Oneindig oud worden: is het eeuwige leven al in zicht?

Miljarden en miljarden worden er gestoken in de zoektocht naar de bron van eeuwig leven. Of, wat bescheidener, naar verlenging van ons aardse bestaan. En, mogen we al ergens op hopen?

De eerste mensen was volgens de Bijbel een lang leven beschoren. Adam werd 930 jaar oud, staat er geschreven. Zijn zoon Seth tikte de 912 aan, diens zoon Enos werd 905, en zo ging het vele generaties door. Methusalem bereikte zelfs een record-ouderdom van 969 jaar. Door die geringe sterfte begon het druk te worden op aarde en de Heer zag dat het niet goed ging. ‘Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven’, sprak Hij volgens Genesis 6.3. ‘Hij is immers niets anders dan vlees. Hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.’

Op die limiet zitten we nog steeds, grinnikt Peter de Keizer. De officieel oudste mens ooit is nog altijd de Française Jeanne Calment, die in 1997 op 122-jarige leeftijd overleed. Dat record raakt zelfs uit zicht, zegt de verouderingsbioloog van het UMC Utrecht. “We worden wel ouder, maar dat is de gemiddelde levensverwachting. Die neemt sinds het midden van de negentiende eeuw toe. Elke generatie krijgt er vijf à tien jaar bij. Dat geldt nog steeds, maar niet voor de maximale levensverwachting. Als de trend daarvan had doorgezet, had er nu iemand van 130 moeten zijn geweest. Maar de toename is rond de millenniumwisseling tot stilstand gekomen en lijkt nu zelfs te dalen. Er wordt nu al jaren niemand meer ouder dan 116.”

Niet iedereen legt zich daarbij neer. Op allerlei manieren hebben mensen geprobeerd het aardse bestaan te rekken. Al in de oudheid zijn helden op zoek naar de bron van de eeuwige jeugd of naar planten die hen onsterfelijk moeten maken. In de twintigste eeuw krijgt het levenselixer een wetenschappelijk tintje. Zo is dieet­restrictie sinds de jaren dertig het recept voor een lang leven. Daarna hebben wetenschappers de oplossing gezien in hormooninjecties, onderdrukking van het immuunsysteem of stamceltherapie.

De nieuwste hype heet schadeherstel en vormt de basis voor Altos Labs, een biotechnologisch bedrijf dat begin vorig jaar in Californië werd opgericht. Het heeft een startbudget van 3 miljard dollar, bijeengebracht door oliesjeiks en rijke Amerikanen zoals Amazon-oprichter Jeff Bezos. De therapie moet de weg wijzen naar wat het bedrijf ‘geprogrammeerde verjonging’ noemt. “Wij denken dat we de klok terug kunnen zetten”, zei Altos-baas Richard Klausner deze zomer.

Dit is die hype, zegt De Keizer als hij een foto laat zien van twee muizen. Beide zijn ze op leeftijd – naar muizenbegrippen althans – maar terwijl het ene muisje met zijn vale vacht een broze indruk maakt, lijkt het andere in de kracht van zijn leven. De foto is al een jaar of vijf oud en stamt uit een periode dat allerlei onderzoeksgroepen, ook die van De Keizer, succes boekten tegen de veroudering.

Al die onderzoeken hebben gemeen dat ze beogen schade in cellen te herstellen, zegt hij. “Door te leven lopen we schade op. Tijdens dit gesprek zijn bij u en mij duizenden cellen beschadigd. Verreweg de meeste schade wordt gerepareerd, maar met de tijd blijft er toch wat achter. Dat is de oorzaak van veroudering.”

Zombie-cellen

Even later nuanceert hij dat verhaal. Ja, schade aan cellen ligt aan de basis van veroudering, maar beschadigde cellen zijn niet per se slecht. “Op een gegeven moment bereikt de hoeveelheid schade echter een drempelwaarde. De schade klontert ook rond de kern van de cel waardoor deze stopt met delen. Hij wordt senescent.”

Senescente cellen worden ook wel zombie-cellen genoemd: ze lijken dood, maar weigeren te verdwijnen. De Keizer had onlangs een ploeg van de BBC op bezoek die ter verluchtiging van zijn reportage er beelden van een zombie-film in wilde monteren. “Dat heb ik ze afgeraden. Senescente cellen doen het nog prima. Ze zijn juist hyperactief. Cellen communiceren geregeld met elkaar, maar senescente cellen communiceren aan één stuk door. Het is als uit de fabel van de schaapsjongen die almaar Wolf roept. Op den duur reageren andere cellen niet meer op de signalen.”

Het zijn juist die andere cellen die aan dit proces onderdoor gaan. Dat bleek toen onderzoekers bij een muis wat vetcellen weghaalden, de cellen bestraalden en toen weer inbrachten. De vetcellen waren zo beschadigd dat ze senescent waren geworden, en daar kregen andere cellen last van. “Ze zenden voortdurend signaalstofjes uit, die rommel gaat door het lichaam waar ze ontstekingsreacties veroorzaken. Zoiets gebeurt ook bij een wond, maar dan stopt het na een tijdje. Hier niet, de ontstekingen worden chronisch. Cellen lopen schade op, organen verouderen.”

Muizendrankje

Ruim die senescente cellen dan op, zou je zeggen. En inderdaad, dat werkt. Bij muizen althans. De knaagdieren kregen een elixer in hun drinkwater dat de cellen verwijderde. Ze werden een stuk ouder, gezond ouder vooral, maar het muizendrankje heeft zich nog niet vertaald naar een anti-verouderingsmedicijn.

“Er zijn nu zo veel middelen die veroudering bij muizen lijken tegen te gaan”, zegt De Keizer. “Die kunnen niet allemaal even effectief zijn. Het geeft aan dat we niet goed weten hoe ze werken, voor welk orgaan en in welke fase van de veroudering. Na de hype is er een ­terugval geweest in het onderzoek. Nu krabbelen we weer wat op. Ik heb destijds voorspeld dat we binnen één generatie medicijnen hebben. Dat geloof ik nog steeds, dus ik zeg nu: binnen twintig jaar.”

Je hoeft de beschadigde cellen ook niet op te ruimen. Het Amerikaanse Altos Labs pakt het probleem anders aan en probeert de schade te herstellen. Daarvoor maakt het gebruik van een truc die de wetenschap vijftien jaar geleden in de vingers kreeg: neem een lichaamscel, voeg er een combinatie van vier eiwitten aan toe, wacht een week of twee en de cel is terug­gekeerd in zijn oerstadium, de stamcel.

Stamcellen kunnen uitgroeien tot elk gewenst cel­type. Dat bood het perspectief om buiten het lichaam van de gastheer nieuw weefsel te creëren of zelfs complete organen. Stel je voor: dan zou je, als de wetenschap deze techniek onder de knie heeft, om de zoveel tijd naar de kliniek kunnen stappen voor een grote onderhoudsbeurt en bijvoorbeeld je versleten lever of hart kunnen laten vervangen.

Louis Vermeulen, hoogleraar moleculaire oncologie aan Amsterdam UMC en onderzoeker bij het Oncode Instituut in Utrecht, gelooft daar niet in. “Veroudering is een gecompliceerd proces dat je niet stuit door simpelweg organen te verversen”, zegt hij. “Bovendien heb je nog geen lever als je de kenmerkende levercellen, de hepatocyten, weet te kweken. Je hebt voor zo’n orgaan ook bindweefsel nodig, steunweefsel, cellen voor de galgangen.” En dan nog: “Stel dat we in staat worden de organen vitaal te houden. Dan voorkomen we nog steeds niet dat iemand kanker krijgt.”

Terug naar het oerstadium

De stamcellen kunnen wel degelijk van nut zijn, zegt hij. We kunnen heel specifiek cellen vervangen. In de lever bijvoorbeeld, de alvleesklier of het netvlies. Maar verder zijn het voorlopig successen met muizen. “Die knappen op van een beenmergtransplantatie – dat zijn ook stamcellen. Muizen worden er jonger van, mensen niet. Bij muizen kun je er de hartspier mee versterken, maar er is nog nooit bewezen dat mensen er iets mee opschieten.”

Het is ook niet helemaal de route die het Altos Labs voor ogen heeft. De Amerikanen willen de truc om lichaamscellen terug te brengen tot hun oerstadium subtiel inzetten om cellen te herstellen. Dus niet: lichaamscellen uitnemen en er stamcellen van maken. Maar: die magische mix van eiwitten in het lichaam aan cellen toevoegen zodat ze verjongen.

Het luistert heel nauw, legt De Keizer uit. “Je moet de genen die deze eiwitten aanmaken, de zogeheten Yamanaka-factoren, op de juiste plaats inbrengen en ze mogen maar een paar dagen actief zijn, anders groeien de cellen uit tot een kankergezwel. Je mag ook niet te veel cellen tegelijk terugbrengen naar hun stamcel­stadium, want een lever van alleen maar stamcellen, die doet het niet meer.” Maar als je het goed doet, dan werkt het. Stamcellen hebben meer ­kopieën van hun DNA en doordat ze meer vergelijkingsmateriaal hebben, zijn ze beter in staat schade te herstellen. “Lichaamscellen zijn vergankelijk, heet het in ons vak”, zegt hij, “maar stamcellen hebben het eeuwige leven. Kijk maar naar een baby. Terwijl de ouderdom al vat heeft op vader en moeder, is hun kind nog puntgaaf.”

Maar opnieuw: de genenmix werkt alleen bij muizen. Die leefden er een stuk langer door. We zijn nog mijlenver verwijderd van een verjongingskuur voor mensen, zegt Manuel Serrano, stamcelexpert van biomedisch onderzoeksinstituut IRB in Barcelona. “Het succes is alleen bij muizen bereikt. En niet eens bij gewone muizen, maar genetisch versleutelde dieren, die aan progeria leden, een ziekte waardoor je snel veroudert. Bovendien moeten we dus genen toevoegen om de gewenste herprogrammering van de cellen te bewerkstelligen. Daar zit altijd een kankerrisico aan, dus nee: een verjongingskuur is nog verre toekomstmuziek.”

Als de Yamanaka-kuur ooit de kliniek bereikt, dan zal het volgens Serrano om lokale behandelingen gaan, van specifieke ziektes. Voor speculaties over mogelijke levensverlenging ben je bij hem aan het verkeerde adres. “Daar houd ik me niet mee bezig.”

Ook De Keizer verwacht niet dat in de nabije toekomst de maximumleeftijd zal worden opgerekt. Hij vergelijkt het probleem met de oude auto die hij ooit had. “Daar heb ik vele jaren plezier van gehad, maar op zeker moment was het op. Kon ik elke week wel naar de garage om iets te repareren of vervangen. Zo vergaat het ook de mens. Wij kunnen wel pogingen ondernemen om de senescente cellen op te ruimen of te herstellen. Maar de andere cellen zijn niet gaaf gebleven. Die hebben ook schade opgelopen. Dan is er geen houden meer aan.”

Geitenpaadje

Hij ziet nog één geitenpaadje. Er zijn nu vele ideeën voor verjonging. Allemaal met potentie, maar niets is nog bewezen. “Wat als je ze achter elkaar zou toepassen?” Als iedereen nou eens begon met het eeuwenoude recept? Eet minder en beweeg meer. De Romeinse politicus en filosoof Cicero raadde het al aan. De Keizer: “Ik stel me voor dat er mimetica op de markt komen, middelen die het lichaam laten denken dat je gezond bezig bent. Dus: je gaat naar de McDonald’s en je neemt een pilletje bij de hamburger dat de celschade door de vette hap voorkomt.”

Als dan alsnog de veroudering toeslaat, wil hij de bestrijding van senescente cellen inzetten. En tot slot, als laatste redmiddel: de Yamanaka-factoren. “Misschien kunnen we dan wel de 200 halen of worden we onster­felijk. Het is nu nog een droom, we weten het niet. Niemand heeft deze combi-aanpak ooit getest.”

Louis Vermeulen van het Amsterdam UMC beziet het pragmatischer. Hij vergelijkt de zoektocht met de war on cancer die de Amerikaanse president Richard Nixon een halve eeuw geleden afkondigde. “Kanker is een stuk complexer gebleken dan toen werd gedacht. We hebben het monster niet verslagen, maar wel stukje bij beetje vooruitgang geboekt. Misschien gaat het met deze war on aging wel net zo. Dat we de veroudering in kleine stapjes tegengaan. Maar is dat niet altijd het streven van de geneeskunde geweest? Dat we proberen de mens telkens iets ouder te laten worden?”

De onsterfelijkheidsindustrie Het verlangen om de dood te verslaan zit diep. Zo diep dat er in de wereldwijde onsterfelijkheidsindustrie, zo schat The Washington Post, in 2025 ruim 600 miljard dollar zal omgaan. Om dat cijfer in perspectief te plaatsen: in de zonnepanelenindustrie is dat rond de 200 miljard. Grote geldschieters zijn machtige mannen als Amazon-baas Jeff Bezos en tech-­investeerder Peter Thiel. ­Google-oprichter Larry Page begon in 2013 Calico, een onderzoeksinstituut dat ‘de ziekte die ouderdom heet’ wil doorgronden en genezen. De drie staan in een lange traditie van keizers, koningen en pausen die, zo wil de overlevering, door roeien en ruiten gingen om aan de dood te ontsnappen. Of het daarmee ook een ­elitair verlangen is, is lastig te zeggen. Geschiedenis is nu ­eenmaal een grote-mannen­verhaal. Alle inspanningen ten spijt, op dit moment ontkomt nog helemaal niemand aan het onvermijdelijke: de dood. Maar wat niet is, kan komen. In afwachting van betere tijden hebben naar schatting drie- tot vierhonderd mensen zich laten ­invriezen. Zelf noemen ze dat anders: ze zijn vitrified, wat zich laat vertalen als verglast, ofwel met glas-achtige structuur. De eerste die dat liet doen, was de 73-jarige James Bedford, die in 1967 aan kanker overleed. Wie de dood op deze manier te slim af wil zijn, laat zijn lichaam direct na zijn overlijden koelen. Ook moeten er zo snel mogelijk chemicaliën worden ingepompt. Het bloed zit immers vol water en als dat bevriest, ontstaan er ijskristallen die cellen onherstelbaar zouden beschadigen. Cryo-conservatie – zeg, de toediening van een heel krachtige antivries – voorkomt die schade. Daarna wordt het lichaam, heel geleidelijk, ­gekoeld tot ruim onder de -150 graden Celsius. (Voorlopig) laatste rustplaats: een ronde tank van glimmend roestvrij staal, gevuld met vloeibaar stikstof en acht andere lichamen in hoopvolle afwachting, in een van de drie instellingen – twee in de VS, een in Rusland – waar ingevroren overledenen worden bewaard. Ondersteboven, zodat hun hersenen als laatste ontdooien, mocht het vloeibaar stikstof ­onverhoopt verdampen. In Nederland mag het niet. Een overledene moet worden begraven of gecremeerd, ­bepaalt de Wet op de lijkbezorging. Al staat de wet wel toe dat het dode lichaam van iemand die hier sterft, wordt gepre­pareerd om te worden over­gebracht naar de VS of Rusland. Een handjevol landgenoten wacht daar nu op het voortschrijden van de wetenschap. Het vertrouwen in die voortschrijdende wetenschap is zo groot, dat mensen die wat krapper bij kas zitten er ook voor kunnen kiezen om alleen hun hoofd – tot het sleutelbeen aan toe – in te vriezen. Als het de wetenschap lukt om de doden tot leven te wekken, zo is de aanname, dan lukt het haar ook wel om het hoofd van een nieuw lijf te voorzien. Lidwien Dobber

Niet voor één gat te vangen De hypofyse is een klier ter grootte van een kikkererwt en ligt diep verscholen onder de hersenen. Het is niet alleen een belangrijk regelcentrum voor de hormoonhuishouding, de hypofyse produceert zelf ook hormonen, zoals het groeihormoon. Tenminste, dat doet de klier in de jeugdjaren van zijn eigenaar. Daarna neemt de productie gestaag af. Dat bracht wetenschappers in de jaren negentig op een idee. Omdat onder invloed van groeihormonen vet wordt omgezet in spierweefsel, zou je de jeugdigheid moeten kunnen vasthouden met wat extra hormooninjecties. Het werkte ook enigszins zo, maar de injecties gingen gepaard met complicaties zoals suikerziekte, spieroedeem of verhoogd kankerrisico. Het was niet de eerste keer dat bleek dat het menselijk lichaam zich niet voor één gat laat vangen. Zo leek het onderzoekers ooit een goed idee om het immuunsysteem te onderdrukken. Immers, een afweerreactie, een ontsteking, richt schade aan. Als je die voorkomt, voorkom je ook de schade die het aanricht aan het lichaam, waardoor dat langer mee kan. De remedie bleek erger dan de kwaal: iemand met een ingetoomd immuunsysteem legt bij de eerste de beste infectie het loodje. Nog een probeersel: anti-oxidanten. Bij de stofwisseling komen zogeheten vrije radicalen vrij en die reageren graag en ­destructief met alles wat in hun omgeving komt. Oxidatieve stress heet dat in jargon en het is één van de oorzaken van veroudering. Anti-oxidanten zoals vitamine C en E kunnen deze vrije radicalen wegvangen. Tien, twintig jaar geleden waren de voedingssupplementen met anti-oxidanten een hype, maar enig wetenschappelijk bewijs dat ze veroudering tegengaan, is nooit geleverd. Wel dat ze schadelijke bijwerkingen kunnen hebben. Voor de werkzaamheid van het tegendeel, pro-oxidanten, zijn wel aanwijzingen. Het heilzame effect lijkt op wat overlevenden van Hiroshima en Nagasaki is overkomen. Toen daar in 1945 atoombommen vielen, was iedereen dichtbij de explosie op slag dood. In de ring daarbuiten overleden de meesten spoedig aan stralingsziektes of kanker. Maar daarbuiten overleefden velen de nucleaire aanval, al hadden ook zij een extra stralingsdosis ontvangen. In deze groep kwam op latere leeftijd kanker zelfs minder voor, zo bleek uit sommige, zij het niet alle, studies. Alsof het lichaam zich heeft leren wapenen tegen de stress die de extra straling in hun lichaam teweegbracht. Hormese heet dat in de toxicologie en dat gunstige effect lijkt ook voor wat extra radicalen, pro-oxidanten, op te gaan. Joep Engels

Eeuwig leven in romans is geen pretje Een eeuwig leven is lang, maar niet per se gelukkig, als je romanschrijvers moet geloven. Zie de depressieve oogopslag van Graaf Dracula en zijn gelijken in de vele vampierromans en -films. Of denk aan Edward Cullen, in de verfilmde Twilight-serie van Stephenie Meyer, ook vampier, bloedmooi en voor altijd jong, maar bleek, kwijnend en zwaar op de hand. Ook serieuze romanschrijvers hebben zich over het thema van de onsterfelijkheid gebogen, met net zo’n teleurstellend resultaat. Simone de Beauvoir publiceerde in 1946 Alle mensen zijn sterfelijk, waarin de dertiende-eeuwse graaf Fosca een elixer drinkt in de hoop dat hij als onsterfelijke het leven van de armen kan hervormen en de geschiedenis zal kunnen veranderen. Helaas, er trekt in zes eeuwen een reeks aan gelijksoortige oorlogen aan hem voorbij. Er is geen vooruitgang, slechts herhaling en graaf Fosca is tot eenzaamheid gedoemd in een zichzelf vernietigende wereld. Een andere maar even droevige les leert Dorian Gray, de hoofdpersoon van Oscar Wilde’s beroemde Het portret van Dorian Gray. Als Dorian door een kunstschilder wordt vereeuwigd raakt hij zo in de ban van zijn eigen jeugd en schoonheid dat hij zijn ziel aan de duivel verkoopt om die voor altijd te behouden. Niet hijzelf maar zijn portret zal verouderen. Dit leven zonder consequenties zet hem aan tot een immorele levenswandel vol zonde en verderf dat steeds gemenere lijnen in het gezicht en bloed aan de handen geeft van de man op het portret, zo erg dat Dorian Gray het niet meer aan kan zien, het schilderij met een mes te lijf gaat, en alsnog sterft. Ook in recentere romans vinden we onsterfelijkheid terug als weinig benijdenswaardig, potentieel corrumperend. Zo beschrijft Hanya Yanagihara in haar debuut Notities uit de jungle over het leven van Nobelprijswinnaar Daniel Gajdusek, hoe westerse wetenschappers als roofvogels uitzwermen over een eiland in de Pacific op zoek naar een anti-verouderingsmiddel. Interessant is de roman uit 2019 van de Amerikaanse Chloe Benjamin: De onsterfelijken. Een verhaal dat anders dan de titel doet vermoeden niet over het eeuwige leven gaat maar over vijf mensen uit een familie die van een waarzegger hun sterfdatum te horen krijgen. Leef je anders als je weet wanneer het einde komt? De vijf kiezen ieder een ander pad. De een stort zich in een wild leven vol onveilige seks, een ander gaat als arts op zoek naar een middel voor onsterfelijkheid. Bij geen van hen zal nog duidelijk zijn of het einde ‘zomaar’ kwam, of als een selffulfilling prophecy. Al met al schijnen romanschrijvers er vooral op uit om ons te verzoenen met ons lot. Eén: dat we allemaal sterfelijk zijn. En twee: dat we, zolang we niet weten wanneer dat einde komt, graag leven in de illusie van oneindigheid. Jann Ruyters

