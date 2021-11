Vandaag laten deze jongeren van zich horen in Glasgow: ‘Ik maak me zorgen om de mensen die nu al moeten vluchten voor het water’

Ivy Kockelkorn Beeld Savannah van den Roovaart

Ivy Kockelkorn (21), Nederland

“Ik kom zelf uit Zuid-Limburg, daar zagen we de overstromingen afgelopen zomer al. In Nederland zullen we langzaam de effecten van klimaatverandering ondervinden. Zelfs als we de dijken verhogen zullen last van het water gaan krijgen. Maar ik maak me eerder zorgen om de mensen die hun huis al hebben moeten ontvluchten en om de eilanden die al in de oceaan zijn verdwenen. Het gebeurt nu al.

“Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat Nederland historisch gezien een groot deel van dit wereldwijde probleem veroorzaakt heeft door kolonialisme en door de uitbuiting van de aarde. Juist door het privilege dat ik daardoor heb, voel ik de verantwoordelijkheid om naar Glasgow te gaan en van me te laten horen.

“Ik vind dat het Noorden zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet stoppen met lege woorden en loze beloftes. We probeerden dit gisteren laten zien met een legaal, aangekondigd protest tegen greenwashing, maar de politie doet er alles aan om actievoerders zo ver mogelijk van de klimaattop te houden.”

Richard Matey Beeld Eigen foto

Richard Matey (30), Ghana

“Toen ik een tiener was moest ik in het regenseizoen altijd een jas aan, anders was het simpelweg te koud. Nu, amper vijftien jaar later, is het op elk moment van het jaar te warm om een jas aan te hebben. Ik zie in mijn gemeenschap, mijn land en het hele Afrikaanse continent hoe snel klimaatverandering nu gaat.

“In 2007 bezocht ik voor het laatst het huis van mijn opa, dat aan de kust van Ghana gebouwd was. Toen ik in 2013 terugkwam, was het hele huis in de oceaan verdwenen. Dat is de reden waarom ik klimaatactivist ben geworden. Ik wil de wereldleiders in Glasgow laten zien hoeveel schade klimaatverandering nu al aanricht.

“Ironisch genoeg heeft het Afrikaanse continent een minimale CO 2 -voetafdruk, maar lijdt het het meest onder de enorme voetafdruk van ontwikkelde landen. Hier op de klimaattop hoop ik dat ze de daad bij het woord voegen en bijdragen aan de 100 miljard dollar compensatie aan ontwikkelingslanden.”

Jacinta Hamley Beeld Eigen foto

Jacinta Hamley (24), Noord-Ierland

“Ik ben steeds meer extreem weer gaan ervaren in Belfast. Er zijn orkanen en hevige stormen geweest en tegelijkertijd waren er watertekorten in de zomer. Je merkt dat onze infrastructuur hier niet op gebouwd is.

“Noord-Ierland is een van de weinige Europese landen zonder klimaatwetgeving. Ik was al bezig met de klimaatbeweging, maar de inactiviteit van de overheid heeft mijn activisme zeker versterkt. Er moet meer actie komen tegen de klimaatcrisis. Daarom heb ik een klimaatfestival georganiseerd, daarom ga ik de straat op en daarom ben ik naar Glasgow gekomen. Hier kan ik ook mijn lokale perspectief afstemmen met wat er met mensen over de hele wereld gebeurt. Uiteindelijk gaat het tijdens de klimaattop om het menselijke aspect.

“Sommige leiders ontmenselijken de crisis en reduceren het tot een egoïstische kans om een streepje voor op andere landen te hebben. Klimaatactie komt voort uit compassie. Als mensen compassie gaan voelen, vinden ze vanzelf de beste manier om betrokken te raken.”

