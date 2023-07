Asielzoekers over kabinetsval: ‘Mensen denken dat ze ons terugsturen, of geen asiel geven’

Liza Injeian (43), gevlucht uit Syrië, is twee maanden in Nederland. Ze verblijft momenteel in een opvanglocatie aan de rand van Utrecht. Gisteravond was de val van het kabinet daar hét gesprek onder vluchtelingen. “Niemand kent de details, maar er is een crisis over asiel”, zegt Injeian. “Het gaat over ons, dat weet iedereen heel goed”.

Injeians kamergenoot zag het nieuws en sprak haar aan met de vraag wat er nu gebeuren zal. “Mensen denken dat ze ons nu terugsturen, of geen asiel geven. Dat zorgt voor onrust bij veel asielzoekers. Ze zijn al heel onzeker en hebben weinig nodig om in paniek te raken, zeker nu we nog minder weten over de toekomst.”

“Zelf probeer ik rustig te blijven”, zegt Injeian. “Ik hou het nieuws bij, omdat ik de details wil kennen. Vluchtelingen om mij heen hebben zo'n sterke mening en zijn stellig in elke discussie. Vandaag heb ik even geen zin daaraan mee te doen.”

“Ik ben geschrokken van de opvanglocaties en wachttijden bij de IND. Ik had geen idee dat het voor de politiek zo‘n belangrijk onderwerp is, dat alles zo moeilijk is. Of ik ooit asiel krijg weet ik niet. Na de val van de regering zal alles alleen maar langer duren, ben ik bang.”

‘Eindelijk dacht ik dat het leven me toelachte’

Sinan Al Yafei (33) komt uit Jemen en verblijft in de noodopvang in Nijmegen. “Eindelijk dacht ik dat het leven me toelachte, omdat ik bescherming heb in Nederland. Komende week heb ik mijn eerste gesprek bij de IND (Immigratiedienst, JvH) en ik hoop hier asiel te krijgen. De afgelopen dagen heb ik bijna niet kunnen slapen en eten. Met de nieuwe wet (die er niet komt, JvH) zou ik misschien terug bij af zijn. En wat de val van de regering betekent weet ik ook niet.”

“Angst heb ik niet. Als een persoon uit een regio met jarenlang conflict en oorlog ben ik al gewend aan angst. Maar er dreigt wel een scenario waarin de volgende regering populistisch en rechts zal zijn, en ik 100 procent zeker wordt uitgezet. Ook al kom ik uit Jemen, en is het daar een hel.”

“Vijf maanden geleden ben ik met vijf anderen naar Nederland gevlucht. Via Belarus zijn we door de bossen naar het westen gelopen. Deze reis duurde vier maanden. Vanwege de burgeroorlog woonde ik in Saudi-Arabië, gescheiden van mijn vrouw en drie kinderen. Omdat ik in Jemen gedwongen word te vechten.”

“Jemen is een oorlogsarena, met milities van grootmachten als Iran en Saoedi-Arabië. Mijn gezin woont in het Lahij-gouvernement, waar de milities van de overgangsraad van de Verenigde Arabische Emiraten de dienst uitmaken. Maar op 120 kilometer wordt er gevochten met Houthi-milities die gelieerd zijn aan Iran.”

“Ik hoop dat ik herenigd kan worden met mijn vrouw en kinderen. Door de oorlog ben ik al jaren van ze beroofd. In de tussentijd probeer ik zoveel mogelijk van Nederland te leren. Ik oefen de taal via YouTube en verdiep me in alle politieke partijen en hun programma’s. Want zij bepalen mijn toekomst, of ik hier kan wonen en integreren of niet.”

“Ik heb in Groningen, Amsterdam, Breda en Nijmegen gewoond. Nederlanders zijn erg aardig. Iedereen die ik ontmoette glimlachte en zei gedag met jullie gekke accent. Ik hoop dat ik kan blijven.”

Mohammed (31) komt uit Syrië en is elf maanden in Nederland. Hij sliep vorig jaar in het gras van Ter Apel en verblijft nu in een asielzoekerscentrum in Luttelgeest.

Mohammed vindt vooral het wachten zwaar. Elf maanden geleden ontmoette hij de koning bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de microfoon van de NOS zei Mohammed dat Syrië onveilig is, en Nederland een fijn land dat goed is voor vluchtelingen. Een dag lang zat hij in alle journaals, samen met de koning. Asiel heeft Mohammed, een zomer later, nog niet. Het nieuws van de kabinetsval bereikte hem vanmorgen. Een verrassing. Mohammed wist alleen dat Nederlandse politici de laatste week aanstuurden op een nieuw onderscheid tussen het soort vluchtelingen. “Ik denk dat daarom meer mensen asiel aan zullen vragen om persoonlijke redenen, zoals deserteurs in het leger of politieke vervolging.”

“Intussen wordt Nederland minder populair bij vluchtelingen”, zegt Mohammed. “De lange wachttijden en het tekort aan huizen maken het lastig. Ik hoor dat steeds meer mensen kiezen voor Duitsland of Oostenrijk. Ik weet niet wat een nieuwe regering met asielzoekers gaat doen. Mensen moeten twee keer nadenken voor ze hierheen komen. Alles duurt lang.”

Mohammed is bang dat zijn kritiek op Nederland zijn asielaanvraag beïnvloedt. Hij staat daarom alleen met zijn voornaam in het artikel. Zijn gegevens zijn bekend bij de hoofdredactie.

