De aantrekkingskracht van piratenradio: ‘Je zendt uit wat je wil, dát is vrijheid’

Wie de oprit van de familie Blom in het Drentse Emmer-Compascuum betreedt, hoort direct de klanken van polka- en orgelmuziek. Waar die vandaan komen, is niet meteen zichtbaar, want beneden is huize Blom een gewone woning met leren banken en bordjes met Home sweet home erop. Maar wie naar zolder loopt, hoort de piratenmuziek luider en luider worden, totdat de polka niet meer te missen is.

Hier zitten zoon Erwin en vader Benny Blom (29 en 63) uit het Drentse dorp, dichtbij de Duitse grens. Zij leven voor de piratenmuziek, ze luisteren het iedere dag, net als tienduizenden andere liefhebbers, voornamelijk in het oosten van het land. En ze zenden uit, op hun eigen station genaamd Radio Readymix, iedere vrijdagmiddag vanaf hun zolderkamer. Die is omgebouwd tot een luxe studio, met glanzende apparatuur, vinylspelers, vijf schermen en een chique muziekinstallatie.

Net als Koningsdag en de molencultuur

Sinds half juli mag RadioReadymix.nl zich als (legale) piratenradio scharen bij een illuster gezelschap van Nederlands immaterieel erfgoed. PvdA-Statenlid en initiator Peter Zwiers (39) uit het nabijgelegen Tweede Exloërmond streed er vier jaar voor, richtte een speciale stichting op en schreef een veertig-pagina’s tellend rapport om het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed te overtuigen. Ook Koningsdag, de molencultuur en Pride Amsterdam staan op de lijst.

In het rapport beschrijft Zwiers uitgebreid hoe de piratencultuur in de jaren dertig van de vorige eeuw ontstond in Twente. Daar draaiden arbeiders de liederen die ze misten op de officiële zenders in Hilversum. “En nog steeds zijn populaire artiesten uit de piratenwereld daarbuiten vaak nauwelijks bekend”, zegt Zwiers. In de oostelijke provincies zijn honderden piratenradio’s te vinden, die vriendengroepen vaak gemeenschappelijk draaiende houden.

Erkenning en broodnodige positieve aandacht

Dat de piratencultuur nu immaterieel erfgoed is, brengt ‘erkenning én de broodnodige positieve aandacht voor de cultuur’, vindt initiator Zwiers. De piratencultuur kreeg de afgelopen jaren immers óók kritiek, omdat illegale piraten hun zendmasten soms ‘beschermen’ met asbest of vaten brandstof. Zo willen ze voorkomen dat het Agentschap Telecom de illegale zendmasten verwijdert. Want via de fm uitzenden, mag niet, en de boetes kunnen oplopen tot 15.000 euro.

In 2020 nam het Agentschap Telecom 114 illegale zenders strafrechtelijk in beslag. Ook legde het 39 keer bestuursrechtelijke sancties op, meestal boetes, een vergelijkbaar aantal met de jaren ervoor.

Toch verhardt de piraterij, volgens een woordvoerder van het agentschap. “Steeds vaker worden onze inspecteurs lastiggevallen door etherpiraten”, vertelt hij. “Het lijkt zo romantisch, dat illegaal zenden, maar bij het verwijderen van een mast worden onze inspecteurs zó vaak onheus bejegend, dat we het niet meer zonder politie kunnen doen.” Er zijn voldoende legale manieren om radio te maken zonder daarbij de wet te overtreden en overlast te veroorzaken, voegt hij daaraan toe.

Ook Zwiers keurt die criminaliteit rondom het zenden nadrukkelijk af. Daarom tellen slechts de legale, online piratenradio’s mee op de erfgoedlijst. “Want je kunt iets illegaals niet promoten.” Radio Readymix besloot vanwege de hoge boetes enkele jaren geleden naar internet te verhuizen.

Die tijd van geheime zenders en zendmasten

Erwin: “Met dat geld kunnen we leukere dingen doen.” Toch kijkt vader Benny soms nog met weemoed terug naar zijn tijd als (vredelievende) etherpiraat, van 1975 tot 1986. Toen bouwde hij in het geheim zenders en zendmasten, ‘wel meer dan duizend, waarmee hij bij goed, mistig weer, met illegale stations in Limburg communiceerde.

Het enthousiasme bij de familie Blom is er niet minder om geworden. Op de radiozolder is het logo van Radio Readymix overal te zien: op vlaggen, pennen, bieropeners, petten, platen en T-shirts. Vader, zoon én moeder Karin, die alles filmt, kunnen niet stoppen met praten over hun geliefde zender. “Qua geluidskwaliteit zijn wij een van de professionelere piratenstations hier in de regio”, glundert zoon Erwin. Op de achtergrond klinkt een jodelsolo.

Zijn pleidooi wordt soms even afgebroken om zijn liedjes - van Henk Wijngaard, Frankie Yankovic (zijn lievelingsartiest) en Lucas en Gea - aan elkaar te praten. “Dit is radio RRRReadymix”, kondigt Blom ze aan, met rollende R. Het is hard werken in de studio. De zweetdruppels vallen van zijn gezicht.

Radio Readymix in Emmercompascuum. Beeld reyer boxem

Verstopt achter twee trekkers

Niet iedere piraat kiest voor de legale route. Tientallen illegale etherpiraten zijn er in deze regio, zoals radio PCB, zo’n twintig kilometer van radio Readymix vandaan. Op een erf verstopt achter twee trekkers bevindt het radiostation van Jos Langenburg, dat half kroeg, half radiozender is. Hier geen gelikte studio, maar een donkere, houten bar voor een dieprode muur. Aan de muur hangen verkeersborden, opgezette herten, kerstmutsen, drankflessen en grammofoonplaatjes.

Langenburg bouwde deze studio zelf, samen met vijf vrienden. “We zijn hier drie maanden mee bezig geweest”, zegt hij. “Dat ging niet zo hard. Het is werk dat je als vrienden voor elkaar doet, betaald met een biertje en een gehaktbal.”

Wel tweehonderd sms'jes

Als ‘klein jonkie’ van tien, elf mocht hij meekijken bij de ‘grote jongens’, bij andere, illegale barren uit de buurt. “Toen raakte ik besmet met het piratenvirus.” De kick noemt hij ‘onbeschrijfelijk’, het contact met de luisteraar maakt het af. “Luisteraars bellen graag, om een liedje aan te vragen, of te vertellen dat hun moeder jarig is. Je zendt uit wat je wil, dát is vrijheid.” Op een doordeweekse dag krijgt hij wel tweehonderd sms’jes met aanvragen.

Wat is immaterieel erfgoed? Sinds 15 juli behoort de legale, online piratencultuur tot het immaterieel erfgoed, officieel de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland genaamd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed coördineert de lijst. Die organisatie helpt bij het behouden van bijzondere culturele, maatschappelijke of sociale fenomenen, zodat die overgedragen kunnen worden aan een volgende generatie. In totaal staan 185 vormen van immaterieel erfgoed op de lijst. Iedere erfgoedgemeenschap kan zich inschrijven voor de lijst. Wel moeten de culturele gemeenschappen een zogenoemd ‘borgingsplan’ schrijven. Vertegenwoordigers van UNESCO, mensen uit het Kenniscentrum in Vlaanderen en deskundigen van diverse universiteiten toetsen of dit plan haalbaar en uitvoerbaar is. Op 15 juli zijn in totaal zeven borgingsplannen goedgekeurd, waaronder de verkiezing van de Kaaskoningin in Bodegraven, het hindoeïstisch feest Divali en de Pinksterkermis in het Limburgse Banholt.

Ook Langenburg keurt de criminaliteit nadrukkelijk af. Maar met het legaal zenden, zoals dat bij Radio Readymix gebeurt, heeft hij niet zoveel. “Je ziet dat legale zenders het meer op safe spelen. Dit is veel spannender. Je bent er bewust van dat het niet mag.” Dat dat een fikse boete kan opleveren, neemt hij voor lief. “Als het gebeurt, betaal je het met z’n allen.” De zendmasten verstopt de vriendengroep in een nabijgelegen erf, of in bomen.

Of hij het jammer vindt dat zíjn radiostation niet die erkenning heeft gekregen, omdat illegale zenders geen cultureel erfgoed zijn? Langenburg haalt zijn schouders op. “De muziek, die is óók onze muziek. Het feesten met vrienden ook. Alleen het illegaal zenden niet. Ach, dat is maar een klein deel.” Die vrijheid betekent wel dat hij nu even niét kan draaien, want zijn zendmast is op het moment stuk. “Die moeten we binnenkort even lassen.”

Vanaf zolderkamertjes of blokhutjes in de tuin

Waarom de legale piratencultuur een plekje op de illustere lijst verdient? Initiator Zwiers praat er graag over. “Een piraat draait eigenzinnige muziek, die hij zelf wil horen. Polka, Schlager, of instrumentaal. En het wordt gedraaid vanaf eigen locaties: vanaf zolderkamertjes of blokhutjes in de tuin. Het gaat van generatie op generatie.”

Een piraat, die is onafhankelijk, beaamt Erwin Blom. “Die zwicht niet voor commerciële druk, zoals dat in Hilversum soms wel gebeurt. Ik luister graag naar Radio 2, maar het is soms zó gelikt. Wij zijn juist groot geworden, door klein te blijven.” Op de speciale woensdagavonduitzending luisteren nu zo’n 75 mensen, “maar op vrijdag is het soms 5 tot 6 keer zoveel”, benadrukt hij. “En een bedrijf met duizend werknemers hier in de buurt luistert altijd naar ons, terwijl dat op papier maar één luisteraar is.”

Tot zo’n zes jaar geleden heeft ook zoon Erwin illegaal uitgezonden, minstens dertig keer. Lonkt die spanning nooit meer? “Soms wringt het wel, ja”, knikt hij. Absoluut. Maar al het onkruid vergaat. Radio Readymix blijft.”

Een stimulans voor plattelandscultuur

Of er iets concreets verandert, nu de piratencultuur immaterieel erfgoed is? Het is vooral de aandacht, erkent initatior Zwiers voorzichtig. “Het stimuleert ons deze plattelandscultuur door te geven. Zo willen we lesbrieven maken voor scholen, om kinderen te laten kennismaken met de piratencultuur.”

Het houdt de piratencultuur in leven, denkt de familie Blom. “Er staat nu een hele nieuwe generatie piratenartiesten op. Wist je dat óók Jannes doorbrak omdat hij zo vaak is gedraaid door de etherpiraten?”, vertelt Erwin. “Met Radio Readymix kunnen wij zulke nieuwe artiesten een platform geven. Het is een stukje machtig mooie geschiedenis.” Achter hem jodelt een zangeres gestaag door.

Lees ook:

Thuisbevallen is zó typisch Nederlands dat het immaterieel erfgoed wordt

Thuisbevallen op grote schaal is zo typisch Nederlands en zo’n uiting van ‘onze’ mentaliteit van zelfbeschikking, dat het de status van immaterieel Nederlands erfgoed verdient. Nog even en het is officieel zo ver.

Couscous is nu officieel immaterieel cultureel erfgoed

Na een sterk staaltje diplomatieke samenwerking staat couscous nu officieel op de Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.