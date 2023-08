Theo van Gogh leeft voort in de kunst van zijn zoon, Lieuwe: ‘De humor heb ik van hem’

Hij verdiende zijn geld in de horeca, hij werkte kortstondig in de bouw. Inmiddels is Lieuwe van Gogh – zoon van Theo, achterachterneef van Vincent – een succesvol kunstschilder. Met een ruige kant, maar, belooft hij, voor dit interview zal hij zich gedragen.

Op de vraag hoe zijn vakantie in Frankrijk was, barst Lieuwe van Gogh meteen los. Het regende elke dag en zijn moeder en tante kregen ruzie. Op zijn telefoon laat hij een filmpje zien. Door het geschreeuw van de vrouwen heen klinkt ineens: ­kukelekuuuuu… “Haha, dat ben ik.” Hij moet er onbedaarlijk om lachen: terwijl de vrouwen ruziën, zitten twee ooms onverstoorbaar voor de brandende open haard.

Goed, dat was dus zijn zomervakantie. Een week zat hij met zijn moeder en ooms en tante in het familiehuis in het Franse Tours, dat zijn opa van moederskant heeft gebouwd. Hij is er ondanks de regen en ruzies toch van opgeknapt. “Als het me allemaal te veel werd, ging ik hout kappen. Stapels hout heb ik gekapt.”

Ook heeft hij daar een schilderij gemaakt: een knalroze zwaan, ter nagedachtenis van zijn oma Zwaantje en opa Freerk. “Dat is een van mijn favoriete kleuren. Dat fluorescerende roze gaat er met bakken doorheen.”

Lieuwe van Gogh (1991, Amsterdam) studeerde aan de Mix Art Academie. Daarna ging hij kickboksen in Thailand. Tijdens de lockdowns stortte hij zich op schilderen en op zijn eerste solotentoonstelling, in 2022, werd zijn werk zo goed verkocht dat hij besloot er zijn vak van te maken. Hij is de zoon van Heleen Hartmans en Theo van Gogh - filmmaker, columnist en tv-presentator - die in 2004 is vermoord door een moslimextremist. Lieuwe is de achterachterneef van Vincent van Gogh.

We zijn nog maar net binnen in zijn atelier, in een antikraakpand aan een Amsterdamse gracht, en het is al even naar adem happen. De woorden, met hier en daar een lichte stotter, rollen in razend tempo uit zijn mond. Ja, zijn ‘energielevel’ is hoog en hij is ook ‘heel erg ADHD’. En, waarschuwt hij, dan heeft hij nog wat ‘mankementjes’, zoals een ‘rare zenuwtic’ in zijn ogen. Zelf denkt hij dat hij in lichte mate het Gilles de la ­Tourette-syndroom heeft, omdat er soms woorden uit floepen waar hij geen controle over heeft.

Maar voor het interview met Trouw zal hij zich ­gedragen, belooft hij. Met een grijns: “Ik zal alleen politiek correcte dingen zeggen.”

Vorig jaar zegde Lieuwe van Gogh na zijn eerste succesvolle verkooptentoonstelling, die werd geopend door staatssecretaris Gunay Uslu van cultuur en media, zijn horecabaan op om fulltime te gaan schilderen. Het is wel wennen, verzucht hij. Niet aan het leven als kunstenaar – hij doet niets liever dan schilderen – maar aan alles wat daar verder bij komt kijken.

Zoals dit interview?

Lachend: “Toen Trouw belde, dacht ik: heb ik het nu gemaakt of gaat het nu pas beginnen? Ik heb sowieso niks met de hele kunstscene. Daarom heb ik ook geen galerie. Ik moet er niet aan denken dat ik daar moet gaan zitten en al die vragen aanhoren.” Hij imiteert een vrouwenstem: ‘Wat voelde u toen u dit schilderde, welke diepe gedachte ging er door u heen?’

Gelukkig heeft hij ‘zijn twee vrouwen’ die alles voor hem regelen en hem uit de wind houden, zodat hij zich op het schilderen kan concentreren. Dat zijn Alexandra Keddeman en Doesjka van Hoogdalem. Doesjka is op de achtergrond aanwezig bij dit interview. Ze fotografeert zijn nieuwste schilderijen voor de website. Beide vrouwen kennen Lieuwe al vanaf zijn jeugd. Alle twee hebben ze samengewerkt met zijn vader. Een paar jaar geleden besloten ze om zich over hem te ontfermen en zo meer sturing te geven aan zijn ambities om kunstenaar te worden.

De ideale zomeravond van Lieuwe van Gogh Waar: In mijn atelier in Amsterdam

Met wie: Met mezelf

Temperatuur: Warm en vochtig

Eten: Ik kan die avond niet eten

Drinken: Transparante baco, dat is cola met heel veel Bacardi-rum

Muziek: Young hearts run free van Candy Station

Zomerboek: Ik ben niet eenzaam, dus heb geen reden om boeken te lezen

Was die week in Frankrijk je enige vakantie deze zomer?

“Mijn vriendin en ik willen ook nog samen weg. Ze kon niet mee naar Frankrijk, omdat ze moest werken. Ze heeft een serieuze baan als bankier. Ik moest er echt even uit. Mijn leven is een rollercoaster geweest sinds mijn eerste expositie, ruim een jaar geleden. Ik heb toen zoveel schilderijen verkocht. Toen is mijn leven als kunstenaar echt begonnen en heb ik alleen maar geschilderd.”

Toen hij ruim een week geleden terugkwam uit Frankrijk, heeft hij de draad meteen weer opgepakt. “Ik heb zeven dagen vrijwel non-stop geschilderd. Die rare energie moet er dan uit. Ik ben dan een soort flipperkast. Als ik moe was ging ik hier even op een matje ­liggen om een paar uurtjes te slapen. Ik had op een gegeven moment drie dagen niet gedoucht, alles plakte.”

Pikt je vriendin dat?

“Nou, we hebben nu net een soort avondklok ingesteld en afgesproken dat ik thuis kom eten. Daar komt natuurlijk niets van terecht, maar ik moet wel voor 12 uur thuis zijn om samen te slapen. We zijn al zes jaar ­samen en zij houdt me een beetje steady.” Deze ochtend heeft hij voor het interview ook al een paar uur ­geschilderd, van half 8 tot 10 uur. “Eerst zat ik al om 6 uur in het atelier, dat is nu al iets later.”

Was je als kind al zo obsessief?

“Ik was altijd aan het tekenen, mijn vader pushte dat ook wel. Hij vond het leuk dat er na de beroemde Vincent weer een Van Gogh was die hield van tekenen en schilderen. Ik was een dik, introvert jongetje dat niet van voetballen en buitenspelen hield. Ik tekende alleen maar monsters en draken of onze hond Igor. The bad guy vond ik toen al veel interessanter dan the good guy.

“Mijn ouders waren gescheiden en ik pendelde heen en weer tussen hen. Bij mijn vader stond ook een PlaySstation. Als ik daar een uur op had gespeeld, moest ik van hem een uur lezen. Op de havo heb ik alleen maar gespijbeld, maar die school heb ik wel afgemaakt op het Luzac. Daarna heb ik twee jaar een vooropleiding voor de kunstacademie gedaan. Maar ik stond daar toen niet echt achter. Er zat een hoop agressie en frustratie in me, die ik kwijt kon met thaiboksen.

“In die tijd ging het niet zo goed met me. Ik vocht ­regelmatig op straat. Ik moest gewoon weg en ben een tijdje gaan boksen in Azië.”

Hadden die opgekropte frustratie en agressie met de dood van je vader te maken? Je was dertien en zat op school, toen je hoorde dat hij een paar straten verderop op gruwelijke wijze was vermoord.

Hij schuift op zijn stoel heen en weer: “Moeten we het daarover hebben? Iedereen vraagt er altijd naar, al snap ik wel dat het niet onbesproken kan blijven in een interview.” Doesjka mengt zich even in het gesprek: “Het is ook al bijna twintig jaar geleden.”

Lieuwe: “Je moet verder, vooruit, naar de toekomst kijken. Ik denk natuurlijk wel eens aan mijn vader en wat hij gevonden zou hebben van mijn schilderijen. Dan voel ik me… dan denk ik: wat blijft het toch een kutverhaal.”

Haat je de moordenaar?

“Ik heb die man niet meer in mijn hoofd zitten. We kijken vooruit, we gaan vrolijk voorwaarts. Over die zwarte wolken en donderbuien in mijn hoofd wil ik het liever niet meer hebben. Maar als hij ineens vrij zou komen, ja, dan zou ik er wel op los rammen.” Hij valt even stil. “Dat moet ik toch maar niet doen. Daarvoor heb ik nu te veel te verliezen.”

Lijk je op je vader?

Hij grijpt naar zijn neus. “Die heb ik van mijn moeder. Van mijn vader heb ik de zelfspot en ook de humor en spot die in mijn schilderijen zitten.”

We maken een rondje door het atelier om zijn schilderijen te bekijken, vaak fors van formaat. Er staat een eenhoorn beschilderd met felle kleuren en teksten, waaronder ‘Jesus loves fags’ (Jezus houdt van homo’s). Op de vloer een uitstalling van tientallen flessen met acrylverf, waarmee hij werkt omdat die snel droogt. “Voor olieverf zou ik absoluut geen geduld hebben.”

Eerst maakt hij altijd een tekening van de dieren of ‘chicks’ die hij schildert. “Daar bedoel ik niks seksueels mee hoor, het zijn gewoon vrouwen.” De dieren – pandaberen, honden, apen, nijlpaarden, giraffes – zien er op het eerste gezicht aaibaar uit, al zitten er ook gorilla’s bij met ontblote tanden en nijlpaarden met open­gesperde muil.

Kinderen zijn vaak enthousiast over zijn schilderijen. Spottend: “Maar mijn werk heeft ook altijd een ­ruige, donkere rand, speciaal voor hun ouders die de portemonnee moeten trekken.”

‘Over die zwarte wolken en donderbuien in mijn hoofd wil ik het liever niet meer hebben.’ Beeld Martijn van de Griendt

Kwasten ontbreken in het atelier. Hij heeft er wel een, die gebruikt hij alleen voor de ondergrond. “Schilderen doe ik met spuitflessen. Die koop ik bij de groothandel waar de horeca ze ook haalt, maar dan gevuld met sauzen. Ik haal lege flessen en vul ze met verf.”

Hij kwam erop toen in coronatijd de horeca op slot ging en hij met zijn nulurencontract zonder inkomsten thuis zat. Hij ging in de bouw werken, maar dat bleek niets voor hem. “Met boksen was ik gestopt. Om me af te reageren ben ik nog meer gaan schilderen en toen ontdekte ik dat dat ook kan met mayospuitflessen. Dat is mijn specialisme geworden.”

Hij demonstreert hoe hij met de spuitfles lijnen trekt en vlakken vult. Om te voorkomen dat de dikke verf gaat druipen, legt hij de doeken op de grond of op een werkbank. Bij mooi weer laat hij ze drogen in de verwilderde tuin achter het atelier.

De dieren en vrouwen combineert hij vaak met teksten en figuren uit films. Een schilderij van een aap omlijst met ‘characters’ als Spongebob, Japie Krekel (uit ­Pinokkio) en het Pikachu uit Pokémon lijkt op het eerste gezicht een vrolijke zoekplaat voor kinderen. Maar op de schouder van de aap zit een baby met een mes. “Als je wat langer kijkt verandert die crazy aap in een monster dat een bloedbad wil aanrichten.”

Op een ander schilderij zijn schedels afgebeeld met daarop Hello Kitty. Agressie en (morbide) humor gaan hand in hand op zijn kleurrijke doeken. Films, muziek en stripfiguren zijn zijn belangrijkste inspiratiebronnen naast dieren.

Als hij schildert moet er ook altijd muziek zijn, van heavy metal tot soul, jazz en klassiek. “Ik hou erg van Arvo Pärt, maar ook van Chopin en Beethoven. En regelmatig een joint. Daar ga ik zo lekker op, op die combinatie. Ik bedenk nooit vooraf wat ik ga schilderen. Door de muziek kom ik vanzelf op ideeën.”

‘We denken dat mijn werk geschikt is voor Amerika’. Beeld Martijn van de Griendt

Doesjka herinnert Lieuwe aan het recente uitstapje naar de Apenheul, waar hij apen wilde fotograferen om nieuwe inspiratie op te doen. Dat werd een deceptie.

Lieuwe: “Het regende en de apen zaten verscholen in de bomen. Ik had een zakje ongezouten noten meegenomen om ze te lokken, maar er liepen daar medewerkers rond van wie dat niet mocht. Toen heb ik de apen op de informatieborden maar gefotografeerd.”

Voorafgaand aan de Apenheul hadden Alexandra en Doesjka een bezoek aan het Kröller Müller Museum ­gepland, waar hij sinds zijn kinderjaren niet meer was geweest. Daar hangen veel schilderijen van Vincent van Gogh. Hij had nooit zoveel met diens werk. Daar ontdekte hij dat Vincent soms ook met dikke verflagen werkte, zoals op het schilderij De Cipressen.

Zijn er meer overeenkomsten?

“Hij had ook die rare energie dat-ie achter elkaar door kon schilderen. Ik vond het eerst nooit leuk dat er altijd verwezen wordt naar Vincent. Maar ik begin er ook de voordelen van te zien. Iedereen kent hem en daar kan ik misschien ook de vruchten van plukken.”

Hoe zou je je stijl typeren?

“Ik weet niets van stijlen. Ze zeggen dat mijn werk lijkt op dat van Jackson Pollock, maar dat vind ik niet. Als ik al een naam moet noemen is het die van Shohei Otomo, een Japanner die hyperrealistische balpentekeningen maakt, al heb ik zelf niet het geduld voor dat ­hyperrealistische.”

Hoe zie je je toekomst?

Hij vertelt dat hij tot voor kort droomde van een boerderij aan het water, met een koe, geiten en ganzen. En een dochtertje dat Robin heet en gaat kickboksen.

“Die boerderij moet even wachten en aan de baby wordt nog gewerkt. Ik wil eerst naar het buitenland. We denken dat mijn werk geschikt is voor Amerika, Los Angeles misschien. We zijn ons aan het oriënteren. Ik wil een half jaar weg, dat heb ik al besproken met mijn vriendin. Zij komt me dan opzoeken.”

En nu wil hij weer verder schilderen aan de ‘chick’ waaraan hij die ochtend is begonnen. “Lekker chilly ­billy met Paradise Lost van Nick Cave, want ik moet nu even heel precies binnen de lijntjes blijven. Daar past geen beukmuziek bij.”

Daarna wacht nog een lastige klus, de ogen. “De lichtreflectie moet in één keer goed zijn. Als ik te lang door schilder aan de ogen, gaat het mis, dan verneuk ik het hele schilderij.” Voor het eerst stokt de woordenstroom. In opperste concentratie buigt hij met een spuitfles over het doek.

