Wat doen McKinsey en KPMG eigenlijk? ‘Al die externe adviseurs zorgen ervoor dat de overheid infantiliseert’

Wat oppermachtige consultants als McKinsey of KPMG precies bijdragen aan de wereld is niet altijd duidelijk, zegt de Britse onderzoeker Rosie Collington. Maar dat ze bedrijven en overheden verzwakken is haar volkomen helder.

Toen Rosie Collington politieke wetenschappen studeerde, stonden de consultancybureaus klaar om talentvolle afgestudeerden een baan aan te bieden. “Best veel van mijn vrienden grepen die kans. Begrijpelijk. De sector beloofde ze een veelheid aan ervaringen, ze konden er blijven leren, maatschappelijke impact hebben en ze kregen er genoeg salaris om de huur te betalen en op een dag misschien zelfs een hypotheek te krijgen en een huis in Londen te kopen.”

Zelf kwam ze nooit in de verleiding. “Ik wilde de ­publieke sector in. Daar iets betekenen. Waarschijnlijk vanwege mijn moeder. Die werkte een leven lang voor de overheid. Ze vond daar uitdaging en het leverde de samenleving veel op. Het clichébeeld van een saaie ­sector die vooral hopeloos bureaucratisch is en waar ­luiheid heerst, dat heb ik nooit gehad.”

Niet in de verleiding? Nou ja, Collington (30) heeft ooit zo’n consultant een brief gestuurd om mee te mogen doen aan een kort programma voor studenten. “Iets in de trant van McKinsey Women and Leadership. Ik ben niet toegelaten.”

Rosie Collington (1993, Bristol, VK) studeerde politiek en Arabisch aan de Universiteit van Leeds en behaalde haar master politieke wetenschappen aan de Universiteit van Kopenhagen. Collington werkt aan het University College London. De consultancy-industrie, geschreven met econoom Mariana Mazzucato, is haar eerste boek.

Maar, verzekert ze, dat is niet de reden waarom ze met Mariana Mazzucato het boek De consultancy-industrie heeft geschreven. Ondertitel: Hoe consultants bedrijven verzwakken, overheden uithollen en de economie schaden. Ze lacht en zegt: “Het boek is geen therapeutische oefening of het gevolg van een verbittering die wel heel lang doorwerkt.”

Het boek begon met vragen. Mazzucato is hoogleraar innovatie-economie aan het University College London en directeur van het Institute for Innovation and Public Purpose. Collington werkt daar als onderzoeker. Ze verbaasden zich erover dat bedrijven en overheden zoveel van hun belangrijkste activiteiten uitbesteden.

De afgelopen decennia is de adviessector enorm gegroeid, met voorop de strategiekantoren McKinsey, Boston Consulting Group en Bain & Company, samen ook wel The Big Three, en kantoren die begonnen in de accountancy als PwC, Deloitte, KPMG en EY, samen ook wel The Big Four.

De sector surfde op de golf van het neoliberalisme, die maakte dat bedrijven en met name overheden begonnen te geloven in hun eigen onvermogen. In het publieke debat gaat het al sinds de jaren tachtig over het belang van ‘de markt’ en geldt de publieke sector als ingesukkeld en inefficiënt.

Een mooie kans voor consultancybureaus om zichzelf naar voren te schuiven. Ze beriepen zich op hun goede reputatie als makelaars in expertise, als profeten van modernisering, rationalisatie en efficiency.

En met succes. Zowel bedrijven als overheden gaven consultants een flinke vinger in de pap. Ze mochten zich bemoeien met management, de bedrijfsstrategie, reorganisaties, fusies, IT, financiële planning en tal van andere projecten. Collington: “De bureaus zijn ook handig om een stempel van goedkeuring op impopulaire beslissingen te zetten of om alle verantwoordelijkheid voor moeilijke zaken te ontlopen: ‘We zouden graag anders willen, maar deskundigen van buiten zeggen dat…’.”

Heeft u een beeld gekregen van de omvang van de consultancy-sector?

“Dat bleek behoorlijk lastig. Nederland verplicht ­bedrijven nog tot enige openheid. Elders, zoals bij ons in het Verenigd Koninkrijk, is dat niet het geval. Daar zijn accurate en actuele gegevens veel moeilijker te ­vinden.

“Dus weten we nauwelijks waar ze geld verdienen en hoeveel. We weten niet hoe groot ze zijn, al doen academici wel pogingen om hun omvang in te schatten, door op LinkedIn te kijken hoeveel mensen er werkzaam zijn in verschillende delen van de wereld. Volgens één raming hebben alleen al Britse overheidsinstanties in 2021 voor 2,5 miljard pond aan consultancy-contracten afgesloten.

Beeld Edward Thompson

“Maar zelfs als je data hebt, stuit je nog op moeilijkheden. Dat komt door hun manier van werken. Als ze de deur naar een nieuwe markt willen open wrikken, dan werken ze soms tijdelijk voor niks of ver onder de gangbare tarieven, om later lucratieve contracten te kunnen afsluiten. Dus zelfs als we weten wat ze hebben verdiend, dan zegt dat niet alles over de werkelijke omvang van hun werkzaamheden.”

Bedrijven en overheden lijken bijna verslaafd aan consultants.

“Als een organisatie, of het nu een overheid of een bedrijf is, voor een uitdaging staat en wil leren van anderen, dan moet ze kritisch nadenken over waar de ­expertise die ze nodig hebben te halen is. Dat gebeurt onvoldoende. Consultants inhuren is bijna een automatisme.”

Jullie beweren dat bedrijven en overheden zo infantiliseren. Dat is nogal een stelling.

“Maar dat gebeurt wel. Als iets onterecht wordt uitbesteed aan een consultant, dan gaat er niet alleen geld, maar ook lerend vermogen verloren. Bedrijven en overheden raadplegen niet de kennis die ze zelf in huis hebben en dus kan die kennis zich niet verder ontwikkelen. Terwijl dat leren wel nodig is. Er wordt immers van ze gevraagd dat ze innoveren in een continu veranderende wereld.

“Door almaar uit te besteden, infantiliseren ze langzaam maar zeker. Hun vermogen om zelf problemen op te lossen wordt kleiner. Daar komt bij dat de best and brightest onder de studenten geneigd zijn om voor de consultancy te kiezen. Met name overheden hebben het moeilijk om talenten aan zich te binden.”

Dat alles heeft gevolgen voor het vertrouwen in de overheid, menen jullie.

“Een tekortschietende, falende overheid kan het populisme de wind in de rug geven. Langetermijnvisies lijken er steeds minder toe te doen. Managers fladderen onder invloed van de consultancysector van theorie naar theorie. Voor meningen kun je shoppen. Kennis koop je kant en klaar ‘van de plank’ in plaats van dat je die tijdens een proces ontwikkelt. En vrijwel steeds, in bedrijven helemaal, gaan de belangen van aandeelhouders boven alle andere waarden.”

Jullie laten zien dat de meerwaarde van consultants onduidelijk is en geven volop voorbeelden van discutabele bijdragen tijdens de economische crisis en de pandemie. Toch behouden ze hun autoriteit. Hoe doen ze dat?

“Ze investeren enorm in marketing, mooie brochures en gladde powerpoints om de indruk te wekken dat ze volop meerwaarde creëren. Ze verwerven ­bovendien legitimiteit door te rekruteren op elite-­opleidingen, de topuniversiteiten. Consultant is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich zo noemen.

Maar zij hebben mensen met klinkende cv’s in huis.

“Het verspreiden van quasi-wetenschap helpt ook. Zo produceert het McKinsey Global Institute allerlei rapporten, vol kennis voor het zakenleven, voor academici en journalisten. Dit soort instituten zijn opgezet door topwetenschappers met grote verdiensten, maar die rapporten zijn er niet alleen om kennis te verspreiden. Ze zijn er vooral om de indruk te wekken dat McKinsey vol zit met mensen die zulke expertise ­hebben. Terwijl lang niet iedereen zó diep in de materie zit. Veel consultants hebben, na hun opleiding, misschien een paar jaar ervaring opgedaan bij McKinsey, maar ze weten soms weinig tot niets van het vakgebied waarin ze worden losgelaten.

'Het is echt broodnodig om te investeren in overheden.' Beeld Edward Thompson

“Ex-consultants vinden makkelijk werk en ze komen terecht op leidinggevende posities in bedrijven en bij overheden. Zo ontstaan netwerken, die de bureaus een dienst bewijzen. Dat ze op veel plekken oude bekenden hebben zitten, maakt het makkelijker om nieuwe contracten af te sluiten.”

In Nederlandse kabinetten duiken geregeld ex-­consultants op en ook niet-consultants in de politiek lijken hun taal bijna één op één over te nemen. Zie je dat ook elders?

“Zeker. De consultancysector is nu zo groot dat het haast onvermijdelijk is dat mensen uit die hoek in de politiek terechtkomen. En veel politici kopiëren – soms ongemerkt – gewoontes en het denken van die sector. Kijk naar de Britse premier Rishi Sunak. Zijn hele imago is dat zakelijke: relatief jong, agile, iemand die goed op de centen let.

“Dat zegt iets over de politiek en over wat kiezers van kabinetten verwachten. Burgers denken ook een beetje als consultants. Die willen een overheid die ­handelt als een bedrijf, want het idee is dat er anders automatisch onverstandig met belastinggeld wordt ­omgegaan.”

En na hun vertrek stappen politici weer over naar consultancybureaus.

“Klopt. We stippen dat in ons boek ook aan en we kijken nog uitgebreider naar een misschien nog wel ­serieuzer probleem: volksvertegenwoordigers die ­tegelijkertijd parttime-adviseur bij bedrijven zijn. In veel landen mag dat niet, in het Verenigd Koninkrijk is het toegestaan. Het leidt tot ondoorzichtigheid. ­Nemen die volksvertegenwoordigers besluiten met het algemeen belang in gedachten of omdat ze betaald adviseur zijn?”

Zijn je vrienden en oud-studiegenoten in de consultancy boos over je boek?

“Nee, helemaal niet. We blijven vrienden. Er valt net zo goed veel te zeggen over de academische wereld. Zou ik van streek zijn als iemand uit mijn vriendenkring daar een kritisch boek over zou schrijven? Nee. Waarschijnlijk zou ik het zelfs met veel punten eens zijn.

“Zo krijg ik nu ook bijval. Niemand heeft gezegd dat hij of zij het een verschrikkelijk boek vindt, althans niet recht in mijn gezicht. Overigens raken best veel consultants gedesillusioneerd over de sector. Het is niet iets wat alleen Rosie en Mariana zien.”

Zien jullie al enige neiging om te veranderen?

“Ik ben niet zo idealistisch dat ik denk dat een boek als het onze een revolutie teweegbrengt. Maar het is wel zinnig dat academici, politici, journalisten en anderen dit onderwerp blijven agenderen. Wij laten zien wat er onder de oppervlakte is gebeurd en nog steeds gebeurt, hoe de sector buiten de schijnwerpers zijn macht heeft vergroot. Pas als mensen dat zien, kan het debat daarover plaatsvinden.”

Wat moet er veranderen?

“Het belangrijkste is om opnieuw na te denken over de rol van de publieke sector in de economie. Overheden worden te veel gezien als voorwaardenschepper voor de markt en niet als een economische actor met een eigen bestaansrecht. Dat dominante verhaal behoort kritisch te worden bevraagd.

“Echt investeren in overheden is ook broodnodig: wederopbouw van de vaardigheden die zolang zijn ondermijnd. Zorgen dat ambtenaren goede arbeidsvoorwaarden krijgen en goed worden betaald, en dat we erkennen dat ze niet alleen een papierwinkel veroorzaken en met lege dozen sjouwen.

“Kijk kritisch of alle consultancy echt nodig is. De Deense regering heeft dat gedaan. Die zag in 2019 dat ze er veel te veel aan uitgaf en wat dat deed met de eigen organisatie. Dat leidde niet alleen tot bezuinigingen op uitgaven aan consultancy, de overheid is ook ­adviescapaciteit in eigen huis gaan organiseren.

“Ook belangrijk: meer transparantie. Die maakt de belangenverstrengeling zichtbaar waarvan nu geregeld sprake is. Dat is fundamenteel voor een democratie. Burgers moeten te weten kunnen komen hoe besluiten worden genomen, wie daarbij een rol spelen en welke potentiële belangenconflicten er spelen. Die informatie hebben we niet over de consultancy-sector.”

Mariana Mazzucato en Rosie Collington; De consultancy-industrie. Hoe consultants bedrijven verzwakken, overheden uithollen en de economie schaden; Nieuw Amsterdam; 350 blz. € 27,99

