De bescheiden Mary (1929-2021) wilde meer uit haar leven halen

Het liefst werkte Mary in de binnentuin van haar kleine woning in de historische ­binnenstad van Amersfoort. Uiteraard vol bloeiende klaprozen en frêle Abutilons, haar favoriet. Of je kon haar vinden in de door haar geïnitieerde buurttuin. Alle buren kenden haar, ze had altijd aandacht voor anderen en ontving niet voor niets de Nicasiusspeld voor haar inspanningen voor haar geliefde stad en bewoners.

Participatie is voor Mary een belangrijk thema. Als ze op haar 23ste in Nederland arriveert, spreekt ze vlot verbluffend goed Nederlands. Pas na haar pensioen maakt ze meer verbinding met haar Engelse afkomst; ze wordt dan lid van de Britse club. Als het thema identiteit ter sprake komt, zegt ze: “Identiteit is een gevoel van zekerheid, zelfvertrouwen en weten wie je bent. Ik voel me thuis daar waar ik volwassen ben geworden.”

Mary reist als kind de hele wereld over. Haar erudiete vader Denys wordt als hoge beroepsmilitair overal gestationeerd en zijn enige dochter verhuist steeds mee: Singapore, Cyprus, Hongkong, Egypte, ze maakt het allemaal mee. Het vele wisselen van scholen en steeds nieuwe vrienden maken, vindt ze lastig. Ze was zelf liever naar kostschool gegaan, maar haar ouders beslissen dat ze enkele jaren bij de ouders van moeder Peggy in Zuid-Engeland gaat wonen. Met haar traditionele oma heeft ze weinig op, met grootvader des te meer. Hij leert haar de fijne kneepjes van het tuinieren. Om de eenzaamheid wat te verzachten leest ze graag sprookjes en meisjesboeken. Haar stijve familie verwacht dat ze zal trouwen met een beroepsmilitair, maar Mary ziet weinig in een leven als vrouw in dat gesloten milieu en verbreekt de verloving. Ze verbaast iedereen door te kiezen voor de opleiding tot dramadocent in Londen. Daar merkt ze dat ze getalenteerd is met woorden en taal. Ze heeft er de tijd van haar leven.

Mary, hier als peuter, reisde de hele wereld over. Beeld Familiealbum

Als nanny naar Nederland

Wanneer Mary in 1949 de overtocht maakt naar de Verenigde Staten om haar ouders te bezoeken, ontmoet ze op de boot de knappe Nederlandse dierenarts Jan van den Hoek. Het lijkt een vluchtig avontuurtje tot ze thuis een liefdesbrief ontvangt en naar Nederland vertrekt om als nanny te gaan werken. Daar wordt de beschaafde Mary hartelijk ontvangen door haar schoonfamilie. Het stel betrekt een zolder in Utrecht, waar in 1955 dochter Josie wordt geboren. Tijdens die ijskoude winter legt Mary een thermometer in de wieg zodat ze zeker weet dat het niet te koud is. In 1957 volgt dochter ­Katy.

Ze verhuizen naar Wageningen waar haar man werkt als dierfysioloog. Tot ze ontdekt dat Jan er een vriendin op na houdt. Als die ook nog een kind van hem verwacht, overweegt ze terug te keren naar Engeland, maar ze wil haar dochters hun Nederlandse familie niet onthouden en heeft geen zin onder de paraplu van haar ouders te leven.

Flink en dapper is ze als ze alleen met de meisjes een huis in Odijk betrekt. Ze houdt de slechte dingen voor zich en gaat met de goede zaken aan de slag. Van Mary mag veel: logeren over en weer, veel de hort op, samen concerten en theaters bezoeken. Niets is haar te veel. Al heeft ze wel één onhebbelijkheid: ze komt altijd te laat. Mary kijkt altijd naar wat nodig is en doet dat zonder mopperen. Maar haar gevoelens deelt ze niet, terwijl ze het als alleenstaande werkende moeder in de zestiger jaren niet makkelijk heeft.

Mary in haar lelijke eend. Beeld Familiealbum

De enige vrouw op de weg

Als ze in haar lelijke eend naar haar werk als vertaler bij ingenieursbureau Dwars Heederik en Verheij (DHV) in Amersfoort rijdt, verbaast het haar dat op de snelweg alleen mannen rijden. Zelf hecht ze erg aan haar autonomie en ze vindt de Hollandse cultuur van thuisblijfmoeders moeilijk te begrijpen. Op haar werk, dat ze met veel inzet doet, geniet ze van het contact met collega’s, ze zit in de ondernemingsraad en schrijft voor het bedrijfsblad. Eenmaal thuis trakteert ze zichzelf op een glaasje vieux, terwijl haar katten Whisky en Brandy op schoot kruipen. Als haar dochters eenmaal de deur uit zijn, verhuist ze naar Amersfoort.

Ze is begin vijftig als ze de zachtaardige, maatschappijkritische Cor ontmoet. Haar grote liefde. Ze bezoeken musea, optredens van Willem Breuker en reizen naar Praag en China. Ze willen graag samenwonen, maar helaas sterft hij al op 58-jarige leeftijd. Ze spreekt weinig over dit grote verdriet, hoogstens merkt haar omgeving dat ze erg zwijgzaam is. Je moet haar ook niet vragen naar haar gevoelens, dan kan ze van zich afslaan.

Ze raapt zichzelf weer bij elkaar en ontpopt zich als een van de drijvende krachten achter het eerste Centraal Wonen-project in Amersfoort, het Hallehuis, waar ze tien jaar woont. Daarna betrekt ze een ouderen-woongroep maar daar kan ze te weinig haar eigen gang gaan. Op haar zeventigste koopt ze daarom haar eerste eigen huis: een groot geluk. Haar inrichting is een mooie mix van oud-Engelse en kei-moderne meubels. Haar Kokke-stoel is favoriet.

Een recente foto van Mary in haar woning in Amersfoort. Beeld Familiealbum

Ze kan goed alleen zijn

Mary blijft actief: ze geeft taalles aan Afghaanse vluchtelingen, heeft een wandelgroep, volgt cursussen bij het Hovo, helpt bij het Architectuurcafé en is lid van de Britse club. Ook reist ze als tachtiger nog naar haar oudste dochter en schoonzoon Mohamed die in Tanzania wonen. Ze geniet van hun leven daar. Toch kan ze ook goed alleen zijn. Thuis mag ze graag verdwijnen in een boek of krant.

Origineel en attent als ze is, stuurt ze vrienden en familie vele kaartjes en krantenknipsels die exact de kern raken. Dat ze op het laatst minder mobiel is, vindt ze moeilijk. Al jaagt ze midden in de nacht nog wel een inbreker de deur uit, die ineens naast haar bed staat. Ze mag er dan uitzien als een oud Engels dametje, ze blijft die stoere vrouw die haar eigen leven vormgaf.

Mary Rose Buckle werd geboren op 12 mei 1929 in Aldershot (Groot-Brittannië) en overleed op 15 juni 2021 in Amersfoort.