De terugtrekking van de VS uit Afghanistan lijkt akelig veel op die uit Vietnam

De Verenigde Staten hebben zich ongeveer twintig jaar het hoofd gebroken over de vraag hoe ze de oorlog in Afghanistan konden winnen. Drie presidenten probeerden een antwoord te vinden, maar allen faalden. Nu is het aan de vierde president om er een einde aan te maken.

Toen president George W. Bush de oorlog in oktober 2001 begon, zag de toekomst van Afghanistan er rooskleurig uit. Een paar honderd Amerikaanse militairen waren erin geslaagd om de gevreesde Taliban van de troon te stoten en Al-Qaida op de vlucht te jagen. Aan de middeleeuwse toestanden, waarin vrouwen in boerka’s moesten lopen en mensen voor het geringste vergrijp gestenigd werden, kwam een eind. Maar aan het slot van Bush’ ambtstermijn bevonden de Amerikanen zich al in het gevreesde moeras; de Taliban waren niet verslagen en bezig met een terugkeer.

Bush’ opvolger Obama probeerde uit het moeras te komen door in 2009 tienduizenden militairen naar het land te sturen in de zogeheten ‘surge’, maar zag dat ook na de dood van Al-Qaidaleider Osama bin Laden de situatie niet veel beter was geworden. Hij wilde de Amerikaanse troepen uit Afghanistan hebben, maar aan het einde van zijn presidentschap waren er nog altijd bijna tienduizend Amerikanen in het land.

Op de schouders van president Biden

Trump beloofde al voordat hij president werd om alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg te halen, maar ook hij kreeg het niet gedaan. Hij speelde zelfs met de gedachte om het land over te laten aan Amerikaanse huurlingen of zelfs helemaal te vernietigen, maar kwam aan het einde van zijn ambtstermijn niet verder dan een reeks onderhandelingen met de Taliban. De verantwoordelijkheid om Amerika uit de ‘forever war’ in Afghanistan te bevrijden, ligt nu op de schouders van president Biden.

Terugtrekken is voor Amerikaanse presidenten ingewikkelder dan een land binnenvallen. Zo goed georganiseerd en planmatig de Amerikaanse inval in Afghanistan verliep, zo chaotisch verloopt nu de terugtrekking.

De vraag is of deze smadelijke aftocht te vermijden was en of de VS hadden kunnen leren van lessen uit het verleden. Is er eigenlijk wel een goed moment om te vertrekken?

Het eerste wat mogendheden doen als zij een land binnenvallen is het installeren van een bevriende regering of leider. Dit deden de Amerikanen al in een vroeg stadium na de inval in Afghanistan in 2001 en ook bijvoorbeeld in Irak na de invasie in 2003.

Maar naarmate het verzet toeneemt en de plaatselijke regeringen door alle chaos vaak te zwak zijn om de opstanden zelf neer te slaan, moeten mogendheden in de eerste jaren vaak zelf in actie komen. Dat maakt een terugtrekking in de eerste jaren moeilijk.

Om een begin te maken met de terugtrekking is het voor grote machten dan ook noodzakelijk om de lokale regering of het marionettenbewind te bewapenen en op te leiden. Zo kan dat bewind op termijn de taken overnemen van de vertrekkende macht en waken over diens belangen.

Ineenstorting minder duidelijk voor de buitenwereld

En als de ineenstorting van het bevriende bewind toch onafwendbaar is, proberen de mogendheden die door militaire steun zo lang mogelijk te rekken, zodat het causale verband tussen de terugtrekking en de ineenstorting minder duidelijk wordt voor de buitenwereld.

Het moment waarop het plaatselijke bewind sterk genoeg geacht wordt om op eigen benen te staan, is moeilijk in te schatten. Vertrek je te vroeg, dan kan de terugtrekking fataal zijn voor de lokale regering. Vertrek je te laat, dan kan de terugtrekking verkeerd aflopen voor zowel de lokale regering als voor jezelf.

Het bekendste voorbeeld van een te late terugtrekking is misschien wel die van de Amerikanen uit Vietnam (1955-1973). De Amerikanen kwamen pas in 1969 en na bijna 49.000 duizend Amerikaanse doden tot het besef dat het wellicht tijd was om te vertrekken. Zij begonnen met een nieuwe strategie: ‘Vietnamisering’. Dit hield in dat het Zuid-Vietnamese leger in rap tempo verder moest worden getraind en bewapend. De versterking van de Zuid-Vietnamese regering moest het mogelijk maken voor de Amerikanen om te vertrekken zonder gezichtsverlies, zo was de gedachte.

Leger moet zichzelf staande zien te houden

Ondertussen begonnen de Amerikanen ook onderhandelingen met de communistische regering van Noord-Vietnam over een veilige aftocht voor zichzelf, die in 1973 werd voltooid nadat Amerika inmiddels 58.000 militairen had verloren. Het Zuid-Vietnamese leger moest zichzelf staande zien te houden, zonder Amerikaanse militairen.

Met de aftocht viel ook het doek voor de Zuid-Vietnamese regering: in 1975 stortte zij compleet in een bij de Val van Saigon en maakte zij plaats voor een communistische regering. De beelden van de chaotische evacuatie van Amerikaans ambassadepersoneel en hun Vietnamese bondgenoten uit Saigon gingen de wereld over. Niets kon meer verhullen dat de Amerikanen alles hadden verloren.

Maar zij waren niet de enigen die zich op de terugtrekking verkeken. De Sovjet-Unie overkwam nagenoeg hetzelfde in Afghanistan. De Sovjets vielen in 1979 Afghanistan binnen in een poging om hun marionettenregering te beschermen tegen islamistische strijders.

Aanvankelijk deden de Sovjets bijna al het vuile werk – ze vernietigden steden en dorpen – maar naarmate het verzet en de militaire verliezen toenamen, begon Moskou zich halverwege de jaren tachtig voor te bereiden op een terugtrekking en kwamen ze nauwelijks meer hun basissen uit. Moskou volgde in Afghanistan het Amerikaanse recept in Vietnam: het beleid van ‘Afghanisering’.

Uitgemond in een complete mislukking

De Sovjets bewapenden de bevriende Afghaanse regering van president Najibullah en tegelijkertijd begonnen ze zich terug te trekken uit het land. Ondertussen onderhandelden ze met de islamistische opstandelingen over een aftocht. Maar met het vertrek van de Sovjets in 1989, begon ook instorting van de plaatstelijke regering. De oorlog en de terugtrekking waren uitgemond in een complete mislukking, en luidden mede het einde in van de Sovjet-Unie.

Lange tijd werden vergelijkingen tussen de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan met die van de Sovjets of met de Vietnam-Oorlog angstvallig en ook terecht vermeden. De VS en hun Navo-bondgenoten verloren in twintig jaar tijd ‘slechts’ 3500 militairen in Afghanistan. Dat zijn geen grote verliezen. Maar de wijze waarop de VS zich nu terugtrekken rechtvaardigt toch een vergelijking.

Net als in Vietnam sluiten de Amerikanen nu in Afghanistan een deal mét hun vijand, maar niet voor hun bondgenoten. De VS en de Taliban sloten een niet-aanvalsverdrag met elkaar in ruil voor Amerikaanse terugtrekking, maar maakten geen afspraak over het lot of de veiligheid van de Afghaanse regering.

De wapens zijn niet bedoeld om het verzet van de Taliban te breken

De VS schroeven in de laatste maanden wel in alle haast de hulp op aan de Afghaanse regering. President Biden zei vorige week in een speech dat de Afghaanse regering en het leger door alle extra steun genoeg middelen in huis hebben om de oorlog tegen de Taliban te winnen: “Ze hebben de capaciteit. Ze hebben de mankrachten. Ze hebben het materieel. De vraag is: gaan ze het ook doen?”

De VS weten dat zij niets meer kunnen doen om de Afghaanse regering te redden, maar proberen met het sturen wapens en materieel naar de Afghaanse strijdkrachten vooral haar leven te rekken. De wapens zijn niet bedoeld om het verzet van de Taliban te breken, maar om hun opmars te stuiten. Het Saigon-scenario komt ondertussen steeds dichterbij. De VS zijn inmiddels ook begonnen met de evacuatie van hun Afghaanse bondgenoten, zoals ze dat ook probeerden in Vietnam.

De ineenstorting van de Afghaanse regering verloopt ook sneller dan die van het communistische regime na het vertrek van de Sovjets. De CIA schatte in juni in dat de Afghaanse regering het ongeveer zes maanden kan uithouden na een Amerikaans vertrek, maar met het tempo waarmee de Taliban nu oprukt lijkt die sombere prognose inmiddels alweer te rooskleurig.

De Amerikanen nemen de ineenstorting van het land voor lief. Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki zei vorige maand dat de VS geen andere keus hebben: “Waren we niet begonnen met de terugtrekking, dan zou het geweld zich ook tegen ons gekeerd hebben. De status-quo was dus, in ons opzicht, geen optie.”

