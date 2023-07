Wout Poels na zege: ‘Mijn leven is wel een beetje veranderd’

Je hoeft Wout Poels niet te vertellen hoe hij moet genieten van een overwinning. Maandag op de rustdag van de Tour de France was er gelukkig alle tijd voor, en het was maar goed ook dat er een dagje niet gefietst hoefde te worden. Hij geeft bij zijn hotel in Thyez, vlakbij Cluses, interviews, zowat de hele dag door.

“Ik heb niet veel geslapen door alle emoties. Na de finish is het zo hectisch en word je overal naartoe getrokken. Maar vandaag tijdens de verkenning van de tijdrit schreeuwden mensen me toe, en werd ik gefeliciteerd. Mijn leven is wel een klein beetje veranderd.”

Specialer dan Luik-Bastenaken-Luik

Poels behaalde zondag toch wel de mooiste overwinning uit zijn carrière. Nóg specialer dan Luik-Bastenaken-Luik, zeker gezien de aandacht die hij kreeg. De vreugde die hij voelde was groots, zeker toen hij zijn beste vriend op weg naar de finish een high-five gaf.

Toch zat er altijd de gedachte aan Gino Mäder, zijn ploeggenoot die een maand geleden dodelijk verongelukte. Het schoot door zijn hoofd, zelfs op het moment dat hij ging winnen. Een dag later werd hij nog steeds heen en weer geslingerd tussen vreugde en verdriet, ook op een luxe tuinstoel in het perkje van het hotel.

Hij antwoordt bevestigend als hem wordt gevraagd of het niet lastig is als een moment van enorme vreugde vlak na een persoonlijk dieptepunt valt. Hij heeft het er nog steeds moeilijk mee. Maar het maakt het vieren intenser, zegt hij, ook omdat de ploeg in de afgelopen weken naar elkaar is gegroeid. “Je kunt het er met de ploeg goed over hebben.”

Het is maar een spelletje

Succes en vrolijkheid zijn maar betrekkelijk, zegt hij. Het zijn dubbele gevoelens. Wat er is gebeurd, is niet te bevatten. Het klinkt hard, maar de koers wacht op niemand. Voor de verwerking is het niet slecht om zo bij elkaar te zijn. Het is maar een spelletje. Gezondheid en de kleine dingen, daar moet je wel bij stilstaan.”

Voor hemzelf was het een zege met veel waarde. Aan de vele berichten merkte hij hoe het leeft, zo’n etappezege in de Tour, helemaal als eerste Nederlander in een zware Alpenetappe sinds Michael Boogerd in 2002. “Ik heb het met mijn zege in Luik-Bastenaken-Luik ook al een beetje meegemaakt, maar dit is nog wat groter omdat het de Tour is. Als je net begint met fietsen, dan volg je de Tour. Je droomt ervan om daar een rit te winnen. Dat het op mijn 35ste nog lukt, is wel speciaal.”

‘Hallo ik ben het’

Alle felicitaties heeft hij nog niet beantwoord. Dat komt later wel. Zelfs zijn vriendin moest even wachten. Toen hij na de finish met de telefoon van de pr-manager probeerde zijn vriendin te bellen, dacht hij dat hij het goede nummer had. Ergens bleek toch een cijfer verkeerd: hij kreeg een Franse mevrouw aan de lijn. “Hallo, ik ben het”, zei hij. Maar aan de andere kant van de lijn had de vrouw nog nooit van de winnaar van een Touretappe gehoord.

Hij kreeg een hele sloot aan felicitaties. Niet van de minsten: ook onder meer oud-ploeggenoten als Geraint Thomas en Chris Froome stuurden teksten. “Het is heel fijn dat iedereen het me zo gunt. Ik denk dat ik ook een redelijk nette renner in het peloton ben. Ik gebruik mijn ellebogen niet echt en rem af en toe misschien net even iets te vroeg. Het is prettig als mensen je aardig vinden. Dat maakt het leven toch wat leuker.”

En hij zag dat hij mooi op de foto van l’Equipe staat. Poels kan niet goed Frans, maar hij dácht dat er stond dat hij had gewonnen, zegt hij lachend.

