze door de gangen van het pand loopt waar de was tussen de Romeinse pilaren hangt te drogen, lijkt ze overmand door weemoed. “We hebben hier zo veel meegemaakt. Er zijn hier kinderen geboren en ouderen gestorven. Het is paradoxaal dat uitgerekend wij als vluchtelingen te midden van dit soort vervlogen pracht en praal al jaren lief en leed delen”, zegt ze in wat ooit de theaterzaal was waar nu een paar stoffige, wankele bioscoopstoeltjes op een vloer staan die bezaaid is met steengruis en houten muurpanelen. Even verderop, in de voormalige serre, groeit in het midden van de ruimte een boom uit het beton die wordt belicht door de zonnestralen die zijdelings door de hoge gewelfde ramen vallen en het vertrek vullen met een okergele gloed.

Het gebouw is ‘op’

Met een beetje fantasie is het goed voor te stellen hoe hier vroeger honderden badgasten rondkuierden tussen alle weelde. Maar de decadente luxe van toen staat in schril contrast met de hedendaagse werkelijkheid, benadrukt Zvania. “Het gebouw is op. Alles stort langzaam in, maar er wonen hier nog altijd tientallen van ons. We horen al jaren dat we vervangende woningen krijgen, maar elke keer draaien de beloftes op niets uit. De mensen die inmiddels wel zijn overgeplaatst, hebben bovendien veel te kleine appartementen gekregen. Het gaat nu zelfs zo ver dat de regering zegt dat ik zelf een appartement moet huren en dat zij dan achteraf wel laten weten of ik financiële steun krijg. Het is de wereld op zijn kop. Daar ga ik dus mooi niet aan mee werken.”

Ook Chojava heeft weinig vertrouwen in de huidige regering als het op de herhuisvesting aankomt. “Sinds deze regering aan de macht is, worden er juist alleen maar meer bureaucratische formaliteiten bedacht. Als ik bijvoorbeeld naar de gemeente ga, dan willen ze opeens allemaal geboorte- en overlijdensaktes van mijn familie zien om te controleren of ik wel echt een vluchteling ben en of ik in aanmerking kom voor een nieuw huis. En dat terwijl een vluchtelingenstatus overerfelijk is. Ze weten allang dat ik die status heb, waarom moet ik dat nu opeens bewijzen?”

Ondertussen maakt diezelfde regering wel plannen om van Tskaltoebo weer een bruisend kuuroord te maken. Met het initiatief ‘Nieuw leven voor Tskaltoebo’ dat in juli vorig jaar werd gelanceerd, wil de overheid het kuuroord revitaliseren en het stadje internationaal op de kaart zetten als toeristische trekpleister. Zelf gaat de overheid daarom miljoenen dollars in het stadje investeren en daarnaast is het de bedoeling dat investeerders het kuuroord weer kleur op de wangen geven.

Toeristische trekpleister in wording

Daarom zette de regering vorig jaar veertien sanatoria via een staatsveiling te koop. Heel succesvol is het project vooralsnog echter niet. Hoewel twee kleinere badhuizen inmiddels alweer een tijdje gasten ontvangen, werden er sinds de zomer van 2022 slechts drie sanatoria verkocht: de ene aan een Georgisch consortium, een tweede aan een Egyptische investeerder en een derde aan een Qatarese investeringsgroep. In het stadje vertalen die verkopen zich vooralsnog alleen in hekken die rondom de verkochte sanatoria staan in afwachting van de werkzaamheden.

Toch heeft gemeentelijk woordvoerder Natia Gakhokidze er alle vertrouwen in dat Tskaltoebo over tien jaar een bruisende toeristische trekpleister is. “Tegen die tijd hebben zich ongetwijfeld meer investeerders gemeld en is Tskaltoebo weer een kuuroord met internationale allure.” Dat het zo lang heeft geduurd om het stadje weer tot leven te wekken, wijt de zegsvrouw aan de vluchtelingen die al die jaren de sanatoria bevolkten.

Het Metallurgisch Sanatorium. Beeld Jarron Kamphorst

“Er waren hier meer dan tienduizend vluchtelingen en die moesten allemaal eerst ergens anders worden ondergebracht. Dat was een moeizaam proces en daarvoor konden er geen plannen worden gemaakt over renovatie en vernieuwing.” Dat er nu nog slechts een paar honderd vluchtelingen in de sanatoria zitten, is volgens Gakhokidze dan ook geen obstakel. “Die doorlopen op het moment allemaal het proces van herhuisvesting. Het zal niet lang duren voordat ook zij een nieuwe, eigen plek hebben.”

Het zijn woorden die een paar honderd meter verderop in het Metallurgisch Sanatorium met het nodige cynisme worden ontvangen. “Als ze mij hier weg willen hebben, moeten ze wel met een degelijk voorstel komen”, meent Zvania. “Ze beloven en roepen al jaren van alles, maar ik ga hier pas weg als ze met een goed, menselijk alternatief komen. Tot die tijd blijft dit mijn thuis.”

De oorlog in Abchazië Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 en de daaropvolgende Georgische onafhankelijkheid, vochten etnische Abchazen met Russische militaire steun tussen 1992 en 1993 een onafhankelijkheidsoorlog uit met de Georgische regering in Tbilisi. Tijdens het conflict in de noordwestelijke regio raakten meer dan 250.000 etnische Georgiërs ontheemd. Nog eens 12.000 mensen kwamen om het leven. Na de oorlog in de jaren negentig ging Abchazië verder als een de facto onafhankelijke staat. In augustus 2008 erkende Rusland Abchazië als een onafhankelijke, soevereine staat nadat Moskou diezelfde maand een kortstondige oorlog uitvocht met Tbilisi in en rondom die andere afvallige Georgische regio: Zuid-Ossetië die het Kremlin daarna eveneens als onafhankelijk erkende.

