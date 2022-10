De Egyptische advocaat Farid al-Deeb verwierf wereldfaam met omstreden zaken

Midden in de rechtszaal stak de beruchte advocaat Farid al-Deeb een grote sigaar op, nadat de rechter zijn cliënt, oud-president Hosni Mubarak, vrijsprak van het geven van orders om te schieten op demonstranten. Dit betekende opnieuw een overwinning voor de bekendste advocaat van Egypte, die in zijn ruim vijftigjarige carrière veel beroemdheden in Egypte bijstond. Schrijver en Nobelprijswinnaar Naguib Mahfouz, talloze zangeressen, zangers en de allerrijksten uit de zakenwereld maakten gebruik van zijn diensten.

De flamboyante al-Deeb kwam tijdens zijn carrière geregeld in het nieuws, niet alleen vanwege zijn successen, maar ook vanwege het soort zaken dat hij op zich nam. Zo verraste hij vriend en vijand toen hij in 1997 besloot om de in Egypte opgepakte Israëlische staatsburger Azzam Azzam, verdacht van spionage, bij te staan.

De zaak, die al-Deeb verloor, kwam hem op veel kritiek te staan, met zelfs een groep advocaten die in een open brief lieten weten hem als landverrader te zien. Het deerde zijn loopbaan niet, waarin het verdedigen van verdachten in corruptieschandalen, onder meer oud-ministers en steenrijke zakenmagnaten, zijn specialiteit werd. Het maakte hem tot een controversiële advocaat die gehaat en geliefd werd.

Passie en respect voor de wet

Kritiek dat al-Deeb, ‘s lands duurste advocaat, voor geld zijn principes opzij zou zetten, wuifde hij weg. Passie voor het werk had hij te over, memoreerde hij meermaals, evenals respect voor de wet. Al-Deeb heeft altijd betoogd dat hij de integriteit van de rechtshandhaving wilde verdedigen, ongeacht wie erbij betrokken was.

Zo waren de verschillende zaken tussen 2011 en 2017 tegen oud-president Mubarak en zijn twee zoons misschien wel de grootste uit zijn loopbaan, terwijl al-Deeb in 2005 nog Ayman Nour bijstond. Deze nam het op tegen Mubarak tijdens de fel bekritiseerde presidentsverkiezingen als de belangrijkste kandidaat van de oppositie. Nog voordat de verkiezingen plaatsvonden, werd Nour opgepakt en bijgestaan door al-Deeb, die nota bene betoogde dat het Mubarak-regime corrupt was.

Spraakmakende zaken werden zijn handelsmerk. Zijn strategie was steevast om niet zoals veel andere advocaten tegen de aanklacht in te gaan, maar zijn aandacht te richten op het in twijfel trekken van de incidenten en getuigenverklaringen. Met succes, want in veel van zijn zaken was vrijspraak of een mildere uitspraak het gevolg.

Eerder in 2001 was al-Deeb de advocaat voor de familie van voormalig president Anwar Sadat, om het leven gekomen bij een aanslag nadat hij een vredesakkoord met Israël sloot. De familie klaagde de krant Al-Arabi Al-Nasseri aan wegens smaad en laster nadat die Sadat beschuldigde van hoogverraad.

De revolutie in 2011, die het einde inluidde van de 30-jarige regeerperiode van Mubarak, kostte zo’n duizend demonstranten het leven. Op beelden is te zien hoe de politie op ongewapende betogers schoot. Al-Deeb beargumenteerde in de rechtbank dat Mubarak hier geen orders voor had gegeven, en dat het de Palestijnse terreurorganisatie Hamas moest zijn geweest die op demonstranten had geschoten. Er viel geen touw aan het betoog vast te knopen, maar bij ‘gebrek aan bewijs’ werd Mubarak vrijgesproken.

Toch niet met pensioen

Tijdens zijn laatste zaak haalde al-Deeb begin dit jaar nog de krantenkoppen: hij zei Mohamed Adel, een student van de Mansoura Universiteit, bij te staan en in beroep te willen gaan tegen de doodstraf die Adel opgelegd had gekregen. Voor het oog van anderen had deze aan de poort van de universiteit medestudente Naira Ashraf met meerdere messteken gedood, omdat zij Adel’s huwelijksaanzoeken was blijven afwijzen. De moord beheerste lange tijd het nieuws en talkshows, mede doordat alles op video’s was vastgelegd die werden gedeeld op sociale media.

Al-Deeb leed op dat moment aan kanker en had zijn pensioen al aangekondigd, maar besloot voor deze zaak zijn toga weer aan te trekken. Vrouwenorganisaties spraken hun afschuw uit over zijn beslissing de student te verdedigen.

De zitting staat gepland voor januari, te laat voor al-Deeb, wiens betoog ongetwijfeld net zo controversieel zou zijn geworden als zijn carrière.

Farid al-Deeb werd geboren op 23 oktober 1943 in Caïro en overleed daar op 25 oktober 2022.