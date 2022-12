Op een raadselachtige plek lag een pakketje voor me klaar

Ik ben altijd ongelooflijk blij als ik in Tunesië post krijg, en helemaal als er een boek in de envelop zit. Dat ik er zo overdreven blij op reageer, komt waarschijnlijk omdat we bijna drie jaar lang geen post konden ontvangen. Dat was toen we in Jeruzalem woonden.

Eén keer heb ik in Jeruzalem een boek ontvangen. Dat was trouwens een boek van mijzelf, dus lezen kon ik het niet meer. Ik kon het alleen maar in de kast zetten.

Wat me doet denken aan de schrijver ­Somerset Maugham. Op een avond stond hij voor zijn boekenkast en vroeg zich af wat hij in bed zou lezen. ‘Het is jammer dat ik Cakes and Ale heb geschreven’, verzuchtte hij, ‘want dat was nou precies waar ik zin in zou hebben’.

Krankzinnig druk

Het boek was naar Jeruzalem opgestuurd door mijn redacteur Josje. Aangezien ik nog nooit een postbode in onze wijk had gezien, wandelde ik op een dag naar het postkantoor. Het was er krankzinnig druk. Na zo’n twee uur wachten vroeg ik aan de loket-­medewerker of hij misschien een pakketje uit Nederland voor me had.

Hij draaide zich om en ik zag hem tevergeefs zoeken in een kamer die was volgestouwd met pakketjes. Ik liet mijn telefoonnummer bij hem achter. Maar ik rekende er eerlijk gezegd niet op dat ik het boek nog zou krijgen.

Toch gebeurde dat. Een halfjaar nadat ­Josje het boek had opgestuurd, kreeg ik een telefoontje dat het was aangekomen – of ­gevonden – in het postkantoor van Jeruzalem.

Hoe anders gaat het nu in Tunesië met de post. Dagelijks zie ik een postbode op een brommertje door de buurt rijden. En vanochtend vond ik zowaar een pakketje voor me, met daarin Letselschade van Vonne van der Meer, een roman die ik graag wilde ­lezen. Aan de stempel kon ik zien dat het slechts een week onderweg was geweest.

Hoe kreeg de postbode dit voor elkaar?

Het pakketje lag op het tuinpad, precies achter onze metalen poort. En dit stelde me voor een raadsel. Eerder hadden pakketjes ook al zo vlak achter de poort gelegen. Hoe kreeg de postbode dit voor elkaar?

Als hij het pakketje over de poort had ­gegooid, zou het verder weg op het tuinpad hebben moeten liggen. Eronderdoor geschoven kon hij het niet hebben, want daar was geen ruimte voor.

Even kwam ik op de gedachte dat hij de ­sleutel had, maar ook dat kon niet. Het was alleen mogelijk om het boek daar zo neer te leggen als de poort dicht was. En hij zou daarna nog naar buiten moeten.

Ik kreeg het visioen van een postbode die het pakketje vastmaakte aan een touwtje, dat hij vlak achter de poort liet zakken. Al weet ik niet hoe hij dat touwtje dan weer losmaakte.

Hopelijk kan ik hem op een dag betrappen als hij weer een pakketje voor me heeft.