De jungle bleef voor Ho Van Lang zijn thuis (1969 – 2021)

In augustus 2013 gingen de beelden de hele wereld over. Daar kwamen twee in lendendoeken geklede mannen uit de jungle van Quang Ngai, een provincie in centraal Vietnam. De oudste van de twee werd gedragen in een hangmat en was duidelijk in zwakke gezondheid. De jongere man keek verbaasd om zich heen. Zoveel mensen had de toen 44-jarige Ho Van Lang in jaren niet gezien.

Lang was ongeveer drie jaar oud toen zijn leven voorgoed veranderde. Vietnam zat middenin een wrede burgeroorlog waarbij het noorden vocht tegen het door de Verenigde Staten gesteunde zuiden. De bloederige oorlog, die twintig jaar zou duren, eiste dagelijks aan beide zijden slachtoffers. Op een donkere dag in 1972 sloeg het noodlot ook toe in het dorp waar Lang met zijn familie woonde. Een door de Amerikanen gedropte bom doodde de grootmoeder van Lang en zijn twee oudere broers.

Ervan overtuigd dat de Vietnamoorlog nog voortwoedde

Bij die tragedie knapte er iets in het hoofd van Ho Van Tranh, een Noord-Vietnamese soldaat en de vader van Lang. Aanvankelijk bracht Tranh zijn vrouw en zijn twee overgebleven zonen naar een veilige schuilplaats. Maar op een dag sloeg de getraumatiseerde soldaat zijn vrouw bewusteloos en liet haar achter met zijn jongste zoon, Tri. Tranh en Lang verdwenen in de jungle.

Ervan overtuigd dat de Vietnamoorlog almaar voortwoedde, leefde het tweetal meer dan veertig jaar in het bos. In het begin hielden ze zich schuil aan de rand van de jungle, maar in de loop der tijd trokken ze steeds verder de wildernis in. Ze sliepen in een boomhut, ze aten in het bos gevonden vruchten en door hen gevangen dieren. Hoe goed hem dat af ging, liet Lang zien in een documentaire die enkele jaren na zijn terugkomst werd gemaakt. In die film keert hij samen met avonturier Alvaro Cerezo terug naar de jungle en vangt hij binnen korte tijd een grote rat en een handvol vleermuizen.

Het was zijn broer Tri die Lang en zijn vader acht jaar geleden uit het bos haalde. Tri wist naar eigen zeggen al jaren waar het tweetal zich schuilhield, maar pogingen hen terug te halen mislukten telkens. Pas toen de gezondheid van de op dat moment 82-jarige vader hard achteruit ging, stemden ze ermee in terug te keren naar de samenleving.

Hij kon moeilijk overweg met hedendaagse technologie

Voor Lang was het leven in een Vietnamees dorp aanvankelijk een enorme cultuurschok. Hij sprak geen Vietnamees en slechts een paar woorden van de lokale minderheidstaal. Hij kon moeilijk overweg met hedendaagse technologie, was onbekend met het gebruik van geld en noemde de moderne wereld ‘lawaaierig’. De Vietnamese Tarzan, zoals hij door de media vaak wordt genoemd, had bovendien geen idee op welke wijze mannen van vrouwen verschillen.

“Lang begrijpt veel sociale basisvaardigheden niet”, aldus zijn broer in de documentaire die over hem is gemaakt. “Lang heeft zijn hele leven in de jungle gewoond, waardoor zijn brein als dat van een baby is. Als ik hem vraag iemand te slaan, zou hij dat met volle kracht doen. Hij kent het verschil niet tussen goed en kwaad.”

De roep van de wildernis keerde terug

Toch wist hij zich aan te passen aan het dorpsleven. Zijn vader en hij kregen geld om een huis te bouwen en een stuk land om groente en fruit op te verbouwen. Een paar maanden na zijn terugkomst vertelde hij Vietnamese staatsmedia dat het leven in het dorp prettiger is dan dat in het bos.

De dood van zijn vader vier jaar geleden maakte echter een diepe indruk. Zonder de man waarmee hij veertig jaar in de jungle had doorgebracht voelde Lang zich eenzaam, vertelde zijn broer in een interview. En met die eenzaamheid keerde de roep van de wildernis terug. Hij bouwde een nieuwe hut tussen de bomen, maar dit keer niet te ver bij het dorp van zijn broer vandaan. Hij bleef er geregeld overnachten, want uiteindelijk was toch vooral de jungle zijn thuis.

Lang overleed op 6 september aan leverkanker. Hij was 52 jaar oud.