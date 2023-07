Vegantonijn of nepgarnaal: Trouw proeft zestien visvervangers. ‘Dit is chemisch afval’

Naast vleesvervangers zijn ook visvervangers bezig met een voorzichtige opmars. Zijn die duurzaam, gezond en vooral: smaken ze een beetje? Een vega-chefkok, een visverkoper en twee culinair journalisten geven veel onvoldoendes, maar proeven ook positieve uitschieters.

Bij de eerste zes vegavissen blijven de proevers netjes aan tafel zitten, maar na de rauwe tonijnblokken is het raak. Het gezicht van chef-kok Freya van Wageningen vertrekt zodra ze de roodpaarsige visvervanger in haar mond doet, bedoeld voor sushi en poké bowls. De andere testers kijken haar bezorgd aan. De chef-kok uit Den Haag staat op, snelt naar de prullenbak en spuugt haar mondinhoud uit. “Dit is een zoute, vette gummi”, zegt ze hoofdschuddend.

Ook kookboekenauteur Karin Luiten trekt een vies gezicht. Tonijn – of überhaupt vis – proeft ze niet. “Dit is een nat yoghurtsnoepje.” Een snoepje ‘dat in zeewater is gevallen’, vult Elise Koenders aan, die elke week in een viskraam op de markt staat. Het ‘gelatineblokje’ krijgt van haar een drie, naast twee tweeën en een vier van haar medeproevers.

Snel lezen welke visvervangers de moeite waard zijn? Scroll naar beneden voor de beoordelingen.

De Grote Trouw Visvervangertest blijkt voor de vier proevers zowel culinair als emotioneel een achtbaanrit. Van sommige producten, zoals bepaalde veganistische tonijn, is de conclusie dat ’ie het best bij ‘het chemisch afval’ kan. “Kunnen de mannen in de witte pakken komen om dit weg te halen?”, vraagt culinair journalist Petra Possel. Toch zijn er ook bescheiden successen. Vegetarische vissticks blijken bijvoorbeeld een verassend ‘lekkere snack’, en nep-zalmburgers ‘geschikt voor kinderen en mannen tot 45 jaar’.

Het testpanel: Freya van Wageningen (linksonder), Karin Luiten (linksboven), Petra Possel (rechtsboven), Tijdgeest-redacteur Rick Pullens als kok en Elise Koenders (rechtsonder). Beeld Martijn Gijsbertsen

Een van de snelst groeiende segmenten

Vijf jaar geleden bestonden ze nog nauwelijks, maar naast vleesvervangers zijn tegenwoordig ook steeds meer visvervangers in de Nederlandse supermarkt te vinden. Van veganistische tonijn (‘Vuna’) tot plantaardige gerookte zalm en visvrije kibbeling. Het aandeel is beperkt – nog slechts zo’n dikke 1 procent van het hele vleesvervanger-assortiment – maar daarbinnen is het wel een van de snelst groeiende segmenten.

Vismerken als Iglo, Princess en John West verkopen plantaardige varianten op vissticks en tonijn. Voedseldistribiteur GreenPro International meldt dat zijn veganistische gerookte zalm al net zo goed verkoopt als vleesvervangers. Anders dan bijvoorbeeld veganistische kaasvervangers, die minder goed van de grond komen.

Trouw neemt de proef op de som. Zijn al die visvervangers beter voor natuur en klimaat? Zijn ze net zo voedzaam als echte vis? En vooral: zijn ze een beetje lekker?

Beeld Martijn Gijsbertsen

Eerst even kort over die impact op de wereld en de voedingswaarde, voordat de grote test begint. Kijkend naar milieu, klimaat en dierenwelzijn hebben visvervangers ‘zeker potentie’, denkt onderzoeker Geert Hoekstra van de Wageningen Universiteit. Anders dan bij wild gevangen vis heb je bijvoorbeeld geen bijvangst, en worden er dus niet onbedoeld jonge visjes uit de zee gehaald.

Daarnaast leidt de wereldwijde visconsumptie nu tot overbevissing in meerdere zeeën en oceanen. Zeker met de wereldwijde bevolkingsgroei en toenemende consumptie in het achterhoofd, kunnen visvervangers wat druk van de oceanen halen. Qua dierenwelzijn benadrukt Hoekstra dat in intensieve kweeksystemen vissen soms ‘heel dicht op elkaar’ zwemmen, en dat gevangen vissen er soms ‘meerdere uren onder druk in een net’ gevangen zitten.

Meer broeikasgassen dan kip

De klimaatimpact van vissen is doorgaans lager dan van vlees – een haring uit de Noordzee heeft zelfs een lagere impact dan tofu – maar niet altijd. Tonijn uit blik of pangasius- en tilapiafilet brengen per portie bijvoorbeeld meer broeikasgassen in de lucht dan kip, blijkt uit RIVM-cijfers. Hoeveel milieu- en klimaatwinst visvervangers kunnen boeken is nog vrij onduidelijk, omdat er weinig onderzoek naar is gedaan.

Hoekstra zegt ook dat ze niet altijd per se beter hoeven te scoren dan wild gevangen of kweekvis. “Sojateelt kan leiden tot ontbossing, en je hebt vaak energie-intensieve bewerkingsprocessen nodig om tot een visvrije burger te komen.”

Beeld Martijn Gijsbertsen

Qua voedingswaarde doen veel visvervangers nog flink onder voor echte vissen, concludeert het Voedingscentrum. Het adviseert om één keer per week vis te eten, bij voorkeur vette vis, omdat het beschermt tegen hart- en vaatziekten. Vis bevat omega-3 vetzuren, en bijvoorbeeld vitamines B12, D en A. “De meeste visvervangers bevatten deze vetzuren niet, tenzij ze ermee verrijkt zijn.”

Visvervanger-fabrikanten voegen soms omega-3 toe, met extracten van algen of via koolzaad- en lijnzaadolie. Hoekstra: “Maar dat haalt het niet bij de gehaltes in vis.” Wie visvervangers niet alleen voor de smaak maar ook voor de voedingswaarde wil eten, dient dus goed naar de verpakking te kijken. Een aantal van de producten in de test bevat namelijk helemaal geen toegevoegde vetzuren of vitamines.

Voor deze test kocht Trouw zestien visvervangers bij verschillende winkels. Sommige supermarkten, zoals de Nettorama en Aldi, verkopen geen of nauwelijks visvervangers. Ook de biowinkels die we bezochten hadden geen visvervangers in het assortiment (maar wel zeewierburgers, die niet meedoen in deze test.) Albert Heijn en Jumbo verkopen de meeste visvervangers, Albert Heijn ook als huismerkproducten. Jumbo verkoopt (vooral in de Randstad) producten van het Roemeense Unfished en van het Nederlandse Vegan Zeastar. Van de bekendere vega-merken verkoopt Garden Gourmet vegetarische tonijn en Vivera vegetarische zalm.

In en uit het schap

De markt voor visvervangers lijkt nog wat grillig, aangezien sommige producten ook weer uit de schappen zijn gehaald, zoals de vegetarische gamba’s van de Vegetarische Slager. Ook de vega-vissticks van Iglo blijken niet overal verkrijgbaar.

In de test zitten ook drie visvervangers van de toko, die daar al veel langer verkocht worden. Veel Aziatische landen kennen namelijk een oudere vegetarische traditie dan Europa.

Het Trouw-testpanel bestaat uit twee culinair journalisten, een vegetarische chef-kok en een visverkoper. Possel schreef lange tijd restaurantrecensies voor NRC, maakt de podcast Smakelijk en bracht onlangs het boek Ansjovis uit. “Ik bezoek veel restaurants, zowel plantaardig als vlees en vis. Ik vind alle drie lekker.”

Naast hoogstaand culinair eten heeft Possel ook een zwak voor simpele snacks, zoals gefrituurde garnalen, “zeker na een paar wijntjes.” Luiten schrijft kookboeken en heeft een kookrubriek in Trouw. Ze is kritisch over koken met ‘pakjes en zakjes’, en is in principe ook geen fan van vlees- en visvervangers. “Vaak zijn ze te zout en sterk bewerkt.”

Koenders werkt al jaren voor Goede Vissers, een echtpaar dat in het noorden van het land duurzaam en kleinschalig vist. “Ik ben als kind ook mee wezen vissen op de Waddenzee en ben meegereisd naar visbeurzen.”

Van Wageningen is van kinds af aan vegetariër, en runt al 19 jaar het veganistische restaurant De Hagedis, waar ze ook chef-kok is. Ze heeft in haar eigen leven geen behoefte om vis te ‘vervangen’, maar kan zich voorstelen dat de producten bijvoorbeeld handig zijn voor gezinnen waar één iemand vegetariër is en de rest graag vis eet.

Elk product blind geserveerd

De test vindt plaats bij Luiten thuis in Amsterdam, Tijdgeest-redacteur Rick Pullens staat met schort om in de keuken. Hij bereidt de producten zoals op de verpakking aangegeven staat, zonder verdere sausen of garneringen, zodat het panel zo puur mogelijk kan proeven. De vier letten bij het testen vooral op de vraag of de producten op echte vis lijken, en of ze lekker zijn. Ze krijgen elk product blind geserveerd, en weten dus niet welke visvervanger van welk merk is.

Na het proeven schrijven ze hun smaakbeleving en beoordeling steeds eerst op, voordat ze met elkaar over de producten in gesprek gaan, om te voorkomen dat ze elkaars cijfers onbewust beïnvloeden. Het gemiddelde van de vier cijfers bepaalt de beoordeling van de visvervanger.

Ronde een: rauwe en gerookte vis

1. Vegan Zeastar Zalmon Sashimi

€ 6,49 – 230 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

Het vrij grote zalmsashimi-blok – bedoeld voor sushi’s of pokébowls – ziet er volgens het panel ‘prachtig’ uit. Possel noemt het ‘een regelrechte Jan des Bouvrie-zalm.’ Luiten is vooral onder de indruk van de witte streepjes die zijn nageboetseerd. “Knap gedaan.”

Maar waar die streepjes bij echte zalm het vet laten zien, daar blijkt dit veganistische blok bij het proeven vooral een natte hap te zijn, die qua smaak meer wegheeft van fruit dan van vis.

“Het ruikt niet naar zalm, en smaakt niet naar zalm”, zegt Luiten. “Eerder naar een taaie watermeloen.” Een heel curieuze beleving, concludeert ze. Visverkoper Koenders schrikt van ‘de plons water’ die er in haar mond uitkomt.

Volgens Possel kunnen filmmakers dit product prima gebruiken als prop. “Maar dit mist het vettige en rauwe dat zalm van zichzelf heeft, en dat zalm lekker maakt.”

Cijfer: 4,9

2. Unfished PlanTuna Poke Cubes

€ 6,99 – 200 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

Het zoute gummiblokje uit de inleiding van dit artikel. Qua structuur is ‘ie volgens Luiten best knap gemaakt, en deze neptonijn ruikt licht naar surimisticks. Maar met echte tonijn heeft dit product volgens de proevers weinig te maken. “Het is behoorlijk zout, en ontzettend gelatineus”, oordeelt Possels.

Cijfer: 2,8

3. Unfished PlantZalmon Smoked Slices

€ 3,75 – 100 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

Deze plakken gerookte vegazalm zouden best op een supermarktsandwich kunnen zitten, en niemand die voor het schap zou zien dat het geen echte zalm is. Ook is de rookgeur duidelijk te merken. Maar ook dit product smaakt niet naar zalm, oordelen de proevers. Luiten: “Mijn associatie is wortel met agar agar” – een plantaardig alternatief voor gelatine uit Azië. Koenders proeft een chemische nasmaak die ze inmiddels bij meer producten herkent. “Ze hebben de rooksmaak er bijgedaan om het meer met zalm te associëren.”

Van Wageningen probeert zich het product voor te stellen op een lekkere ciabatta, met sla en frisse groentes. “Dan zou ik dit denk ik best eten.” Zij geeft dit product een krappe voldoende. Possel lust die ciabatta wel, maar dan liever zonder deze vegazalm. “Hij scoort iets hoger dan de andere rauwe zalm, maar dat komt puur door de rooksmaak. Alles smaakt lekkerder met rook, ook je schoonmoeder.”

Cijfer: 5,1

Ronde twee: Tonijnvervangers

Beeld Martijn Gijsbertsen

4. Garden Gourmet Vuna

€ 4,19 – 175 gram

“Dit ruikt naar tonijn”, zegt Koenders over de bruine substantie op haar bordje. Luiten vindt het een beetje lijken op ‘kattenkots’, maar Koenders benadrukt dat tonijn uit blik sowieso geen esthetisch eten is. “Ik vind dit er eerlijk gezegd heel erg als tonijn uit blik uitzien.”

De visverkoper proeft en oogt direct positief verrast. “Het smaakt ook echt als tonijn uit blik.” Ze zegt dat bij echte tonijn in blik ook allerlei smaakversterkers worden toegevoegd, en vermoedt dat dit hier vergelijkbaar is gedaan. Knap vindt ze ook dat het product aan het eind wat droger in de mond wordt. “Dat heb je bij vis ook.”

De andere proevers zijn ook onder de indruk. Qua structuur is de Vuna volgens Possel iets te ‘klein en frommelig’, vergeleken met de moten uit een echt tonijnblik. “Maar ik kan me goed voorstellen dat je hier iets mee kan maken die lijkt op tonijnsalade.” Zij en Koenders geven dit product een acht.

Cijfer: 7,1

5. Princess Plantaardige Tonijn met Olijfolie

€ 3,29 – 140 gram

Deze vegatonijn heeft zijn uiterlijk volgens de proevers niet mee. “Het is een natte roze prut”, zegt Luiten. Possel noemt de geur ‘vreselijk.’ Ze proeft, en trekt een gezicht alsof ze voor een plat televisieprogramma iets ongelofelijk smerigs moet eten. “De smaak komt overeen met de geur.”

De andere proevers zijn even vernietigend. “Dit is wat vervangers een slechte naam geeft”, zegt Luiten. “Er is geen enkele associatie met vis.”

Possel vraagt zich af of iemand dit verward heeft met kattenvoer. “Kattenvoer is lekkerder”, zegt Koenders, zonder greintje sarcasme. “Dit lijkt niet op vis. Niet op tonijn en ook niet op andere vis.” Possel proeft iets ‘nepperigs’ in de smaak, iets ‘kartonachtigs.’ Dit is voor haar de categorie: chemisch afval.

Cijfer: 3

6. John West Visvrije Tonijn

€ 2,69 – 135 gram

De ‘visvrije tonijn’ van John West oogt van de drie het meeste als tonijn. “Dit zijn wat grotere stukken”, zegt Luiten. Van Wageningen: “De kleur is goed, maar hij smaakt vlak en vettig.”

Ook de rest is over de smaak minder te spreken. Koenders vindt het niet ‘vies’, maar ook niet op vis lijken. “Ik proef eerder paddenstoelen.” Possel – die juist soja denkt te proeven – vindt het product ‘heel vettig in de mond’ voelen, en nogal ‘blubberig’ door de olie. Ja, die olie. Ook Koenders vindt het “veel te veel.”

Cijfer: 4,3

Ronde drie: visjes bakken

7. Albert Heijn Vegan Zalmburger

€ 2,99 – 180 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

Alles met een korstje is lekkerder, zegt Possel na haar eerste hap. Dat heet de chemische reactie van Maillard: het bakken in olie of boter zorgt ervoor dat hartige gerechten meer smaak krijgen, en daardoor krijgen mensen er meer zin in. “Deze burger is best lekker krokant. Maar wel vrij zout, best vet, en met een vrij ondefinieerbare geur en niet veel smaak.”

Van Wageningen vindt de burger ‘vlokkig’, net als echte zalm. Luiten moet bij het proeven aan zalmkoekjes denken. “Het is een beetje nietig, maar niet vies. Maar, toegeven: ik kan me best voorstellen dat je dit je kind voorschotelt.” Een krappe voldoende.

Cijfer: 5,8

8. Vivera Plantaardige Zalmfilet

€ 3,59 – 200 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

De geur is ‘best oké’ en lijkt zelfs wel een beetje op zalm, vindt visverkoper Koenders. Luiten vindt het meer naar ‘nat karton’ ruiken. De structuur in haar mond voelt eerst een beetje vlokkig, net als zalm. Maar daarna wordt het mondgevoel juist erg wollig. “Dit is een lastige. Eerst denk ik: dit valt wel mee. Maar wil ik het helemaal opeten? Nee.” Ook Possel vindt deze zalmfilet ‘weeïg’ en ‘papperig’ in haar mond.

Koenders noemt het stukje vegazalm vrij smakeloos, maar zegt wel dat ‘ie opknapt met een stukje citroen. Ook Van Wageningen vind ’m dan veel lekkerder. “Dan zou ik het wel eten.”

Cijfer: 5,4

9. Unfished PlantFish White Fillet

€ 5,59 – 170 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

De meningen verschillen over dit product. Possel vindt de ‘witvis’ er niet erg aantrekkelijk uitzien. Maar, zegt ze: het bakproces ‘doet wel wat.’ “Dat geeft het korstje, en daarnaast vindt ik deze het meest naar vis smaken van de gebakken producten.” Ze kan zich best voorstellen dat je hier in de keuken wat mee kan, ‘met een sausje ofzo’, als je bijvoorbeeld kookt voor een gezelschap van fervente vis-eters en één veganist. Possel noteert, net als Koenders, een voldoende.

Luiten vindt het juist ‘best ogen als witvis’, maar zou het dan weer ‘misdadig’ vinden als iemand dit zou voorschotelen als echte vis. “De structuur is heel korrelig en compact. Terwijl witvis juist dat lekkere, luchtige, vlokkige heeft.” Koenders proeft in ‘de smaak iets heeft van vis.’ “Maar dan wel van vis die drie keer ingevroren is. Dan wordt de structuur ook een beetje zo.” Een tilapiafilet die nog achter in de diepvries ligt, klinkt het, geen idee hoe lang al, en of die van jou is of van de vorige bewoner.

Cijfer: 5

Ronde vier: snacks

Beeld Martijn Gijsbertsen

10. Albert Heijn Vegan Vissticks

€ 1,99 – 200 gram

Van Wageningen krijgt zowaar een lach op haar gezicht na een hapje visvrije vistick. “Dit is een hele lekkere snack, eigenlijk. Stevige structuur, lekker krokant.” Omdat ze niet is opgegroeid met vis, en niet op zoek is naar producten die precies als vis-imitaties smaken, vindt ze het fijn dat dit product ‘niet te vissig’ is.

Ook de andere proevers zijn positief. “Ik vind het korstje lekker”, zegt Possel. “Je moet hier ook bij bedenken dat vissticks meestal niet op culinair niveau gegeten worden.”

Koenders moet qua structuur wel meer denken aan vlees dan aan vis. “Het is meer een kipburger.” Ook Luijten vindt de ‘luchtigheid’, het lamellige, van vissticks missen. Iets te compact, iets te supermarktschnitzel. “Maar het lijkt wel sprekend op Iglo.” Vier voldoendes – bijna een unicum.

Cijfer: 6,4

11. Albert Heijn Vegan Kibbeling

€ 2,65 – 180 gram

Kibbeling is volgens Possel zo populair geworden in Nederland omdat het ‘niet te veel op vis’ lijkt. Toch slaat deze vervanger volgens haar de plank mis. Zowel qua uiterlijk, smaak als structuur. “Kibbeling hoort heel licht te zijn, met een goudbruine, olie-achtige korst eromheen.” Dat is dit allemaal niet, vindt ze. “Dit is een soort rubberen bal die gefrituurd is.” Luiten, die ook lang moet kauwen, moet denken aan ‘een soort kippenballetjes’, en ook Van Wageningen vindt de gummie-structuur hier ‘erg vervelend.’

Tot ieders verassing is visverkoper Koenders wel enthousiast – ze geeft zelfs een zeven. “Ik vind dit behoorlijk naar vis smaken. Het lijkt niet op kibbeling, maar ik zou deze wel begrijpen als visvervanger.”

Cijfer: 4,9

12. Vegan Zeastar Lemon Shrimpz

€ 5,49 – 250 gram

Een product met bestaansrecht, zegt Possel. Niet super lekker, maar dat hoeft ook niet. “Bij welke gelegenheid eet je zo’n gefrituurde garnaal? Je zit op een terrasje, hebt een fles rosé op, en bestelt een bakje garnalen met van die rode saus.” De echte gefrituurde garnalen die je dan zou krijgen hebben ook weinig smaak, zegt ze, en op die smaak let je überhaupt niet eens. “Ik denk dat je dit gedachteloos weghapt.” Op terrasjes is er best markt voor ‘gefrituurde vega-garnalen’, denkt ze, zeker in de Randstad.

Van Wageningen en Luiten geven de Schrimpz minder kansen. “Beetje te plastic, wel krokant”, zegt de eerste, die een vier geeft. “Mooi dun worstje met een korstje, maar geen enkele associatie met garnaal”, zegt de tweede, met een vijf. Koenders vindt dit een prima vervanger voor ‘surimi’ – “daar smaakt dit naar” – maar niet voor echte garnalen.

Cijfer: 5,3

13. Vegan Zeastar Kalamariz

€ 5,49 – 250 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

Visverkoper Koenders vindt dit product precies lijken op een echte inktvisringen uit de supermarkt of op een terrasje. “Even taai, even vies.” Het korstje is lekker, zegt ze, maar zoals bij de meest kant-en-klare inktvisringen is de inhoud pap, anders dan bij échte calamarisringen, die veel elastischer zijn. “Qua smaak krijgt dit product een 3, maar qua gelijkenis met echte inktvisringen een 8.” Ook Luiten vindt dit product ‘ontzettend overtuigend’ naar echte kant-en-klare inktvisringen smaken. De scores lopen uiteen van een 3 tot een 6.

Cijfer: 4,9

Ronde vijf: toko-vis (gekocht bij Dun Yung op de Zeedijk, Amsterdam)

14. Veganistische inktvis-plakjes van Mi Le

€ 4,99 – 200 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

Het had gekund dat de traditionele visvervangers uit het vriesvak van de toko een verademing waren geweest, na de moderne en soms ietwat smaakloze visvervangers uit de supermarkt. Dat is volgens het panel niet het geval. “Smakeloos rubberstukje”, oordeelt Van Wageningen. Luiten vindt de kleine ruitjes op het product mooi gemaakt, maar sluit zich qua eetbeleving honderd procent aan. “Bovendien: ik snap wel dat er een markt is voor veganistische inktvisringen. Maar wat zou je met deze plakjes moeten doen?” Ook Possel noemt dit een ‘compleet nutteloos product.’

Cijfer: 3,5

15. Veganistische garnalen van Whole Perfect Food / Qishan

€ 6,95 – 300 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

Hoewel niemand ze écht fantastisch vindt, hebben deze Aziatische veganistische garnalen wel een ontwapenend effect op het proefpanel. Luiten noemt ze ‘qua looks prachtig.’ Ook Possel vindt het grappig hoe het garnalen-uiterlijk ‘volledig is nagebootst’, en vindt dat dit ‘heel goed gelukt is.’ Van Wageningen: “Bijzonder mooi gemaakt”.

Waar de vegetarische chefkok zich qua smaak op het ergste had voorbereid, kijkt ze na het proeven opgelucht. “Ze hebben iets zoetigst en zijn mals.” Possels denkt dat deze nepgarnalen vanwege de ‘neutralige smaak’ allerlei smaken en sauzen uit een gerecht kunnen op kunnen nemen. Op zichzelf scoort ‘ie net geen voldoende, maar in een gerecht zou deze garnaal desondanks kunnen verrassen, denken sommige proevers.

Cijfer: 5

16: ‘House fish’ van Whole Perfect Food

€ 5,10 – 260 gram

Beeld Martijn Gijsbertsen

Een opvallende afsluiter, vooral vanwege de huid van de vis die hier volledig is nagemaakt. Gefascineerd kijken de proevers ernaar. Samen met de mysterieuze naam (Possel: “Wat is een huisvis? Is dat een goudvis?”) maakt dit ze enigszins huiverig.

De huiver is grotendeels terecht. Luiten proeft geen vis en vindt de structuur ‘flubbelig.’ Qua smaak valt het haar op dat hier “helemaal geen zout in zit, terwijl dat bij de andere producten wel zo is.”

Toch maakt het velletje – gemaakt van nori, het zwarte gedroogde zeewiervel om sushi – iets goed. Possel geeft de vis daardoor geen drie maar een vier. “Die nori-huid is leuk bedacht en geeft ook smaak.” Visverkoper Koenders vindt ook dat het zeewier ‘een mooie smaak’ geeft, en dat het daardoor ‘iets vissigs’ heeft. Ze vindt de structuur ‘echt smerig’, toch geeft ze als enige een voldoende.

Possel: “Geef mij liever alleen dat nori-vel, en laat die huisvis zitten.”

Cijfer: 4

Slotconclusie: heeft de visvervanger toekomst?

Na afloop gaat er snel een fles witte wijn open. De proevers lijken te hunkeren naar een andere smaak in hun mond, en wat alcohol, om hun gemoed te sussen. “Chapeau dat we dit hebben overleefd”, zegt Luiten bij het proosten.

Van Wageningen is teleurgesteld dat veel visvervangers simpelweg nog niet lekker genoeg zijn. Van de 16 producten scoren er slechts 3 een voldoende – de Vuna, de zalmburger en de vissticks. “Ik denk dat dit soort producten niet zozeer gemaakt worden voor mensen zoals ik, die al sinds kinds af aan vegetariër zijn, maar meer voor mensen die nu vlees en vis eten en daarmee wat willen minderen.”

Om die mensen voldoende mee te krijgen, is het ook volgens Possel zaak om ‘een overtuigende smaak neer te zetten’. Dat is nu veelal nog niet het geval. Luiten vreest zelfs dat veel van deze producten averechts kunnen werken. “Ik kan me voorstellen dat mensen denken: één keer en nooit meer.”

Met een goed bord friet ernaast

De gemiddelde Nederlander zal misschien minder kritisch zijn dan dit Trouw-panel, denken de proevers. Van Wageningen: “Wij geven zo’n zalmburger een 4 of een 5, maar het kan best dat de supermarktklant dit een 8 geeft.” Zeker als die consument dit vervolgens op een broodje met veel garnering en saus eet, en met een goed bord friet ernaast.

Dat de proevers wel erg kritisch zijn, lijkt te kloppen. Na de test worden restjes van de visvervangers op de Trouw-redactie rondgedeeld, waar veel werknemers verassend positief reageren. Net echte zalm, reageert een collega enthousiast over de gerookte plakken, waarvan het panel zei dat de rooksmaak is toegevoegd om de illusie van zalm te wekken. Misschien werkt die truc nog best goed.

Heeft de visvervanger onder de streep toekomst? Het panel is er nog niet geheel over uit. Kijkend naar bijvoorbeeld het klimaat is de urgentie van vegetarische vissticks veel kleiner dan bijvoorbeeld van vegetarische rundvleesburgers, omdat koeien veel meer broeikasgassen uitstoten. Tegelijkertijd wordt tonijn wel zwaar overbevist, en laten films als Seaspiracy zien dat er ook van alles misgaat in de zalmkweek. Daartegenover staat wel weer dat het Voedingscentrum Nederlanders aanbeveelt om één dag per week vis te eten – meer dan de meeste mensen doen – en dat veel visvervangers daar qua voedingswaarde nog voor onderdoen.

Toch bieden met name de winnaars van de test hoop, vindt het panel. De vissticks, zalmburger en vooral de vega-tonijn – met een 7,1 het best beoordeelde product – zouden de proevers best nog een keer kopen. Als het niet voor zichzelf is, dan wel voor kinderen. De gefrituurde vega-garnalen zouden het daarnaast prima doen op een feestje bij Possel thuis.

En, belangrijk om te onthouden: de visvervanger staat in de kinderschoenen. Nu zijn veel producten volgens de panelleden nog onder de maat, zeker vergeleken met goede nepkipstukjes of real meat-burgers. Maar, zegt Possel: “Twintig jaar geleden hadden we de meeste vleesvervangers ook massaal afgekeurd. En nu eten we dingen van bijvoorbeeld De Vegetarische Slager die we wel goedkeuren.”

Met dank aan Enzo Pérès-Labourdette (foodstyling).

Kader: Hoe maak je vis na? Het lijkt op vis, het ruikt als vis, maar het is geen vis. Hoe proberen visvervangerfabrikanten de ziltige smaak en de lamellige structuur van vis na te bootsen? Zelf houden ze de lippen stijf op elkaar. “Dat is het geheim van de chef”, zegt een woordvoerder van Albert Heijn. Het begint allemaal bij de textuur van vis, die moeilijk na te maken is vergeleken met veel vlees. “Vooral vanwege het gelaagde, olierijke van vis”, zegt Atze Jan van der Goot, levensmiddelentechnoloog aan de Wageningen Universiteit. Vergelijk de lamellen van een zalmmoot of de zachte inhoud van een visstick maar eens met de stevigere structuur van een braadworst of kipnuggets. Fabrikanten gebruiken vaak eiwitten uit soja, erwten of gluten als basis voor vervangers. Die krijgen bij het verwerken sneller de vezelige structuur van bijvoorbeeld kip dan het zachte van vis. Ook de smaak van vis is moeilijk na te bootsen, omdat die specifieker en subtieler is dan van veel vleessoorten. De fabrikant moet zowel de erwtige smaak van eiwitten zien te maskeren, als de juiste smaakstoffen toevoegen waardoor het op vis gaat lijken. Producten uit de zee als zeewier en algen liggen hiervoor voor de hand, maar hebben één groot nadeel. “Algen en zeewier zijn behoorlijk gekleurd”, zegt voedingstechnoloog Maaike Nieuwland van de Wageningen Universiteit. “Daarmee krijg je geen witte visstick.” Visvervangerfabrikanten zijn meestal aangewezen op ‘flavour houses.’ Dat zijn bedrijven die smaken ontwikkelen en verkopen, zoals die van levensechte hamburger of gebakken zalm. “Ze hebben vaak een basislaag van umami en zout, en daar voegen ze vervolgens componenten aan toe die op vis lijken.” Dit kunnen zowel kunstmatige smaakstoffen zijn uit het laboratorium als extracten uit bijvoorbeeld algen. “Vaak is het een mix.” Het is een zeer precies klusje om de juiste hoeveelheid smaak toe te voegen, zegt Nieuwland. Voor de smaak van vis heb je soms moleculen nodig waar ook zwavel in zit. In rottend eten zit ook zwavel. “Als je te veel van de vissmaak toevoegt, kan het zijn dat consumenten de associatie met rot eten krijgen.” Fabrikanten blijven volgens haar graag aan de veilige kant zitten, en voegen doorgaans liever te weinig dan te veel smaak toe.

Lees ook:

Vleesvervangers zijn booming business. Laat je niet foppen en kies voor groente

Minder vlees eten is een heel goed idee, schrijft Karin Luiten. Een te goed idee om het aan de voedingsindustrie over te laten.