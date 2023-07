Turkije keert zich tegen vluchtelingen en dat is ook een probleem voor hypocriet Europa

Syrische vluchtelingen worden in Turkije steeds vijandiger bejegend en kunnen geen kant op. Dat ligt mede aan de hypocriete houding van Europa, inclusief Nederland. De EU moet nu eindelijk de afspraken nakomen met Turkije over het opnemen van vluchtelingen.

‘Ik wil die vluchtelingen hier niet”, zei Agha Korkan, een wijkhoofd in het Turkse dorpje Karaagaç tegen mij in september 2022. Karaagaç ligt op vier kilometer van het metershoge grenshek tussen Turkije en Griekenland.

Korkan klaagt over Syriërs en Afghanen, maar tegelijkertijd hekelt hij de manier waarop de grenzen van Fort Europa worden verdedigd. ‘Onmenselijk’ noemt hij de pushbacks, waarbij migranten vaak met geweld worden tegengehouden of Europa worden uitgezet.

Het wijkhoofd kan het weten, hij ziet regelmatig hoe dit beleid er in de praktijk uitziet. Slachtoffers van pushbacks strompelen door zijn dorp. Uitgeput, uitgehongerd, bestolen van hun schaarse bezittingen, afgeranseld en soms volledig naakt. Hij koopt dan toch maar weer eten en drinken voor ze, ook al ziet hij ze liever teruggaan naar hun eigen land. “Wij hebben onze armen ge­opend voor de vluchtelingen, de Europese Unie heeft haar woord niet gehouden.”

Ingrid Woudwijk (Dokkum, 1995) studeerde journalistiek en Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze woont sinds 2019 in Istanbul en werkt sinds 2021 als Turkije-correspondent voor Trouw.

Hij is lang niet de enige die meent dat Turkije genoeg heeft gedaan voor Europa’s strijd tegen migratie. Tien dagen voor de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen hingen overal in Istanbul posters met daarop de woorden ‘Syriërs zullen weggaan’. Het was ­onderdeel van de campagne van oppositiekandidaat Kemal Kiliçdaroglu, die met zijn xenofobische retoriek inspeelde op het wijdverspreide anti-vluchtelingensentiment.

De campagne van de Turkse oppositie tegen vluchtelingen maakt pijnlijk duidelijk dat de situatie van Syriërs in Turkije op de lange termijn onhoudbaar is. Sinds de Turkijedeal in maart 2016 van kracht werd, is de EU medeverantwoordelijk voor deze Syriërs. Europa moet daarom in actie komen.

Wat de EU zou kunnen doen, daar kom ik later op terug. Eerst is het belangrijk om te weten waar die vijandigheid ten opzichte van vluchtelingen vandaan komt.

De toon wordt agressiever

Sinds de Europese Unie het huisvesten van vluchtelingen met de Turkijedeal heeft uitbesteed aan Turkije, vangt dit land het grootste aantal vluchtelingen ter wereld op. Onderdeel van het akkoord was de afspraak dat Turkije irreguliere migratie naar Griekenland zou tegengaan en irreguliere migranten vanaf de Griekse eilanden zou terugnemen. In ruil daarvoor werd 6 miljard euro aan financiële hulp beschikbaar gesteld en beloofde de EU voor elke persoon die Turkije opnam uit Griekenland, één vluchteling uit Turkije over te laten komen naar ­Europa. Visumverplichtingen voor Turkse burgers zouden worden opgeheven.

De tegenstand wordt echter steeds groter. Dat Kiliçdaroglu Syriërs en illegale migranten wil terugsturen naar hun land van herkomst is niets nieuws, maar de toon wordt agressiever. Kiliçdaroglu’s samenwerking met de extreemrechtse politicus Ümit Özdag – die miljoenen Syriërs wil deporteren – is slechts een voorbeeld van de politieke normalisatie van racisme en xenofobie. Niet onderschat moet worden dat een groot gedeelte van de Turkse bevolking die plannen van Kiliçdaroglu en Özdag steunt. Meer dan 80 procent van de bevolking vindt dat Syriërs terug moeten naar Syrië.

Nare en racistische dingen over Syriërs

GettyZonder schroom vertelden Turken mij de afgelopen jaren de meest nare en racistische dingen over Syriërs en andere vluchtelingen. Dit sentiment doorkruist politieke en sociale achtergronden. Van hoogopgeleide hipsters in Istanbul tot nationalistische jongeren in Anatolië en gepensioneerde marktverkopers vlak bij de Syrische grens; ik heb tientallen keren gehoord dat Syriërs smerig, onbeschaafd of crimineel zouden zijn.

Er zijn verschillende redenen voor dergelijke onderbuikgevoelens. Veel oppositiestemmers zijn tegen alles wat Erdogan doet of heeft gedaan. Hij was degene die Syriërs als gasten en broeders in Turkije verwelkomde, ook verwijzend naar de gedeelde islamitische achtergrond.

Bij een deel van Erdogans tegenstanders leeft de angst dat hij zijn conservatieve waarden steeds meer aan het volk zal opdringen. Zij reduceren Syriërs tot conservatieve Arabieren, die veel kinderen krijgen en zich nooit zullen aanpassen aan de – naar hun mening – beter ontwikkelde Turkse cultuur.

Trouw aan Erdogan vanwege een paspoort

Daarbij verdenken ze de regering ervan vele Syriërs een paspoort te geven, die vervolgens uit dankbaarheid Erdogan trouw zullen blijven steunen. Volgens cijfers van het Turkse ministerie van binnenlandse zaken is die groep niet zo groot, maar door diepe polarisatie worden cijfers van de autoriteiten standaard in twijfel getrokken.

Zelfs over het aantal vluchtelingen dat zich in Turkije bevindt, is geen consensus. In zijn speeches sprak Kiliçdaroglu over 10 miljoen vluchtelingen, de ultranationalistische presidentskandidaat Sinan Ogan noemde zelfs aantallen van 12 miljoen.

Volgens officiële cijfers van de UNHCR huist Turkije echter rond de 4 miljoen vluchtelingen, waarvan 3,7 miljoen Syriërs. Hoewel er ook illegale vluchtelingen in Turkije verblijven die niet zijn meegeteld in de officiële cijfers, zijn volgens migratieonderzoekers de getallen 10 en 12 miljoen onjuiste weergaven van de realiteit.

Leefgeld is geen vetpot

Bij veel Turken bestaat ook het idee dat de EU van alles betaalt voor Syriërs. Hoewel vluchtelingen inderdaad humanitaire hulp krijgen in de vorm van een vergoeding voor ziekenhuis- en schoolkosten, is het maandelijkse leefgeld allesbehalve een vetpot. Families krijgen een kaart met een tegoed van 300 lira (zo’n 12 euro), wat kan oplopen afhankelijk van het aantal kinderen. Vorige zomer interviewde ik Syrische vluchtelingen die me allemaal vertelden dat het vrijwel onmogelijk was om rond te komen van dit geld.

Er zijn weinig opties voor vluchtelingen om legaal te werken. Velen zijn veroordeeld tot de informele sector, waarbij Syriërs vaak lagere lonen accepteren dan lokale werknemers. “De Syriërs pakken onze banen af”, is daarom een vaak gehoorde uitspraak.

De media gooien olie op het vuur. Er zijn talloze voorbeelden van krantenkoppen of online-nieuwsberichten waarin migranten worden afgeschilderd als perverselingen, criminelen of een bedreiging voor vrouwen, de democratie of de Turkse identiteit.

Zondebok

Vluchtelingen zijn een makkelijke zondebok, waarbij het gebrek aan vrijheid van meningsuiting ook een rol speelt. Het is makkelijker om een Syriër de schuld te geven van alle problemen, dan een regering die dissidenten niet zelden achter de tralies zet.

Erdogan ziet het ongenoegen in de samenleving. Tijdens zijn overwinningsspeech in Ankara herhaalde hij zijn belofte om een miljoen Syriërs terug te sturen, waarbij hij sprak over een waardige en vrijwillige terugkeer.

Dat Syriërs op korte termijn massaal vrijwillig teruggaan naar hun geboorteland is een illusie. Onderzoek wijst uit dat de meerderheid niet terug wil of kan. Gesprekken met de Syrische regering zullen daar weinig aan veranderen en evenmin de huizen die Turkije bouwt voor terugkeerders in Noord-Syrië.

Syrië is geen veilig land om naar terug te keren, zo oordeelt de EU. Toch rapporteren mensenrechtenorganisaties dat er wel degelijk Syriërs onvrijwillig uit Turkije worden gedeporteerd.

Groot draagvlak voor terugsturen

Duidelijk is dat zowel in de Turkse politiek als in de Turkse samenleving een groot draagvlak is voor het terugsturen van (een deel van de) Syrische vluchtelingen, iets wat in strijd is met de Turkijedeal. Een van de redenen voor dat draagvlak is dat de EU zich niet houdt aan haar gedeelte van de afspraken.

Van de hervestiging in Europa is bijvoorbeeld weinig terechtgekomen. In totaal zijn er in zeven jaar 37.750 Syriërs door de EU opgenomen, veel minder dan het aantal van 72.000 mensen, dat als maximum werd afgesproken. 5500 personen kregen asiel in Nederland, minder dan 1000 per jaar.

Helemaal hypocriet is het dat Nederland eind vorig jaar besloot eenzijdig de hervestiging stop te zetten. Dat ons land weigert de meest kwetsbare Syrische vluchtelingen op te nemen uit Turkije is beschamend en exemplarisch voor hoe Europa omgaat met haar verantwoordelijkheid voor vluchtelingen.

Voor de Turkse burgers is de visumliberalisatie het grootste pijnpunt; het was namelijk de enige belofte waar zij van zouden profiteren. Toch moeten de Turken nog steeds door allerlei hoepels springen om een trip naar Europa te kunnen maken.

De EU verwijt Ankara dat er niets van het visumvrij reizen is terechtgekomen. “Laat me duidelijk zijn: als er geen visumliberalisatie is, dan is dat alleen maar omdat de Turkse regering zich niet hield aan de voorwaarden waaraan de Turkse regering zich heeft gecommitteerd”, zei Nacho Sánchez Amor, Turkije-rapporteur van de EU, onlangs tegen nieuwsplatform Turkey recap. Hij doelde op een reeks bepalingen die de EU had gesteld voor visumliberalisatie. Vijf daarvan staan nog open, waaronder het specificeren van de definitie van terrorisme.

Europa gebruikt Turkije als opslagplaats voor miljoenen migranten

Dat aspect gaat volledig voorbij aan de Turkse bevolking. Hoe de Turken het zien: Europa gebruikt Turkije als opslagplaats voor miljoenen migranten, betaalt hun ziekenzorg, school en boodschappen, terwijl de Turken gebukt gaan onder een economische crisis en de grootste moeite hebben om een visum voor Europa te kunnen bemachtigen.

Met een bevolking die steeds vijandiger tegenover Syriërs staat, een overheid die een deel van hen wil terugsturen naar onveilig gebied en EU-lidstaten die willen doorgaan met het uitbesteden van de opvang van vluchtelingen, zullen er aanpassingen gedaan moeten worden aan de Turkijedeal om ervoor te zorgen dat de haat en het geweld tegen Syriërs in Turkije niet nog verder toenemen.

Het zou de beste oplossing zijn om een humaan Europees migratiebeleid op te tuigen waarin opvang niet wordt uitbesteed aan autoritaire regimes. Gezien het feit dat de EU nog steeds weigert om legale migratiemogelijkheden te bieden waarbij migranten niet eerst hun leven hoeven te riskeren om asiel aan te vragen, is het alternatief het verbeteren van de huidige situatie.

Hypocrisie ten top

Als eerste zou Europa de hervestigingsafspraken moeten nakomen, daar heeft het tenslotte voor getekend. Het is hypocrisie ten top als de EU Turkije de les wil lezen maar zich zelf ook niet aan de afspraken houdt. Belangrijk is het om Turkije te laten zien dat Europa wel degelijk verantwoordelijkheid wil nemen. De oorlog in Oekraïne heeft laten zien dat er mogelijkheden in Europa zijn om meer mensen op te vangen, als de (politieke) wil er maar is.

Wat de opvang van die Oekraïners ook heeft laten zien, is dat het hebben van een baan integratie en zelfstandigheid sterk bevordert. Europa zou zich er sterk voor moeten maken dat EU-geld in Turkije gebruikt wordt voor het creëren van arbeidsmogelijkheden. Als Syriërs en Turken samenwerken, is het economisch aantrekkelijk voor de lokale bevolking om Syriërs aan te nemen, zonder hen uit te buiten. Denktanks hebben daarvoor verschillende suggesties gedaan: het verlenen van microkredieten voor Turks-Syrische bedrijfjes of het versoepelen van exportregelingen tussen de EU en Turkije voor landbouwproducten waar Syriërs aan mee­werken.

Aanpassingen aan de mislukte deal, waarbij aandacht is voor de grieven van de Turkse samenleving, zijn een kans om de situatie en het welzijn van vluchtelingen te verbeteren en van cruciaal belang voor zowel Syriërs, Turken als Europa.

De manier waarop er over vluchtelingen wordt gesproken, hoe zij door politici worden ontmenselijkt, is zorgelijk. Zoekt de EU niet naar een meer duurzame voortzetting van de overeenkomst, dan zal de vijandige houding tegenover de miljoenen vluchtelingen in Turkije verslechteren en meer slachtoffers opleveren. Het is niet ondenkbaar dat een deel van hen dan opnieuw geen andere keus ziet dan te vluchten, dit keer naar Europa.