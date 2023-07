CU-leider Mirjam Bikker: ‘Ik heb deze week geregeld gedacht: is dit ramkoers of dramkoers?’

De woorden die ChristenUnie-partijleider Mirjam Bikker gebruikt: teleurstelling, triest, verdrietig. De val van Rutte IV heeft erin gehakt, zegt de politica zaterdag. “Na een nacht met weinig slaap, en daardoor wat kleine oogjes, overheerst dat gevoel.”

Toch merk je, daags na de kabinetsval, ook berusting bij de kleinste coalitiepartij. Maandenlang onderhandelden VVD, D66, CDA en CU over het migratiebeleid – vooral maatregelen voor minder asielzoekers liggen uiterst gevoelig. Vrijdag klapte het overleg: de VVD eiste dat gezinsleden van oorlogsvluchtelingen minder snel en vaak mochten nareizen, ook als dat (minderjarige) kinderen zijn. Voor de CU is dat een brug te ver.

“We waren heel dicht bij een pakket”, blikt Bikker terug. “Ik weet van mezelf dat ik alles heb gegeven. Maar als je willens en wetens dingen op tafel legt waarvan je weet dat andere partijen niet gaan bewegen, komt het moment dat je met elkaar een punt zet.”

Willens en wetens?

“Ik heb altijd gezegd, ook ruim van tevoren tijdens een kopje koffie met de minister-president: er kan over veel worden gesproken, maar minderjarige kinderen moeten bij hun ouders blijven. Dat is een diepe overtuiging die ik niet ga opgeven.”

Wat zei Mark Rutte toen u dat aangaf?

“Dat gesprek voer je met elkaar, ik ga geen transcript geven. Maar je kunt ervan op aan dat duidelijk was: dit is voor de ChristenUnie een essentieel punt.”

Had Rutte daar destijds begrip voor?

“Op dat moment kreeg ik de indruk dat we zonder deze voorwaarde tot een pakket konden komen. Daar heb ik begrip voor gemerkt.”

In uw partij klonk afgelopen dagen verbijstering, woede en onbegrip over de opstelling van Rutte. Denkt u dat hij aanstuurde op een breuk?

“Ik heb deze week geregeld gedacht: is dit nu ramkoers of dramkoers? Elke partij maakt zelf afwegingen bij onderhandelingen – of daar een andere agenda achter zit, moet je achterhalen bij die partij zélf. Maar ik zou het treurig vinden als eigen gewin boven het landsbelang is gegaan. Daarvoor laat ík mij in ieder geval niet gebruiken.”

Het overleg is geklapt op gezinshereniging, maar heeft de CU daarvóór niet ook al grenzen overschreden? We horen dat jullie akkoord wilden gaan met de opening van een nieuw detentiecentrum voor bepaalde vluchtelingen, en het versoberen van de opvang en schrappen van rechtsbijstand voor kansarme asielzoekers. Dat zijn voor sommige CU-leden ook rode lijnen.

“Even voor de helderheid: ik ben nog nergens mee akkoord gegaan. Er hebben wel allerlei varianten op tafel gelegen en ik kan bij alles aangeven welke afweging we hebben gemaakt. Ja, er lagen ook dingen die pijn doen, maar waarvan ik dacht dat het kon helpen met problemen die we hebben.

“Bijvoorbeeld het versoberen van de opvang, zolang die voldoet aan humanitaire standaarden. Zal dat applaus opleveren bij de ChristenUnie? Nee. Maar het kan wel nodig zijn om duidelijk te maken aan mensen uit veilige landen: joh, wij willen onze voorzieningen echt wel delen, maar alleen met mensen die het keihard nodig hebben omdat ze vluchten voor oorlog, geweld of politieke redenen.”

Nog even geen reces

Hoewel de Tweede Kamer deze week formeel het zomerreces inluidde, worden parlementariërs maandag alweer in Den Haag verwacht. Op verzoek van PVV-leider Geert Wilders debatteert de Kamer met demissionair premier Rutte over de val van zijn kabinet.

Het wordt waarschijnlijk een felle strijd: zodra een kabinet valt, start de verkiezingscampagne. Bikker maakt zich geen zorgen. “Ik ben heel rustig”, zegt de ChristenUnie-leider. “Ik ben helemaal nagegaan of we er echt álles aan hebben gedaan en kan naar eerlijkheid zeggen: ja. Ik heb mijn principes niet weggegeven, daar kan ik ook naar eerlijkheid zeggen: ja. We weten waar we staan. Het komt wel goed.”

Er komen verkiezingen aan. Is de ChristenUnie daar klaar voor?

“Oeh, dat is zo kort na de kabinetsval een iets te grote vraag om ‘ja’ op te zeggen. Er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel. Maar als het gaat om de inhoud, om wat mij drijft, om mijn idealen, dan ben ik zeer gemotiveerd om het CU-verhaal te vertellen en het CU-geluid te laten horen. En dan hoop ik dat de verkiezingen een uitslag geven die Nederland weer richting een hoopvolle lange termijn brengt.”

Gaat u dat CU-verhaal vertellen als lijsttrekker?

“Dat is op dit moment aan het partijbestuur, daar kom ik later op terug. Maar ik wil wel zeggen dat ik echt zó onder de indruk ben van de eenheid binnen de ChristenUnie, dat vond ik heel bijzonder om te ervaren – ook in alle moeilijke gesprekken over deze onderhandelingen. Dat geeft zeker motivatie om verder te gaan.”

Maar wat zegt u als het partijbestuur een beroep op u doet?

“Ik heb sinds de val van het kabinet mijn gezin nog niet eens gesproken. Voor hen is de zomervakantie al begonnen, ze zijn een weekendje weg, ik ga zaterdagmiddag naar hen toe. Het lijkt me goed éérst met hen te praten, voordat ik in de krant vertel hoe mijn toekomst eruitziet.”

