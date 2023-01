Aan vroeggeboorte kleven vaak nare gevolgen die niet altijd worden herkend

Jaarlijks worden zo’n 2500 tot 3000 baby’s in Nederland veel te vroeg geboren. Dat wil zeggen: bij een zwangerschapsduur tussen de 24 en 32 weken. Vaak piepklein, met onrijpe longen, hartproblemen en vatbaar voor ernstige infecties, krijgen zij zorg op de intensive care voor pasgeborenen. Deze premature baby’s hebben vaak een maandenlange weg te gaan voor ze het ziekenhuis, al dan niet met blijvende gevolgen, kunnen verlaten. Na hun ontslag blijven zij regelmatig zorgenkindjes, vanwege fysieke problemen of een ontwikkelingsachterstand.

“Deze premature kinderen zien we na een aantal maanden, maar ook als ze één jaar, twee jaar en vijf jaar oud zijn terug op de poli om te kijken hoe het met hen gaat”, vertelt Monique Rijken, kinderarts-neonatoloog in het LUMC in Leiden en tot recent voorzitter van de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up. “Volgens de richtlijn worden ze gevolgd tot ze acht jaar oud zijn, maar in de praktijk staat dat onder druk, omdat er soms onvoldoende middelen en menskracht zijn.”

Zodra de kinderen ouder zijn, stopt de follow-up meestal. “Met allerlei gevolgen van dien”, zien arts-onderzoeker Angret de Boer en ethicus Lien De Proost. Zij doen vanuit de academische ziekenhuizen in Rotterdam, Leiden en Nijmegen onderzoek naar de levenservaring van prematuur geboren volwassenen en hun visie op beslissingen rondom (dreigende) extreme vroeggeboorte. Hun leeftijden variëren tussen de 18 en 57 jaar.

Hoewel ze zich tijdens hun jeugd op het oog goed ontwikkelen, kunnen er op latere leeftijd problemen zichtbaar worden of alsnog ontstaan. De Boer: “Deze volwassen prematuren vinden dat ze bij lichamelijke of psychische klachten niet serieus genoeg worden genomen. Ze krijgen verkeerde diagnoses of behandelingen, zoals de diagnose astma terwijl ze longschade hebben als gevolg van hun vroeggeboorte en langdurige beademing. Of ze krijgen te horen dat ze ADHD hebben, terwijl het in werkelijkheid gaat om hersenschade. Weer anderen hebben moeite met prikkelverwerking en krijgen de diagnose burn-out. Soms relateren zij dit zelf wel aan hun vroeggeboorte, maar ze hebben moeite om dit in de medische wereld aan te kaarten.”

Geen aanspreekpunt

Er is momenteel geen dokter of aanspreekpunt voor de langetermijngevolgen van vroeggeboorte. De medische dossiers zijn vaak niet meer beschikbaar, omdat het al zo lang geleden is. “We redden veel premature baby’s, maar we weten nog niet voldoende over hun gezondheid op latere leeftijd. Vroeggeboorte is in die zin een soort levend experiment”, zegt Michiel Schreuder, hoogleraar kindernefrologie in het Radboudumc in Nijmegen.

Hij ziet regelmatig te vroeg geboren kinderen en is betrokken bij een grote studie naar vroeggeboorte, het POPS-onderzoek. Hierbij worden 1336 mensen die in 1983 geboren zijn bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht onder 1500 gram gevolgd. Schreuder: “Deze onderzoeksgroep heeft over de jaren heen veel informatie opgeleverd over de korte- en langetermijngevolgen. Zo had de helft op negentienjarige leeftijd een verhoogde bloeddruk. Het ligt voor de hand dat er meer schade is.”

De laatste keer dat zij uitgebreid lichamelijk zijn onderzocht, was in 2001. “We zouden het graag een vervolg geven, omdat zij nu bijna 40 jaar zijn en zich in een nieuwe levensfase bevinden”, zegt Schreuder. Om dat goed in kaart te brengen is geld nodig. “Dat proberen we bij elkaar te brengen. Naarmate mensen ouder worden, is er meer kans op problemen met de nieren. Hetzelfde geldt voor longschade. We willen de experts bij elkaar brengen, zodat we straks alle organen en gevolgen in één keer kunnen bekijken. Zodat je voor deze groep preventief meer kunt doen en hen beter kunt behandelen.”

Meer aandacht en geld nodig

Ook Rijken zou graag zien dat er meer aandacht en geld kwam om prematuren gedurende hun leven te volgen. “En dan niet alleen in studieverband, maar ook binnen de reguliere zorg. Helaas is daar het geld niet voor. En het is de vraag wie het vervolgtraject zou moeten doen. Een neonatoloog, een internist, een neuroloog of toch een psycholoog? De problemen waar deze volwassenen tegenaan lopen zijn immers heel verschillend.” Daar komt bij dat het uitmaakt wanneer iemand is geboren. In de loop van de jaren zijn de behandelingen voor te vroeg geboren baby’s veranderd en dat betekent ook dat de gevolgen mogelijk anders zullen zijn.

In hun onderzoek vroegen De Boer en De Proost naar het perspectief van volwassen prematuren op de (mogelijke) nieuwe richtlijnen voor te vroeg geboren baby’s. Er is nu namelijk discussie over de mogelijke behandeling van baby’s die geboren worden na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken. Nog kleiner en nog kwetsbaarder, maar de technologie en kennis zijn ook verbeterd. “Hoewel volwassen prematuren ondanks hun fysieke of psychische problemen vaak enorm dankbaar zijn dat hun prille leven destijds is gered, plaatsen zij ook kanttekeningen bij het verlagen van de grens”, zegt De Boer. Want, zo vinden zij: zo’n belangrijke ethische beslissing kun je niet nemen zonder ook voldoende aandacht en geld te hebben voor de gevolgen op latere leeftijd.

Amber Bontekoe: ‘Leren ging moeilijk. Ik was leergierig, maar ik snapte het gewoon niet’. Beeld Boudewijn Bollmann

Amber Bontekoe: ‘Logisch nadenken, gevolgen inschatten – het is voor mij niet te doen’ Het tweelingbroertje van Amber was net wat groter en sterker toen ze 25 jaar geleden na 24 weken en 6 dagen zwangerschap opeens werden geboren. “Omdat ze hem in het ziekenhuis een kans gaven, besloten ze dat met mij ook te doen. Mijn broertje woog 740 gram, ik was maar 600 gram.” Hoewel zijn uitgangspositie wat beter leek, kreeg broertje Jesse een paar dagen later een hersenbloeding. Hij heeft het niet gered. “Op de dag van zijn crematie onderging ik een hartoperatie. Het leek vrij zeker dat ik het ook niet zou halen. Het was zo heftig voor mijn ouders.” Maandenlang lag het kleine meisje aan de beademing, ze kreeg zestien bloedtransfusies en ontelbare infuusjes. Haar toekomst was onzeker, maar inmiddels was duidelijk dat ze het ging redden. Ze ging naar huis, en tot ze twee jaar was, werd ze regelmatig gezien door allerlei artsen, zoals een neonatoloog, cardioloog, oogarts en fysiotherapeut. Omdat het zo goed ging, werd die follow-up stopgezet. “Ik ontwikkelde me net wat langzamer, maar dat is natuurlijk niet erg.” In groep 3 van de basisschool kreeg ze meer problemen. “Leren ging moeilijk. Ik was leergierig, maar ik snapte het gewoon niet. Ik moest er keihard voor werken, wat ik vervolgens ook deed. Ik leefde in de zesde versnelling en daarmee behaalde ik dan uiteindelijk best een goed eindresultaat.” Tot ze in 2017, ze was toen 20 jaar, helemaal instort. “Ik kon niet meer lopen of praten. Zelfs de vork naar mijn mond brengen om te eten kostte al te veel energie.” Ze wordt opgenomen in een kliniek en daar blijkt dat ze haar vroeggeboorte totaal niet heeft verwerkt. “Psychisch doet het heel veel met je. Ook heb ik moeite met prikkelverwerking. De artsen hebben me naar eer en geweten behandeld, maar er moet regelmatig bloed geprikt worden, of je krijgt een infuusje, en dat is toch elke keer pijnlijk. Het besef dat mijn broertje er niet meer is, terwijl ik er juist ben omdat hij groter en sterker was, heeft veel impact op mij.” Tijdens haar opname heeft Bontekoe geleerd om haar leven op haar eigen tempo te leven. Ze woont in een appartement in een woongroep waar 24 uur per dag passende hulp aanwezig is. “Mijn ouders en ik hadden de link met mijn vroeggeboorte al jaren gelegd, maar we zijn nauwelijks gehoord door medici, totdat ik in de kliniek kwam. Logisch nadenken, organiseren, gevolgen inschatten: het is voor mij niet te doen.” Ze heeft nu een blog waarin ze informatie geeft over de langetermijngevolgen van vroeggeboorte. Ook geeft ze met ‘Klein meisje maakt een reisje’ gastlessen over haar leven. “Het zou mooi zijn als er meer oog komt voor de gevolgen van vroeggeboorte en hoe je die zoveel mogelijk kunt voorkomen.”

Juliette Kamphuis. Beeld Boudewijn Bollmann

Juliëtte Kamphuis: ‘Ik kon wel huilen van blijdschap dat mijn longfunctie eindelijk iets verbeterde’ De moeder van Juliëtte Kamphuis beviel in 1980 onverwacht bij een zwangerschapsduur van 28 weken en 5 dagen van een meisje van 1250 gram. Tegenwoordig hebben prematuren bij deze termijn een veel grotere kans op overleven dan 42 jaar geleden. “Tegen mijn ouders werd gezegd dat er een grote kans was dat ik zou overlijden in de ambulance, op weg van het streekziekenhuis in Almelo naar Utrecht. Maar ik heb het transport gered. In Utrecht ben ik meerdere keren gereanimeerd, ik had meerdere klaplongen, kreeg een wisseltransfusie van mijn bloed en onderging een hartoperatie”, somt Kamphuis op. Ze werd ruim drie maanden zeer intensief beademd. Dat heeft grote gevolgen voor het lichaam, zoals het risico op blindheid en een beschadiging van de longen. Tegen alle statistieken in overleefde ze en mocht ze vier maanden na haar geboorte naar huis. Wel moest ze nog regelmatig terug naar het ziekenhuis. “Voor controles, maar ook voor opnames vanwege long- en voedingsproblemen.” Haar ouders ondersteunden haar in haar ontwikkeling. En het ging wonderwel heel goed. Ze had een bril, gehoorschade, darmproblemen en regelmatig een lichte benauwdheid. Door gezond te leven, te sporten én een positieve blik op het leven, redde zij het wonderwel heel goed. Maar toen ze 25 jaar was, werd ze ontzettend benauwd. Dit beperkte haar kwaliteit van leven flink. Een zoektocht van in totaal vijftien jaar volgde, met (achteraf) steeds verkeerde diagnoses, zoals astma. “Ik wist zelf vrij zeker dat dit kwam door mijn vroeggeboorte, met een sterk vermoeden dat ik bronchopulmonale dysplasie (BPD) heb. Deze diagnose stond al in mijn dossier van vroeger.” BPD is een longaandoening die ontstaat als de longen nog niet rijp genoeg zijn en de longblaasjes zijn beschadigd door de beademing. Ze kwam terecht in het ErasmusMC in Rotterdam, waar een team zich bezighoudt met longproblemen bij volwassen prematuren. Hier kreeg ze opnieuw de diagnose BPD. “Zij wisten waar ze het over hadden en hebben ook andere lichaamsfuncties gecontroleerd. Want wat blijkt: bij veel prematuren functioneren de organen anders als ze opgroeien. Dat het bij mij verder zo goed gaat, is bijzonder. Wellicht komt dat door mijn bewuste leefstijl.” Inmiddels heeft Kamphuis medicatie die goed aanslaat. “Ik kon wel huilen van blijdschap dat mijn longfunctie eindelijk iets verbeterde. Helemaal klachtenvrij ben ik niet en het is jammer dat het niet eerder is gediagnosticeerd. Ik buig het om naar iets positiefs en draag nu bij aan het verbeteren van de zorg van prematuren, vanaf hun geboorte tot in de volwassenheid.”

