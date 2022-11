Van investeerder naar kok: Olivier (29) verkiest een vakopleiding boven de universiteit - en hij is niet de enige

Fotograaf Vivian Keulards zocht vier studenten op die universiteit of pabo inruilden voor een toekomst als bakker, timmerman of instrumentmaker. Een hbo- of universitaire studie is echt niet zaligmakend, schrijft onderwijsredacteur Joost van Egmond: kies voor een mooi, praktisch beroep als je daar gelukkig van wordt.

Alle vormen van onderwijs zijn gelijkwaardig. Zeggen we. Maar in de praktijk is er onderhand geen factor zo bepalend voor je sociale status als de onderwijsrichting die je volgt. ‘Onderwijsniveau’, noemen we het dan steevast.

Soms zijn we ronduit duidelijk over die vooroordelen. Zijn er geen specifieke opleidingseisen voor een baan, dan zetten we er toch graag ‘hbo denk- en werkniveau’ bij. Ga er dan maar aan staan om als mbo-afgestudeerde toch te solliciteren. Nog vaker zijn de signalen subtiel. ‘Wat ga je hierna doen?’ krijgen mbo’ers te horen van goedbedoelende familieleden. En dan bedoelen ze echt niet of je van plan bent om met dat prachtige diploma op zak eens te gaan kiezen uit alle werkgevers die zich verdringen om je in te lijven – wat overigens op het moment wel staande praktijk is. Ze bedoelen of je doorstudeert. De omgeving wil graag titels zien, want daarmee maak je het in het leven.

Het zwaarbevochten toegangskaartje tot de universiteit

Jongeren merken dit en ze gaan zich ernaar gedragen. Spreek ambitieuze mbo’ers aan en de kans is aanzienlijk dat ze je zullen uitleggen dat ze ‘onder hun niveau’ zitten, of dat ze hun vervolgroute naar het hbo al hebben uitgetekend. Vraag een vwo’er of die een studie aan het hbo of mbo overweegt. Velen zullen het zonde vinden van hun zwaarbevochten toegangskaartje voor de universiteit. Slechts 5 procent van hen neemt de stap naar het hbo, en een keuze voor mbo komt onder vwo’ers nog veel minder vaak voor. Het staat gewoon niet op de sociale routekaart.

Het gevolg is dat elk jaar weer meer jongeren doorstuderen. Inmiddels heeft meer dan de helft van de 30 tot 35-jarigen in Nederland een hbo of wo-diploma. En de vraag die waarschijnlijk veel te weinig van die studenten zich daarbij zullen stellen is: Wil ik dit?

Joost van Egmond is verslaggever van Trouw (vervolgonderwijs). Dit jaar deed hij onderzoek naar doorstudeerdruk onder de titel ‘Hoger en hoger’. Deze reportages en analyses zijn terug te lezen op trouw.nl/dossier/hogerenhoger

Het is vrij makkelijk om deze trend naar ‘hoger en hoger’ te constateren en ook om er iets van te vinden. Moeilijker is het om je ook daadwerkelijk aan die sociale druk te onttrekken. Maar dat is precies wat de hieronder geportretteerde mensen wel doen. Omdat ze het leuker vinden om praktijkgericht bezig te zijn.

Want dat is waar het mbo zo ongeëvenaard sterk in is. Bezoek een roc en je komt in een compleet dorp terecht waar alles het echte leven ademt. Je kunt er naar de kapper en vervolgens je auto laten repareren terwijl je er uit lunchen gaat. Alles verzorgd door studenten die het vak leren door het te doen. Metaalbewerking en elektrotechniek leer je ook niet uit een boek, maar in een complete fabrieksopstelling waarin je ziet hoe de processen in elkaar grijpen. Zoals een docent het verwoordde: “Wij proberen zo realistisch te zijn als het maar kan. En vanuit de problemen die studenten in de praktijk tegenkomen werken we de lessen uit.”

Die benadering zal resoneren bij iedereen die zich in de collegebanken weleens heeft afgevraagd waar die de opgedane kennis ooit voor zou gebruiken. En die groep is groot en groeiend. Kijk naar een project als empower van de Fontys Hogeschool. Daar krijgen studenten de gelegenheid om zich te bezinnen op waar ze nou echt enthousiast van worden. Het trekt heel wat studenten, vaak jongeren die gedesillusioneerd zijn over de theoretische opleiding die ze volgden. Vaak komen ze eruit met een plan voor een praktischer studie dan ze eerst deden.

Dat betekent geregeld ook een ‘lager onderwijsniveau’, maar wie zich daar niets van aantrekt, kan er een stuk gelukkiger van worden. Het hoeft studenten ook niet hun sociale netwerk te kosten, zo blijkt. Sterker nog, je kunt er bewondering mee oogsten. “Vrienden, die bij de bank werken, zijn jaloers dat ik met mijn handen werk”, vertelt Olivier Lieshout.

Olifantenpaadjes

Dat zo’n overstap kan en werkt, betekent nog niet dat die makkelijk is. De minister van onderwijs, Robbert Dijkgraaf, omarmt een visie waarin je in het onderwijs kunt ‘doorlopen’; in de richting die jou trekt, zonder onnodige barrières. Dat ideaal is nog lang niet bereikt, dat geeft hij zelf ook volmondig toe. Maar zo’n weg om op door te lopen, die begint natuurlijk met olifantenpaadjes die door een enkeling worden bewandeld. Dat zijn deze studenten nu aan het doen.

Ze bewijzen daarmee dat er in het onderwijs meer paden naar succes zijn. Dat iemand die makkelijk leert niet per definitie het beste af is door tussen de boeken te zitten. De praktische mbo-benadering trekt immers een type mens aan, en dat type laat zich niet in citoscores vangen. Dat kunnen we allemaal zijn.

Hoezo, onder je niveau? Fotograaf Vivian Keulards zocht vier jonge en al ietsje oudere studenten op die universiteit of pabo inruilden voor een toekomst als bakker, timmerman of instrumentmaker.

Olivier Lieshout rondde eerst zijn bachelor economie & financiering en zijn master entrepreneurship af en is nu in opleiding tot kok. Beeld Vivian Keulards

Eten is hoe dan ook mijn thema

Olivier Lieshout (29), diploma zelfstandig werkend kok, SVO Houten.

‘Ik kan studeren, dus ik ga studeren’, dacht ­Olivier na het afronden van het gymna­sium. Daar was geen twijfel over mogelijk. Zijn vrienden gingen naar de universiteit, zijn vader is advocaat, dus Olivier rondde ook netjes zijn bachelor economie & financiering en zijn master entrepreneurship af. Na zijn studie zette hij met succes een inves­teringsfonds op voor studenten-start-ups. In hetzelfde jaar werd hij benaderd door het televisieprogramma MasterChef. Hij was al enthousiast hobby- en thuiskok. Hij werd zesde. “Ik was bang om mijn passie en plezier in het koken te verliezen als ik professioneel kok zou worden. Toen trouwde mijn tante en die werd niet enthousiast van de offerte van de cateraar. Ik bood aan om het voor 10 euro per uur te doen. Dat verliep succesvol. Zo’n goedkope cateraar hadden ze nog niet gezien.

“Ik begon mijn eigen bedrijf Olivier Kookt. Ik mocht het een jaar van mezelf uitproberen. Langzaam breidde mijn bedrijf zich uit. In coronatijd verkocht ik high-end diepvriesmaaltijden door heel Nederland, in mijn eentje. Dat ging lekker, maar ik besloot na twee jaar om er toch mee te stoppen. Het werd steeds groter, ik zou personeel moeten gaan aannemen en daarmee zou de stress alleen maar toenemen. Dan is de lol eraf voor mij. Om wat meer zekerheid te hebben, ging ik nog een tijd in loondienst als kok bij restaurant Wijmpje Beukers in Amsterdam. Zij ­boden mij aan om de koksopleiding bij SVO vakopleiding food te volgen. Dan kon ik extra kennis opdoen. Ik deed de verkorte opleiding, één in plaats van drie jaar.

“Joost den Ouden, mijn ­docent en leermeester, maakte voor mij in alles het verschil. Hij was betrokken en daagde me uit om altijd die extra stap te nemen. Was de opdracht cake bakken, wat voor mij al bekend terrein was, dan moest ik een apfelstrudel gaan maken. Net wat ingewikkelder. Bij hem heb ik écht het vak geleerd. Veel recepten maakte ik al eens, maar niet zoals hier. Ik was altijd grof en snel in mijn manier van koken. Joost leerde mij rustig en gestructureerd te werken. Hij ­bekijkt het vak op een andere manier, technischer. Daarmee opende zich een nieuwe wereld, met nog meer mogelijkheden. Het is hard werken en moeizaam geld verdienen als kok.

“Als ik hoor dat mijn studievrienden een groter huis kopen, vind ik dat soms lastig. Ik woon in Amsterdam, ben zzp’er én kok. Een hypotheekaanvraag kan ik vergeten. Gelukkig ben ik allesbehalve materialistisch ingesteld, dus dat gevoel is snel weg. Best wel gek hoe bepaalde beroepen worden ondergewaardeerd. Je kan nog zo bekwaam zijn in iets, dat zegt niets over de betaling. Die verhoudingen zijn altijd scheef geweest. Ik denk als heel Nederland hetzelfde zou ver­dienen voor 40 uur werk, veel mensen een ander vak zouden kiezen.

“Spijt van mijn universitaire ­opleiding heb ik niet. Ik leerde daar nadenken, onder­zoeken en complexe processen ­begrijpen. Daar heb ik mijn hele leven profijt van. Eten is hoe dan ook mijn thema en blijft onderdeel van al mijn nieuwe, toekomstige initiatieven.”



Karlijn van Veen verliet de pabo en is nu in opleiding tot patissier. Beeld Vivian Keulards

De liefde voor het bakken zat er altijd al in

Karlijn van Veen (23), mboRijnland, tweedejaars zelfstandig werkend bakker.

Zuslief is de deur uit, dus Karlijn heeft de zolder net omgebouwd tot bakatelier. In een lijstje hangt een kindertekening van een bakkerij, ooit gemaakt door Karlijn. Het was nooit de bedoeling om een eigen bedrijf te beginnen, maar deze week gaat ze toch naar de KvK om haar taartenbakkerij Baked by Karlijn te registreren. “Het sloop er langzaam in. Eerst bakte ik alleen taarten voor familie en vrienden, maar het breidde zich steeds verder uit. De bestellingen bleven komen. Ik ging groter inkopen, investeren in een professionele mixer, liet visitekaartjes maken en nu ook een website. Vanaf november werk ik een dag minder bij het bejaardentehuis, mijn bijbaan, anders is het niet meer te doen.”

Terugkijkend zat de bakliefde er altijd al in. Als kind hielp ze haar oom, die bakker was. En ze koos voor een middelbare school waar twee uur culinaire les werd gegeven. Na het vwo ging ze naar de pabo. Dat leek een logische keus, gezien haar enthou­siaste vrijwilligerswerk bij de scouting.

Ze dacht graag met kinderen te willen werken, maar het onderwijzen bleek andere koek. “Ik kreeg er geen energie van. Na anderhalf jaar proberen, volgde ik een studiekeuzeprogramma. Door testen en vragenlijsten kreeg ik steeds terugkoppeling van mogelijke opleidingen, die matchen met wie ik ben. Daar stond gelukkig ook de bakkersopleiding tussen. Het kon dus wél. Na lang nadenken besloot ik patissier te worden. Ik moest alleen nog mijn ouders gaan vertellen dat ik stopte met de pabo én van plan was een mbo-studie te gaan doen. Dat vond ik spannend. Het is niet de gebruikelijke weg en ik was bang voor hun reactie.

“Iedereen reageerde positief. Niemand verbaasde zich over mijn keuze. Ze zien dat het past bij wie ik ben als mens. De opleiding tot zelfstandig werkend bakker duurt drie jaar, daarna word ik nog een jaar opgeleid tot patissier. Om goed te leren bakken, moet ik allerlei chemische processen en technische handelingen kennen. Dat luistert nauw. Ik moet goed de verhoudingen snappen, het is nooit zomaar een snufje hier of daar. Dat mbo’ers dom zijn, is de grootste misvatting die bestaat.

“Ik had ook een clichébeeld van het mbo. Ja, er staan veel scooters voor school en er worden veel frikandelbroodjes gegeten, maar ik zie voornamelijk gepassioneerde mensen om me heen, die weten wat ze willen. Velen hebben al een eigen bedrijf. Die gedrevenheid zag ik minder op de pabo. Momenteel loop ik stage bij een kleine bakkerij. Daar ben ik helemaal op mijn plek. Ik heb zelfs al een bruidstaart gemaakt. Het is zo fijn om te doen wat ik leuk vind. Dat zouden meer mensen moeten doen. Laat je niet opleggen wat de maatschappij vindt. Ik voel me meer mens dan ooit.”

Daan van der Helm deed personeels- en organisatiewerk en is nu timmerman-in-opleiding. Beeld Vivian Keulards

Die zolderklus gaf zo’n voldoening

Daan van der Helm (36), Horizon College, tweedejaars allround timmerman en zij-instromer docent.

Ik ga de zolder aftimmeren, besloot Daan na het kopen van hun nieuwe huis. “Dat deed ik met ­zoveel plezier, waarom in hemelsnaam alleen hobby­matig? Wil ik tot aan mijn pen­sioen personeels- en organisatiewerk blijven doen? Deze vraag kwam omhoog tijdens de coronapandemie. Hij was net vader geworden en had tijdens de lockdown in zijn nieuwe gezinsbubbel genoeg tijd om na te denken.

“Niet dat ik ongelukkig was op mijn werk, helemaal niet, maar die zolderklus, van iets kaals iets moois maken, met mijn eigen handen, dat gaf me zoveel meer voldoening. Wat als ik me laat omscholen tot timmerman? Een beslissing waarbij ik niet over een nacht ijs ging. We hadden ons koophuis, een zoontje en fijne zekerheden. Het was een puzzel. Mijn vriendin en ik hebben er avonden over gesproken en alles meerdere keren doorgerekend. We zouden er per maand zo’n 1000 euro op achteruitgaan, maar we zijn geen mensen die in belemmeringen denken. Natuurlijk moeten de hypotheek, het gas, water, licht en eten betaald worden, maar met wat aanpassingen in ons leven moest het te doen zijn. Mijn vriendin zei: het is een win-winsituatie. Als jij gelukkiger bent, zijn wij het ook. Dan maar een vakantie minder.

“Zo kwam ik ­terecht bij het Horizon College en medeopleider ­Espeq. Op het Horizon College werd ik al snel benaderd met de vraag of ik geen docent wilde worden, in het timmervak. Ze kenden mijn achtergrond in de P&O-hoek, waar ik ook bezig was met coachen en opleiden. Nu ben ik dus ook zij-instromer voor het onderwijs. Ik werk twee dagen per week als docent in opleiding voor het Horizon College: een dag lesvoorbereiding en een dag lesgeven aan de timmerstudenten. Goudeerlijke jongens, doeners, daar houd ik van. De andere drie dagen werk ik als timmerman in opleiding, en een avond per week krijg ik zelf les. Ik voel me helemaal thuis in de timmer- en bouw­wereld. Steeds weer ben ik verbaasd hoe simpel de oplossing kan zijn voor een ingewikkeld probleem. Ze zijn allemaal zo creatief en oplossingsgericht.

“Ik herinner me dat op het vwo werd gezegd: jullie zijn de crème de la crème van de maatschappij. Dat vond ik toen al zo’n bizarre uitspraak. Je wordt in een keurslijf geduwd. De termen ‘lager en hoger opgeleid’ zijn zo achterhaald. Je kan geen niveaus aan mensen koppelen. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en zijn eigen manier van denken. De een ontwerpt een computerprogramma, de ander bouwt een dakkapel. De een is niet beter dan de ander. Ik kan slecht tegen kansenongelijkheid. Ooit hoop ik een bouwproject uit te voeren met kansarme jongeren. Een hotel of restaurant, waar jongeren in de horeca weer een kans krijgen. Een project waar ik jongerenhuisvesting, opleiding en ­veiligheid kan bieden. Dan komt alles samen. Een droom die ik alleen nog deelde met mijn vriendin. En nu met de rest van de wereld.”

Anne Berg stopte met haar universitaire studie bewegingswetenschappen en is nu op weg om instrumentenmaker te worden. Beeld Vivian Keulards

Nu weet ik écht wat lagers zijn

Anne Berg (21), eerstejaars Leidse instrumentenmakers School (LiS).

Op de middelbare school vond Anne kinetische kunst en anatomische modellen maken al leuk. “Beweging van het menselijk ­lichaam is complex, het is moeilijk te simuleren, dat zie je bijvoorbeeld bij het ontwerpen van looppatronen van robots.” Toch besloot ze in het eerste kwartaal te stoppen met de universitaire opleiding bewegingswetenschappen. “Ik paste niet in het systeem. Ik vond alleen maar luisteren naar colleges en het tot me nemen van grote hoeveel­heden lesstof saai. Ik kon er niet aarden. Ik stopte en ging de rest van het jaar werken. De vader van een goede vriend zei dat het vak van instrumentmaker bij mij zou passen. Een opleiding waar je innovatieve instrumenten leert ontwerpen en maken. Niet voor de muziekwereld, maar voor bijvoorbeeld de ruimtevaart of de medische sector. Maar ik dacht: ik ga toch zeker geen mbo doen met mijn vwo-diploma?”

Het was de chef-kok van het restaurant waar ze werkt, die haar stimuleerde om toch te gaan kijken. Ga doen wat je leuk vindt, zei hij. “Ik was bang dat ik me zou vervelen op het mbo. Na een dag meelopen op de Leidse ­instrumentenmakers School, moest ik snel beslissen. De school was al met het nieuwe jaar begonnen. Ik besloot ervoor te gaan. Vooral de combinatie van techniek en ontwerp vind ik leuk. Bovendien kan ik eindelijk met mijn handen aan de slag. Eerst bestudeer ik de technische tekening en daarna maak ik het tastbaar. Nu weet ik écht wat ­lagers zijn, ik heb ze in mijn handen gehad.

Ik kan de opleiding niet versnellen, maar wel verdiepen. Zo krijg ik voor een aantal vakken extra boeken, ­zodat ik meer de achtergrond in kan duiken. Voor andere vakken, zoals Engels en Nederlands, heb ik vrijstelling, dan mag ik de werkplaats in. Vervelen doe ik me dus niet. De diversiteit van mijn klas is het meest opvallend. De een is 16, de ander is 30 jaar. De een heeft nul technische ­ervaring, de ander sleutelt zijn hele leven al aan brommers. De een komt van het vmbo, de ander van de TU Delft. Dat maakt onze klas dynamisch en gezellig. Ik ben een van de weinige meiden. Helemaal niet erg. Ze zijn allemaal lief voor me, schatjes zijn het.

“Het maakt hier niet uit waar je vandaan komt of wat je hebt gedaan. In de pauze zitten we vaak met de klassen aan ­lange tafels. Er is veel meer binding tussen de ­studenten onderling. Op de universiteit dacht ik vaak: wat doe ik hier? Mensen vragen me nu weleens: ‘Op welke universiteit doe je deze op­leiding?’ ‘Huh, waarom doe je mbo?’ Interessant dat mensen aannemen dat het een universitaire opleiding is. Maakt mij niet uit. Op de LiS voel ik me thuis, ik ga weer met zin naar school. Hier wil ik chirurgisch instrumentmaker worden. Ik moet er drie uur per dag voor reizen, maar dat is het waard.”

