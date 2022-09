De identiteit én portemonnee is vergroeid met de haven in Harlingen

De handicap van een havenplaats is dat de meeste mensen je alleen maar gebruiken om weg te varen of aan te komen. In het beste geval bedanken ze de schipper voor de overtocht om de stad vervolgens links te laten liggen. Soms is dat terecht, maar bij Harlingen beslist niet. De wethouder herhaalde deze week dan ook met tegenzin hoe er dikwijls over zijn historische stadje wordt gesproken: “Als je mensen vraagt of ze Harlingen kennen, zeggen ze inderdaad vaak: jawel, van de boot naar Vlieland en Terschelling.”

Dat is weleens anders geweest. Door de strategische ligging in het noordwesten van Friesland en de uitstekende vaarverbindingen ontwikkelde het stadje zich vanaf 1500 tot een economisch centrum van belang. ‘De komst van grote aantallen Vlaamse, meest doperse migranten rond het midden van de zestiende eeuw gaf aan Harlingen een enorme impuls’, schrijft sociaal geograaf Meindert Schroor in zijn boek Harlingen, geschiedenis van de Friese havenstad. Een Hollandse stad in een Friese omgeving, noemt Schroor het Harlingen van weleer. “En dat is het eigenlijk nog steeds. De stad heeft altijd met de rug naar het achterland geleefd.”

Bergafwaarts

Schroor is op verzoek van Trouw naar Nieuw Zuid gekomen, de locatie waar de krant de hele week zetelde om verhalen te schrijven rondom het thema armoede. Hij heeft zijn boek meegenomen, waar hij regelmatig enthousiast uit voordraagt. Schroor – wel geboren, niet opgegroeid in Harlingen – is begaan met dit fraaie stadje, dat soms koppig en eigenwijs is, maar het ook maar moet doen met wat het heeft.

Ooit was Harlingen de derde zeehaven van het land. Beeld Sjaak Verboom

Want wat het hád, is allang verleden tijd. De tijd dat Harlingen de derde zeehaven van het land was. “Vanaf 1880 ging het bergafwaarts met haven en handel in Harlingen, onder meer doordat het toen net gegraven Noordzeekanaal van Amsterdam een belangrijke haven maakte.”

Dat en het hoge loonpeil in Friesland – én de opkomst van Delfzijl – ging ten koste van de positie van havenstadjes in Noord-Nederland. In één klap was het gedaan met de welvaart, die hier eeuwenlang vanzelfsprekend was. De oorspronkelijke bewoners waren losse arbeiders, dagloners, die in de haven werkten om schepen te laden en te lossen. Schroor: “Die afhankelijkheid van arbeid heeft hier heel lang de mentaliteit bepaald.”

Identiteit en portemonnee

Ook het gemiddelde inkomen van de Harlingers – nog altijd zo’n 4000 euro onder het landelijk gemiddelde – is altijd min of meer gelijk opgegaan met de statuur van de haven. Harlingen is de haven en de haven is Harlingen. Gaat het langs de kades niet goed, dan is ook de Harlinger ziek, zwak of misselijk. Niet alleen de identiteit van de inwoners van dit wonderschone Friese stadje is geheel en al vergroeid met de haven. Ook hun portemonnee.

De Visserijhaven van Harlingen, waar de garnalenvangst van boord wordt gehaald. Beeld Sjaak Verboom

Arjen Mintjes, al bijna 25 jaar directeur van de Maritieme Academie Harlingen, hoef je daarover niks te vertellen. “Om hier op school te komen hoefde je niet veel geld te hebben. Nog steeds doen wij er alles aan om te voorkomen dat geld een reden zou zijn om hier niet toegelaten te worden. Het zal mij nooit gebeuren dat kinderen de dupe zijn van de armoede van hun ouders”, zegt Mintjes.

Hij weet hoe problematisch de financiële thuissituatie bij sommige van zijn leerlingen kan zijn. Ouders van kinderen die hier op de academie zitten betalen een ouderbijdrage; om de hoogte daarvan te bepalen moeten ouders opgeven wat zij verdienen. Mintjes: “Dan schrik ik weleens van het aantal ouders die het niet voor elkaar krijgen om rond te komen. Ik heb in twintig jaar het verschil tussen arm en rijk verder zien toenemen.”

Dik geld

Maar ga Mintjes niet vertellen dat zijn vijfhonderd leerlingen (vmbo en mbo) een kansloze toekomst tegemoetgaan in de maritieme sector. Integendeel zelfs. “Leerlingen die van het vmbo afkomen worden vaak matroos op de binnenvaart. Nou, dat is dik geld verdienen. Zestien- tot achttienjarigen komen al thuis met een maandsalaris van 2000 euro. En als je schipper wordt op een chemicaliëntanker, zit je zo op 3200 euro netto per twee weken. De andere twee weken zit je thuis – het is vaak op en af in de scheepvaart.”

Natuurlijk kraakt de haven soms, de visserij vooral. Harlingen is de thuishaven van de Urker vissersvloot. De platvissers voeren afgelopen week tijdelijk niet uit, omdat de stookolie zo duur is. Garnalenvissers zien hun gebied kleiner worden, het verduurzamen van de vloot schiet niet op en veel vissers kampen met een gebrek aan opvolging. Vissers zijn de boeren van de zee, zegt Mintjes. Hij zal ook de laatste zijn die zegt dat het allemaal crescendo gaat in maritiem Harlingen.

De haven van Harlingen in cijfers Aantal inwoners gemeente Harlingen: ongeveer 16.000 Overslag haven: 4 miljoen ton per jaar Aantal passagiers veerdiensten naar Vlieland en Terschelling (rederij Doeksen): 750.000 per jaar Aantal voltijdbanen in de haven zelf: 1600 Totaal aantal maritieme voltijdbanen: 3000 Totaal aantal schepen van de vissersvloot (garnalen, mosselen, platvis) die per jaar de haven aandoen: 5244 Omvang bruine vloot: 70 schepen Aantal riviercruises per jaar: 50 (Bron: Haven van Harlingen)

Om in gunstiger financieel vaarwater te komen, om in het maritieme te blijven, moet de Harlinger meer worden geprikkeld, stelt Mintjes. “Eigenlijk zijn de sociale voorzieningen hier té goed geregeld, waardoor dat juist ook armoede uit andere regio’s aantrekt. Huizen gratis isoleren of huurverlaging is prima, maar armoedebestrijding moet wel gericht zijn op scholing, met de focus op sectoren waar goedbetaald werk in overvloed is.”

Verborgen economie

Want dit stadje moet niet onderschatten wat het in huis heeft. Hij somt het hele hebben en houden van de Harlingse haven op: de industriehaven met zijn bouwzand, grind, hout en zout, de vissersvloot, de veerdiensten van rederij Doeksen naar Terschelling en Vlieland. Harlingen is een van de grootste passagiersterminals van Europa.

Er zijn scheeps- en jachtwerven, en dan is er nog de beroemde Bruine Vloot met klippers en tjalken, die toeristen boottochten biedt door de Waddenzee. Plus nog talloze bedrijven en bedrijfjes die op een of andere manier iets te maken hebben met schepen, varen en de haven. Mintjes: “Er gebeurt veel wat je niet ziet. De maritieme economie is een verborgen economie.”

Het havengebied waar wordt ingezet op toerisme. In de ‘rode trechter’ zit een hotelkamer. Rechts het Badhuus, bedoeld voor mensen van de Bruine Vloot, die daar de was kunnen doen en douchen. Beeld Sjaak Verboom

Net zoals de armoede hier vaak verborgen is. Veel meer dan in vergelijkbare havenplaatsen als Den Helder, IJmuiden of Delfzijl. Daar houdt de kwetsbare economie min of meer gelijke tred met een droevig stadsgezicht. Wie daarentegen Harlingen doorkruist en over de grachten en kades banjert, associeert dit stadje helemaal niet met armoede. Het centrum telt maar liefst vijfhonderd perfect gerestaureerde monumenten, de bestrating is overal spic en span, er staan tal van gloednieuwe appartementen. Als je de minder glorieuze buurten Oosterpark en Plan Zuid over het hoofd zou zien – en de inkomens- en werkloosheidscijfers niet kent –, denk je als bezoeker: Harlingen heeft het goed.

“Het gaat ook goed”, zegt Jan Hoekstra, het bekendste gezicht van de hele haven. Hij is al 35 jaar werkzaam bij het Badhuus, waar schippers van de Bruine Vloot de was brengen en kunnen douchen. Ook al zo’n gloednieuw gebouw langs de kade, opgeleverd in 2019. “Toen kwam corona en was het hier even heel rustig, maar inmiddels worden hier hele goede zaken gedaan en krabbelt de boel weer op.”

Hoekstra wijst naar een paar klippers en tjalken die verderop zijn aangemeerd. De Bruine Vloot bestaat uit zeventig klassieke schepen waarmee toeristen boottochten door het Waddengebied kunnen maken. Zo’n tachtig procent van de mensen die aan boord gaan komt uit Duitsland. Sinds het Waddengebied in 2009 Werelderfgoed werd, heeft Harlingen er een trekpleister van jewelste bij. En dus heeft ook Hoekstra het druk. “En we zijn er ook voor alle Ouwe Seunen, want zo worden Harlingers genoemd.”

Maritieme hub

Het gebeurt weleens, vertelt Hoekstra, dat arme inwoners van het stadje bij zijn Badhuus komen douchen of wassen. Omdat ze zelf geen goede douche of wasmachine hebben. “Of mensen die in een scheiding zitten, of in een verbouwing.” Toch ziet hij om zich heen vooral een bloeiend economisch beeld. De volle tjalken en klippers, natuurlijk, maar ook bierbrouwerij het Brouwdok is populair. “En zie je die vuurtoren, die havenkraan en die rode trechter daar? Dat zijn hotelkamers. Kosten meer dan 300 euro per nacht en zijn al voor jaren volgeboekt.”

In een analyse over de ‘brede welvaart’ van Harlingen van het Fries Sociaal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) adviseren de onderzoekers dat de stad het onder meer moet zoeken in toerisme en agrifood. Dat laatste gaat vooral om de aardappelhandel in het gebied rondom het stadje. Maar de haven, en alles wat daarmee te maken heeft, blijft de sleutel. Als Harlingen zich nu eens vol overgave richt op een rol als ‘maritieme hub’, dan kan het met hernieuwde trots de toekomst tegemoet varen, zo is de gedachte, ook bij de gemeente.

Volgens Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie Harlingen, heeft de stad zich die rol al aangemeten: “Harlingen is allang een hub. Maar nu moet wel de volgende stap worden gezet: verduurzaam de brandstof. Richt je op elektrisch varen. Zorg voor walstroom. Automatiseer. Ontwikkel schepen die op remote control de haven invaren. Aan ons en onze leerlingen zal het niet liggen.” Mintjes gelooft dan ook niets van het hier vaak rondgaande verhaal dat je in dit Friese havenstadje nooit een kwartje wordt als je voor een dubbeltje bent geboren: “Wij maken van ieder dubbeltje een kwartje.”

Pop-upredactie In de aanloop naar Prinsjesdag 2022 streek de pop-upredactie van Trouw een week lang neer in Harlingen, een gemeente met relatief veel armoede. Wat merken Harlingers van de oplopende energiekosten en inflatie, en wat hebben zij nodig om het hoofd boven water te houden? Lees alle verhalen uit Harlingen terug op trouw.nl/popup.

