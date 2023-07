In het dorp van zijn opa Raymond ‘Poupou’ Poulidor plengt Mathieu van der Poel een traan op het startpodium

Als Tourbaas Christian Prudhomme zondagochtend in Saint-Léonard-de-Noblat in in alle vroegte knielt om bloemen te leggen bij het graf van Raymond Poulidor, drommen de camera’s om hem heen om het beeld vast te leggen. Er volgt een minuut applaus voor misschien wel de meest geliefde wielrenner in Frankrijk, die in 2019 overleed.

Dertig meter verderop kijkt Corinne Poulidor in alle rust naar de plechtigheid. Ze veegt een paar tranen weg. Niet veel later, als iedereen op weg is naar een volgend onderdeel van het programma, gaat ze zelf even terug. In haar eentje staat ze stil bij het graf. Er volgen meer tranen. Met haar hand wrijft ze heen en weer over de grafsteen. Dag papi.

Groots gevecht met Anquetil in 1964

Het verdriet van de familie Poulidor, van dochter Corinne maar ook van haar zoon Mathieu van der Poel, is zondag niet particulier, maar publiek bezit. De Tour start in het dorp waar Poulidor jaren woonde en ook overleed op 83 jarige-leeftijd en eindigt op de Puy de Dôme, waar Poulidor met Jacques Anquetil een groots gevecht uitvocht in 1964. “Deze etappe is voor jou”, zegt Tourbaas Prudhomme bij het graf.

Heel Saint-Léonard-de-Noblat is zondag een openluchtmuseum, met ceremonies bij het graf, een nieuwe expositie in een oude markthal midden in het dorp en het eerbetoon op het startpodium. Het houten beeld van Poulidor tegenover het postkantoor (rechterarm in victorie omhoog, linkerhand op een stuur) is voor de gelegenheid versierd. De boekhandel waar hij vaak signeerde heeft een speciale Poulidor-hoek opgebouwd. En op de gevel van een huis in de hoofdstraat wordt een enorm kunstwerk onthuld.

Twintigduizend mensen zijn aanwezig bij wat een eerbetoon is aan de grote Franse wielrenner, die bijna altijd tweede werd. In de streek is niet alleen ‘Poupou’ zelf populair, ook de hele familie. Vader Adrie merkte het zaterdag op weg naar Limoges langs de weg, toen hij uitstapte om wat hand- en spandiensten te doen voor de ploeg. “Dan zie je mensen staan: oh dat is de ploeg van Mathieu. Oh kijk, dat is zijn vader. Het leeft hier enorm. Je merkt dat zij fier zijn.”

Een fiets van opa voor Mathieu

Mathieu Van der Poel krijgt vlak voor de start van de negende etappe op het startpodium een fiets van opa uitgereikt. Van tevoren zei hij dat het verdriet plaats had gemaakt voor trots. Maar eenmaal op het podium breekt ook hij. “Het is fijn hier te zijn. Maar het is ook moeilijk”, maakt hij met trillende stem zijn zin af. Hij kijkt omhoog, tranen in de ogen. Het verdriet komt terug, en is voor iedereen zichtbaar.

De familie weet dat het de manier is waarop papi Poulidor wil worden herinnerd. De familie denkt vaak terug aan de mooie, intieme momenten. Zij denken aan de talloze vakanties met fietstochtjes alle kanten de heuvels op. Mathieu en zijn broer David vaak samen, als opa in de Tour bezig was. Poulidor noemde zijn kleinzoon Mathieu vaak een ‘phénomène’.

Sinds de uitvaart van Poulidor, inmiddels vier jaar geleden, is Van der Poel er niet meer geweest. Oma woont nog wel in het dorp. Vader Adrie: “Dit is de levenscirkel. We zeggen nog vaak dat we graag hadden gezien dat papi er nog bij was geweest.”

‘Je bent mijn grootste kampioen’

In plaats daarvan vond in 2019 een grootse begrafenis plaats. Van der Poel sprak die dag niet, in de kerk in het midden van het dorp. Zijn moeder las een briefje voor, terwijl Mathieu in tranen was: ‘Je bent altijd zo trots om mijn grootvader te zijn, ik ben nog trotser om je kleinzoon te zijn. Je bent mijn grootste kampioen. Ik hou van je. Dag papi.’

Het is die emotie die zondag ook op het startpodium zichtbaar is. En dan moet Van der Poel nog een etappe rijden ook. Op een speciale fiets, ter ere van opa. Adrie van der Poel zegt dat zijn schoonvader hoe dan ook trots zou zijn geweest. Een opa is dat immers altijd.

