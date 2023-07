De familie Van der Poel praat het liefst over sport, maar weet dat dit in het dorp van ‘papi Poupou’ niet meer kan

Met het zout van het zweet dat in de ogen liep vertelde Mathieu van der Poel zaterdag in Limoges over hoe hij zijn teamgenoot Jasper Philipsen hielp, dat zijn ploeg probeert de groene puntentrui te winnen, dat hijzelf heus nog wel kansen krijgt en dat het niet echt superheet was geweest.

Van der Poel maakte van de achtste etappe in de Tour zaterdag zo een ‘gewone’ wielerwedstrijd, zelfs al is het de Tour. Maar het is ook ontegenzeggelijk het weekend van de familie Van der Poel. Zondag vindt de start plaats in Saint-Léonard-de-Noblat, vlakbij Limoges en de plek waar Raymond Poulidor vier jaar geleden overleed. De opa van Van der Poel en ook na zijn dood nog ontzettend populair in heel Frankrijk.

Oma woont er nog wel, en is er waarschijnlijk zondag ook bij als de plechtigheden plaatsvinden rond de start. Er worden 20.000 mensen verwacht, zo’n vier tot vijf keer zoveel als normaal. Moeder Corinne heeft de hele dag camera’s achter zich aan. Haar man, Adrie van der Poel, wil het liefst niet dat er al te lang over wordt gepraat. Hoewel het gezin nuchter bijna in de familienaam heeft staan, doet het ‘natuurlijk veel met je’, aldus Van der Poel sr. “En ik denk wel dat Corinne het morgen heel moeilijk gaat hebben.”

Want in de streek is niet alleen ‘Poupou’ populair, ook de hele familie. Vader Adrie merkte het op weg naar Limoges langs de weg, toen hij uitstapte om wat hand- en spandiensten te doen voor de ploeg. “Dan zie je mensen staan: o, dat is de ploeg van Mathieu. O kijk, dat is zijn vader. Het leeft hier enorm. Je merkt dat zij fier zijn.”

Trost

In Saint-Leonard de Noblat gaat het zondag hoe dan ook over Poulidor. Over zijn sportieve leven, maar ook over wat hij nadraagt. En vast ook nog wel over de begrafenis. Een moment waarop Mathieu zelf niet sprak in de kleine kerk in het dorp, maar waar zijn moeder wel een briefje van hem voorlas. ‘Je bent altijd zo trots om mijn grootvader te zijn, ik ben nog trotser om je kleinzoon te zijn. Je bent mijn grootste kampioen. Ik hou van je. Dag papi.’

Voor het postkantoor staat Poulidors standbeeld. Zijn rechterhand gaat in een juichgebaar de lucht in. De linkerhand steunt op een stuur. Het beeld is van hout en gaat achteruit. Prima, vond Poulidor dat altijd. Het was net als het normale leven. Voor de start van de Tour is het beeld dit keer versierd.

De familie Van der Poelt draait vragen over hun geschiedenis vaak terug naar fietsen. Adrie van der Poel vond zaterdag alsnog woorden. “Dat is de levenscirkel, hè. Wij zeggen vaak tegen elkaar: wat jammer dat papi dit niet meer mee kan maken. Ik denk dat hij wel heel trots zou zijn geweest.”

Van der Poel zelf vindt het vooralsnog prima om niet voor eigen kans te gaan, maar zijn teamgenoot Philipsen te helpen, vertelde hij met nog steeds zout in de ogen. Terwijl hij dit weekend om persoonlijke redenen zo in de aandacht staat, kiest hij sportief juist nu voor de luwte als ploeggenoot. Hij had zelf aangegeven dat hij niet voor de ritzege wilde gaan.

Zondag zal het hoe dan ook heel anders worden. Dat weet Van der Poel, zijn vader en moeder, en iedereen die dichtbij hen staat. Van der Poel gaat waarschijnlijk bij een of meerdere evenementen zijn, zoals een bezoek aan de begraafplaats of aan de expositie die voor Poulidor is gemaakt. Maar hij zal blij zijn als de wedstrijd eenmaal in gang geschoten is.