Adam en Eva in Afrika: alleen in dit resort kun je naakt op safari

Toen de Europeanen voor het eerst naar zuidelijk Afrika kwamen, dwongen ze de lokale bewoners om kleding aan te trekken. Nu komen ze er om zélf naakt rond te lopen. Op bezoek bij ’s werelds enige nudistenresort waar je op safari kunt.

Het paradijs bestaat en ligt op anderhalf uur rijden van Johannesburg. Er grazen antilopen, er vliegen honderd verschillende vogelsoorten, er is een gemakswinkel, een bar met dartbord en pooltafel, een buitenzwembad en een reuzenschaakbord. Bij aankomst staat een peloton tuinmannen de gazons te maaien. Ze zijn met hun blauwe werkoveralls welbeschouwd een invasieve soort. Vrijwel iedereen hier is naakt.

We zijn in SunEden, een nudistenresort in Zuid-Afrika, ’s werelds enige waar je op safari kunt. Veel stelt zo’n rondrit nog niet voor. Het terrein mag dan een voetbalveld of vijftig beslaan en beschikken over een eigen safariwagen − met slechts een dozijn hoefdieren en wat mangoesten is het wild nog vrij tam. Voor het echte werk moeten bezoekers bij de buren zijn, die wildreservaten runnen met leeuwen, olifanten en neushoorns. Minpunt: daar moet de kleding aan. Maar wie weet wat de toekomst brengt. De zaken gaan goed in SunEden.

Beroemd nudistenduo

Het is een bijzondere dag. Een wereldberoemd nudistenstel uit België is te gast. Onder hun artiestennaam Naked Wanderings trekken Nick De Corte (40) en Lins Van Wambeke (36) veel bekijks op YouTube, Instagram en Facebook.

Lofty Ludge (69), de marketingmanager van SunEden, is in zijn nopjes. Beroemde Belgen + Nederlandse krant = klandizie uit Europa. Vanochtend vroeg, in de WhatsAppgroep, heeft hij de vaste bewoners (20 van de 46 huizen worden permanent bewoond) nog eens herinnerd aan de geplande rondrit.

Vrijwel alle hoofdspelers uit de nudistenscene van Zuid-Afrika zijn opgetrommeld. Adamskostuum aan, handdoek onder de arm. Ook de voorzitter van de landelijke nudistenvereniging is van de partij. ’s Lands beroemdste zwarte nudistenduo komt aanlopen. Lofty laat nog even op zich wachten, hij staat ergens een video op te nemen met Nick en Lins.

Ah, daar is de safariwagen al. Bert, de onderhoudsmanager van het resort, rijdt. Hij draagt voor het gemak een broekje. Omdat er niet genoeg plek is voor iedereen, volgt Lofty te voet. Met klaterend enthousiasme vertelt hij over deze bijzondere plek in het hart van Zuid-Afrika.

Bert Card, onderhoudsmanager van het resort, rijdt de groep rond in SunEden. Beeld Bram Lammers

Beschuldigd van handel in porno

Het resort werd in 1995 opgericht en ligt – het kan geen toeval zijn – vlak bij de Wieg van de mensheid, de kalksteengrotten waar onze vroegste voorouders zijn gevonden. Het begon, zoals alle succesverhalen, klein. Er stond toen alleen nog een boerderij met opslagkamer en watertank. Eerst werden het zwembad en het caravanpark gebouwd. Toen de zaken begonnen te lopen, kwamen de houten loopbruggen en de rieten daken.

De zes oprichters (drie echtparen) kochten de 34 hectaren grond nadat hun geliefde Beau Valley failliet ging. Beau Valley was een populair naaktresort niet ver hiervandaan. De drijvende kracht erachter was de legendarische nudist Beau Brummel. Hij was de eerste in conservatief Zuid-Afrika die zich naakt op tv liet interviewen.

Nadat de aandeelhouders van Beau Valley hem beschuldigden van handel in porno, werd hij door de Internationale Naturisten Federatie geroyeerd als lid. In de media stelde Brummel dat er meer aan de hand was. De aandeelhouders zouden zich tegen hem hebben gekeerd toen Brummel ook homoseksuelen en zwarte nudisten begon toe te laten in Beau Valley.

Een met de natuur

In SunEden is voor zulks geen plek, legt Lofty uit, en daarmee raken we direct al aan de kern van nudisme. “Vooropgesteld, het heeft niets met seks te maken. Nudisme gaat om buiten zijn, één zijn met de natuur. In principe zijn alleen koppels en gezinnen welkom. We want to keep this a family place.” Singles zijn alleen welkom als ze lid zijn van de Internationale Naturisten Federatie.

Het Belgische nudistenstel Lins Van Wambeke en Nick De Corte van Naked Wanderings. Beeld Bram Lammers

Lofty kan niet voorkomen dat zich af en toe swingers onder de Adams en Eva’s bevinden. Immers, “je kunt aan swingers niet zien dat ze swingen”. Wie de regels overtreedt, komt op de zwarte lijst van de Zuid-Afrikaanse naturistenvereniging. Lofty herinnert zich een bus vol dronken mannen die zich bij de intercom meldde. “Die wilden natuurlijk naar de vrouwen komen kijken.” Ook voor hen is geen plaats.

Bert stopt. “Hé, kijk!” Lins van Naked Wanderings veert op. Achter een struik ligt een blesbok met een jong. “Wat mooi.” Dit moet het zijn, het ware naaktgevoel.

De kerk beperkt

Het ‘oernudisme’ ontstond twee eeuwwisselingen geleden in het Duitse Rijk, als onderdeel van de Lebensreform. Die beweging keerde zich af van industrialisatie en verstedelijking. De Duitse Freikörperkultur, de vrije lichaamscultuur, waaierde via migranten uit naar de Nieuwe Wereld: de VS, Australië, Zuid-Afrika.

De eerste naakte safe space van Zuid-Afrika was Sandy Beach, een naaktstrand net buiten Kaapstad. Destijds populair onder ministers en diplomaten, inmiddels ook geliefd bij homoseksuelen voor al dan niet anonieme geslachtsgemeenschap. In tegenstelling tot Duitsland, waar een rijk aanbod van nudistenstranden en -parken is, is het aantal buitenbestemmingen voor Zuid-Afrikanen beperkt.

Lofty schat dat één op de vijf mensen thuisnudist is. In Zuid-Afrika zou dat neerkomen op twaalf miljoen nudisten. Van Duitsland is bij Lofty bekend dat er in elk geval zes miljoen nudisten zijn. Officiële cijfers over Zuid-Afrikanen bestaan niet. Naaktlopen is hier eigenlijk nog hartstikke taboe. De kerk is daar debet aan.

Op safari in SunEden spot de groep in de verte een blesbok vrouwtje met jong. Beeld Bram Lammers

De Nederduits-Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika (denk Calvijn en donderpreken) heeft met zijn ruim 1 miljoen leden nog heel wat invloed, met name in de Afrikanergemeenschap. Lofty is christen, alsook Christo en Lana Botha (beiden 58). De Botha’s zijn fervent thuisnudisten. Als de kleinkinderen op bezoek zijn gaat de kleding aan. Christo is voorzitter van de Zuid-Afrikaanse naturistenvereniging. “De kerk beperkt, ja. Toen wij jong waren, waren het vooral mensen uit conservatieve Afrikanerkringen die nudist werden. Nu is er vooral aanwas van jonge zwarte nudisten.”

Moslim, hindoe, boeddhist, christen

Vonks Nkuna (37, investeerder) en Layla Mahlomuze (32, naaktmodel) vallen vandaag beslist op tussen de witte bipsen. Vonks is beroemd nudist, bekend van radio en tv. Hij schreef een boek over zijn coming-out als nudist, Excuse My Nudeness. Zijn eerste bezoek aan SunEden leverde een vermakelijke passage op. Hij was bloednerveus, en tot overmaat van ramp sloot hij zichzelf buiten zijn auto waarna hij moest zien in te breken. “Dat zag er nogal verdacht uit, ik was bang voor wat bezoekers zouden denken.” Maar in plaats van een belletje naar de politie te plegen, schoten de gasten hem te hulp. “Stereotypen vallen hier weg.”

Vonks (geboortenaam Vongani) is een Shangaan en groeide op in een township op het platteland. Hij is zionist. “De Zion Christian Church is een strikte kerk. Niet drinken, niet roken, geen varkensvlees, en kledingvoorschriften. Ik was bang om voor m’n nudisme uit te komen, maar die angst bleek nergens voor nodig. Niemand in de kerk nam er aanstoot aan.” Sterker nog: “Kerkgangers kwamen naar me toe en zeiden: ‘Ik doe dit al jaren thuis.’”

Wat nudisten verbindt, weet Vonks, is het element van bevrijding. “Wie wordt beperkt, door geloof of door cultuur, ontwikkelt een interesse voor vrijheid en wil ertegen in verzet komen.”

Vonks Nkuna (37) en Layla Mahlomuze (32). Beeld Bram Lammers

Nick en Lins van Naked Wanderings zijn niet onderdrukt. Vijf jaar geleden verkochten ze hun bezittingen in Gent en nu vliegen ze als fulltime influencers zonder eindbestemming de wereld over. Ze verblijven in betaalbare landen, krijgen accommodatie in ruil voor reclame, en hebben inmiddels ook reclame-inkomsten.“Wij zijn het nudisme ingerold door naar de sauna te gaan.”

Nick herkent wat Vonks omschrijft. In Zuid-Amerika, waar de katholieke kerk nog een aardige vinger in de pap heeft, zag hij veel jongeren uit de kleren gaan bij wijze van verzetsdaad. “Nudisme stijgt boven taal, cultuur, godsdienst uit. We zaten in Thailand eens naakt aan de ontbijttafel met een moslim en een hindoe, een boeddhist, en wij, afkomstig uit een christelijke cultuur.”

De recordpoging skinny dipping

Wat Nick en Lins betreft opereert de onderdrukker vanuit Silicon Valley: Amerikaanse preutsheid, in de gedaante van de moderatoren van Instagram, Facebook en Twitter, kanalen waarop Nick en Lins hun geld verdienen. Ze moeten om geslachtsdelen en tepels heen zien te fotograferen. Niet zo lang geleden werd hun Instagramaccount geblokkeerd. Te veel naakt. Tienduizenden volgers weg. “Maar het duurde niet lang of we hadden ze weer terug. Nu zitten we op 54.000.”

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Naked Wanderings | Nick & Lins (@n_wanderings) op 12 Dec 2022 om 6:09 PST

Recordpoging skinny dipping

Met bezoek uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, het VK, de VS en eigen land is SunEden inmiddels uitgegroeid tot een serieuze speler op de wereldmarkt. De lockdown is slechts nog een vervelende droom, de toeristen zijn terug, er zijn gouden tijden aangebroken. Om de marketing op te voeren heeft Lofty sinds kort een assistent, Anja Roberts (38), in de geklede wereld universitair docent. Zij staat voor de vraag: wie is welkom in SunEden?

We drinken gekoelde frisdrank aan het zwembad. Anja vertelt over de recordpoging skinny dipping die hier in september georganiseerd werd. 370 deelnemers sprongen bloot in het zwembad. Het vorige record stond op 287. “De muziek stond vrij hard, het ging erg lang door. Voor stellen die komen om een weekend weg te zijn van de kinderen, was dat misschien een beetje te veel van het goede.”

In SunEden wordt naakt getrouwd, je kunt er tegenwoordig ook luxekamperen, er worden vier huizen bijgebouwd, één wordt compleet gerenoveerd. Wat Vonks betreft kan het allemaal niet gek genoeg. “In Engeland gaan ze nog veel verder. De naturistenvereniging daar huurt zo een heel kasteel af voor een weekend. De Britten presteren op topniveau.”

Lofty is blij met de aandacht. Met het bereik van Nick en Lis wordt een nieuwe markt aangeboord. Dan zegt hij ineens: “Het is toch raar. Toen de Europeanen voor het eerst naar zuidelijk Afrika kwamen, dwongen ze de lokale bevolking kleding te dragen. En nu komen ze helemaal hiernaartoe om naakt te kunnen zijn.”

Lees ook:

Nergens een zwarte Afrikaan in Orania

Terwijl de rest van wereld in de ban is van #BlackLivesMatter, werkt een klein dorpje in het overwegend zwarte Zuid-Afrika juist aan het behoud van de witte Afrikaner cultuur. Is er sprake van ‘een witte crisis’ in het land?