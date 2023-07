In zijn laatste fietsjaren vervult Wout Poels de wens die hij als klein jongetje had

Ergens op een onbenullige weg in een klein skidorpje stond Wout Poels zondag in tranen. Daar, in Le Bettex, onderdeel van het district Saint-Gervais Mont Blanc, had hij net de vuist in de lucht kunnen steken. Hij, de 35-jarige veteraan die altijd voor anderen reed, boekte eindelijk zijn eigen overwinning. Zijn naam staat voor altijd op de erelijst van de grootste ronde ter wereld. Wout Poels had de vijftiende etappe in de Tour gewonnen.

Ook op weg naar zijn zege dacht hij nog steeds aan anderen. Daarom kwamen tranen, die hij vlak na de finish met trillende hand en met rode handdoek wegveegde. Het was precies een maand geleden dat Gino Mäder overleed, zijn ploeggenoot die veel te jong was overleden na een val in een afdaling. De emoties gierden door zijn lijf. “Er is zoveel gebeurd de laatste weken. Zo’n jonge gast die we hier niet zien. Het is zo moeilijk voor het team, voor zijn familie, zijn vriendin. Het is heel triest.”

Eenmaal op het erepodium was de lach toch weer terug. Voor de normaal zo nuchtere Poels was winnen in de Tour daadwerkelijk een kinderdroom. Stond hij vroeger als kind langs de weg, op zoek naar een bollenpetje uit de karavaan, uiteindelijk reed hij de grootste wedstrijd ter wereld zelf. Tien keer inmiddels, waarvan vier keer in de winnende ploeg met Team Sky.

Stalorders

Dat waren ook mooie jaren geweest, natuurlijk, werken voor Chris Froome (met wie hij ook de Giro én Vuelta won), Geraint Thomas en Egan Bernal. Maar hij kon in die periode nooit voor een ritzege gaan. De stalorders verboden dat. Poels moest de meesterknecht zijn in het hooggebergte. “Dat vond ik heel mooi, zeker omdat je zelf een mooie rol speelde. Maar ergens droom je altijd van een zege. Zeker omdat ik 35 ben, de laatste fietsjaren komen eraan.”

De zege was een hoogtepunt in een carrière waarin de schrammen zeker ook niet ontbreken. Poels maakte veel mee in zijn lange fietsleven. Zijn crash in de Tour in 2012 ligt inmiddels al ver achter hem, toen hij twee weken op de ic lag met gescheurde nier en milt, drie gebroken ribben en gekneusde longen. Bijna was dat einde carrière, maar hij ging door en hij won in 2016 zijn grote klassieker: Luik-Bastenaken-Luik.

Twee jaar geleden werd hij op de voorlaatste dag uit de bolletjestrui gereden. En in 2018 kreeg hij acht jaar na 2011 nog een ritzege in de Vuelta toegewezen, omdat de ritwinnaar van toen, Juan José Cobo, was betrapt op doping.

Ziek op hoogtestage in Tenerife

Deze Ronde van Frankrijk is de 21ste keer dat hij zich drie weken in gang trekt (tien keer Tour, acht keer Vuelta, drie keer Giro), en dat terwijl hij zich voor de Tour eigenlijk nog niet goed voelde. Hij werd ziek op hoogtestage in Tenerife, moest het Critérium du Dauphiné laten schieten maar in de in allerijl aan zijn programma toegevoegde Ronde van Slovenië ging het zo goed, dat de ploeg hem toch meenam. Mik op de derde week, had ploegleider Roman Kreuziger hem meegegeven.

Het werd de laatste dag van de tweede week. Poels sloop mee in een grote kopgroep en gebruikte zijn ervaring door mee te gaan toen Wout van Aert ten aanval trok. “Ik wist, Wout is no pannenkoek”, zoals hij in het nederengels vertelde. Op de voorlaatste steile klim loste hij Van Aert. Bijna tien kilometer reed hij solo naar de finish. Hij had tijd genoeg om zijn beste vriend die langs de kant stond nog een high-five te geven.

Niet alleen voor hemzelf was het een grootse zege. Ook voor Nederland was het lang geleden dat in de Alpen nog eens een renner had gewonnen. De laatste zege: Michael Boogerd op La Plagne in 2002. Tom Dumoulin had in 2016 nog wel in de Pyreneeën gewonnen. Poels was uiteraard verguld: “Dat ik hier win, in de grootste race ter wereld waar iedereen naar kijkt, en zelfs nog in een dag in de bergen, dat is echt super cool.”

Om daarna weer in de andere emotie te worden geslingerd. “Waarschijnlijk gaan we pas in december, als we als team allemaal bij elkaar zijn, beseffen dat Gino er niet meer is.”

Vingegaard en Pogacar: achtduizend hoogtemeters, twee dagen, één seconde verschil Het algemeen klassement veranderde zondag niet, ook al was het weer een zware bergrit in de Tour de France. Jonas Vingegaard kon in de laatste kilometer de aanval van Tadej Pogacar beantwoorden. Na twee dagen in de Alpen met in totaal ruim achtduizend hoogtemeters was het verschil één seconde, een bonificatieseconde nog wel, in het voordeel van Vingegaard. In het algemeen klassement is het verschil nu tien seconden in het voordeel van de regerend Tourwinnaar. Zondag was het een mattere dag dan zaterdag, toen Pogacar Vingegaard op de Joux Plane op achterstand reed, maar de Deen kon terugkomen. Beide kemphanen kijken uit naar de tijdrit dinsdag, waar het grootste verschil wordt verwacht. Daar gaat het klassement dan eindelijk worden bepaald, is de verwachting.

