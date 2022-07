Macron, Biden en Kroes: welke grote namen duiken op in de Uber Files?

Uber-lobbyisten kregen met gemak toegang tot het hoogste echelon van de politieke macht. De Uber Files onthullen vergaderingen tussen het Amerikaanse bedrijf en politici en zakenlieden, vaak waren deze ontmoetingen niet eerder bekend gemaakt. Met wie gingen zij om tafel en hoe kwamen ze daar?

Het stond in de sterren geschreven dat Eurocommissaris en VVD-coryfee Neelie Kroes een adviseursrol zou krijgen in het raad van bestuur van Uber, zelfs al voordat haar tweede termijn als Eurocommissaris erop zat, eind 2014. De Europese Commissie had het haar verboden om tijdens haar ‘afkoelperiode’ van 18 maanden na haar commissariaat toe te treden tot de raad van bestuur van Uber. Dat gebeurde niet, maar vanaf het moment dat haar termijn erop zat heeft zij actief de Nederlandse politiek beïnvloed om Uber een kans te geven. Kroes ontkent dat zij voor het einde van haar afkoelperiode enige formele of informele rol heeft gehad binnen Uber.

De Franse president Emmanuel Macron was in 2014 net minister van economische zaken geworden toen Uber bij hem aanklopte. Uit de Uber Files blijkt dat hij Uber directe toegang gaf tot zijn ministerie. Macron en toenmalig Uber-topman Travis Kalanick waren hecht: ze gebruikten elkaars voornaam. Toen Uber in 2014 de applicatie ‘Uberpop’ lanceerde - waarmee chauffeurs zonder vergunning ritjes konden aanbieden - ontstonden er rellen in Parijs. Als Uber die applicatie offline haalde, zou voor Macron de deur openstaan om de taxiwetten in Frankrijk aan te passen. Uber zou hierna voor een raamwerk voor de nieuwe taxiwet zorgen.

Toenmalig vicepresident Joe Biden zag Uber helemaal zitten. Maar volgens Kalanick ging het allemaal niet snel genoeg. Irritaties ontstonden toen Biden laat was voor een ontmoeting tijdens het Wereld Economische Forum in Davos. Na die ontmoeting schijnt Biden zijn toespraak aangepast te hebben. Hij refereerde daarin naar ‘een CEO wiens bedrijf miljoenen werkers de vrijheid zou geven om zoveel uren te werken als ze willen en hun eigen leven te leiden zoals ze willen.’ David Plouffe, campagnestrateeg van voormalig president Obama, verrichtte eveneens lobbywerk voor Uber.

Downing Street 10, waar David Cameron toen premier was, heeft geprobeerd Uber te linken aan toenmalig burgemeester van Londen Boris Johnson. Die had geen interesse in Uber. Tijdens een bezoek aan de ambtswoning van de Britse premier heeft Uber wel om tafel gezeten met twee Britse ministers. In totaal hadden zij contact met zes ministers. Eentje daarvan was minister van financiën en economische zaken George Osborne, die Uber-vertegenwoordigers sprak in Davos en bij een informeel diner in Californië.

Hoewel het niet uitmondde in Uber-chauffeurs in Moskou, heeft Uber wel geprobeerd om via bondgenoten van Poetin “de beer te temmen”. Het bedrijf sloot deals met de Russische bankier Herman Gref, die Uber voorstelde aan de burgemeester van Moskou. Tegelijkertijd stimuleerde de bank klanten om Uber te gebruiken door ze speciale punten te geven na een ritje met een Uber. Uber probeerde gelijktijdig om het makkelijker te maken voor Uber-gebruikers om te betalen met een betaalpas van de bank van Gref. Daarnaast lobbyden oligarchen Mikhail Fridman en Petr Aven voor Uber bij de Russische regering om de taxiwetgeving aan te passen.

Bondskanselier Olaf Scholz, destijds burgemeester van Hamburg, wilde een minimumloon voor Uber-chauffeurs en werd door Uber bestempeld als een ‘komiek’. Uber opperde daarnaast om Bild, een Duits dagblad, in te schakelen om te helpen bij een plan om de politieke obstakels te overwinnen voor een plan om Syrische vluchtelingen in te zetten als Uber-chauffeurs. Bild zou Uber direct naar Angela Merkel leiden, dacht Uber. Het plan, of de ontmoeting met Merkel, is er uiteindelijk niet van gekomen, maar het moederbedrijf van Bild werd wel uitgenodigd om te investeren in Uber.