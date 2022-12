Met een beetje geduld leer je inpakken als een pro

Hoe vouw je nu zo’n leuk insteekvakje rond je pakje? Til het inpakniveau omhoog met instructievideo’s op YouTube en TikTok.

Misschien herkent u het wel, vlak voor (sinter)kerst gaat beginnen, heeft iedereen in huis ineens de schaar en plakband nodig. Stress, lichte irritatie en het geluid van inpakpapier waar de stukken wild en ongecontroleerd vanaf worden gescheurd. Vrolijk kerstfeest!

Hoewel traditie bij Kerstmis centraal staat, kan het dit jaar misschien eens anders. Niet rigoureus natuurlijk, maar het omhoogtillen van het inpak-­niveau kan het geef-moment net wat specialer maken. Een beetje extra moeite zorgt al snel voor een chique uitstraling en een veelbelovende inhoud bovendien.

Op TikTok deelt @beesandblooms instructievideo’s (‘Welcome to Wraptok’). Hoe vouw je zo’n insteekvakje bijvoorbeeld, waar een kaart of feestelijke versiering in kan? Of wat moet je met lastige vormen, zoals een paar sokken of een voetbal? Het lijkt soms wel richting origami-kunst te gaan, maar geduld is een schone zaak (en op tijd beginnen ook).

Een vergelijkbaar account is op YouTube te vinden; @areumdeuri, voor de liefhebber van de minimalistische en stijlvol ingepakte cadeaus. ­Effen pakpapier met strakke vouwvariaties en subtiele versiersels, zoals een kersttakje, droogbloemen of een dun lint.

En hoe knoop je nou een echte profi strik, alsof het bij de Bijenkorf vandaan komt? Stap voor stap word je door het inpakproces heen geloodst. En nog een voordeel: deze skills zijn ook na de decembermaand gewoon nog te gebruiken.