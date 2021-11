Angelo Licheri (1944-2021): de held van Vermicino is nooit die put uitgekomen

Van 10 tot 13 juni 1981 hielden de Italianen collectief en angstig hun adem in. Alfredo Rampi van zes, liefkozend Alfredino genoemd, was tijdens het spelen bij zijn grootouders in een tientallen meters diepe artesische put gevallen. De smalle put, ooit geboord om water te vinden, had een diameter van nog geen dertig centimeter en bevond zich ten zuiden van Rome, in Vermicino. Er was een reddingsoperatie opgezet, die de Italianen dag en nacht live op televisie konden volgen. Daarbij was ook de president van Italië, Sandro Pertini, aanwezig.

Angelo Licheri, chauffeur bij een drukkerij in Rome, volgde de gebeurtenissen ook. Hij was 36, dun en klein van stuk. Licheri kwam uit Sardinië. Toen hij 17 was, had hij zich bij een rondreizend circus als manusje-van-alles aangesloten en was in de hoofdstad blijven hangen. Hij was er getrouwd en had drie kinderen gekregen. Toen het op 12 juni niet was gelukt om Alfredino via een naast de put geboord gat te redden, werden er vrijwilligers gezocht om de artesische put in te gaan.

Later vertelde Licheri: “Iemand op mijn werk merkte op dat ik met mijn postuur wel in die put zou passen. Ik hield het ineens niet meer. Ik móest proberen Alfredino Rampi te redden.” Toen hij die dag uit zijn werk thuis kwam, zei hij tegen zijn vrouw dat hij sigaretten ging kopen en vertrok naar Vermicino.

Op oude beelden is te zien hoe het chaotisch druk rondom de put was: de radeloze ouders van Alfredo waren er, de brandweer, politie, nieuwsgierige toeschouwers. Licheri werd de uitverkorene vrijwilliger. Ze lieten hem ’s avonds laat met een zaklamp, zijn armen vooruit en het hoofd naar beneden, de put in zakken. Hij hing met zijn enkels aan een kabel. Licheri mocht zo niet langer dan 15 minuten blijven hangen, maar hij kwam pas na 45 minuten weer boven: onder de bloedende sneden en schrammen en totaal ontredderd. Het was hem niet gelukt om de kleine Alfredo te bevrijden.

‘Hij reutelde alleen maar’

Aan journalisten die Licheri in de decennia erna bleven interviewen, bleef Licheri vertellen wat er precies was gebeurd. Alfredino Rampi zat al ruim twee etmalen in de donkere put vol modder en was naar een diepte van 60 meter gezakt. Toen Licheri hem daar had bereikt, had hij nauwelijks bewegingsruimte om het jochie beet te pakken. “Met mijn duim heb ik zijn mond schoongeveegd en met mijn wijsvinger zijn ogen. Maar Alfredino opende zijn ogen niet. Hij reutelde alleen maar.”

Licheri begon tegen het jongetje te praten over leuke dingen: hij zou een nieuwe fiets voor hem kopen, en hem meenemen op vakantie naar Sardinië. Ondertussen wriemelde hij een riem onder de oksels van het kind en riep toen dat hij omhoog moest worden getrokken. “Maar ze trokken plotseling zo hard, dat de haak losschoot. Ook de tweede poging mislukte.” Daarna had hij het jongetje hard aan diens polsjes omhoog proberen te trekken. “Ik voelde toen dat zijn linkerpols brak en dacht: je lijdt al zo vreselijk en nou breek ik ook je pols nog.” Alfredino reageerde niet meer. “Ik heb ook nog geprobeerd hem aan zijn shirtje vast te pakken, maar dat scheurde. Toen heb ik hem een kusje toegeblazen, ‘Ciao piccolino’ (‘Dag kleintje’) tegen hem gezegd, en geroepen dat ze me omhoog moesten halen.”

Magere Hein

De dag erop stopte het hart van Alfredino met kloppen. Zijn lichaampje kon pas een maand ­later door mijnwerkers worden geborgen.

Licheri bleef nog jaren van het drama dromen. “Dan kwam Magere Hein naar me toe en zei ik: ‘Jij komt zeker voor Alfredino Rampi? Nou, je komt er mooi niet langs!’” Tegen dagblad La Stampa zei hij over het trauma in 2012: “Ik ben die put nooit uitgekomen”. In Italië werd hij steeds voorgesteld en aangekondigd als ‘de held van Vermicino’, maar dat vond hij maar niks; hij vond dat hij had gefaald.

Licheri kreeg later suikerziekte, zijn rechterbeen werd geamputeerd. De laatste twintig jaar van zijn leven woonde hij in een verzorgingstehuis, waar hij op 77-jarige leeftijd overleed. Bij zijn begrafenis was ook de familie Rampi aanwezig.

Angelo Licheri werd op 20 augustus 1944 geboren in Gavoi en overleed op 18 oktober 2021 in Nettuno.