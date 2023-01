Deze Noord-Koreaanse jongeren vluchtten naar Zuid-Korea: ‘Ik mis de geur’

Drie jonge Noord-Koreanen vertellen over hun vlucht uit de stalinistische dictatuur. Via China bereikten ze Zuid-Korea, waar de taal vrijwel hetzelfde is maar verder heel veel anders. ‘De Zuid-Koreanen blijven wantrouwig naar ons en ze kijken op ons neer.’

Het leven in de strenge dictatuur die Noord-Korea al decennia is, heeft weinig te bieden, zeker voor jongeren die naar vrijheid en kansen verlangen. Voor sommige Noord-Koreanen zijn de armoede en soms zelfs honger de voornaamste redenen om te vluchten, voor anderen is vooral de onvrijheid ondraaglijk. Alle Noord-Koreanen hebben te maken met vergaande rechteloosheid, de staat bepaalt alles en de rechter biedt geen uitkomst.

Eenmaal in vrijheid kunnen de Noord-Koreaanse vluchtelingen spannende verhalen vertellen: ze vluchtten zwemmend over de grensrivier of in de winter over het ijs, soms op een moment dat ze kozen na advies van een sjamaan. Maar nog opmerkelijker zijn hun ervaringen na aankomst in het democratische Zuid-Korea, dat ze alleen kenden van illegale films en series. Een nieuw leven opbouwen in een land dat economisch en technologisch decennia voorloopt, maar waar ook iedereen op zichzelf is aangewezen, is niet altijd gemakkelijk.

De wereld bleek anders

In Zuid-Korea leden de kinderen honger, dat leerde Choi (zijn achternaam) op school. De Zuid-Koreanen waren bovendien bevriend met de Verenigde Staten, de grote vijand van zijn vaderland Noord-Korea. Daar was gelukkig alles perfect, dankzij de familie Kim en de staatsfilosofie ‘Juche’, het idee dat Noord-Korea helemaal voor zichzelf kan zorgen.

De 21-jarige jongeman, sportief gekleed in een zwarte coltrui en met een koperkleurig horloge, wil liever niet met zijn voornaam vermeld worden. Veel Koreanen hebben dezelfde achternaam en zo kan hij anoniem blijven in zijn nieuwe land, waar hij nog een toekomst moet opbouwen.

“Ik ben geboren in een welvarende familie, als kind had ik geen problemen”, vertelt hij. Toch ging Choi zich vragen stellen bij de situatie in Noord-Korea. “Op mijn dertiende zag ik een Zuid-Koreaanse serie, via een vriendin van mijn zus. Die werden gedeeld via MP3-spelers. Het ging over de liefde, dat vond ik interessant. Maar ik keek ook naar de gebouwen en de auto’s en ik realiseerde me dat de rest van de wereld anders was dan wat ik kende.”

Opgepakt voor het kijken van een serie

Ook de 22-jarige Hwang (achternaam) leerde de buitenwereld kennen via films en series. Met een strik in het haar, zwarte nagellak met sterren en een vestje los omgeslagen ziet zij er modieus uit. “Mijn vader keek al naar Amerikaanse films en Zuid-Koreaanse series, daar was ik aan gewend”, vertelt ze. Maar haar vader overleed en ze bleef achter met haar moeder.

“We keken veel naar romantische films, terwijl we ondertussen alleen liefde mochten voelen voor de familie Kim”, vertelt Hwang. Na Kim Il-sung kreeg zijn zoon Kim Jong-il de macht in Pyongyang, inmiddels opgevolgd door kleinzoon Kim Jong-un. Maar Hwang pikte niet alleen romantiek op in de films. “Ik was ook onder de indruk van de vrijheid van meningsuiting.” Die belangstelling was niet zonder gevaar. “Een vriendin van mij werd gepakt omdat ze naar Koreaanse series keek, ze moest naar de gevangenis. Toen was ik wel bang.”

Hwang was een goede leerling en zat bij de jeugdbeweging. “Maar ondertussen had ik vragen en ging ik negatief denken over de partij.” Daar had ze ook persoonlijke redenen voor. “Mijn vader had in Zuid-Korea behandeld kunnen worden, maar in Noord-Korea niet. Daarom was ik heel teleurgesteld. Ik wilde naar Zuid-Korea om daar dokter of verpleegkundige te worden.” Omdat familieleden al het land uit gevlucht waren, mocht ze in Noord-Korea niet studeren. “Ik liep tegen veel beperkingen aan, ondanks mijn goede resultaten.”

Vader keerde om

De vlucht van beide jongeren lukte niet in een keer. Choi, toen achttien jaar, zou vooruit gaan met zijn vader, maar die twijfelde. Tot twee keer toe keerde hij op het laatste moment om, ook omdat Choi’s zus, die getrouwd was en een kind verwachtte, achter zou blijven. Pas toen Choi en zijn moeder de grensrivier tussen Noord-Korea en China over waren en bericht konden sturen dat ze veilig waren, kwam zijn vader ook.

Hwang, destijds zeventien, slaagde pas bij de vierde poging. Een keer stak ze met haar moeder de bevroren grensrivier over, maar zij wachtten op de verkeerde plek op iemand die hen verder zou helpen. Een andere keer verdronk ze bijna, maar haar moeder slaagde er nog net in haar op de kant te trekken.

Eenmaal aan de overkant zijn Noord-Koreaanse vluchtelingen nog niet veilig. China is de enige bondgenoot van Noord-Korea en stuurt geregeld mensen terug. Vluchtelingen worden vaak uitgebuit en vrouwen worden soms uitgehuwelijkt of zelfs verkocht aan Chinezen die willen trouwen.

Drie maanden in de gevangenis

Choi zat drie maanden in de gevangenis in China. Hij was met mede-vluchtelingen opgepakt nadat ze ontsnapt waren uit de vrachtwagen die hen verder zou brengen, toen die moest stoppen bij een controlepost. De Zuid-Koreaanse ambassade wist hen vrij te krijgen en met nieuwe paspoorten konden ze op het vliegtuig naar Seoul stappen.

Hwang en haar moeder deden er twee maanden over om door China via Laos naar Thailand te komen. Vanuit Thailand konden ze, met financiële steun van een tante die al gevlucht was, naar Zuid-Korea vliegen. Bij aankomst in Zuid-Korea had ze gemengde gevoelens. “In China was ik geschokt door de hoge gebouwen en het drukke verkeer, dus in Zuid-Korea vond ik dat niet meer zo opvallend. Het was wel vertrouwd, maar ik begreep ook dat ik nooit meer terug zou kunnen, dus was ik verdrietig en blij tegelijk.”

Choi was onder de indruk van de vele lichten in de gebouwen. “Zoveel energie die daarvoor werd gebruikt! Maar ik had verwacht dat het net zo zou zijn als in de series en dat klopte niet helemaal.” Hij was teleurgesteld in de lage verwachtingen die de Zuid-Koreanen bleken te hebben van hun gevluchte noorderburen.

“Omdat we uit het noorden kwamen, hoefden we niet zo ons best te doen”, zegt Choi. “Daardoor ging ik juist strenge eisen stellen aan mezelf. Na wat er allemaal was gebeurd, dacht ik: ik kan alles aan.” Lachend: “Nu ben ik wel iets vriendelijker voor mezelf.”

Spionnen

Zoals alle Noord-Koreaanse vluchtelingen werden ze eerst gescreend, om te kijken of ze geen spionnen waren. Daarna volgden drie maanden in de opvang van de overheid, Hana-1 genaamd. Ondertussen waren ze in contact gekomen met de ngo Citizens’ Alliance, die hen hielp met lessen Engels en wiskunde.

Na het verblijf in de opvang gingen ze naar de middelbare school. “Nu studeer ik, ik zit in mijn eerste jaar, met als hoofdrichting business administration”, zegt Choi. “Ik wil later ceo worden van mijn eigen bedrijf en dan ook zaken doen in Noord-Korea, als dat weer kan.”

Hwang is toch geen geneeskunde gaan studeren, tijdens haar vlucht kwam ze op andere gedachten. “Toen we van China naar Laos gingen, zaten we in de bagageruimte van een bus. Ik dacht: waarom moeten we ons hier verstoppen? Een van de andere vluchtelingen was verkocht aan een Chinese man en ze had een baby. Daarom raakte ik geïnteresseerd in mensenrechten en zo kwam ik bij politicologie terecht.”

Geen ideaal land

Beide jongeren zeggen zonder aarzeling dat ze blij zijn met hun nieuwe leven. Choi: “Ja, ik voel me hier thuis, eigenlijk al sinds ik aankwam. Ik zeg: dit is mijn land, of wij zeggen liever óns land. Het was niet mijn keuze om in Noord-Korea geboren te worden, ik noem me Zuid-Koreaan.” Hwang: “Het is lastig om hier je plek te vinden, maar dat is me wel gelukt. Nu zeg ik: dit is mijn thuis.”

Toch is niet alles ideaal in hun nieuwe land. Choi moet even nadenken en zegt dan: “Zuid-Korea is een mooie plek maar de mensen werken te hard. Er is erg veel competitie, ook tussen de studenten. De mensen rennen erg hard, ze kijken alleen maar vooruit.” Hwang kan weinig negatieve kanten noemen. “Soms heb ik nog wel vragen over mijn identiteit. Maar ik ben heel tevreden hier, ik wilde altijd al studeren en dat is gelukt.”

Op de vraag wat ze missen aan Noord-Korea, noemen ze allebei de geuren. “In onze streek hebben we een vrucht, een witte abrikoos, die kan je alleen daar krijgen”, vertelt Hwang. “De geur daarvan, als de vrucht rijp is, die mis ik echt. Ook mijn jeugdervaringen en mijn vrienden mis ik, en de spelletjes die we speelden. Ik vraag me vaak af hoe het nu met ze gaat. Maar ze zijn onbereikbaar.”

Ook Choi mist mensen in zijn geboorteland, “natuurlijk mijn zus en haar gezin”. Maar als eerste noemt hij “de geur van de bodem, als het heeft geregend”. Beiden zouden graag een keer terug willen, als dat kon.

Veel kritiek op Zuid-Korea

Niet alle Noord-Koreaanse vluchtelingen hebben een positief verhaal. Jung Seo-yoon, geboren in 1988, is wat ouder dan Hwang en Choi en al veel langer in Zuid-Korea. Daar is ze na een moeizaam begin weer tot bloei gekomen, met een vaste baan bij een overheidsorganisatie waar ze kan meepraten over zaken die voor de vluchtelingen van belang zijn. Toch heeft Jung veel kritiek op Zuid-Korea.

Jung groeide vanaf haar vijfde op bij haar oma, terwijl haar moeder in China werkte als traditionele genezeres. Haar ouders waren uit elkaar. Toen haar moeder in China bleef en ook haar vader en oom vertrokken, maakten meer familieleden plannen om naar China te vluchten. Jung deed dat op haar tiende, met haar broertje, een tante, twee ooms en een neefje, op een moment dat gunstig was volgens een door haar moeder geraadpleegde sjamaan.

Grote hongersnood

De hele familie had op dat moment al de grote hongersnood in Noord-Korea meegemaakt. “We waren totaal verzwakt, we hadden al een tijd bijna niks te eten”, herinnert Jung zich. “We aten nog soep van zeewier, omdat we aan zee woonden. Maar een uurtje na het eten had ik alweer honger.”

In die periode zag ze een meisje sterven op straat. “Ze was door haar ouders achtergelaten. We hebben nog geprobeerd haar iets te eten te geven, maar ze kon niks meer binnen houden.”

Het eerste dat Jung opviel in China waren de felle lichten. “In Noord-Korea hadden we alleen kaarsen, het was een nieuwe wereld voor mij. We klopten gewoon ergens aan, een man gaf ons eten en kleren. Toen dacht ik: nu gaat alles goed.”

Bang voor de Chinese politie

Maar al snel bleek dat de familie bang moest zijn voor de Chinese politie. Jungs tante werd opgepakt en teruggestuurd. “Toen dachten wij: we zijn niet meer veilig hier, we moeten ergens anders heen.” Probleem was ook dat Jung, die in Noord-Korea bij haar oma al weinig onderwijs had genoten, in China niet naar school kon omdat ze geen identiteitskaart had. “Ik heb wel Chinees geleerd, mijn oma zei: dat is heel belangrijk, je moet hier geen Koreaans spreken.”

“We verhuisden heel vaak in China, we konden nergens blijven. We waren voortdurend bang, we hadden ook altijd een middel bij ons om een einde aan ons leven te maken. Voor het geval we gepakt zouden worden en terug zouden moeten naar Noord-Korea. Op de radio hadden we gehoord wat daar dan met ons zou gebeuren.”

Na vier jaar afzien in China, waarbij de ooms en tantes hard werkten en weinig verdienden, besloot de familie de vlucht naar Zuid-Korea te wagen, via Mongolië. “Mijn moeder kon valse paspoorten kopen en toen zijn we op de trein gestapt. In Mongolië heeft de Zuid-Koreaanse ambassade ons gecheckt, of we geen spionnen waren. Toen konden we met het vliegtuig naar Seoul.”

Een beetje onderwijs

Jung had hoge verwachtingen van het leven in Zuid-Korea. “Ik dacht dat de mensen ons zouden verwelkomen, dat we in een groot huis zouden wonen en mooie kleren zouden dragen.” Maar ze wilde vooral graag naar school.

In de opvang bij Hana-1 kreeg ze een beetje onderwijs. Na die eerste maanden kregen ze een eigen appartement, ten zuiden van Seoul. “Dat was heel vies en we hadden geen dekens. Ik moest veel huilen, ik had ook helemaal geen vrienden. Het was ook voor het eerst dat ik zonder familie was, behalve mijn moeder en mijn broertje. De anderen waren ergens anders geplaatst.”

Waarom was ze zo verdrietig? “Daarvoor hadden we steeds een doel, we waren voortdurend op de vlucht. Toen waren we eindelijk veilig, maar verder gebeurde er niets. Mijn moeder kon niet werken, we hadden geen vrienden, we kenden Zuid-Korea niet, we wisten niks.”

Veel vragen

Ook op school had ze stress. “De lerares vroeg me om over Noord-Korea te vertellen en ik kreeg ook veel vragen van andere scholieren. Ze waren heel opdringerig en ze wilden alleen de slechte dingen weten, of ik mensen had zien doodgaan en zo.”

Nieuwe vrienden maken was niet gemakkelijk. “Ik was twee jaar ouder dan de andere leerlingen en ik begreep niet wat ik moest leren. Omdat ik nauwelijks naar school was geweest, kon ik ook niet goed lezen, en wat ik wel kon lezen was allemaal nieuw voor me. Ik voelde veel druk en kon niet goed nadenken.”

Toch vond Jung op den duur haar draai in Zuid-Korea. “Mijn oma had me altijd verteld dat leren echt belangrijk is, zij was zelf lerares geweest. Ik ging Koreaans studeren aan de universiteit.” Nu is ze nu aan het promoveren in Noord-Koreaanse studies. “Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in de achtergronden en nu denk ik: je kan mensen wel geld geven, maar daar los je ook niet alle problemen mee op.”

Geen enkele succesvolle Noord-Koreaan

In Zuid-Korea doen Noord-Koreaanse vluchtelingen al het vieze en slechte werk, zegt Jung. Ze ziet zichzelf als uitzondering. “Ja, ik maak een academische carrière, maar dat is heel moeilijk. Ik ken geen enkele succesvolle Noord-Koreaanse ondernemer, alleen wat middenstanders. In de politiek zijn Noord-Koreanen alleen aan de rechterkant echt welkom, voor links zijn we een lastige kwestie.” Zuid-Korea is politiek sterk gepolariseerd, en de linkerkant streeft naar ontspanning met het noorden.

Wat Jung vooral steekt is dat haar nieuwe landgenoten alleen maar slechte verhalen willen horen over Noord-Korea. Maar is er daar dan iets beter? “Ja, het is niet zo competitief. De grote concurrentie hier levert veel sociale problemen op, er zijn bijvoorbeeld veel echtscheidingen.” Ook het onderwijs lijdt volgens Jung onder de sterke competitiedrang. “De druk is heel hoog en onder jongeren is het zelfdodingscijfers het hoogste van de Oeso-landen.”

“Zuid-Korea is een rijk land, maar veel mensen hebben mentale problemen”, concludeert Jung. “Hier heb ik een huis, maar ook stress. Daar niet. In Noord-Korea verhongerden we bijna, maar de mensen leefden er wel, of ze probeerden in ieder geval te overleven. Hier willen jonge mensen niet trouwen en geen kinderen krijgen.”

Boos en teleurgesteld

Relaties, ook zoiets. “Ja, de Zuid-Koreaanse mannen, daar moet ik wel om lachen. Ze hebben vaak tegen mij gezegd: de Noord-Koreaanse vrouwen zijn zo puur. Wat betekent dat? Dat woord is seksistisch, het wordt alleen voor vrouwen gebruikt.”

“Ja, ik ben boos en teleurgesteld”, erkent Jung. “De Koreanen zouden een familie moeten zijn, maar we zitten hier in de val. Ik zou heel graag op reis kunnen naar Noord-Korea. Mijn stad zien en de mensen daar, en met mijn kennis eraan bijdragen dat ze een beter leven krijgen.”

Ondertussen werkt Jung bij een overheidsorganisatie die zich bezighoudt met de mogelijkheden voor hereniging van de Korea’s. “Maar ook daar moet ik steeds laten zien dat ik wel degelijk capaciteiten heb, ik word altijd onderschat. De Zuid-Koreanen blijven wantrouwig naar ons en ze kijken op ons neer.”

“Noord-Koreanen kunnen hier hun identiteit niet echt laten zien, ze verbergen altijd wat ze daar geleerd hebben. Ik ben trots dat ik uit Noord-Korea kom, maar het is heel vermoeiend om dat hier steeds te moeten verantwoorden.”

Voorzitter Kim Seok-woo (links) en directeur Kim Young-ja (rechts) van de ngo Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights in Seoul. Beeld Hadas Itzkovitch and Anya van Lit

Veel gevluchte Noord-Koreanen zijn eenzaam In Zuid-Korea wonen circa 35.000 vluchtelingen uit het communistische noorden. Sinds de Koreaanse Oorlog, die in 1953 met een wapenstilstand werd beëindigd, is er een harde grens tussen de twee landen. Bijna niemand komt daaroverheen. Veruit de meeste vluchtelingen komen via China, en daarna vaak door Zuidoost-Azië, naar Zuid-Korea. De stroom vluchtelingen uit Noord-Korea kwam echt op gang vanaf de jaren negentig. Van enkele tientallen gevluchte Noord-Koreanen kreeg Zuid-Korea te maken met duizenden per jaar. Desastreus economisch beleid in de communistische dictatuur leidde in die tijd tot een grote hongersnood. Voordien had de bevolking van Noord-Korea geen bijzonder lage levensstandaard, tot in de jaren zestig was die zelfs hoger dan in het zuiden. Eenmaal in het zuiden staan de vluchtelingen voor een vaak moeizaam proces van aanpassing aan hun nieuwe leefomgeving. Zuid-Korea is vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw uitgegroeid tot een rijk en hoogtechnologisch land, waar de meeste mensen hard werken en in kleine gezinnen leven. Qua gewerkte uren staat Zuid-Korea aan de wereldtop, met het geboortecijfer bungelt het land onderaan. Eenzaamheid is een van de grootste problemen waar Noord-Koreaanse vluchtelingen in Zuid-Korea mee te maken krijgen, zegt directeur Kim Young-ja van de ngo Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights in Seoul. Die begeleidt de vluchtelingen bij hun integratie in Zuid-Korea. “Ze moeten ineens keuzes maken en daar verantwoordelijk voor zijn”, zegt Kim. “Dat is niet eenvoudig voor hen, in Noord-Korea krijgen mensen gewoon te horen wat ze moeten doen. Ook wat de taal betreft moeten ze veel leren.” In principe spreken mensen aan beide kanten van de grens dezelfde taal, maar die is sinds de scheiding van de twee landen wel ontwikkeld. In het zuiden worden bijvoorbeeld meer leenwoorden uit het Engels gebruikt. Uit Noord-Korea ontsnappen is vrijwel alleen mogelijk via de grens met China. Vooral de vrouwelijke vluchtelingen hebben het daar zwaar, vertelt Kim. “Ze worden gewoon op een rij gezet en verkocht, de jongeren brengen meer op. Er zijn veel gedwongen huwelijken en prostitutie, vrouwen krijgen kinderen zonder te weten wie de vader is. Dit soort misstanden komt nu wel minder voor, maar het gebeurt nog steeds.” Volgens schattingen zijn er in China nu nog tussen de 50.000 en 150.000 verhandelde Noord-Koreaanse vrouwen. Op de vraag waar ze de motivatie vandaan haalt om zich in te zetten voor de Noord-Koreaanse vluchtelingen, zegt Kim: “Uit mijn karakter, maar het is ook mijn lot. Als er vluchtelingen komen uit China, dan zijn hun ogen als die van opgejaagde dieren. Ik heb mezelf beloofd nooit op te geven.” Citizens’ Alliance zet zich in voor de vluchtelingen, maar is ook op zoek naar jongeren met leiderschapskwaliteiten. De hoop is dat zij ooit een rol kunnen spelen in een hereniging van de twee Korea’s. Dat is nog een toekomstdroom, erkent voorzitter Kim Seok-woo, maar hij hoopt dat het ooit zover komt. “Wij geloven dat we net zo iemand als Angela Merkel kunnen vinden.” De voormalige Duitse bondskanselier groeide op in het communistische Oost-Duitsland en werd later de regeringsleider van het herenigde land.

Lees ook:

Zuid-Koreaanse vrouwen zijn achterstelling zat: dan maar geen kinderen

Zuid-Korea heeft al het laagste geboortecijfer ter wereld, en het daalt almaar verder. Twee vrouwen vertellen over kinderen krijgen en de relatie met mannen.