Lia van Loo en haar vriend sparen voor elke dag dat ze samen zijn één euro

Lia van Loo (56) heeft een latrelatie. Met haar vriend klust ze al ruim twintig jaar aan hun huis in Frankrijk. Daarnaast spaart ze voor een eigen huis in het bos.

Trok onlangs de beurs voor

“Een madagaskarpalm. Het afgelopen jaar heb ik mijn huis verbouwd om het over een tijdje beter verkoopbaar te maken. Ik heb een nieuwe badkamer, en in de woonkamer zijn het plafond, de muren en de vloer gerenoveerd. Om het helemaal af te maken heb ik – op advies van een bevriende interieurspecialist – een mooie kamerplant in een rieten pot gekocht, een madagaskarpalm. Hij was zo’n 70 euro bij de Intratuin. Best aan de prijs. Uit mezelf had ik de plant niet zo snel gekocht, maar als het een positief effect heeft op de verkoop van het huis, dan heb ik het er graag voor over.”

Zet geld opzij voor

“Leuke dingen doen met mijn partner. Mijn vriend woont in Bergen op Zoom, ruim 200 kilometer bij mij vandaan. Al 25 jaar hebben we een latrelatie. Al die tijd hebben we een gezamenlijke spaarrekening. Voor elke dag dat we samen zijn sparen we één euro, van dat geld kopen we bijvoorbeeld een tent of een opblaasbare kano voor onze vakanties.

Aan samenwonen hebben we nooit serieus gedacht, ik denk omdat we allebei behoorlijk eigengereid en ­onafhankelijk zijn. We hebben onze tijd ‘alleen’ echt ­nodig. Sinds 1999 bouwen we samen aan een volledig duurzaam huis in een dorpje in Frankrijk. Het huis stamt uit 1539, mijn vriend is restauratiearchitect en hij wil bij de verbouwing zoveel mogelijk originele ­details behouden. Een keer in de maand proberen we erheen te gaan. Er wonen geen Nederlanders, er zijn geen winkels, er is helemaal niks. Als we er zijn doen we alles zelf, tot het schuren van de oude, eikenhouten balken aan toe. We zien er na een dag werken dan ook dikwijls uit als marsmannetjes.”

Beknibbelt op

“Nieuwe kleding of spullen. Ik vind het grote onzin om nieuwe dingen te vervangen terwijl ze het nog doen. Ik koop weinig elektrische apparaten, heb geen wasdroger, geen afwasmachine, en ik kan rustig tien jaar met een trui doen. Ik zit nog op de stoelen die ik in mijn studietijd heb aangeschaft, het koffiezetapparaat dat ik gebruik, kreeg ik van mijn broer toen hij ging samenwonen, en mijn magnetron is van mijn oma. Toevallig past mijn levenswijze helemaal bij de huidige tijd, en ben ik opeens ‘hip’.”

Geeft geen cent uit aan

“Modegrillen. Ik koop bijvoorbeeld vaak boeken, maar ik koop niet een boek omdat dat op dat moment helemaal hot is. Als paars de modekleur is, dan ga ik daar niet achteraan. Ik blijf gewoon bij mezelf.”

Houdt geld achter de hand voor

“Mijn droomhuis in het bos. Als zelfstandig ondernemer train en coach ik leidinggevenden door ze mee de natuur in te nemen. In mijn rijtjeshuis kan ik geen mensen ontvangen of een training geven. Ik wil een stap omhoog zetten en uiteindelijk een volledig duurzaam leven leiden. Het huis hoeft niet groot te zijn, als het maar op wandelafstand van het bos is. Zodat ik ook later, als ik echt oud ben, de natuur om me heen heb.”

Werkt over vijf jaar

“Ik ben dan nog steeds interimmer en coach. Maar over vijf jaar geef ik mijn trainingen op mijn eigen plekje in het bos in plaats van in een horecagelegenheid. ’s Avonds zit ik bij mijn vuurschaal buiten, in mijn ­toekomstige tuin geniet ik van de seizoenen.”

Lia van Loo Woning: koophuis, rijtjeshuis in Nijverdal



Huishouden: woont alleen, lat-relatie met Robert, restauratie-architect Beroep: leiderschapscoach, werkt 50 uur in de week, en is daarnaast mantelzorger voor haar moeder en broer Inkomen: netto 2500 euro per maand