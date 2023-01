‘Blank’ verdwijnt uit de media, maar hoe zit het daarbuiten?

Afgelopen april gaf premier Mark Rutte een persconferentie, waarbij hij kwam te spreken over integratie. Het was belangrijk dat nieuwkomers de Nederlandse normen en waarden zouden leren, zei hij. Zoals “De gelijkheid van man en vrouw, homo – hetero, blank en zwart, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van meningsuiting”.

Terwijl de premier gelijke behandeling bepleitte, bediende hij zich van een woord dat door velen juist als een belemmering daarvan wordt gezien. Want ‘blank’, zo schreef ook de hoofdredacteur van deze krant twee weken geleden, heeft onaangename connotaties. Zo drukt het woord ‘de vermeende superioriteit van het witte ras uit’. Daarbij hebben ‘rechts-extremistische kringen zich het woord toegeëigend’.

De hoofdredactie besloot daarom dat ‘wit’ voortaan verkozen zou worden boven ‘blank’ om mensen met een lichtroze huidskleur te beschrijven. Dat was al een tijdje de norm; het woord ‘blank’ was dan ook volgens de hoofdredactie reeds ‘in onbruik geraakt’.

‘Extreem doorgeslagen links extremisme’, zei een enkeling

Toch bleef de beslissing om ‘wit’ nu ook officieel te verkiezen niet onopgemerkt. Het regende de afgelopen weken reacties, vooral van mensen die niet blij waren met het besluit. ‘Extreem doorgeslagen links extremisme’, noemde een enkeling het.

Trouw staat echter niet alleen in de keuze voor het woord ‘wit’, bleek uit een rondgang van journalistieke website Villamedia. Ook zender RTL, persdienst ANP, de kranten AD, de Volkskrant en recentelijk Het Financieele Dagblad geven aan dat woord de voorkeur.

De NOS gebruikt blank al niet meer sinds 2018, na advies van de taalcommissie van de NPO. NRC laat de keuze aan redacteuren, al signaleert de krant dat ‘wit’ veel vaker gebruikt wordt. Alleen De Telegraaf houdt vast aan het woord blank, omdat de krant afstand neemt van “de radicale en raciale agenda van de identiteitspolitiek”.

Geen officiële overheidsrichtlijnen

Bij de overheid bestaan geen officiële richtlijnen over woordgebruik, zegt een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken. De premier, maar ook andere bewindslieden en ambtenaren, moeten zelf besluiten wat voor woorden ze in dit soort situaties gebruiken.

“Taal is aan verandering onderhevig. Die veranderingen gaan geleidelijk.” Wel is er volgens de woordvoerder op verschillende ministeries ‘aandacht’ voor inclusief taalgebruik, bijvoorbeeld in de vorm van een training.

In de Tweede Kamer lijkt wel een duidelijke politieke scheidslijn tussen ‘blank’ en ‘wit’ te zijn. Wie in verslagen van debatten zoekt, ziet dat vooral de PVV graag ‘blank’ zegt, terwijl linkse partijen zoals GroenLinks, PvdA en Bij1 in de afgelopen jaren ‘wit’ zijn gaan zeggen.

Discussie binnen de dermatologie

In andere sectoren zijn woorden voor huidskleur wel een expliciet gespreksonderwerp. Binnen de dermatologie bijvoorbeeld. Daar is zeker sprake van een ‘ferme discussie’ over hoe je verschillende tinten huid aanduidt, zegt directeur Frans Meulenberg van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Die discussie is mede op gang gekomen omdat er nu meer dermatologen van kleur zijn dan vroeger. “Het leeft nu enorm.”

Praten over huidskleur is belangrijk in de dermatologie, bijvoorbeeld omdat sommige aandoeningen minder goed te zien zijn op een donkere huid, legt Meulenberg uit. Dat je voor kleur woorden gebruikt die voor iedereen acceptabel zijn, doet ertoe, vindt hij. “Medisch goede zorg moet aansluiten bij wat maatschappelijk leeft.”

Dermatologen werken met de zogenoemde schaal van Fitzpatrick, een schematische weergave van menselijke huidskleur. De schaal werd ontwikkeld in de jaren zeventig en telde eerst vier niveaus, waarbij één het lichtst was en vier het donkerst. Later kwamen daar nog twee categorieën bij.

Maar op die schaal is ook kritiek. Zo zou de schaal minder accuraat zijn als het om donkerder huidtypes gaat. In het Amsterdam UMC wordt daarom onderzoek gedaan naar alternatieven voor de Fitzpatrick-schaal. “Zowel om de indeling op medisch vlak te verbeteren als om het inclusiever te maken”, zegt Meulenberg.

Neutrale signalementen

Ook de politie heeft een stijlboek. Dat wordt binnenkort nog een keer nagelopen op inclusiviteit, zegt een woordvoerder. Er is ook onlangs een communicatietrainingen over inclusief taalgebruik geweest. “Het woord ‘blank’ zullen we niet meer gebruiken”, zegt de woordvoerder.

Een aantal jaar geleden verscheen ook een ‘handvat’ over hoe een signalement nauwkeurig maar neutraal kan worden omschreven. Als het nodig is om huidskleur te omschrijven, wordt nu vooral ‘licht’, ‘licht getint’, ‘getint’ of ‘donker getint’ gebruikt.

De landelijke redactie is volgens de woordvoerder ‘heel enthousiast’ over inclusieve taal. Maar omdat de politie een grote organisatie is, met verschillende afdelingen en eenheden, kan het weleens gebeuren dat stijlregels niet overal worden gevolgd. “Het hangt ook af van hoeveel interesse medewerkers zelf in dit onderwerp hebben.” Het is bovendien ‘een lopend proces’. “De politie volgt de maatschappelijke ontwikkelingen.”

Gemeenten hebben soms richtlijnen over taal en inclusie, zoals de gemeente Amsterdam. Daar werden de woorden ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ in 2013 ongewenst verklaard. Specifieke richtlijnen voor ‘wit’ en ‘blank’ zijn er niet, maar dat komt vooral omdat de gemeente zelden huidskleuren hoeft te omschrijven, aldus een woordvoerder. Voor afkomst worden bij voorkeur omschrijvingen gebruikt, zoals ‘Surinaamse Amsterdammer’.

De Nederlandse antidiscriminatiebureaus, die gemeenten helpen om discriminatie tegen te gaan, spreken wel consequent van ‘witte’ mensen en maken tevens onderscheid tussen zwart als kleur – zonder hoofdletter – en een Zwart persoon, met hoofdletter.

Wanhopige behoefte aan kennis

Dat er in zoveel sectoren aandacht is voor hoe je huid aanduidt, verbaast politicoloog en auteur Mounir Samuel weinig. Er is een ‘wanhopige behoefte’ aan kennis over inclusief taalgebruik bij allerlei soorten organisaties, zegt hij. Samuel schreef een boek over inclusief taalgebruik, getiteld Je mag ook niets meer zeggen.

Dat boek, dat eind deze maand verschijnt, komt voort uit een handleiding die hij in 2021 schreef en die sindsdien 1,5 miljoen keer is gedownload. Trainingen die hij geeft over taal zijn “met gemak door duizenden mensen gevolgd, mensen van alle kleuren, leeftijden en achtergronden”. Organisaties zoals Rijkswaterstaat, de gemeente Utrecht en de NS klopten al bij hem aan.

Ergens vindt Samuel het jammer dat de discussie over taal de krantenkolommen nu vult. “Je kunt je afvragen: willen we decennialang een discussie over blank en wit hebben of willen we liever praten over slavernij, een praktijk die nog steeds in de moderne wereld bestaat? Zolang we in een semantische discussie blijven, zijn we niet bezig met die problemen.”

Geen verbodenwoordenlijst

En zijn eigen boek dan? “Mijn boek is geen taalgids of verbodenwoordenlijst. Het is een boek over waarden dat bedoeld is om een veilige, inclusieve en toegankelijke samenleving te creëren waarin iedereen mee kan praten én weet hoe je dat doet. Door de waarden voor de woorden te plaatsen, krijg je mensen niet alleen mee, maar begrijpen ze ook de noodzaak en relevantie.”

Hij noemt een voorbeeld. “Ik vraag vaak aan mensen: vinden jullie dat iedereen erkend, begroet en aangesproken moet worden? Dan zegt iedereen ja. Als ik vervolgens vraag: ‘maar waarom zeggen jullie dan dames en heren?’, is het opeens stil en begrijpt iedereen wél dat daarmee niet iedereen wordt aangesproken. Personen die man noch vrouw zijn vallen immers niet in die categorieën. En er is overigens ook altijd wel één vrouw die zegt: ik ben wel vrouw, maar zeker geen dame.”

Organisaties moeten dus vooral duidelijk maken waarom ze bepaalde woorden niet meer gebruiken. “Stel met elkaar de vraag: wat voor organisatie willen we zijn? Of: in wat voor samenleving willen we leven?” Mensen hebben ook soms meer met het onderwerp dan ze denken. “Dan zit er iemand met de armen over elkaar totdat het gaat over hoe je op een inclusieve manier over alzheimer praat. En blijkt zijn moeder die ziekte te hebben.”

Verbieden werkt niet

Woorden als ‘blank’ verbieden werkt niet. “Een stijlgids met verboden woorden levert alleen al door de Nederlandse volksaard rebellie op. En bovendien betekenen woorden in verschillende contexten ook iets anders. In het Rijksmuseum is het n-woord verdwenen van de informatiebordjes. Maar als Beyoncé op Lowlands staat ga je niet tegen haar zeggen dat ze dat woord niet mag zingen.”

De meeste mensen staan in Samuels ervaring open voor verandering van de taal. “De absolute meerderheid reageert helemaal niet vanuit de onderbuik of afkeer.” Dat er bij Trouw een aantal brieven zijn binnengekomen die het besluit van de hoofdredactie hekelen, vindt hij daarom ook niet zo relevant. “Om hoeveel procent van de lezers gaat het eigenlijk? Waarschijnlijk is er een grote groep mensen die er wel achter staat.”

Hij voelt wel mee met de mensen die het in onbruik raken van het woord ‘blank’ als een verlies ervaren. “In Nederland zijn veel mensen grootgebracht met een verhaal over de Nederlandse tolerantie. En nu worden we keihard geconfronteerd met de feiten: er is een toeslagenschandaal, de samenleving is diep verdeeld, we leren de lelijke kanten van de geschiedenis kennen. Neurologisch onderzoek toont aan: als je als individu kritiek krijgt, doet dat pijn in het brein, vergelijkbaar met een klap. Eigenlijk gebeurt er nu op het niveau van de maatschappij hetzelfde.”

Taal doet er uiteindelijk wel degelijk toe, stelt hij. “Slavernij en de Holocaust konden bestaan omdat mensen taal gebruikten om anderen minder te doen lijken dan zijzelf. Om de Bijbel te citeren: dood en leven zijn in de macht der tong. Taal kan het ergste gif creëren, maar ook gerechtigheid, waarheid en verzoening brengen en zorgen dat mensen floreren.”

