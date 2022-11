Mijn vader en zus vinden dat ik passages moet schrappen uit de begrafenisspeech voor mijn moeder

Beste Beatrijs,

Onze moeder is overleden. Ik wil graag iets zeggen op haar begrafenis. Ik heb een persoonlijk verhaal geschreven, dat volgens mijn man en twee vriendinnen warm, liefdevol en respectvol is voor mijn moeder, maar ook authentiek voelt voor mezelf (we hadden geen makkelijke relatie). Nu vinden mijn zus en mijn vader dat ik te veel de nadruk leg op haar tekortkomingen. Ze willen dat ik mijn speech aanpas, anders ben ik geen teamspeler. Ik vind juist dat we een individuele relatie met mijn moeder hadden die voor elk van ons drieën anders was. Ik benoem overigens helemaal geen tekortkomingen van mijn moeder – die lezen zij er zelf in. Moet ik akkoord gaan met hun censuur? Is het gebruikelijk dat familieleden elkaars speech van tevoren lezen en becommentariëren?

Geen teamspeler?

Beste Geen teamspeler,

Nee, het is zeker niet gebruikelijk dat familieleden elkaars speech voor een overledene van tevoren beoordelen. Niemand heeft iets over uw toespraak te zeggen en passages schrappen of erop aandringen om aan te passen is er al helemaal niet bij. Als u zelf twijfelt, mag u het natuurlijk laten lezen aan iemand van uw intimi. Vertrouw op uw eigen oordeel en dat van uw partner en uw vriendinnen en trekt u zich niets aan van wat uw familieleden zeggen. Inderdaad: ieder heeft zijn/haar eigen relatie met de overledene en het is niet nodig om toespraken glad te strijken om op die manier tegenover de buitenwereld een front te vormen. Mensen weten best dat verschillende familieleden verschillende relaties hebben. Het is juist de individuele relatie met de overledene die een toespraak interessant maakt.