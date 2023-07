Wat rijmt er op ‘jij niet’? Schrijver Nicolien Mizee was niet welkom op de uitvaart van haar vriendin Phaedra

Wat als oude vrienden je blijven herinneren aan je oude ik. In Zomertijd leest u deze zomer verhalen over vriendschap. Deze week Nicolien Mizee over jeugdvriendin Phaedra die schrijfster wilde worden.

Op Hemelvaart waren Thijs en ik in Zutphen, waar we met honderd vrijwilligers Gorters Mei zouden voorlezen in een omheinde stadstuin. De zon scheen. Een merel zat luidkeels te zingen. Vriendelijke mensen zaten her en der op het gras te wachten op hun beurt. Net toen ik mijn mobiel pakte om het geluid uit te zetten, kwam er een berichtje binnen: ‘Phaedra is dood’.

Ach, Phaedra!

We leerden elkaar kennen op de padvinderij, Phaedra en ik. Toen ik, verstijfd van angst, op de drempel van het clubhuis bleef staan, kwam er een meisje met lang, zwart haar op me af. Ze greep me bij mijn schouders en zong, terwijl ze rondjes met me draaide: “Nieuw meisje, nieuw meisje”, op de wijs van ‘laat doorgaan, laat doorgaan’ van Witte zwanen zwarte zwanen.

Nicolien Mizee (1965, Haarlem) is schrijver en schrijfdocent. Ze debuteerde in 2000 met Voor God en de sociale dienst. In 2019 verscheen Moord op de moestuin dat een bestseller werd. In 2020 kreeg ze de Henriette Roland Holstprijs voor haar faxboeken. Onlangs verscheen Het Paradijs. Zeven tuinverhalen.

Opgewonden kwam ik thuis. Ik had maar liefst drie vriendinnen gemaakt! Phaedra, het oppermeisje, had gevraagd of ik meeging op zomerkamp. Ik mocht bij haar in de tent slapen. En bij Simone en Bianca, die waren ook heel aardig. Ik zou een nieuw leven, een nieuwe wereld betreden.

Het werd de warmste en natste zomer in jaren. Ik durfde niet te zeggen dat ik nog nooit een tent had opgezet en bood aan de tentpaal vast te houden. Verdoofd van de hitte wachtte ik tot het slappe doek strakgetrokken werd. Toen ik eindelijk naar buiten kroop, lagen de andere drie gierend van de lach op de grond. “We dachten al: wanneer komt ze eruit?”, riep Phaedra. Onbeholpen lachte ik mee.

Zingen op de bonte avond

Die week leerde ze ons liedjes van Jaap Fischer. Zij was veertig, hij was de helft, ze kochten een knaap van een villa in Delft. Van haar geld. Wat we er als meisjes van elf van begrepen, weet ik niet, maar we zongen het op de bonte avond en oogstten groot succes. Phaedra had er zelf een tweede stem bijgemaakt.

Phaedra (je sprak het uit als Feedra) kende ook gedichten uit haar hoofd. Het mooist was een lange ballade die steeds net een beetje verkeerd rijmde: De ridderkna van Granada. De hele week riepen we, als we druipend van de regen de tent in rolden: “’t Is beter hier dan da!”

Zomertijd duikt in het thema vriendschap, met verhalen over Beatrijs Ritsema en hoe ver vriendschap moet gaan, vriendschap en leeftijdsverschil, de onverwachte vriendschap met een Oekraïense vluchteling en niet-amoureuze ­relaties tussen ­mannen en vrouwen.

Phaedra zou later schrijfster worden, dat wisten we allemaal. Ze kon prachtig rijmen. “Als het niet rijmt, is het geen gedicht”, zei ze. En ze citeerde: “Het denkbeeld is afschu!”

Een brief van Phaedra

Tijdens onze middelbareschooltijd verloren we elkaar uit het oog. Ik raakte in een zware depressie, ging van school af en zat thuis gedichten te schrijven die ik aan niemand durfde te laten lezen. Kort na mijn achttiende verjaardag kreeg ik een brief van Phaedra. Ze stelde voor met zijn vieren in een pizzeria te gaan eten. Een pizzeria! In Amsterdam! Misschien kende ze ook al beroemde schrijvers, die ze ontmoette in café’s of grachtenhuizen met glas-in-loodramen.

De avond was een succes. Phaedra at alleen het midden van de pizza op en liet de rand liggen. De Italiaanse kelner sloeg de handen ineen toen hij het zag: zó aten Italianen hun pizza!

Na alle verhalen over studies, reizen en vriendjes voelde ik me wat ongemakkelijk toen ik moest bekennen dat ik nog thuis woonde en alleen wat schoonmaakbaantjes had.

“Als je maar één ding hebt wat je interesseert, is het genoeg”, zei Phaedra.

“Schrijven”, zei ik. “En lezen natuurlijk.”

“Twéé schrijvers in onze club!”, riep Simone. “Misschien kunnen jullie samen een boek schrijven!”

Elk jaar kwamen we bij elkaar. De restaurants werden steeds duurder. De rekening werd door vieren gedeeld, dus het had weinig zin om als enige geen toetje te bestellen.

We praatten bij, we zeiden: “’t Is beter hier dan da” of “Na ’t donderend hoera / werpt hij de snoode maagd de handschoen in ’t gela” en dan proostten we op onze vriendschap. Bianca hield precies bij hoe lang we elkaar kenden. “Op ons vijfentwintigjarig jubileum gaan we een weekeindje weg”, zei ze. “In een hotelletje. Zodat jij de tentpaal niet hoeft vast te houden, Nicolien!”

Getrouwde schrijver

Bianca en Simone werkten in de zorg, trouwden en kregen kinderen. Phaedra organiseerde literatuurfestivals en had een verhouding met een getrouwde schrijver. Over haar roman hoorden we haar steeds minder. Ze wilde zich toeleggen op poëzie, zei ze.

Simone’s man kreeg een hersenbloeding. Bianca kocht een vakantiehuisje in Drenthe. Phaedra werd door de getrouwde schrijver aan de kant gezet. Schouderophalend zei ze: “Ik beschouw het als een project dat beëindigd is.” En ze citeerde de laatste zin van de Ridderkna: “Ik was verliefd op je, maar nou: wat mij betreft: val doo!”

“Weten jullie wat ik laatst ontdekte?”, zei ik. “Die Ridderkna van Granada is een parodie op de Mei van Gorter! Ik wist niet wat ik hoorde!”

Phaedra draaide met haar ogen. “Ja, hè, hè. Van Charivarius. Maar zoals zo vaak: de parodie is beter dan het origineel. Ben jij Gorter aan het lezen? Die man is zó overschat.”

“Hij kwam ter sprake tijdens een les”, zei ik. Ik kon mijn tong wel afbijten.

“Les? Wat voor les?” Simone lachte. “Je gaat toch alsjeblieft niet wéér een opleiding doen?”

“Ik doe een opleiding aan de Schrijversvakschool”, zei ik.

“De Schrijversvakschool!” Met gespeelde schrik strekte Phaedra haar handen in de lucht: “Dat is een fabriek van Nederlands navelstaardersproza.”

“Waar schrijf jij over?”, vroeg Bianca.

“M’n moeder”, zei ik.

Debuteren in de zomeraanbieding

Met de Schrijversvakschool begon een nieuw leven: met mijn nieuwe vrienden ging ik na afloop van de les naar het café en daar praatten we over schrijven. Ik had een kortstondige verhouding met een getrouwde schrijver die me bij een uitgever introduceerde. Die uitgever zocht voor de zomeraanbieding toevallig nog een debutant en bood me direct een contract aan. Ik was een Phaedra geworden.

Phaedra kwam niet op de presentatie van mijn boek. “Ze laat je hartelijk feliciteren, maar haar oma is overleden en daardoor is ze erg van slag”, zei Simone, die samen met Bianca was gekomen.

Op een dag belde Simone. “Bianca en ik zitten een ­beetje met een probleem. Phaedra is erg teleurgesteld, omdat jij helemaal niet hebt gereageerd toen haar oma was overleden. Ze wil pas afspreken als jij iets van je hebt laten horen.”

“Maar hoe oud was die oma wel niet?”, vroeg ik.

“Kun je haar niet even bellen of schrijven? Dat is toch niet zo’n grote moeite? Het zou anders zo zonde van onze vriendschap zijn!”

Met tegenzin schreef ik een briefje, en een paar weken later zaten we weer met zijn vieren aan tafel, alsof er niets was voorgevallen. Zoals altijd had Phaedra het hoogste woord. Ze was nu aan het schilderen.

Over mijn boek werd niets gezegd. Toen Simone weer een grapje maakte over de tentpaal, had ik eindelijk de moed om te zeggen: “Zullen we daar nou eens over ophouden?”

Bianca ging met haar man in Spanje wonen. Het bleek lastig een datum te vinden waarop we alle vier konden. Ons vijfentwintigjarig jubileum ging geruisloos voorbij. Mijn tweede boek kwam uit. Mijn derde boek. Van Phaedra, Simone en Bianca hoorde ik niets meer.

Foutloze lap

En toen werden Thijs en ik gevraagd mee te doen aan de estafettelezing van Mei. “Ken jij de Ridderkna van ­Granada?”, vroeg ik, en zegde de hele lap foutloos voor hem op.

“Daarom ben ik nou met je getrouwd”, zei Thijs.

Ik begon te vertellen over de padvinderij en over Phaedra. Ik kon niet meer ophouden. “Ze kwam op me af en danste met me in het rond. Ik hoorde er meteen helemaal bij. Weet je wat? Ik ga haar een brief schrijven. Nu meteen.”

Het werd een lange brief want nu de sluizen geopend waren, buitelden de herinneringen over elkaar heen. Over het nu schreef ik alleen: ‘Hier alles goed. Ik ben zowaar getrouwd.’

Binnen een week kreeg ik een kaart terug. ‘Woon je al in een knaap van een villa in Delft? Groet, Phaedra.’

Ik wist niet goed wat ik ervan denken moest.

Kort daarop belde Simone. Phaedra had uitgezaaide longkanker. “Ze doet er nogal luchtig over. Ze vond het overdreven dat Bianca helemaal uit Spanje was gekomen, maar stiekem geniet ze wel van de aandacht.”

“Zal ik ook komen?”, vroeg ik.

“Ik zal het Phaedra vragen”, zei Simone. “En dan hoor je van me.”

Maar ik hoorde niets meer. En nu, amper een maand later, zat ik in Zutphen en was Phaedra dood. Op Hemelvaartsdag nog wel. Echt iets voor Phaedra, altijd iets bijzonders.

‘Is er een begrafenis?’, typte ik, ‘zijn we uitgenodigd?’

Het antwoord kwam direct: ‘Jij niet.’

Een nieuwe lente

Jij niet. Het was bijna een gedicht, een readymade. Verbannen van een begrafenis. Was dat bijbels, benepen of allebei tegelijk? Van Phaedra moest een gedicht rijmen. Wat rijmde er op jij niet? Snijbiet.

Thijs stootte me aan. “Jij bent”, fluisterde hij.

Ik liep over het grasveld naar het podium en legde mijn papieren op de lessenaar.

De merel zong. Een nieuwe lente.

Dag Phaedra. Val doo. En rust in vrede.

