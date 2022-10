Wandelen door het land van de walnoten

Vers of gedroogd, olie en likeur. Met de walnoot kan je alle kanten op, zo weten ze ook in Zuidwest-Frankrijk. Een herfstwandeling door de vallei van de Dordogne.

1. SAILLAC - Bakermat van de marbot

Nevelflarden hangen tussen de walnotenbomen. Het lange­afstandswandelpad in de vallei van de Dordogne is bezaaid met noten, sommige door schoenzolen gekraakt, andere nat op het zand of nog geborgen in de bolster.

In de departementen Corrèze, Lot en Dordogne vind je walnotenbomen alom. Vorstvrije valleien, klei en kalk in de bodem en het zonnetje aan de hemel vormen een gunstig klimaat voor de Noix du Périgord, de Beschermde Oorsprongsbenaming (Bob) voor vier variëteiten uit de regio, de marbot, franquette, grandjean en de corne.

De geschiedenis van de notelaar gaat ver terug, zo is te ontdekken in een klein museum in Saillac. In deze omstreken werd de walnoot 17.000 jaar geleden al gegeten. Ze verdween tijdens de ijstijd, maar kwam vanuit Klein-Azië via Perzië weer naar Europa. In de loop van de tijd ontstonden er verschillende variëteiten. Zo is Saillac bakermat van de ­marbot, een walnoot die vroeg van de boom valt en vaak vers wordt gegeten.

4demoiselles.fr

2. MOLEN CASTAGNÉ - Van noot tot olie

Aan een landweggetje tussen walnotenplantages, drie kilometer ten noordoosten van Martel, staat de molen uit 1870 waar familie Castagné olie uit walnoten perst. De geur van brandend hout walmt uit de deuropening. Binnen klinkt het geluid van draaiende wielen en stampende krukken – aangedreven door elektriciteit – die een 800 kilo zware granieten molensteen laten rollen.

Romain Castagné kiepert een krat vol gepelde walnoten onder de loper. De formule: “Vijf kilo noten is twee kilo pasta is één liter olie.”

Boven het vuur pruttelen de vermalen noten in een kom. Aan de hand van de geur ­bepaalt de oliemaker het roosterstadium. “Door de pasta langzaam op laag vuur te branden krijg je een olie met een fruitige ondertoon, een hoge temperatuur zorgt voor een meer geroosterde smaak.” Uit de pers druppelt de goudkleurige vloeistof in een kan. Niets gaat verloren: de droge massa die overblijft na het persen van de olie wordt nog eens vermalen, tot schapenvoer.

moulincastagne.com

De reis Binnen een dag reis je met de trein via Parijs en Brive-la-Gaillarde naar station Turenne, 3 km buiten het dorpje. Tussen Parijs en Souillac rijden rechtstreekse intercity’s. Meer informatie over de genoemde bestemmingen: tourismecorreze.com; dordogne-perigord-tourisme.fr; tourisme-lot.com; vallee-dordogne.com

Tijd voor een tartelette aux noix in Martel. Beeld Esther te Lindert

3. MARTEL – Franquette in een jasje

In de uren tussen middag-­koffie en avondaperitief is het stil in Martel. In dit middeleeuwse dorpje, ooit kruispunt van handelsroutes en pelgrimswegen, hangt de warmte nog in de steegjes en zijn de luiken van de ­herenhuizen gesloten.

De Comptoir de la Noix in de rue Mercière heeft de franquette in houten kratjes binnengehaald. Bij deze noot geen gepriegel en gepeuter. Verkoopster Eugénie Fourches: “Deze variant is het makkelijkst te openen en smaakt een beetje naar hazelnoot.” De walnoot wordt in een zoet of zout jasje gestoken, of ze verdwijnt fijngemalen met chocola, chili of een snipper sinaasappel in een potje. Tijdens de oogsttijd tussen eind september en half oktober ook vers – knapperig en mild – verkrijgbaar. Fourches: “Wel even het bittere vliesje eraf schillen”.

Bakker Bottero, aan een pleintje zo’n 200 meter verderop, hakt de franquette en verwerkt de noot met karamel en een vleugje likeur in zijn specialiteit, tartelette aux noix. Zwaar op de maag, brandstof voor de benen.

Beeld Esther te Lindert

4. SOUILLAC – Van vrucht tot likeur

Zo’n 15 kilometer verderop, aan de Avenue Jean Jaurès in Souillac, gebruikt Distilleerderij Louis Roque (1905) juist de onrijpe vruchten voor haar walnotenlikeur. Deze noot van Sint Jan wordt geplukt vanaf de heiligendag op 24 juni tot 22 juli, de feestdag van Maria Magdalena. “Met het aftreksel van de vruchten kun je houten meubels en vloeren beitsen”, zegt medewerker Jessica Dangoise.

De distilleerderij laat de in stukken gehakte vruchten met alcohol en suiker drie maanden rijpen in eikenhouten vaten. Een deel verdampt. “Die geur”, zegt Dangoise, “wordt ook wel het aandeel van de engelen genoemd.”

Na het bottelen wordt de hals van de fles in warme was gedoopt. Ze krijgt een ferme stempel op de kop en op de buik een etiket, met het ­sierlijke handschrift waarin de oprichter van de distilleerderij een eeuw geleden zijn geheime recepten optekende.

lavieilleprune.com

Zelf rapen? Walnotenbomen werden vaak bij boerderijen geplant, omdat de bittere olie die de bladeren afscheiden vliegen en muggen op afstand houdt. Wildplukken is officieel verboden, maar op openbare plekken wordt het rapen van een kleine hoeveelheid voor eigen ­gebruik gedoogd. Download de app Plukwijzer voor ­walnotenbomen in de buurt.

Beeld Esther te Lindert

5. PEYRILLAC-ET-MILLAC – Duurzame teelt

Verder gaat het, door de vallei van de Dordogne, waar grasland en bermbloemen dor ogen. “Die droogte is een drama”, zegt walnotenproducent Jean Arpaillange in zijn notengaard bij Peyrillac-et- Millac. Ook voorjaarsvorst en rukwinden bedreigden de ­afgelopen jaren de oogst. Het goede nieuws: sinds ­Arpaillange overstapte op biologische teelt klinkt weer het gekwetter van mezen, zwaluwen en roodborstjes in zijn notenbomen.

Twee variëteiten verbouwt hij hier. Bij de fernor, overigens geen Bob, hangt de hele boom vol ronde noten. De vruchten van de franquette groeien vooral aan de uiteindes van de takken, zegt ­Arpaillange: “En die walnoot is ovaal, als een rugbybal.”

De noten worden machinaal gedroogd in een oude tabaksschuur, maar hij doet zelf nog wel een ‘tussenschotjestest’. Arpaillange: “Als het schotje breekt met een knak, is de noot voldoende gedroogd.”

Wie na nog een tiental kilometer klauteren aankomt in Carlux, een dorpje op een heuvel, verdient bij restaurant La Halle Paysanne wel een notentaartje, met ­n­otenijs. Om het af te leren.

Beeld Bart Friso