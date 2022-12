Successchrijver Jonathan Franzen: ‘Ik had de neiging neer te kijken op het gewone publiek’

Het is oké om je personages verschrikkelijke dingen te laten beleven, zegt schrijver Jonathan Franzen in ‘een heel fijn’ gesprek met Stevo Akkerman. Als je maar niet wreed voor ze wordt.

Als Jonathan Franzen de burelen van het Internationaal Literair Festival Utrecht binnenkomt, heeft hij een autorit vanuit Hilversum achter de rug. En er was iets in het Nederlandse landschap dat hem bekend voorkwam. Eerst dacht hij dat het misschien was vanwege een tv- of filmfragment, tot hij zich realiseerde: dit was het landschap dat hij kende uit Herinneringen van een ­engelbewaarder van W.F. Hermans, ‘een heel goed boek’. “Opmerkelijk toch, hoe een roman je zo kan raken, dat je er een visuele herinnering aan hebt.”

Franzens eigen romans worden in grote mate bepaald door het landschap – ook het geestelijke landschap – van zijn geboortegrond, de Amerikaanse Midwest. Dat geldt zeker voor zijn jongste roman Kruispunt, waarin het ­gezin van predikant Russ Hildebrandt zich opmaakt voor de kerstdagen van 1971 in het fictieve New Prospect, Illinois. Dat de karakters uit dit boek – almaar struikelend in hun streven naar het goede – met het ­nodige erbarmen worden beschreven, weerspiegelt een verschuiving in het leven van Franzen zelf. Maar voor we daarover komen te spreken, buigen we ons over een jeugdfoto van de auteur uit zijn jaren op de Webster ­Groves Highschool in St. Louis, Missouri.

Jonathan Franzen (1959) groeide op in St. Louis, Missouri, en studeerde literatuur aan het Swarthmore College in Pennsylvania. Daarna voltooide hij een studie Duits in München en Berlijn. Franzen publiceerde zes romans, waaronder de internationale bestseller De Correcties (2001), en verschillende essaybundels. Zijn jongste roman, Kruispunt, verscheen vorig jaar. Afgelopen september ontving hij de Thomas Mann-prijs.

“O ja, die bril. Ik wilde niets liever dan een metalen bril, en mijn moeder nam me mee naar de winkel en kocht deze, de goedkoopste. Duffer dan dit kon je niet krijgen in de jaren zeventig. En ik was ook duf. Sociaal gezien kon ik niets, er was geen enkele reden om met mij om te willen gaan tot ik een jaar of vijftien was.

“Maar toch: ik ben een van de weinigen onder mijn schrijversvrienden die een relatief gelukkige middelbare schooltijd heeft gehad. Deels door de jeugdgroep van de kerk, die model stond voor Kruispunt. Deels door de vreemde en ook geweldige leraar die bedacht dat wij in groep 11 een groot toneelstuk moesten maken. Samen met een leerlinge – we waren zeventien – mocht ik dat schrijven en ik was ook een van de acteurs. Dat succes was een grote stimulans, ik was niet langer uncool.”

Het stimuleerde uw gevoel van eigenwaarde?

“Aan gevoel van eigenwaarde ontbrak het me niet, hoor. Maar ik was wel erg on-hip en terughoudend. Een kind met een te grote woordenschat.”

Wat verwachtte u van het leven, wist u dat schrijven er deel van uit zou kunnen maken?

“Dat toneelstuk onderstreepte dat, ja. We publiceerden het zelfs. Dus schrijver-zijn leek me wel wat, al had ik nog geen idee van wat literatuur was. Maar eigen baas zijn, verhalen schrijven en daarvoor betaald krijgen, ­bestaat er een betere baan?”

Is die verwachting bewaarheid, of zelfs overtroffen?

“Overtroffen. Op Swarthmore College ontdekte ik de literatuur en vanaf dat moment wilde ik niet alleen schrijver zijn, maar ook in gesprek blijven met de grote literatuur uit de geschiedenis. Ik probeerde toegankelijk te zijn en tegelijkertijd trouw aan de literaire waarden die ik had geleerd, vooral door de studie van de Duitse letteren. Mijn eerste pogingen waren min of meer onsuccesvol op beide fronten, maar met De Correcties kwam het allemaal bij elkaar.

“Philip Roth placht te zeggen dat er in de VS zo’n 100.000 serieuze lezers waren en keek je naar de verkoopcijfers van zijn hardcovers, dan zag je dat aantal ­terug: 100.000. Ziedaar wat een schrijver bedoelt als hij het over serieuze lezers heeft. Voor mijn eigen werk had ik het idee dat het om een relatief kleine groep zou gaan en het veranderde mijn relatie tot de wereld compleet toen bleek dat er heel, heel veel mensen waren die een boek als De Correcties konden waarderen. Het maakte dat ik beter over de wereld ging denken.”

In welk opzicht?

“Het is geen gemakkelijk boek, maar veel mensen ­lazen het, dus ik kon niet langer denken dat ik zo speciaal was, met zo’n unieke intelligentie, en dat was alleen maar goed. Daarvoor, als twintiger en dertiger, was ik zó kwaad, het werd gewoon belachelijk. Ik had de neiging neer te kijken op het gewone publiek, dat ik toch ook zocht. Ik raakte er verbitterd door.”

Iedereen zit maar voor zijn tv of bij baseball, niemand leest mijn boeken.

“Precies! Toen ik begon, dacht ik dat het prima zou zijn als ik in de categorie viel van de postmoderne schrijvers die ik bewonderde. Ze verkochten wel wat boeken, maar intussen waren ze docent. Zo zou het mij ook vergaan: een paar titels publiceren, met oplages van 10.000 of zo, doceren in een kleine universiteitsstad, wonen in een aardig oud huis.

“Zo ging het ook, en ik vond het niks.”

Waar kwam de kwaadheid op de wereld vandaan? Ging het om het afwezige publiek of om het politieke en culturele systeem?

“Ik denk dat het een zichzelf vermenigvuldigende emotie was, die ik koppelde aan theorieën over de Amerikaanse consumptiemaatschappij. Was ik werkelijk kwaad op de Amerikaanse consumptiemaatschappij? Nee, ik was gewoon kwaad en dit was een gemakkelijk doelwit. Om eerlijk te zijn was het een beetje raadselachtig. Waarom was zo ik zo kwaad, terwijl ik zoveel privileges had? Waar kwam het vandaan?

Jonathan Franzen als tiener.

“Ik denk dat ik dan toch terug moet naar mijn vroege jeugd, de frustratie van het slimme kind, al die domheid om je heen… Maar wat ook een rol speelde in mijn twintiger en dertiger jaren: een in toenemende mate ongelukkig huwelijk.”

Was dat kwaadheid om het falen?

“Nee. Het was gewoon dat ik om me heen keek en overal gelukkige mensen zag, terwijl ik zo ongelukkig was. Zolang ik nog niet begreep dat ik niet verplicht was om zo ongelukkig te zijn, was mijn enige uitlaatklep de woede jegens al die gelukkige mensen.”

En bij het schrijven?

“Ik heb daarover eens een gedachte-experiment ­gedaan, door elk essay uit mijn bundel Farther Away nog eens te lezen en dan in één zin te beschrijven waar ik kwaad over was. Er was een subtekst voor elk van die ­essays, iets wat nooit in het essay zelf werd gezegd, maar waarvan ik wist: daarom heb ik deze tekst geschreven. Er zijn essays over David Foster Wallace [schrijver die in 2008 zelfmoord pleegde, goed bevriend met Franzen, sa] en ik schreef over hem in warme bewoordingen, maar de subtekst was: jij fucker, je hebt jezelf van kant gemaakt, je deed de fucking Kurt Cobain thing! Dat was de reden om het essay te schrijven, niets anders.

“Elk essay dat ik heb geschreven sinds ik het niet meer voor geld hoef te doen – want daarom ben ik er ooit mee begonnen – is ingegeven door een of andere vorm van woede. En echt, ik weet niet of ik nog wel meer essays wil schrijven. Ik houd niet van mijn kwade zelf. Elk draadje kwaadheid dat ik in me had, is veranderd in droefheid.”

De critici hebben zoiets ook opgemerkt. In uw jongste roman is uw toon warmer, u beschrijft uw karakters met meer sympathie en begrip. Ziet u dat zelf ook zo?

“Ja. Ik heb sinds De Correcties geprobeerd niet alleen met minder woede te schrijven, maar daarmee ook met minder satire en minder oordeel. De prijs die je daarvoor betaalt, is dat je moet afzien van een bepaalde vorm van humor. Bij Charles Schulz zag je dat gebeuren in zijn Peanuts-strips: nadat hij hertrouwde met een vrouw met wie hij gelukkig was, gingen de strips sterk achteruit. Hij werd gewoon veel minder grappig.”

Dan moet u haast wel bang zijn voor geluk.

“Nou ja, ik denk toch dat Kruispunt een behoorlijk goed boek is. Ik heb naar andere bronnen van humor moeten zoeken, want ik kan geen roman schrijven die niet grappig is. Waar ik minder uit heb geput is wreedheid. Voor een bepaalde vorm van humor is wreedheid essentieel, maar het kan ook zonder. Het is me gelukt. I did it.”

Dus woede is niet langer voorwaarde voor een roman?

“Nee, en het oordeel dat in woede besloten ligt is uiteindelijk ook niet goed voor de romanschrijver. Hetzelfde geldt voor een te groot vertrouwen in het eigen wereldbeeld. Een open mind is beter.”

Je moet hard zijn voor je karakters, schrijft u ergens, maar ook van ze houden.

“Houden van is het belangrijkste. En het is oké om ze verschrikkelijke dingen te laten beleven, zolang je van ze houdt. Anders ben je alleen maar wreed. Liefde is het belangrijkste en dat geldt niet alleen in de literatuur.”

Met alle personages in Kruispunt zou je grote conflicten krijgen als het jouw naasten waren. Waarschijnlijk zou je ze haten. Maar als romanfiguren kun je begrip voor hen hebben, dicht bij hen komen. Hoe werkt dat?

“Vaak wordt je geraakt door personages die lijken op mensen die je kent en die je in het echte leven liefst uit de weg gaat. Hoe dat werkt? Humor is in elk geval een belangrijke factor: het is moeilijk om te lachen om ­iemands tekortkomingen en hem tegelijkertijd te veroordelen. Daarom kan ik niet schrijven zolang ik niet iets van een komische toon heb gevonden en dat moet een vergevende komische toon zijn.

“Daarnaast is er iets zeer besmettelijks aan verlangen in fictie; ook als een karakter je tegenstaat, ga je mee in diens verlangen. Lees je Lolita van Nabokov, dan ga je zelfs mee in het verlangen van een pedofiel.

“In een breed opgezette roman kun je het perspectief meermaals laten kantelen, waardoor je oordeel over personages verandert; je gaat het verhaal achter hun verhaal begrijpen, je kunt de wereld zien zoals zij dat doen. Dat is in het echte leven moeilijker. Ik ken de achtergrond van Marian, de echtgenote van Russ Hildebrandt, veel beter dan die van mijn eigen moeder. Van mijn moeders geschiedenis ken ik slechts fragmenten.”

Is dat de betekenis van literatuur? Jezelf overstijgen en je kunnen identificeren met wie dan ook? Of ben ik nu te romantisch?

“Een beetje wel, ja. Over het doel van literatuur heb ik hooguit dit te zeggen: het is om mensen plezier te verschaffen. Zodra je verder gaat, begeef je je op glad ijs. Plezier kan overigens meerdere lagen hebben: het kan gaan om de taal, de complexiteit en zeker ook de ­betekenis.”

In Farther Away schreef u dat fictie een vorm is van doelgericht dromen: de schrijver wil een droom creëren ‘die betekenis heeft, zodat de lezer betekenis kan ervaren’. Het sleutelwoord is hier wel duidelijk.

“Ik denk dat onze hersenen geconstrueerd zijn om betekenis te construeren. Ik ken de stand van de evolutionaire wetenschap onvoldoende om te kunnen zeggen hoe het precies zit, maar je hebt essentiële capaciteiten die noodzakelijk zijn uit evolutionair oogpunt en daarnaast ontwikkelen we andere capaciteiten, en mij lijkt dat het construeren van betekenis daarbij hoort. Intussen leven we in een betekenisloze wereld, misschien is het daarom dat de kunsten kleine werelden creëren waarin betekenis mogelijk is.

“Teksten doen dat in het bijzonder, of het nu heilige teksten zijn of literatuur. En dat is zeer bevredigend. Wat was de betekenis van mijn vaders dood? Ik weet het niet. Wat betekent Alfred Lamberts dood in de context van de kleine wereld van De Correcties? Dat weten we.

Ik zou nooit durven claimen wat de betekenis van mijn ouders leven was, maar als schrijver weet ik dat wel van mijn personages.”

Is het mogelijk het besef van betekenis of zin over te brengen van de roman naar ons eigen leven, of zijn dit gescheiden universums?

“Ik hoor van lezers dingen als: ik heb uw boek gelezen en het voelt alsof ik mijn ouders beter begrijp. Of: u beschrijft iets waarvan ik dacht: dat is precies wie ik ben. Zuiverheid, mijn vorige boek, een vreemde, dikke roman, was gebouwd rond de geschiedenis van een verschrikkelijk huwelijk. Meer dan eens vertelden lezers mij, vaak mannen rond de twintig, dertig, dat ze dachten dat ze de enigen waren die zo’n relatie meemaakten. Het boek verloste hen daarvan.

“Dat zoek ik: de verbinding tussen de geïsoleerde lezer en de geïsoleerde schrijver. Nog steeds als vergevend plezier, niet als ‘het doel van de literatuur’. Daar hecht ik het meest aan: stem geven aan waar mensen nog niet aan hadden ­gedacht, niet over willen denken of niet over durven spreken. Dat is mijn missie.”

Het is dus niet zinloos, noch u uw lezers, noch voor u.

“Nee, het is niet zinloos. Ik ben alleen erg huiverig om te zeggen wat literatuur zou móeten doen.”

Uw personages proberen vaak het goede te doen om daar vervolgens onvermijdelijk in te falen. Het doet me denken aan het christelijke idee van de erfzonde. Heeft het christendom iets te maken met uw schrijven?

“Zeker. Zoals ik het evangelie lees, is dit de boodschap: je kunt niet anders dan falen, niet ­anders dan schuldig zijn, maar God houdt toch van je. Dat is het in een notendop. En het voorbeeld van Jezus is dan het model voor hoe je relaties met anderen zou moeten aangaan. Verwacht niet van hen dat ze perfect zijn, maar houd toch van ze. En zeer belangrijk: verwacht niet van jezelf dat je perfect bent.

“Eigenlijk geloof ik dat God een projectie is van een natuurlijk en wijd verspreid fenomeen, namelijk dat de meesten van ons, tenzij ze psychisch ziek zijn, op de één of andere manier nooit stoppen om van zichzelf te houden. Hoe goed we ook weten dat we niet per se zulke ­geweldige mensen zijn.”

Kruispunt is bedoeld als het eerste deel van een trilogie. Komt dit thema terug in het volgende deel?

“We hadden echt een heel fijn gesprek, Stevo.”

