Word je een beter mens door te reizen? Kom nou

Waarom is het eigenlijk zo normaal geworden zo vaak zo ver weg te gaan? Verre reizen maken is niet nodig voor de aarde, niet nodig voor morele groei, en niet nodig voor zelfinzicht, ervaart filosoof Fleur Jongepier.

We rijden op een binnenweg door velden rode ­chilipepers en parelgierst. Dat het parelgierst is vertelt mijn vriend me, die in India is geboren en voor in de auto zit naast zijn beste vriend. We zijn op weg naar Hampi, tijdens de 15de eeuw de grootste stad van India, zelfs een van de grootste steden ter wereld. Nu is het een door Unesco beschermd gebied dat wemelt van de oude tempels en enorme rotsblokken die je kunt beklimmen.

Plotseling wordt er op de rem getrapt: een kudde geiten steekt over. Twee herders, vader en zoon vermoed ik, sturen met hun stokken de geiten naar de overkant. Een mooi beeld. Ik doe het raam open om het tafereel vast te leggen.

‘Poor India!’ lachen de twee voorin, en ik stop mijn telefoon gauw weg. Ze lachen niet om de herders, maar om mij, dat ik dit vast wil leggen. De zangerige muziek op de radio gaat al gauw verder maar hun lach blijft de rest van de reis hangen. Het steekt. Mijn eerste reactie is wat kinderlijk en defensief. Hoezo is het gek of grappig dat ik hiervan een foto maak? Mag ik dat niet opvallend vinden?

Pas later snap ik wat ze bedoelen. Poor India! Ben ik de reiziger die met verwondering en een open, onbevooroordeelde blik om zich heen kijkt, zoals ik mezelf graag zie, of ook gewoon een witte bevoorrechte vrouw die kennelijk gefascineerd is door armoede? Als ik de herders en hun kudde bewonder, welke houding gaat daar dan eigenlijk achter schuil?

Een scheut idealisme

Reizen: andere werelden zien, andere mensen leren kennen, andere culturele tradities meemaken. Cultuursnuiven, noemen we dat. De reiziger gaat naar verre oorden voor zijn ontspanning, zeker, maar vertrekt ook met een goede scheut idealisme. De toerist niet, die gaat pretentieloos op zoek naar ‘mooie plekken’ en ‘lekker eten’. Maar de reiziger wil de reden van de reis niet platslaan tot zelfgenoegzaam hedonisme. Er is meer, er zijn andere redenen om naar India te gaan, naar China, Brazilië, Kenia. Er móéten meer redenen zijn.

Het idee dat reizen je blik verruimt, dat je er een ­beter mens van wordt, is oud en wijdverbreid. ‘Reizen is funest voor vooroordelen, intolerantie en bekrompenheid’, schreef Mark Twain ooit. ‘Welwillende opvattingen van de mensheid’, ging hij verder, ‘kunnen niet ­zomaar verkregen worden door je hele leven in een klein hoekje van de aarde te vegeteren.’

Misschien had hij ­gelijk in 1869, toen je nog geen Wikipedia en ChatGPT had om aan kennis over andere landen en culturen te komen. Maar misschien is reizen niet meer het emancipatoire, blikverruimende toverdrankje dat het ooit was. Als het dat al ooit was.

Als je op reis gaat, wil je vooral ook graag iets anders zien dan wat je al kent, wil je iets anders beleven. En dus bekijk en beleef je de plekken en de mensen die je ‘ontmoet’ vaak met een onnodig exotische blik, meestal zonder dat je daar erg in hebt. Die onbewuste drijfveer vergroot de hang naar stereotypen en simplistische representaties. Het zorgt er bovendien voor dat bepaalde culturele praktijken en tradities geregeld vooral voor de toerist in stand worden gehouden, worden gereduceerd tot koopwaar.

Het zogenaamd echte India

Toen ik in de stad Pune was, had ik ook naar de enorme techwijk Hinjawadi IT Park kunnen gaan. Daar zou ik allerlei onopmerkelijke personen hebben zien rondlopen op weg naar hun onopmerkelijke banen. Maar ik wil zo nodig het zogenaamd echte India zien, en dus zijn het de zogenaamd simpele herders die me bijblijven en niet de doorsnee middenklasse techontwikkelaars op weg naar hun doorsnee huizen in doorsnee ­wijken.

Othering noemt Edward Said dat in zijn bekende werk Orientalism uit 1978, waarbij mensen of groepen als ‘anders’ of ‘vreemd’ worden gezien en algauw ook als minderwaardig. Said schreef over het stereotiepe, exotische beeld dat westerse intellectuelen van het Midden-Oosten creëerden, maar het gaat evengoed op voor de reiziger die met de beste bedoelingen op een ­intercontinentale vlucht stapt.

Zo zie ik op de markt in Darjeeling een reiziger door zijn hurken gaan om ongegeneerd een foto te maken van een oude vrouw in kleermakerszit tussen de hoge stapels sjaals en truien in haar kraampje. ‘Thank you mam’, zegt de man opgewekt terwijl hij zijn camera terug om zijn nek hangt en zonder iets te kopen wegloopt. De vrouw glimlacht half­slachtig. Poor India, hoor ik in mijn hoofd.

Susan Sontag schrijft in haar essay On Photography (1977): ‘Sociale ellende heeft welgestelden geïnspireerd foto’s te maken om een verborgen realiteit vast te leggen, dat wil zeggen, een realiteit die voor hen verborgen is’. Armoede is kortom iets dat welgestelden op ­verre reizen vastleggen omdat ze het zelf toevallig niet kennen. ‘Middenklasse voyeur’, noemt Sontag de reiziger-met-camera die de hedendaagse reiziger-met­-smartphone is geworden, die in ellende iets esthetisch ziet.

Onbedoelde superioriteit

Eenmaal in Hampi aangekomen voel ik me door het geitenmoment ongemakkelijk met mijn camera om de nek. Al gauw zoek ik de veiligheid op van de ontelbare granietblokken in het gebied. Opgelucht bedenk ik me dat uit mijn houding naar deze levenloze rotsen geen onbedoelde superioriteit spreekt. Tot ik besef dat het graniet illegaal wordt weggehouwen door onderbetaalde arbeiders die staan te hakken voor corrupte bazen. Ik bekijk de foto’s die ik heb gemaakt en vraag me af of ik wederom van iets ­lelijks iets moois heb proberen maken.

De impliciete neerbuigendheid van de reiziger is moeilijk te herkennen, omdat hij of zij het allemaal zo goed en respectvol bedoelt. Wat prachtig, die vrouw die daar in de rivier die kleurige kleden wast, wat een mooie karakteristieke kop heeft die oude man daar leunend op zijn stok: dat soort gedachtes of opmerkingen kunnen alleen gemaakt worden vanaf een bepaalde hoogte (‘kijk ze nou’).

Er spreekt een zekere superioriteit uit, vooral wanneer ze gekoppeld zijn aan de bewonderde ‘simpelheid’ of ‘authenticiteit’ van dat zogenaamde andere leven. Als je in Utrecht of Amsterdam anno nu iemand de was ziet doen in de gracht bij gebrek aan een wasmachine, zou je toch ook niet de camera erbij pakken en denken: goh, wat een mooi, ­authentiek beeld – maar eerder bezorgd zijn?

De ‘nobele wilden’ van Rousseau

Zo gek ver staat het allemaal niet af van de ideeën over ‘nobele wilden’ van Jean-Jacques Rousseau, die – wederom goedbedoeld maar daarom niet minder dubieus – de ‘primitieve mens’ ophemelde, die nog buiten de samenleving en al haar corrumperende invloeden leefde. Dubieus, omdat ze zogenaamd minder complexe levens zouden leiden.

De herders die ik tegenkwam zijn heus niet simpeler dan ik. Als het al zo is, gaat het om een noodgedwongen simpelheid waarvoor we beter de term armoede kunnen reserveren.

Het kunnen maken van verre reizen is een privilege, doorspekt met ongelijkheid. Het is in de regel de rijke westerling die naar de andere kant van de wereld vliegt, die de authentieke geitenboer op het platteland of de vrouw voorovergebogen op de rijstvelden ‘bewondert’. Maar die geitenboer komt niet volgend jaar met zijn nieuwe camera geïnteresseerd foto’s maken van hoe jij single origin Ethiopische koffie drinkt bij dat tentje op de hoek. Het deugdzame verre reizen is veelal eenrichtingsverkeer, met welvarende landen als vertrekpunt.

Opgedane wijsheid

Word je dan niet wijzer van reizen? Zijn er soms geen wezenlijke verschillen wat betreft religie, politiek, cultuur en traditie? Jawel. Maar de opgedane wijsheid is beperkt. In China neem je visitekaartjes met beide handen aan en in Thailand groet je met de ‘wai’. In India eet je net als de locals zonder bestek en laat ook jij de linkerhand braaf onder tafel (ook al gebruik je wel wc-­papier want ja, die andere culturele praktijk volgen gaat weer wat te ver). Ook jij gooit met gekleurd poeder (­gulal) en water als toevallig net Holi gevierd wordt.

De reiziger bedoelt het goed, en een houterige imitatie is misschien beter dan niets, maar veel verder dan arigato en shukran komt het vaak niet. Je kunt ook moeilijk verwachten dat je als je op reis gaat naar India, Indonesië, Japan, Zuid-Afrika, Kenia of Peru in een paar weken (of zelfs maanden, als je de luxe hebt) ‘de’ cultuur of ‘de’ mensen daar kunt leren kennen. Alsof het allemaal in dat ene lidwoord zou passen.

Kennis en begrip van andere culturen doe je niet ­zomaar op. Ook niet door traditionele ceremonies en ambachtelijke markten bij te wonen, koffieplantages te bezoeken of in homestays te verblijven. Je moet in gesprek, interacteren, vriendschappen opbouwen en eerlijke vragen kunnen en durven stellen. Het soort diepgravende gesprekken die nodig zijn voor intercultureel begrip ligt niet voor het oprapen. Ik had in India echt niet zomaar een goed gesprek over, zeg, het huwelijk, vrouwenrechten of over het wel of niet eten van vlees.

Wie heeft er baat bij?

Een andere vraag die best eens gesteld mag worden: ­cui bono? Voor wie levert die wijsheid, als die al wordt bemachtigd, wat op? Wie heeft er baat bij? Het antwoord is vaak: vooral de reiziger zelf. De reiziger wil ‘iets van de wereld zien’, wil leren hoe anderen in verre landen leven. Volstrekt begrijpelijk, maar ­eerder voortkomend uit eigenbelang dan moreel ­streven.

Een ander veelgehoord idee is dat je vooral iets leert bij terugkomst: inzichten over jezelf, en over regels en praktijken in eigen land. Misschien ben je, eenmaal thuis, (on)gelukkig over bepaalde voorzieningen, gewoontes en wetten. Zo viel mij bij thuiskomst op hoe bij ons het openbaar vervoer geregeld is, hoe vreselijk punctueel we zijn, hoe duur alles is, dat er geen sloppenwijken zijn en dat ouderen niet in grote families maar vaak alleen wonen.

Een verre reis met grote contrasten (contrasten waar je vooral zelf naar op zoek bent) kan zeker bewustzijnsprocessen op gang brengen. Maar de impact van die inzichten vervliegt snel. Je blijft na een reis niet maandenlang scherp. En wat kwam ik, eenmaal thuis, nu echt te weten wat ik eigenlijk niet al wist? Een aantal goede boeken, een bezoek aan documentairefestival Idfa en een meerdaagse bergwandeling in de zomer brengen je minstens evenveel verfrissende afstand om naar jezelf en het land waar je woont te kunnen kijken. Minder exotisch misschien, maar minstens even leerzaam.

De olifant in de kamer

En vergeet niet de olifant in de kamer: de milieueffecten van massatoerisme. De hele toerismesector bij elkaar zorgt volgens een Australische studie uit 2018 voor meer dan 4 miljard ton aan broeikasgassen, waarmee deze industrie voor 8 procent bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Extra wrang is dat veel van de milieueffecten het hardst voelbaar zijn in de ­verre landen waar wij naartoe vliegen om lekker even helemaal weg te zijn.

Nee, het volle gewicht van de opwarmende aarde hoeft niet helemaal neer te komen op de schouders van het individu dat oprecht wat van de wereld wil zien. Het richten van de pijlen op individuele burgers leidt de aandacht alleen maar af van de meest schadelijke industrieën en staat het toewerken naar systeemoplossingen in de weg, zoals Roxane van Iperen overtuigend betoogde in haar essay Een duurzame wereld begint niet bij jezelf in Vrij Nederland.

Maar een overweging bij het maken van vakantieplannen mag het toch zeker zijn. Zou het maken van verre reizen overduidelijk veel kennis opleveren die je anders niet krijgt, zou het je aanzienlijk empathischer en menslievender maken, tot inzichten brengen waar je anders een burn-out voor nodig had gehad, dan zou ik zeggen: vlieg lekker elk jaar zonder vliegschaamte naar een ander continent. Gegeven het feit dat het reisidealisme op een wankel fundament staat, mag de voetafdruk van de reiziger een serieuze overweging zijn.

Dit is geen pleidooi tegen reizen

Reizen is iets prachtigs en het maken van verre reizen al helemaal. Dit is dan ook geen pleidooi tegen reizen. Ik wil graag nog eens terug naar India, en als ik daar toch zogenaamd in de buurt ben, wil ik bergbeklimmen in Nepal. Ik wil vurig nog eens terug naar ­Japan en ooit naar Patagonië. In die landen zal ik beslist dingen meemaken die me bijblijven en die mij met het een of het ander confronteren.

Maar als ik ooit weer een verre reis maak, zal ik niet gaan omdat ik ruimdenkender, toleranter, empathischer of wijzer zal terugkeren. Ik zal hopelijk eerlijk naar mezelf zijn en weten dat ik simpelweg ging voor mijn eigen geluk. Het is niet gelijk nodig verre reizen helemaal te cancelen. Maar laten we onszelf niet voor de gek houden met het idee dat het betere mensen van ons maakt.

Deze zomer blijf ik voorlopig nog even dezelfde mens, iets dichter bij huis.

