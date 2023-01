Boedapest is uitvalsbasis voor Russische spionnen. Waarom laat Hongarije dat toe?

Sinds de Russische oorlog tegen Oekraïne fungeert Hongarije meer en meer als uitvalsbasis voor geheime operaties van Moskou. ‘Als je mij vraagt hoe actief de Russische geheime dienst is in Hongarije op een schaal van één tot tien, dan is mijn antwoord: vijftien.’

Even ging het verhaal afgelopen maand de cafés van Boedapest rond. “Hebben jullie gehoord over die Russische spion die met een flash drive in zijn anus de grens probeerde over te steken, met informatie over Oekraïense militaire faciliteiten en legerpersoneel?”

Als er iets tot de verbeelding spreekt, dan is het wel spionage: John le Carré-achtige verhalen, meestal gesitueerd ten tijde van de Koude Oorlog. Maar spionage is niet iets van het verleden. In Hongarije wordt de Russische geheime dienst al jaren – en zeker dit jaar – weer steeds actiever. En de regering van Viktor Orbán, die zich sterk afzet tegen ‘bemoeienis’ vanuit Brussel, lijkt zich om deze clandestiene inmenging ondertussen vrij weinig druk te maken.

“Als je aan mij vraagt hoe actief de Russische geheime dienst op dit moment is in Hongarije, op een schaal van één tot tien, dan is mijn antwoord: vijftien,” zegt Ferenc Katrein. Tot 2014 was hij zelf geheim agent: hij werkte voor de Hongaarse geheime dienst – op de afdeling contraspionage. Zijn werk bestond er specifiek uit om de activiteiten van de Russische geheime dienst in Hongarije in de gaten te houden.

Orbáns ommezwaai

Het was rond 2011, in de periode vlak nadat premier Viktor Orbán voor de tweede keer de verkiezingen had gewonnen, toen de houding van de regering ten opzichte van die activiteiten sterk veranderde, vertelt hij. “Orbán was voorheen altijd sterk anti-communistisch en anti-Russisch, maar sinds zijn bezoek aan Sint-Petersburg aan het begin van zijn huidige premierschap sloeg dat om. Ik weet niet wat er toen gebeurd of gezegd is daar, maar alles veranderde destijds.”

En dus ook op de afdeling contraspionage: de agenten wonnen nog steeds informatie in, en stelden de regering via rapporten op de hoogte van Russische activiteiten in het land, maar ze kregen vanaf toen steevast te horen dat ze niet moesten ingrijpen. “Soms kregen we zelfs helemaal geen reactie”, zegt Katrein.

Uiteindelijk verliet Katrein zijn functie – met pijn in het hart, benadrukt hij – en verhuisde hij met zijn gezin naar Oostenrijk, om daar een restaurant te beginnen.

Die passieve houding van de Hongaren was Szabolcs Panyi ook al opgevallen. Hij is een Hongaarse onderzoeksjournalist, die door de regering Orbán schijnbaar als zo’n bedreiging wordt gezien, dat hij werd afgeluisterd met de Israëlische spyware Pegasus. In afgelopen jaren deed hij vooral onderzoek naar de relatie van de Hongaarse regering met Rusland.

Russische hackers

Eén van de dingen die hij ontdekte, is dat Russische hackers in het afgelopen decennium al meerdere keren de computers van het Hongaarse ministerie voor buitenlandse zaken binnenkwamen. “Die cybercampagnes komen in golven, en ze hacken niet alleen de mailcorrespondentie, maar ook het interne netwerk voor geclassificeerde en vertrouwelijke informatie”, vertelt hij. “Dat is echt heel serieus. De Hongaarse regering is op de hoogte, maar niet overgegaan tot represailles – en het volk weet van niets. Dit ondermijnt de soevereiniteit van Hongarije, maar de diplomatieke relatie tussen Hongarije en Rusland is intact.”

Sterker nog: in de tussentijd verhuisde het hoofdkantoor van de controversiële Russische International Investment Bank – die in de volksmond ook wel ‘de spionnenbank’ wordt genoemd – van Moskou naar Boedapest. “De International Investment Bank is een kleine bank waarvan de aandeelhouders voormalige Oostblokstaten zijn, en socialistische landen als Cuba”, vertelt Panyi. “De bank functioneert als een soort klein IMF: ze geeft leningen uit aan bedrijven in de aandeelhoudende staten, of in staten waar die staten belangen hebben. Er zijn alleen twee problemen met deze bank: zo kan ze worden gebruikt om lokale politieke elites te corrumperen – wat ook uit sommige onderzoeken blijkt, en wat ook voor Hongarije lijkt te gelden.”

“Het tweede probleem is dat de bank onder een VN-handvest geregistreerd is als een internationale organisatie en daarom ook recht heeft op diplomatieke immuniteit voor het management en personeel. Veel landen zijn daarom bang dat de bank een front voor de Russische inlichtingendienst is, en dat de diplomatieke immuniteit voor spionage wordt gebruikt. De voormalig voorzitter van de bank, Nikolay Kosov, komt uit een KGB-familie; zijn vader was het hoofd van de KGB in Boedapest in de tijd van het communisme, zijn moeder was een hooggeplaatste Russische spion die Amerikaanse staatsgeheimen stal. Dat stelde internationaal ook niet echt gerust.”

‘Enorm veiligheidsrisico’

Toch kreeg de bank van de Hongaarse regering een prachtig historisch gebouw aan de Donau – slechts een paar honderd meter verwijderd van het Karmelietenklooster van waaruit Viktor Orbán zijn regering leidt. “Door de immuniteitspositie is dat gebouw een soort gesloten fort voor de Hongaarse autoriteiten”, zegt Katrein. “Maar het bevindt zich precies te midden van alle politieke actie. Een enorm veiligheidsrisico, waarvan het ‘waarom’ onduidelijk is.”

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn andere landen in de regio die aanvankelijk ook aandeelhouders bij de bank waren, zoals Roemenië, Tsjechië en Slowakije, daarmee gestopt, of ze hebben aangegeven te zullen stoppen. Maar Hongarije steunt de bank nog steeds en blijft niet alleen aandeelhouder. Minister van buitenlandse zaken Szijjártó heeft aangekondigd dat Hongarije zelfs meer kapitaal in de bank zal steken, om het Hongaarse aandeel te vergroten.

Uitvalsbasis voor Russische spionnen

Wat zou kunnen bijdragen aan de relaxte Hongaarse houding, is het feit dat Hongarije van de meerderheid van de Russische geheime operaties niet zelf het doelwit is: het land fungeert eerder als een soort uitvalsbasis. “Er zijn ook andere steden in Europa waar de Russische geheime dienst heel actief is, zoals Brussel en Berlijn”, vertelt Panyi. “Maar sinds het begin van de oorlog en de Europese reacties daarop – waaronder het uitzetten van diplomaten – is Boedapest een belangrijkere rol gaan spelen. Op de Russische ambassade in Boedapest is de hoeveelheid diplomaten namelijk juist toegenomen sinds het begin van de oorlog. Hongarije lijkt een geschikte plek te zijn voor geheime ontmoetingen, het huren van auto’s, voor safehouses. Mogelijk zelfs om explosieven te bewaren.”

Toen er in 2014 een wapendepot explodeerde in Tsjechië – een gebeurtenis die later aan de Russische geheime dienst GROe werd gelinkt en die zorgde voor de uitzetting van achttien Russische diplomaten – bleek ook dat twee GROe-agenten vanuit Moskou eerst naar Boedapest waren gevlogen om ‘iets’ op te halen van de Russische ambassade daar, alvorens naar Tsjechië te reizen.

En de Oostenrijkse legerkolonel Martin Möller, die een hooggeplaatste spion voor de GROe bleek te zijn die Navo-informatie doorspeelde aan Rusland, had in 2017 een ontmoeting met een Russische geheim agent in de Hongaarse badplaats Hévíz. Die badplaats, nabij het Balatonmeer, staat bekend om de grote hoeveelheid Russische toeristen die er komen, en lijkt jarenlang een belangrijke plek voor dit soort geheime ontmoetingen te zijn. Vanwege de grote hoeveelheid Russen is het een plek waar geheim agenten niet snel opvallen.

“De Russische agenten weten nu dat ze kunnen rekenen op die passieve houding van de Hongaarse geheime dienst: dat maakt het een veilig land voor het runnen van hun operaties”, zegt ook Katrein. “Maar dat betekent eveneens dat buitenlandse geheime diensten, bijvoorbeeld de Amerikaanse, noodgedwongen actiever zijn in Hongarije. Iemand moet af en toe ingrijpen: als de Hongaren het niet doen, dan zij.” Dat kan tot conflictsituaties leiden, legt hij uit: geallieerde landen moeten hun informatie met elkaar delen, maar buitenlandse geheime diensten werken inmiddels liever buiten de Hongaarse inlichtingendienst om.

Afhankelijkheid van Russisch gas

Maar waaróm zijn de Hongaren zo mild naar de Russische geheime dienst? Volgens Panyi zijn daar een paar redenen voor, waarvan de belangrijkste makkelijk te begrijpen is: Hongarije is gigantisch afhankelijk van Russisch gas.

“De regering is afhankelijk van de goodwill van Rusland. Poetin kan op elk moment besluiten te stoppen met leveren en dan implodeert de economie. Daar is de regering natuurlijk ontzettend bang voor. Dat is de voornaamste reden dat ze toch een glimlach opzetten, en naar buiten doen alsof het hier om een vriendelijke, voordelige relatie gaat. Onder het oppervlak is het meer een kwestie van chantage. Ze zijn heel bang om Rusland tegen zich in het harnas te jagen.”

Gevraagd naar waarom Hongarije geen Russische diplomaten het land uit heeft gezet, stelde regeringswoordvoerder Zoltán Kovács in een Australisch nieuwsprogramma dat zijn land liever in dialoog blijft met alle partijen. De afhankelijkheid van Russisch gas noemde hij wel. Hij benadrukte ook dat die afhankelijkheid een erfenis is: niet het gevolg van eigen beleid.

Kring rond Orbán profiteert

Een minder belangrijke reden draait om persoonlijke zakenbelangen van mensen in de kringen rondom premier Orbán, zegt Panyi. “Zij profiteren op individueel niveau van deals met Russische staatsbedrijven, of bedrijven die gecontroleerd worden door de Russische staat. Die bedrijven worden gecontracteerd door de Hongaarse staat, waarna de Russische bedrijven op hun beurt weer bedrijven van zakenmannen rondom premier Orbán subcontracteren. Dat is dus een manier om geld vanuit de staat die privékringen in te krijgen. We hebben meerdere zaken onderzocht waarbij sterk het vermoeden van corruptie bestaat.”

Tot slot kan een lakse houding naar de Russische geheime dienst zichzélf op den duur ook in stand houden, via infiltratie en beïnvloeding van de Hongaarse besluitvorming. “Maar dat is heel moeilijk te onderzoeken”, zegt Panyi. “Hoewel er aanwijzingen zijn dat dit aan de hand is, is het onmogelijk te zeggen hoe verregaand die infiltratie is, of welke besluitvormers onder hun invloed vallen.”

In Boedapest wordt ook wel eens de zorg uitgesproken dat Rusland Hongarije weer de eigen invloedssfeer in wil trekken, het land wil isoleren van de EU en Navo. Zo ver weg is dat verleden immers niet – en kijk naar buurland Oekraïne. Maar volgens Katrein is dát onzin. “Hongarije is juist van waarde voor Rusland omdát het lid is van de EU en Navo. We zijn binnen veel interessanter dan buiten.”

