Bij de witte bontjassen op de Wadden is de groei eruit, misschien wel door onze windturbines

Het onbewoonde Waddeneilandje Griend, tussen Harlingen en Terschelling, was de voorbije maanden weer één grote kraamkamer. Ruim 150 pups van de grijze zeehonden werden er geworpen, compleet met witte bontjas tegen de winterse kou.

“Vroeger lag de piek in het aantal geboortes rond Nieuwjaar”, vertelt Sophie Brasseur, onderzoeker van Wageningen Marine Research. Brasseur bezoekt iedere winter met collega’s het afgesloten eilandje. “Die geboortepiek is in de loop der jaren steeds verder naar voren geschoven. We weten niet waarom, maar nu komen de meeste jongen rond sinterklaas ter wereld.”

De vrouwtjes komen een paar dagen voor ze moeten werpen aan land.Als het jong eenmaal geboren is, blijft de moeder een week of drie bij de pup om die te zogen. Wanneer de moeders na die periode weer naar zee vertrekken, liggen daar grote bullen van ruim 200 kilo op ze te wachten. Die proberen de geslachtsrijpe vrouwtjes meteen te dekken en dat gaat vaak met flinke knokpartijen tussen de mannetjes gepaard. “Het bloed vliegt dan letterlijk in de rondte”, vertelt Brasseur.

Zij was de voorbije maand met collega’s op Griend om daar pups te tellen en zoveel mogelijk vrouwtjes op de foto te zetten. “Dat proberen we al sinds 2013, om van te leren. Zo weten we nu dat de meeste vrouwtjes vrijwel elk jaar terugkomen om een jong krijgen.

“We zien elk jaar nieuwe dieren verschijnen, maar ook veel oude bekenden. Grijze zeehonden zijn rond de leeftijd van vijf jaar geslachtsrijp. Dan komen ze terug om jongen te werpen op de plek waar ze zelf geboren zijn.”

Vlekkenpatronen

Door de vlekkenpatronen kunnen de onderzoekers grijze zeehonden individueel herkennen. Onder de herkenbare vrouwelijke grijze zeehonden is de afgelopen acht jaar ook steeds een exemplaar met een stuk touw om haar nek. Ze hebben haar Neckless (zonder nek) genoemd, wat je bijna net zo uitspreekt als Necklace (ketting).

“Toen we dat dier in 2014 voor het eerst in de kraamkolonie zagen, wedde een Australische collega met mij dat dit dier het volgend jaar niet zou halen. Sindsdien is ze ieder jaar toch teruggekomen om een jong te werpen. Dit jaar waren wij te laat op Griend om haar weer op de foto te zetten, maar een collega had haar wel met een jong gezien.”

Behalve dat de onderzoekers individuele dieren van jaar op jaar kunnen volgen, is de individuele herkenning van dieren ook een manier om de omvang van de complete populatie te schatten, legt Brasseur uit. “Wanneer je in de loop van het jaar een groep zeehonden stuk voor stuk registreert, en je kijkt op een ander moment hoe die individuele dieren ‘verdunnen’ over de complete populatie, dan kan je uiteindelijk een goede schatting maken van de omvang van de hele populatie.”

Gestokte groei

Het schatten van de totale aantallen grijze zeehonden is lastig, omdat de dieren pendelen tussen de Britse eilanden en de Waddenzee. Brasseur: “Dat is waarschijnlijk ook de manier waarop de Waddenzee weer is gekoloniseerd met grijze zeehonden, na het stoppen van de jacht op zeehonden in de jaren zestig van de vorige eeuw. In Engeland was de jacht al veel langer gestopt.”

“In principe keren vrouwtjes altijd terug naar de plek waar ze zelf zijn geboren om jongen te werpen, maar tijdens westerstormen kunnen pups vanuit de Britse kolonies onze kant op worden geblazen; letterlijk. Op die manier zorgt import, naast eigen geboortes, ook voor de groei van de populatie in de Waddenzee”, zegt Brasseur.

Aan die groei van het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee lijkt overigens wel een eind gekomen, zien de onderzoekers. Tot vorig jaar was de groei gemiddeld 10 procent per jaar, maar vorig jaar stokten de aantallen op bijna negenduizend dieren in de hele Waddenzee, waarvan 6500 in Nederland. Dat was 1 procent minder dan in 2021. De populatie rond de Britse eilanden wordt geschat op meer dan honderdduizend dieren.

Met of zonder bontjas? Het lijkt zo’n beroerde keus: midden in de winter een jong ter wereld brengen. Toch zit er logica achter, bezweert zeehondenonderzoekster Sophie Brasseur. “Evolutionair gezien zijn grijze zeehonden waarschijnlijk ingesteld op het werpen van hun jongen op drijvende ijsschotsen. Daar zijn ze het veiligst voor roofdieren als ijsberen. Maar om midden in de winter ter wereld te kunnen komen, hebben de pups van de grijze zeehond wel een dikke bontjas nodig. De eerste weken kunnen deze dieren dan ook niet goed zwemmen.” Wat dat betreft hebben de pups van de gewone zeehond, die van oorsprong een stuk zuidelijker leeft, het makkelijker. “Die komen aan het begin van de zomer ter wereld en hebben dus geen bontjas nodig. Gewone zeehonden kunnen direct na de geboorte zwemmen en komen alleen aan land om twee keer per dag bij laagwater gezoogd te worden”, aldus Brasseur.

Een zee vol windturbines

De groei van de populatie van de andere zeehondensoort in de Waddenzee, de gewone zeehond, staat al bijna tien jaar stil en is afgelopen jaar zelfs 12 procent gekrompen, ziet Brasseur. “De populatie gewone zeehonden in de hele Waddenzee wordt geschat op 35.000 tot 40.000 dieren, waarvan ongeveer 10.000 in ons deel. Die kregen afgelopen zomer 22 procent minder jongen dan het jaar daarvoor. Die daling is best zorgelijk”, zegt de onderzoekster.

Waar de problemen zitten, durft Brasseur niet met zekerheid te zeggen. “Tellen is natuurlijk niet hetzelfde als verklaren. Maar het is duidelijk dat we de laatste jaren steeds meer zijn gaan doen in de Noordzee, waar veel van de zeehonden hun voedsel zoeken, zowel de grijze als de gewone.”

“Er liggen inmiddels plannen om grote delen van de Noordzee vol te zetten met windturbines. Tot nu toe gaat de aandacht vooral uit naar de fase van het bouwen, als het om de hinder voor zeezoogdieren gaat. Men gaat ervan uit dat vooral het heien van de fundering voor die bouwwerken hinderlijk is voor bruinvissen en zeehonden, maar ondertussen weten we ook niet goed wat het effect is van die bouwwerken, als ze er eenmaal staan. Wat doen ze met de zeehonden of de vissen die deze dieren eten?”

Ecologisch plafond

“Het kan ook zijn dat de groei van het aantal dieren is gestokt omdat ze het ecologisch plafond van de Noordzee en de Waddenzee hebben bereikt. Maar misschien hebben wij met ons intensieve gebruik van de Noordzee het plafond wel steeds verder verlaagd, waardoor de dieren in de knel komen.”

De jonge grijze zeehonden, ook degene die op het voor toeristen ontoegankelijke eiland Griend ter wereld zijn gekomen, zullen in de loop van januari allemaal het ruime sop hebben gekozen. Toch sluit Brasseur niet uit dat, voordat ze dit doen, er in de Waddenzee nog jongen op het droge te vinden zijn. “Als de moeders hun jong na een week of drie alleen laten, blijven ze nog een week tot soms wel een maand op het droge om zich voor te bereiden op een zelfstandig leven in zee.”

“In drie weken zijn ze op moddervete moedermelk gegroeid van een kilo of 10 naar soms wel 40 kilo. Vanaf dat moment moet die vette melk worden omgezet in spieren en wordt ook de rest van hun lijf klaargestoomd voor het jagen op vis. Een jonge zeehond op het droge ligt dus hard te werken. Die moet je vooral met rust laten en zeker niet in een opvang stoppen.”

“Gelukkig is er sinds enkele jaren een goedwerkend zeehondenprotocol en belanden er steeds minder jonge zeehonden in de verschillende opvangcentra.” Brasseur heeft dan ook een dringende oproep aan strandwandelaars: “Laat jonge zeehonden met rust en loop er met een grote boog omheen.”

