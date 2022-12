De strijd voor haar kinderen werd het levenswerk van Dwaze Moeders-leider Hebe de Bonafini

Als haar zoons niet waren ontvoerd door de militairen, was Hebe de Bonafini waarschijnlijk een onbekende Argentijnse huisvrouw gebleven. Maar toen de jonge activisten Jorge en Raúl Bonafini in 1977 verdwenen en niet meer terugkeerden kon hun moeder maar één ding doen: op zoek gaan naar de waarheid. Dat deed ze de rest van haar leven.

De Bonafini was medeoprichter en later voorzitter van de Moeders van de Plaza de Mayo, in Nederland ook bekend als de Dwaze Moeders. De organisatie zag in mei 1977 het levenslicht, toen zij met dertien andere moeders de straat opging om opheldering te eisen over hun verdwenen kinderen. De militaire junta van Jorge Videla leidde sinds 1976 een bloedige dictatuur, politieke gevangenen werden – zo bleek later – gedrogeerd uit vliegtuigen in zee gedumpt, critici werden gefusilleerd.

De moeders verzamelden zich voor het regeringspaleis en eisten audiëntie bij de dictator om te horen waar hun kinderen waren. Ze werden geslagen en verjaagd, hun eerste leider, Azucena Villaflor, werd ontvoerd en vermoord. De moeders gingen door. Bonfini nam het roer over, het protest werd groter en herhaalde zich iedere donderdag voor het paleis, het Casa Rosada aan het Meiplein in Buenos Aires. Ze gingen witte hoofddoeken dragen, verwijzend naar de luiers die hun kinderen hadden gedragen. Het werd hét symbool van de Dwaze Moeders. Het maakte Bonafini decennialang een van de bekendste Argentijnen, symbool van volharding en strijd voor rechtvaardigheid.

Wekelijkse rondgang

Ook na het einde van de dictatuur in 1983 – en tot op de dag van vandaag – gingen de Dwaze Moeders door met hun wekelijkse rondgang over de Plaza de Mayo, behangen met foto’s van verdwenen zonen en dochters. Zo dwongen ze in de hele wereld respect af. Samen met de later opgerichte Grootmoeders van de Plaza de Mayo wisten de moeders honderden kleinkinderen te lokaliseren, die van toenmalige politieke gevangenen waren afgepakt en illegaal geadopteerd door militairen.

In 1986 kwam het tot een breuk in de organisatie. Een gematigd deel van de moeders richtte zich vooral op het intrekken van de amnestie voor militairen, het terugvinden van de (klein)kinderen en het berechten van ex-militairen. Een radicalere groep wilde bovenal het politieke werk afmaken van de verdwenen kinderen, die veelal waren vermoord wegens links activisme. Een van de grote twistpunten was de compensatie door de Argentijnse overheid, die volgens de radicalen bloedgeld was voor een nooit erkende misdaad.

Bonafini leidde de radicale factie en ontpopte zich tot een controversieel activiste. Zij hield felle betogen tegen het Amerikaanse imperialisme en verklaarde zich solidair met de Colombiaanse guerrillabeweging Farc, Fidel Castro, Eta-terroristen in Spanje en de repressieve Venezolaanse leider Nicolás Maduro. Veel onbegrip oogstte ze met haar sympathie voor de aanval op de Twin Towers in 2001: “Veel mensen waren op dat moment blij en voelden dat het bloed van veel mensen werd gewroken (…) omdat de Navo-bombardementen, de blokkades en de miljoenen kinderen die sterven van de honger in deze wereld het gevolg waren van de macht die deze mannen aanvielen.”

Krant, universiteit en sociale woningen

Bonafini was kind aan huis bij de linkse presidenten Nestor Kichner (2003-2007) en zijn vrouw Cristina Fernández (2007-2015), die op dit moment weer vicepresident is. De organisatie groeide in die periode uit tot een sociale onderneming met een eigen krant, een universiteit, een programma voor de bouw van duizenden sociale woningen en een budget van honderden miljoenen euro’s. In 2017 werd ze, inmiddels hoogbejaard, beschuldigd van betrokkenheid bij verduistering.

Bonafini heeft de waarheid nooit gevonden. De verdwijning van en moord op haar twee kinderen zijn nooit opgehelderd. Maar haar organisatie is, samen met de gematigde factie, de geschiedenis ingegaan als een baken van moed en waardigheid. Na haar overlijden noemde de linkse president Alberto Fernández haar een ‘onvermoeibare vechter’ en kondigde drie dagen nationale rouw af.

Hebe María Pastor de Bonafini is geboren in Ensenada op 4 december 1928 en stierf in La Plata op 20 november 2022.