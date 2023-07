De tweestrijd Pogacar - Vingegaard is mooi voor de wielersport

Het is heel erg mooi voor het wielrennen dat er zo’n grote tweestrijd is. Ploegleider Arthur van Dongen zei het al halverwege de Tour de France. De wielersport is gebaat bij een mooi duel op het hoogste podium. En de Tour de France bood het: voor het tweede jaar op rij was het een meeslepend duel om de eerste plek.

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar testten elkaar, bijna drie weken lang, op bijna elk moment. Vingegaard wint zondag, uiteindelijk met ruime voorsprong na een zeldzame inzinking van Pogacar. Het leidde zaterdag net onder de top van Le Markstein tot emoties bij Jumbo-Visma. Maar niet zozeer bij Vingegaard. Die bleef de ‘koele kikker’ zoals Dylan van Baarle hem omschreef.

Zondag rijdt Vingegaard met de gele trui Parijs binnen. Pogacar wordt tweede, met de witte trui als beste jongere - het is de laatste dag dat hij zo nog genoemd kan worden. Zaterdag, nadat Pogacar de sprint om de etappezege van Vingegaard had gewonnen, zaten ze beiden een voor een in een grote overdekte witte tent, voor de persconferentie van een speciaal podium, die standaard de dag voor de rit naar de Champs-Élysées wordt gehouden.

Het was moeilijk geweest, vertelde Vingegaard. Ook dit jaar was de Tour niet zomaar gewonnen. Lang was het verschil met Pogacar minder dan tien seconden. Beiden kleefden aan elkaars wiel en Vingegaard had zeker in de tweede week moeite de aanvallen van zijn uitdager te pareren.

Dat het duel met Pogacar zo leeft, vindt ook Vingegaard goed voor de sport. “Dit jaar was het ongelooflijk. Net als dat het ongelooflijk moeilijk was om Pogacar te kraken. En gelukkig kwam ik als winnaar naar voren.”

Jumbo-Visma-tactiek

De manier waarop de concurrent werd gekraakt kwam door een speciale Jumbo-Visma-tactiek. Maar wat dat was, werd door Vingegaard niet gelekt naar de pers. Hij hield de lippen op elkaar. “Anders kan Pogacar erop inspelen volgend jaar.”

Toch was het niet al te ingewikkeld. Jumbo-Visma hielp Vingegaard excelleren op zijn sterke punten. In het hooggebergte goed zijn, op de lange en steile klimmen. Daar wordt alles op geënt.

Pogacar zelf vond dat alleen hijzelf de oorzaak kon zijn van zijn slechte dagen. “Zij (Jumbo-Visma, red.) hebben me één keer geprobeerd te kraken. Dat was op de Tourmalet. Maar toen won ik die etappe. Daarna heb ik alleen mezelf gekraakt. Niemand heeft mij iets gedaan. Ik was zelf niet goed.

Pogacar was verder vol lof over Vingegaard. “Ik heb veel respect voor hem. Hij is een van de beste klimmers en hij is op dit moment het beste voor de Tour. Dit ligt hem. Fysiek en mentaal kan hij zich heel goed voorbereiden.”

“Met andere renners komt er een leuke mengeling in de Tour”, aldus Pogacar. “Ik denk dat we een mooie toekomst samen hebben. Nu lijkt het alsof we een stel zijn, haha. Maar het worden interessante duels.”

Voor volgend jaar gloort zo’n zelfde duel alweer. Beide renners gaven aan in 2024 weer aan de start te staan. Vingegaard om wederom te winnen, Pogacar om weer eens te winnen. “Dat ik nu twee keer tweede ben geworden, doet de honger nog meer groeien.”

Lees ook:

Waarom is Jonas Vingegaard zoveel beter dan de rest?

Jonas Vingegaard wint hoogstwaarschijnlijk met grote voorsprong de Tour de France. Jumbo-Visma bood hem de kans op te bloeien en de koers te domineren.