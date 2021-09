Barbara Kannapell streed haar leven lang voor de rechten van doven en erkenning van hun taal

Het moet in 1971 zijn geweest, in Pier 9. De bar en disco was populair bij het uitgaanspubliek van Washington DC. De regels rond alcohol in de hoofdstad waren streng. Je mocht niet rondlopen met een drankje in je hand. Maar zittend en drinkend ontmoet je geen nieuwe mensen.

De eigenaren hadden er iets op gevonden: op elke tafel stond een telefoon. Daarmee kon je andere tafels bellen. Mary Paul zag iemand die ze leuk vond en draaide het nummer. Maar Barbara Kannapell hoorde het niet. Ze was doof.

Het kwam er die avond toch van. En vijftig jaar lang waren ze samen. In 2013, toen het in Washington DC eindelijk mocht, trouwden ze.

Op goede voet met de horendenwereld

Als dove je weg zoeken, en je plaats opeisen, dat was telkens weer de uitdaging voor Barbara Kannapell (voor haar vrienden ‘Kanny’), die in augustus overleed toen ze haar heup brak en daar complicaties bij kwamen.

Ze werd doof geboren, haar ouders waren het ook, een zus was het niet. Thuis en onder bekenden in Louisville in Kentucky was Amerikaanse Gebarentaal (ASL) de voertaal. Maar er was ook de wereld van de horenden – en daar op goede voet mee komen te staan was hard en soms ondankbaar werk.

Op school bijvoorbeeld. Kannapell had naar een school voor doven kunnen gaan, maar haar oma, niet doof, oefende druk uit en haar ouders gaven toe. Ze moest het maar op een gewone basisschool proberen.

Dat was op zichzelf al, met een woord dat een jaar of zes later in zwang kwam, audisme: discriminatie van wie niet of niet veel hoort. En op de school kwam daar mishandeling bij. Leerlingen die betrapt werden op praten met hun handen, kregen daar een tik tegen met een lineaal. En toen ze eens de woorden ‘United States’ niet goed uitsprak, kreeg ze van het hoofd van de school een draai om de oren.

Iemand die doof is kan in alle opzichten in het volle leven staan

Die ervaring nam ze mee naar de dovenscholen waar ze wel floreerde, eerst in Kentucky, daarna in Indiana en uiteindelijk op de beroemde Gallaudet Universiteit voor doven in Washington DC, waar ze een graad haalde in dovenonderwijs. Daarna studeerde ze aan een instelling voor horenden. Eerst de Catholic University of America in Washington, DC (onderwijstechnologie). Later, in 1985, promoveerde ze – als eerste dove persoon – aan de Georgetown University, ook weer in Washington, met een taalsociologisch proefschrift. Daarvoor ondervroeg ze studenten van Gallaudet. Ze stelde vast dat 62 procent van hen zichzelf zagen als tweetalig: Engels en ASL. Tot dan toe werden ook doven in de eerste plaats als Engelstaligen gezien.

Haar leven lang ijverde Kannapell voor erkenning van de Amerikaanse gebarentaal. Ze gaf er in binnen- en buitenland lezingen en workshops over. Ook voor ouders van doof geboren kinderen. Door ontmoetingen met doven konden die ervaren dat iemand die doof is in alle opzichten in het volle leven kan staan. Ze ontwikkelde ook cursussen ASL voor horenden.

‘Nu een dove voorzitter’

De strijd voor erkenning had ook politieke kanten. Kannapell richtte een lokale organisatie in Washington op, DeafPride. Die ijverde voor beter onderwijs voor doven en voorzieningen voor hen in ziekenhuizen. DeafPride kreeg de gemeente zover ASL als taal te erkennen.

Zelfs in een van de eigen instellingen van de doven, Gallaudet University, waar Kannapell van 1962 tot 2003 werkte, eerst als onderzoeksassistent en daarna als docent, viel er nog het nodige te winnen. Kannapell deed in 1988 mee met een actie onder het motto ‘Nu een dove voorzitter’, en die slaagde: voor het eerst in het toen 124-jarige bestaan van Gallaudet werd voor de vacature van een bestuursvoorzitter niet langer een horend persoon geselecteerd.

Ze werkte na Gallaudet elf jaar op een grote school voor beroepsonderwijs in de regio rond Baltimore. Daarnaast wijdde ze zich aan een project dat de ervaringen van dove Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog moest beschrijven. Dat was nog niet klaar. Mary Paul en enkele van Kannapells collega’s gaan het afmaken.

Barbara Kannapell werd op 14 september 1937 geboren in Louisville, Kentucky, en overleed op 11 augustus 2021 in Washington DC.