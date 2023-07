Kabinetsval vertraagt de stikstofaanpak die net sputterend op gang kwam

Eerst waren er grote boerenprotesten. Toen een coronacrisis. Daarna een ellenlange kabinetsformatie. Maar op 10 juni 2022, ruim een jaar geleden dus, kwam natuurminister Christianne van der Wal (VVD) dan toch eindelijk met de aanpak die de stikstofcrisis op moest lossen.

Ze kondigde een ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling aan voor boeren die wilden stoppen. Er kwamen miljarden op tafel voor provincies, die een sleutelrol in de aanpak kregen. Zij zouden in ‘gebiedsprocessen’ de natuur flink vooruit moeten helpen. Door de stikstofuitstoot gemiddeld met zo'n 40 procent te reduceren voor 2030. En daarbij ook een lastige landbouwpuzzel te leggen.

Provincies moesten per gebied gesprekken aangaan met de agrarische sector. Waar moet er écht minder vee komen, vrijwillig of met dwang? Waar kan verhuizen of omschakelen naar een ander soort bedrijf een oplossing zijn? Waar is juist wél ruimte voor intensieve veehouderij? Provincies kregen in feite de taak de kaart van het landelijk gebied opnieuw in te kleuren.

Wachten op Den Haag

Sindsdien mopperen provinciebestuurders wat af. Het kabinet zet druk op een snelle aanpak: voor 1 juli 2023 moest er een eerste versie van die gebiedsplannen liggen. Maar om tot een goed gesprek te komen met boeren, hebben provincies duidelijkheid vanuit Den Haag nodig. Duidelijkheid over die ‘woest aantrekkelijke’ regeling, en wie daar precies voor in aanmerking komen. Maar vooral ook over andere opties. Zoals verhuizen naar een andere locatie. Of omschakelen naar een bedrijf met minder dieren, maar met natuurbeheer als extra optie om geld te verdienen.

Ruim een jaar later ligt er een uitgewerkte uitkoopregeling voor 3000 boeren met de meeste stikstofinvloed op de natuur. Maar dat was het qua duidelijkheid wel zo'n beetje. De verplaatsingsregeling zou aan het eind van het jaar moeten komen. Harde afspraken over nieuwe verdienmodellen voor boeren met minder vee zijn er nog niet. Niet in de laatste plaats omdat de moeizame onderhandelingen over een landbouwakkoord mislukten.

Er is in feite nog steeds geen duidelijke visie waar het heen moet met de Nederlandse landbouw. Landbouwminister Piet Adema zou daar nu na de zomer zelf mee komen. Maar de kans dat hij na de val van het kabinet nog knopen doorhakt, lijkt klein. En de geplande verplaatsingsregeling, komt die er nog? Niemand die het nu weet. Ook de miljarden die Van der Wal uittrok voor de provincies zijn nog niet door de politieke molen. Stemt de Eerste Kamer daarmee in, of is zo'n enorme pot geld te controversieel met verkiezingen in aantocht?

Onwenselijke onzekerheden

Waar het vorig jaar Van der Wal was die de provincies tot actie maande, zijn de rollen inmiddels omgedraaid. ‘Het land kan zich geen stilstand veroorloven’, benadrukte Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, in een reactie namens alle provincies. De val van het kabinet zorgt voor ‘extra en onwenselijke onzekerheden’.

Een ding lijkt daarbij wel duidelijk: de harde stikstofdeadline in 2030 bestaat niet meer. Dat was immers een - vooral door D66 bedongen - afspraak in het regeerakkoord; de stikstofwet vermeldt 2035. Over die vervroeging wilde het CDA al ‘heronderhandelen’, maar dat hoeft niet meer nu het regeerakkoord van tafel is. Veel provincies liepen al te hoop tegen 2030; zij zien een forse reductie in zo'n korte tijd als onhaalbaar. Omdat gebiedsprocessen nu eenmaal tijd kosten, maar ook vanwege de Haagse vertraging die met de val van het kabinet alleen nog maar verder op dreigt te lopen.

Boeren reageren wisselend op de val van het kabinet. Actieclubs Agractie en FDF (Farmers Defence Force) zijn blij dat er met de val en nieuwe verkiezingen kansen komen voor een heel ander landbouw- en stikstofbeleid. “Het is nu tijd voor een reset”, vindt Bart Kemp (Agractie). “Een nieuwe start, een realistische toekomst voor boeren, en beleid met draagvlak.” LTO en de jonge boeren van NAJK wijzen juist vooral op de onzekerheid die blijft bestaan nu er de komende tijd geen knopen worden doorgehakt over de toekomst van de landbouw. “Jonge boeren en tuinders moeten weten waar ze in moeten investeren, waar ze aan moeten voldoen. Daar hebben we een kabinet voor nodig.” Natuurmonumenten geeft in een eerste reactie aan ervan uit te gaan dat het kabinet de stikstofaanpak onverminderd voortzet. “De natuur wacht al veel te lang.” Bouwend Nederland benadrukt het belang dat het kabinet niet alleen de uitkoopregeling voor boeren uitvoert, maar ook de verplaatsings- en innovatieregeling die nog worden uitgewerkt. “Zo krijgen boeren sneller duidelijkheid, kan de natuur sneller herstellen en is er perspectief op het weer opstarten van bouw en infra.”

Provincies worstelen met hun rol in de stikstofcrisis: ‘Geef ons geld en duidelijkheid’



Alle provincies klagen over Haagse onduidelijkheid die hun stikstofaanpak in de weg staat. Toch zijn ook de onderlinge verschillen groot. Overijssel en Limburg zijn al flink op weg, Groningen loopt een stuk minder hard.

Provincies vragen miljarden extra voor stikstof, natuur en boeren. Volgens het kabinet kan dat niet

Voor hun natuurplannen vragen provincies bijna het drievoudige van wat het kabinet beschikbaar heeft. Dat bedrag moet fors omlaag, weten de provincies al maanden. Maar minder geld betekent harder ingrijpen.