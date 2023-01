We vergeten dat veel van onze voorouders óók migranten waren

Veel Nederlanders zien asielzoekers als een aanslag op de nationale identiteit. Jammer dat eerdere migratiegolven niet in ons collectief geheugen zitten, schrijft historicus David de Boer. Dan maakten we ons minder zorgen.

Ineens stonden we midden in de geschiedenis, in de vroege maanden van 2022. Oorlog in Europa. De Verenigde Naties waarschuwden voor de grootste vluchtelingencrisis op Europees grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog.

Grote delen van Nederland ontstaken in een liefdadigheidseuforie. Vastbesloten om aan de goede kant van de geschiedenis te staan, stelden tienduizenden gezinnen hun logeerkamers, zolders en tuinhuisjes beschikbaar aan Oekraïense vluchtelingen. Gemeenten beloofden hun beste beentje voor te zetten en snel opvang te regelen.

In de zomer was de sfeer al gekeerd. Aanhoudende berichten over mensonterende toestanden in Ter Apel maakten duidelijk dat 2022 niet de geschiedenisboeken in zou gaan als het jaar van de grote cultuuromslag in onze omgang met vluchtelingen. Integendeel, volgens Vluchtelingenwerk was het een historisch dieptepunt. Artsen zonder Grenzen zag zich voor het eerst genoodzaakt op Nederlandse bodem in te grijpen. Progressieve politici en opiniemakers maanden hun landgenoten tot schaamte.

David de Boer (1990) studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde in Konstanz, Duitsland. Hij is ­onderzoeker en ­docent aan de ­Universiteit van ­Amsterdam, gespecialiseerd in de ­geschiedenis van migratie, humanitaire hulpverlening en religieus conflict. Met Geert Janssen redigeerde hij De vluchtelingenrepubliek. Een migratiegeschiedenis van Nederland, dat begin januari verscheen.

Ook in rechtse kringen ontwaarde menigeen het begin van een onheilspellend nieuw tijdperk. Terwijl de regering een nationale crisis afkondigde, protesteerden ‘bezorgde burgers’ tegen de komst van asielzoekers. In Albergen droegen demonstranten met ernstige blik de omgekeerde vlag over de schouder. De boodschap: Nederland verkeert in nood.

Gevoelens van dreiging en verlies

Dat veel Nederlanders – van link tot rechts – het ­gevoel hebben op een historisch breekpunt te staan, is niet verrassend. Grote migratiebewegingen gaan al honderden jaren gepaard met gevoelens van dreiging en verlies en discussies over wat het betekent Nederlander te zijn. En al honderden jaren ebt die discussie na verloop van tijd weer weg. Net als de herinnering aan die migratiecrisis trouwens. Tot de komst van nieuwe groepen de boel weer op scherp zet.

Ook nu weer. Sinds Pim Fortuyn begin deze eeuw waarschuwde voor de islamisering van de Nederlandse cultuur nam het migratiedebat de vorm aan van een strijd om de nationale identiteit, die volgens menigeen in staat van beleg verkeert.

Zo beweerde premier Rutte tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 dat Nederland lering moest trekken uit het Romeinse Rijk, dat ten onder zou zijn gegaan omdat het zijn grenzen niet bewaakte. FvD-voorman Thierry Baudet opperde dat massamigratie leidt tot de ‘homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk en PVV’er Martin Bosma beweerde dat het leidt tot niets minder dan ‘witte genocide’. Dergelijk ondergangsdenken clustert zich voornamelijk rond de radicaal-rechtse omvolkingstheorie. In de Tweede Kamer en op de NPO is veelvuldig geclaimd dat een schimmige elite middels migratie doelbewust poogt het Nederlandse volk te vervangen.

Die samenzweringstheorie valt vooralsnog bij een beperkt deel van het electoraat in goede aarde, maar de angst voor het verlies van identiteit wordt breed gedeeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek beschouwt een kwart van de bevolking vluchtelingen als een bedreiging voor ‘de Nederlandse normen en waarden’.

Beeld Getty

Gaat het over nieuwkomers in het algemeen, zijn Nederlanders nog bezorgder. Actualiteitenprogramma EenVandaag peilde dat een meerderheid gelooft dat migratie de Nederlandse identiteit onder druk zet. Op de vraag waaruit die bedreigde identiteit bestaat, wezen respondenten – naast gekoesterde tradities en vermeende karaktereigenschappen als tolerantie en directheid – massaal naar het verleden: de Nederlandse geschiedenis, VOC, zeevaarders en helden kwamen als belangrijke ingrediënten van gedeeld Nederlanderschap bovendrijven.

In de zoektocht naar wie we zijn en waar we als gevolg van migratie naartoe gaan, richten velen de blik graag op een ‘oorspronkelijk Nederland’ van vroeger, een mythologische eenheid, dat verloren dreigt te gaan.

Toch geeft die koortsachtige blik in de achteruitkijkspiegel zelden een scherp beeld van het verleden. Vergeten wordt, al dan niet bewust, dat massamigratie geenszins nieuw is. Mensen zoeken al honderden jaren een veilig heenkomen in deze contreien, soms in veel groteren getale dan nu.

Ook de angst voor vluchtelingen, als een bedreiging voor de veiligheid, welvaart en cultuur, heeft diepe wortels. Veel vragen die Nederlanders zich nu stellen, keren al generaties lang terug. Welke verantwoordelijkheid ­hebben we tegenover vluchtelingen? Hoeveel nieuwkomers kunnen we aan? En wat betekent dit voor onze samenleving?

De antwoorden die overheden, burgers en migranten hier zelf in de afgelopen vijf eeuwen op hebben ­gegeven, maakten Nederland in veel opzichten tot wat het is.

Neem de ontwikkeling van het idee dat er een Nederlandse identiteit bestaat. Dat kwam zo’n vier eeuwen geleden op en is, ironisch genoeg, grotendeels een product van migratie. Als je rond 1580 een willekeurige Amsterdamse, Nijmeegse of Leeuwardse zou vragen wat haar vaderland is, dan zou ze haar stad noemen, of hoogstens Holland, Gelderland of Friesland. Zou je haar op haar Nederlanderschap aanspreken, dan zou ze je niet-begrijpend aankijken.

Nederland bestond niet als gevoelsgemeenschap. De Nederlandse Republiek had zich als politieke eenheid net losgerukt van het Spaans-Habsburgse Rijk en was nog een land zonder volk. Wie van buiten de eigen stad of dorp kwam gold als vreemdeling, of dat nou een Groninger of een Hamburger betrof.

Daar kwam pas verandering in toen dat jonge republiekje voor het eerst te maken kreeg met massamigratie. Vanaf 1585 trokken zo’n honderdduizend calvinisten uit steden als Antwerpen, Brussel en Ieper op de vlucht voor geloofsvervolging door de Habsburgers naar het noorden. In steden als Middelburg, Leiden en Haarlem had algauw rond de helft van alle inwoners een migratieachtergrond.

Nu zou je kunnen denken dat die migranten in cultureel opzicht op de ontvangende samenleving leken en zou je verwachten dat hun integratie klakkeloos verliep. Tijdgenoten zagen dat heel anders. Terwijl lokale overheden om economische redenen een actief migratiebeleid voerden, waarschuwden veel mensen voor de teloorgang van volk en vaderland.

Hoogmoedige Antwerpse ballingen

Amsterdammers beklaagden zich over het morele ­verval van hun stad door de komst van hoogmoedige Antwerpse ballingen, met hun bemoeizieke houding en heethoofdige temperament. Ook het strenge calvinisme dat deze nieuwkomers meebrachten werd aanvankelijk gewantrouwd als radicaal import-geloof dat zich slecht verhield tot de lokale mentaliteit. De vluchtelingen en hun kinderen werden nog jaren als buitenstaanders weggezet en angstvallig uit alle bestuurlijke posities geweerd.

In hun strijd om een volwaardige plek in de samenleving beriepen juist die Vlaamse en Brabantse migranten zich voor het eerst op een Nederlandse identiteit. Via de drukpers propageerden ze het idee van een Nederlands volk dat eendrachtig tegen een Spaanse bezetter had gestreden. Ook zij hadden vóór hun vlucht meegevochten, was hun argument, en zo het ontstaan van de Nederlandse Republiek mogelijk gemaakt. Dat maakte hen misschien niet tot ware Hollanders of Zeeuwen, maar toch zeker wel tot Nederlanders?

Het succes van dat nieuwe verhaal werkt tot op de dag van vandaag door. Marten Soolmans, van Rembrandts Marten & Oopjen, zal als zoon van een vluchteling in zijn tijd door menig Hollander als buitenlander zijn aangemerkt. Zijn portret geldt nu als een hoogtepunt van het Nederlands erfgoed. Zijn migratieachtergrond is vergeten.

Zo heeft wel meer nationaal erfgoed zijn oorsprong bij migranten, die generaties lang als bedreiging voor de samenleving werden beschouwd. Tussen 1616 en 1796 was het Joden bij wet verboden seks te hebben met christelijke vrouwen, een cordon sanitaire tegen de vermenging van culturen. Tegelijkertijd raakten Nederlanders verslingerd aan de oliebollen, kibbeling en zilveruitjes die deze migranten introduceerden, producten die nu ‘typisch Nederlands’ zijn.

Dat migranten nauwelijks een plaats in het collectieve geheugen hebben, ligt vooral aan de nostalgische manier waarop het verleden in Nederland wordt gedeeld. In het publieke debat wordt geschiedenis ingezet als een soort identiteitsfabriek. ‘Nationale geschiedenis maakt het eigen land tot thuis en wekt trots, herkenbaarheid en verbondenheid’, stelt Remieg Aerts treffend in zijn recente boek Denkend aan Nederland.

De hoofdrolspelers in dat nationale verhaal zijn ‘onze voorouders’, die moeten laten zien hoe diepgeworteld we zijn in Nederlandse bodem. Dat veel van die voorouders migranten zijn, zoals genetici, archeologen en historici hebben vastgesteld, past niet goed in die zoektocht naar vastigheid.

Grootste Nederlander

Toen bijna twintig jaar geleden een groots opgezette verkiezing van de ‘grootste Nederlander’ plaatsvond, hadden dan ook weinigen door dat de man die de meeste stemmen kreeg, Willem van Oranje, niet in Nederland was geboren, zijn leven lang Frans sprak en een deel van zijn dagen als vluchteling in het buitenland sleet.

Ook in de rest van de lijst zijn vluchtelingen en hun kinderen goed vertegenwoordigd. Frans Hals, Simon Stevin, Joost van den Vondel, Constantijn Huygens, Baruch de Spinoza en Harry Mulisch hadden stuk voor stuk een directe (familie)geschiedenis van gedwongen migratie.

Zo liet de verkiezing, ondanks haar nationalistische insteek, onbedoeld zien dat een aanzienlijk deel van onze nationale parels importproducten zijn, maar dat we ze zelden als zodanig herkennen. Ze zijn tot nationaal erfgoed genaturaliseerd en op een sokkel gehesen. Hun migratieachtergrond staat zelden op het tekstbordje.

Misschien wel het meest typerende voorbeeld is Anne Frank, die bij de verkiezing op plaats acht eindigde. Omdat ze in Nederland woonde, zich Nederlands voelde en in het Nederlands schreef, heeft Nederland haar geruisloos tot nationaal icoon van onschuld in tijden van tirannie kunnen verheffen. Haar migratieachtergrond speelt nauwelijks een rol in hoe ze wordt herdacht, ook al is haar als Duitse vluchtelinge nooit de Nederlandse nationaliteit toegekend. Ze wordt zelden gepresenteerd als deel van een grotere groep vluchtelingen uit nazi-Duitsland, die uit angst voor arbeidsconcurrentie vanaf 1938 nauwelijks nog in Nederland werden toegelaten en regelmatig terug de Duitse grens werden overgezet, de dood in.

Vijandelijk

Vergeten is ook dat de Nederlandse regering Anne, als ze de oorlog zou hebben overleefd, waarschijnlijk tot vijandelijk onderdaan had verklaard, een lot dat veel holocaust-overlevenden beschoren was vanwege hun Duitse achtergrond.

Waarom is het belangrijk dat we die historische migratieverhalen kennen? Uit de geschiedenis kun je immers weinig eenduidige lessen trekken. Het verleden laat zich niet platslaan tot pasklare beleidsadviezen. Wie schermt met een zogenaamd tolerante ­Gouden Eeuw als argument voor open grenzen, verdoezelt dat straatarme vluchtelingen wel degelijk uit Hollandse steden werden weggesluisd en dat duizenden tot slaafgemaakten in de koloniën alleen kans maakten op een vrij bestaan door de ‘Nederlandse beschaving’ te ontvluchten.

Wie vermanend wijst op het restrictieve asielbeleid van de late jaren 1930, moet toegeven dat dat verleden ook geen concreet stappenplan biedt voor hoe het dan wel moet. En wie wil weten in hoeverre migratie zich laat rijmen met de moderne verzorgingsstaat, komt ook niet ver door naar het verleden te kijken, want zo oud is die verzorgingsstaat nog niet.

Toch laat het verleden een ding duidelijk zien: het is bijzonder onwaarschijnlijk dat migranten ‘onze’ cultuur ten gronde zullen richten. Integendeel, ons nationale gemeenschapsgevoel is in veel opzichten voortgekomen uit historische migratiebewegingen en heeft qua aanpassingsvermogen geen slecht track record.

Misschien is het feit dat we die migratiegeschiedenis zo slecht kennen wel het beste bewijs van eeuwenlange succesvolle integratie. Dat vrijwel elke Nederlander, ogenschijnlijk zonder migratieachtergrond, Vlaamse kooplui, Scandinavische dienstmeisjes, Oost-Europese Joden, Duitse seizoenarbeiders of andere nieuwkomers onder zijn voorouders moet rekenen, mensen die in hun tijd als onaangepast en vreemd (of erger) werden weggezet.

Elke generatie gaf opnieuw invulling aan wat het betekent om Nederlander te zijn en verschoof zo met horten en stoten de grenzen van wie daar wel of niet bij hoort. Die dynamiek is er gelukkig nog steeds. Jonge mensen zijn flexibeler, hun beeld van wat Nederland is of hoort te zijn, wordt minder bepaald door heimwee naar een ogenschijnlijk homogeen verleden, maar door de multiculturele realiteit waarin ze opgroeien.

Geen wonder dat jongeren beduidend positiever zijn over de toekomst van de Nederlandse identiteit dan ­ouderen, zoals uit onderzoek van het CBS blijkt. Een nieuwe generatie is de nationale identiteit aan het ­hervinden en maakt van nieuwe Nederlanders oude Nederlanders.

David de Boer en Geert Janssen

De vluchtelingenrepubliek. Een migratiegeschiedenis van Nederland

Prometheus;

288 blz. €25