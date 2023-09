Melkveehouder Dirk Gravesteyn (45): ‘Ik heb echt geen behoefte aan vakantie’

Voor biologisch melkveehouder Dirk Gravesteyn (45) is zijn bedrijf zijn leven. Hij spaart om een oude schuur in zijn weiland in Pijnacker om te bouwen tot vergaderlocatie. Aan vakanties spendeert hij geen cent.

Trok onlangs de beurs voor

“Een rode elektrische kruiwagen. Deze heb ik aan-­geschaft om huis-tuin-en-keukenklusjes mee te doen op de boerderij. Ik verwacht dat ik hem deze winter pas zal gebruiken. De hokken van onze 75 koeien – 50 melkkoeien en 25 kalveren – moeten dan worden uitgemest en ingestrooid, dus dan komt deze kruiwagen goed van pas.”

Geeft geen cent uit aan

“Vakantie. Ik heb daar echt geen behoefte aan. Mijn twee zoons en vrouw vinden dat wel heel leuk. Zij gaan dit jaar voor het eerst zonder mij op vakantie.

Ik ben altijd al zo geweest. Als kind kwam ik vaak ­terug van logeerpartijtjes, omdat ik last had van heimwee. In het verleden ben ik weleens met mijn vrouw naar Nieuw-Zeeland en Noorwegen op vakantie ­geweest, maar ik was telkens blij om terug te zijn op de boerderij.”

Heeft schulden bij

“Familie. Ik heb het bedrijf in 2012 overgenomen van mijn ouders en oom. Daarvoor heb ik een paar leningen bij hen afgesloten. Door keihard te werken en zuinig te leven hebben wij nooit een hypotheek hoeven afsluiten bij de bank.

Woningtype: twee-onder-een-­kapwoning uit eind jaren zestig Huishouden: woont samen met zijn vrouw Isabella (46), zoons Tim (17) en Niels (14) en hond Kaya (12) Beroep: runt met Isabella het melkveebedrijf Gravesteyn; Dirk werkt 70 uur per week, Isabella 40 uur Netto inkomen: 3000-4000 euro per maand

Ik run dit bedrijf sinds 2020 met mijn vrouw, dat ­bevalt heel erg goed. Haar focus ligt vooral op de verhuur van de vergaderlocatie en de educatie. Aan ­basisschoolleerlingen leert ze hoe je een koe moet ­melken. Ze zorgt er ook voor dat onze bezoekers zich welkom voelen: of het nu een groep vergaderende ­huisartsen is of een schoolklas uit hartje Rotterdam.

Ik richt me vooral op de verzorging van de koeien en het land. We vinden het belangrijk dat we elkaar kunnen vervangen. Zij kan ook zelfstandig melken en kent ze veel koeien bij naam.”

Beknibbelt op

“Veevoer. Denk aan mais, aardappelen en soja. We ­willen onze koeien vooral gras laten eten, omdat we vinden dat je voeding zo min mogelijk over de wereld moet verschepen. Daarom staan ze tussen eind maart en eind oktober buiten.

In die periode melken wij de koeien in het weiland, anders dan de grootschalige melkveehouderijen. We hebben daar speciaal een weidewagen voor laten bouwen. Voor ons is dat gunstig, omdat onze weilanden worden afgesneden door een fietspad aan de achter-­zijde en een weg aan de voorzijde van de boerderij. Als we de koeien binnen zouden melken, moesten we steeds oversteken.

Door onze weidewagen hebben we nauwelijks vliegen en mest op het erf. We merken dat de koeien deze melkmethode prettiger vinden. In koudere periodes, waarin ze ’s nachts binnen moeten staan, is het heel moeilijk om ze aan het einde van de dag het weiland uit te krijgen.’

Zet geld opzij voor

“Een vergaderlocatie die we kunnen verhuren aan ­bedrijven uit de Randstad. We willen een grote schuur uit 1976 ombouwen, die midden in onze weilanden staat. Het idee is om een soort hutje op de hei te ­maken, maar dan midden in de polder.”

Werkt over vijf jaar

“Op dezelfde plek. We hebben hier alles opgebouwd, dus we gaan nergens heen. Bij ons is er geen sprake van uitkoop, want we zijn geen piekbelasters. Misschien dat ik over vijf jaar meer hovenierswerk doe, of juist minder als mijn vrouw zich meer richt op de verhuur van de vergaderruimte.”