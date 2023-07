Kabinet Rutte IV had er nooit mogen komen

Piet de Jong, die premier was tijdens de culturele storm in de jaren zestig, heeft dertig jaar op een herwaardering moeten wachten. Maar toen was de lof ook niet van de lucht. Bij de presentatie van de biografie over hem zei De Jong: ‘Ik heb nu in een half uur meer mooie woorden over me gehoord dan in de vier jaar van mijn premierschap’.

Ook bij Rutte moet er nog wat tijd overheen gaan om zijn premierschap en leiderschap van de VVD historisch te plaatsen. En dan nog is het oordeel afhankelijk van de loop der geschiedenis. Op dit moment lijkt het alsof hij met zijn aangekondigde vertrek uit de politiek een slagveld achterlaat, vol giftige gassen en onontplofte mijnen. Maar misschien herstelt zich iets van de oude orde, als de PvdA en GroenLinks samen de macht en het aanzien van links herstellen, BBB zich ontpopt als het CDA in een nieuwe jas en de VVD het nihilistische populisme wegblaast en weer de exclusieve stem van rechts Nederland wordt.

Pas achteraf is duidelijk geworden hoe vaardig en met vaste hand Piet de Jong de natie door een roerige periode van haar bestaan leidde. Bovendien voelde hij de tijdgeest scherp aan. Hoewel zijn kabinet voor bedaagd en conservatief werd gehouden en geen grotere ambitie veinsde dan op de winkel te passen, voerde het wetgeving door waar progressief Nederland de vingers bij had afgelikt als het niet door de polarisatie verblind was geweest.

Vrije verkoop van condooms

PvdA-leider Joop den Uyl, premier van 1973 tot 1977, stelde naderhand vast dat het tij voor de progressieve hervormingen die hij wilde doorvoeren, al was verlopen toen hij aantrad. In werkelijkheid had het kabinet-De Jong hem al veel gras voor de voeten weggemaaid met de vrije verkoop van condooms (een doorbraak in die dagen), vereenvoudiging van de echtscheiding, democratisering op de universiteiten, invoering van een wettelijk minimumloon en het schrappen van het artikel uit het Burgerlijk Wetboek dat de man het hoofd van de echtvereniging is.

Het is mogelijk dat ook Rutte de geschiedenis zal ingaan als de premier die in een turbulente fase van onze natie de boel in Den Haag bij elkaar wist te houden. Maar als de dingen anders lopen en onze democratie, net als de Weimar-republiek in het Duitsland van 1933, naar de haaien gaat, kan het ook dat hij als de laatste tragische verdediger van een oude orde wordt neergezet. Hoe dan ook, nu al kun je vaststellen dat de rol van middelend en redderend premier die hij heeft gespeeld, een prijs vraagt.

De Amerikaanse president Lyndon Johnson presteerde midden jaren zestig bijna het onmogelijke door de wet voor gelijke burgerrechten en kiesrecht voor de zwarte Amerikanen met grote meerderheden door het Congres te loodsen. Johnson was een dealmaker, een politicus naar het hart van Rutte vanwege zijn souplesse, slimheid en overredingskracht. Maar de prijs voor zijn wapenfeiten was een scheiding der geesten in de Amerikaanse politiek en een heftige polarisatie die het midden als het brandpunt van compromissen opblies en eindigde met een aanval op het Capitool.

Politiek van kleine stappen

Deze lange spanningsboog bevestigt de wijsheid van Den Uyl dat verlegging van de koers met enkele graden op den duur het verschil tussen oorlog en vrede kan betekenen. De sociaal-democraat Den Uyl schreef dat in zijn befaamde opstel over ‘de smalle marge van democratische politiek’ ter verdediging van een politiek van kleine stappen. Rutte heeft in het krimpende midden als geen ander ondervonden hoe smal die marges zijn en hoeveel vernuft en overtuigingskracht er nodig zijn om de continuïteit van het landsbestuur te verzekeren.

De prijs die de VVD voor zijn werk als middelend premier betaalt, is dat zij haar exclusieve plaats op de rechterflank is kwijtgeraakt. Het befaamde ‘gat op rechts’, dat Hans Wiegel en Frits Bolkestein in hun tijd als VVD-aanvoerder scherp bewaakten, is de afgelopen decennia een dijkdoorbraak geworden. De ervaringen leren dat dat onvermijdelijk is als je in tijden van heftige polarisatie vanuit het midden wilt regeren en kleine stappen of zelfs een pas op de plaats moet verdedigen tegenover de theatrale gebaren van tinnegieters en poseurs.

Voor Rutte is het waarschijnlijk toch een bittere pil. In een vraaggesprek met Cees van der Laan en mij in 2008 sprak hij de ambitie uit ‘de hele rechterflank af te dekken, van rechts van het midden tot fatsoenlijk rechts’. Hoewel hij het twee jaar later toch met het democratisch onfatsoen op een akkoordje gooide, is hij nadien toch consistent gebleven. Tijdens de formatie van 2017 sloot hij samenwerking met de PVV principieel uit, omdat deze partij de kernwaarden van de rechtsstaat verwerpt. Deze consistentie werd ook zichtbaar in zijn onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland en in de aanvaarding van de Europese Unie als waardengemeenschap.

Een bezielend verband

De Rutte die wij in 2008 troffen, was zeker niet gespeend van een ideologische visie. Hij wilde de ‘moltondeken van middelmatigheid’, die in zijn ogen over de samenleving lag, wegtrekken. De hufterigheid die hij waarnam was in zijn ogen een gevolg van die cultuur van nivellering en collectieve kaders waarin het individu nog zat opgesloten.

Waar zijn voorganger Bolkestein in de jaren negentig het moralisme van het CDA als ideologische verbreding van de VVD wilde binnenhalen, zag Rutte in het liberalisme zelf een bezielend verband. ‘De overheid moet jou als burger stimuleren het beste uit jezelf te halen. Als mensen in hun eigen kracht staan en zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen, zullen ze zich met elkaar verbinden. De mens is een sociaal wezen’. Liberalen zien zichzelf graag als realisten, maar hieruit sprak een haast naïef idealisme, dat hemelsbreed verschilde met de pessimistische kijk van Bolkestein op de mens.

Zelfs op dat moment was het al de vraag of Ruttes analyse van de ‘mood of the nation’ een realistische was. Het interview vond plaats zes jaar na de grote kladderadatsch die zich tussen de typisch Nederlandse polderpolitiek en een populistisch nativisme voltrok en het land na de politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh in een naargeestige sfeer dompelde. Het leek wel of Rutte zich nog liet leiden door de geest van de jaren negentig, die zich voordeden als ons eigen Belle Epoque, een zorgeloze fase na de afrekening met het communisme, nieuwe welvaartsgroei en een ongekende individuele vrijheid voor de zeventien miljoen Nederlanders, die zich in ons Hedonia aan zee niet de wetten lieten voorschrijven.

Compromis tussen de drie grote stromingen

In 2012, na zijn mislukte avontuur met de PVV, durfde Rutte het aan zijn nieuwe kabinet, met de PvdA van Samsom en Asscher, in de traditie te plaatsen van enkele illustere voorgangers. Hij noemde zijn politiek betovergrootvader Pieter Cort van der Linden, de sociaal-democraat Willem Drees en de christen-democraat Ruud Lubbers. Zij hadden in zijn ogen gemeen dat het hen was gelukt ‘in moeilijke tijden verschillen te overbruggen en slagvaardigheid te tonen’. De vergelijking liet zien hoezeer Rutte zich verbond met de typische coalitiepolitiek, waarvoor Cort van der Linden in 1917 de basis legde met zijn historische compromis tussen de drie grote stromingen.

Beeld Daniel Roozendaal

Het klonk als een afrekening met zijn miskleun met de PVV, die even de voorbode leek van een tweedeling in de Nederlandse politiek. De geest van de Hoekse en Kabeljauwse twisten is nooit helemaal uit onze genen verdwenen, maar dat geldt evenzeer voor de geest van overleg en tolerantie, de basis van het coalitiebestel waarop Rutte met succes kon terugvallen. Deze politiek levert zelden spectaculaire resultaten op, maar is juist daarom een buffer tegen balorig extremisme, mits zij niet vervalt in technocratisch en schimmig bestuur. De overheid moet leesbaar zijn.

De makke van Rutte IV was dat ze onleesbaar was. Het stond dwars op de voorgeschiedenis, getekend door het grootste bestuurlijke schandaal in Nederland ooit. In de visie van Rutte mocht de overheid niet worden beschouwd als geluksmachine, in de toeslagenaffaire deed zij zich kennen als een ongeluksmachine, een meedogenloze macht boven de samenleving die de levens van tienduizenden burgers kapot maakte en ons bestel in alle geledingen raakte. De belofte van een nieuwe bestuurscultuur en nieuw elan kon de slagschaduw van dit grote ongeluk niet wegnemen.

Verscheidenheid als kernwaarde

Het vierde kabinet-Rutte had er nooit mogen komen. Het duidt op gebrek aan interne tegenmacht dat zijn omgeving de liberaal niet van het bij voorbaat zielloze avontuur heeft weerhouden. Cort van der Linden, aan wie Rutte zich graag spiegelde, was maar vijf jaar aan het bewind, maar handelde onafhankelijk en onbaatzuchtig met zijn grote compromis, dat de verscheurende schoolstrijd en de strijd om het algemeen kiesrecht beslechtte en van Nederland een volwaardige democratie maakte met de verscheidenheid als kernwaarde. Cort voerde daartoe een nieuw kiesstelsel in, het systeem van evenredige vertegenwoordiging, dat de liberalen als politieke macht voor vele decennia zou terugwerpen.

De historicus Ronald van Raak waarschuwde als SP-Kamerlid Rutte al in 2020 niet door te gaan. Het was toch duidelijk dat het liberalisme met zijn geloof in de vrije markt en individuele zelfredzaamheid op zijn grenzen was gelopen. Rutte was een icoon van dit geloof, maar een ‘icoon van een voorbije tijd’. Van Raak schetste het politieke vernuft van de liberaal op de meest vileine manier: ‘Een premier die Lodewijk Asscher de sociale werkplaatsen liet afschaffen en Jesse Klaver een einde liet maken aan de studiefinanciering, u begrijpt, daar houd ik graag wat afstand van’. Van Raak noemde Rutte ‘de meest invloedrijke naoorlogse premier na Drees’.

Het gebrek aan serieuze rivalen heeft eraan bijgedragen dat Rutte in het afgelopen decennium de goedlachse alleenheerser op het Binnenhof kon worden en niet werd gehinderd aan zijn vierde kabinet te beginnen. Het ontbrak de leiders van D66 en CDA in 2021 aan de vereiste meedogenloosheid de liberaal van het politieke toneel te duwen. Sigrid Kaag verspeelde daarmee in één klap het politieke kapitaal dat ze bij de verkiezingen had veroverd. Het CDA maakte door gebrek aan leiderschap de historische fout een van haar beste zonen uit de partij te jagen. Beiden zijn ingehaald door het onvermijdelijke noodlot, alleen Rutte heeft het toneel lachend verlaten.

