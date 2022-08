De boer heeft de stad nodig zoals de stad de boer

Een zondagmiddag in augustus, ik fiets wat door de stad. Voor een huis wapperen gebroederlijk twee vlaggen. Een van Ajax, een van de staat Israël. Er zal vandaag wel een belangrijke wedstrijd gespeeld worden, ik hou het allemaal niet zo bij.

Een eindje verderop passeer ik opnieuw een vlaggenduo: de klassieke Pride-regenboog en de uitgebreide ‘Progress’-variant, met inclusieve pijlpunten in de kleuren zwart, bruin, blauw, roze en wit. Nog altijd zie ik ook veel blauw-gele vlaggen van Oekraïne in de stad hangen. Vlaggen, vlaggen, vlaggen.

De vlag van mijn land

Veel van de zomers in mijn jeugd bracht ik door in Marokko, met ouders en zus, meestal op de boerderij van mijn oom, even buiten de noordoostelijke stad Oujda. Als we de stad naderden zagen we langs de kant van de weg lantaarnpalen met daarop afwisselend het staatsieportret van koning Hassan II (moge zijn zwarte dictatorsziel voor eeuwig rotten in de hel) en de vlag van Marokko: rood met in het midden een groen pentagram. Op de boerderij zag ik nergens vlaggen. Wat moest een boer met een vlag? Land betekende voor hem iets anders dan voor de koning.

Als zes- of zevenjarige volgde ik een tijdlang één keer per week Marokkaanse les, in het gebouw van mijn lagere school. Het zinnetje ‘alamun biladi ahmar’, de vlag van mijn land is rood, is een van de weinige dingen die me zijn bijgebleven (een mens onthoudt altijd de vuilnis). Wat moest een in Nederland opgroeiend kind met de vlag van het land van zijn vader?

Ik heb nooit veel op gehad met nationalisme of welk ander al te dwingend collectief gevoel dan ook. Bij het woord nationalisme zag ik wapperende hakenkruisvlaggen voor me, en mensenmassa’s die de psychopaat toejuichten aan wie zij eensgezind hun bewustzijn hadden uitbesteed.

Eenheid heeft een binnen-en buitenkant

Een vlag is het zinnebeeld van een bepaalde eenheid. Eenheid heeft een binnen- en een buitenkant. De binnenkant biedt de warmte van gelijkgezindheid, gelijksoortigheid en solidariteit. De buitenkant heeft een dreigender karakter: hier ligt onze grens, wie er niet binnenvalt, moet opdonderen. Wie zich niet achter de vlag schaart, is de tegenpartij, de rivaliserende club of clan. De vijand.

Buiten de Randstad hangen flinke delen van het land deze dagen vol met de omgekeerde driekleur. Het is het fascistoïde symbool van een afgedwongen schisma, het platteland tegen de stad. Maar de boer heeft de stad nodig zoals de stad de boer. ‘Jezelf een vraag stellen/ daarmee begint verzet’, schreef wijlen Remco Campert, ‘en dan die vraag aan een ander stellen’.

Een vraag. Dat is alles wat een vlag niet is. Een vlag is het antwoord dat elk verder gesprek onmogelijk maakt.