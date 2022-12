Voor het eerst scoorde een non-binaire soloartiest in 2022 een Amerikaanse nummer 1-hit

Sam Smith en Kim Petras schreven popgeschiedenis op een wijze die typerend is voor 2022. En voor de popmuziek zelf.

Het zou anno 2022 niet bijzonder moeten zijn, maar dat is het wel: voor het eerst scoorde een non-binaire soloartiest een Amerikaanse nummer-1 hit. En een transgender persoon wist datzelfde te bereiken, ook voor het eerst. Met één en hetzelfde liedje: Unholy, dat in Nederland op de tweede plek in de top-40 belandde.

Het is van de Britse zanger en songschrijver Sam Smith, die als non-binair persoon door het leven gaat. Die vroeg de Duitse zangeres Kim Petras op het liedje een gastbijdrage te rappen. Petras werd als jongen geboren.

Het is niet vreemd als u nog nooit van Sam Smith of Kim Petras heeft gehoord. Waar een artiest vroeger niet zonder een platenmaatschappij kon om zijn muziek aan de mens te brengen, is dat door internet niet meer nodig. Het muziekaanbod overstijgt de vraag vele malen. En: er is voor ieders smaak iets te vinden. Je kunt prima in je eigen hoekje blijven zonder te weten wat er elders speelt.

Wereldhit

Er zijn zoveel meer artiesten en sterren én zoveel meer niches met ieder hun eigen helden, dat veel mensen de liedjes van popsterren als BTS, Taylor Swift of Bad Bunny niet per se kunnen meezingen.

Hoe Unholy een wereldhit werd, zegt veel over hoe popmuziek de hitparade bereikt. Dat het succes van het liedje op TikTok begon, spreekt bijna voor zich. Veel pophits ontstaan op dit populaire platform voor ­jongeren, waar een leuk filmpje met passend muziekfragment snel kan aanslaan en voor miljoenen views zorgt.

Zo ook bij Sam Smith. Een flink deel van de miljoenen ­kijkers van het filmpje beluistert het complete ­liedje vervolgens op Spotify. Vanwege het snel oplopende ­aantal streams plaatst Spotify het liedje in de belangrijkste playlists, waarna ook de radio het oppikt. Zo verspreidt het zich en schiet het de hitlijsten in.

Popmuziek is van oudsher een laagdrempelige en ­inclusieve kunstvorm, waarbij de kwaliteit van de ­muziek belangrijker was dan de achtergrond van de ­maker. De jeugd, de voornaamste groep die naar hitparademuziek luistert, speelt daarin een cruciale rol, nog niet gebonden aan sociale normen. Terwijl de segregatie in de Verenigde Staten nog springlevend was, slechtte popmuziek de raciale grenzen, al moest ‘zwarte’ muziek aanvankelijk door witte artiesten worden gemaakt wilde het een hit worden.

Slimme marketing

Housemuziek begon als dansmuziek voor jonge gays en mensen van kleur alvorens door de witte, heteroseksuele massa te worden omarmd. Zo ging het ook bij Unholy. Dat werd geen hit omdat de makers een non-binaire en een transgender artiest zijn. Het werd een hit op dezelfde wijze waarop andere hits de top van de hitlijsten haalden: een sterk liedje, een goede vocalist, hooks (het geluidshaakje, vaak in het refrein, dat het liedje herkenbaar maakt), een slimme marketingcampagne, een leuk filmpje op de plek waar de jonge doelgroep muziek ontdekt en een productie die aansluit bij de muziektrends.

Het succes van het liedje bewijst dat het die doelgroep niet uitmaakt wat de genderidentiteit is van de makers, zolang de muziek die ze maken maar aanspreekt. Precies zoals het zou moeten zijn én zoals het eerder ging. The kids are alright.

