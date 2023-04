Koud, wraakzuchtig, vol penisnijd: wat deed de psychoanalyse met het vrouwbeeld?

Toen Christien Brinkgreve als 25-jarige in psychoanalyse ging, kreeg ze de kwalificatie ‘fallisch-narcistisch’. Nog kan ze boos worden om het verwrongen vrouwbeeld van mannelijke psychoanalytici.

Toen ik 25 was, werd me aangeraden om in psychoanalyse te gaan door iemand die op dit gebied van wanten wist. ‘Het kan voorkómen dat je in herhalingen blijft vervallen’, was de summiere uitleg.

Ik begreep niet helemaal wat hij bedoelde: ging het over mijn vastgelopen vroege huwelijk? Had ik verontrustende trekken die ik zelf niet zag? Ik durfde het niet te vragen, maar meldde me voor het psychoanalytisch spreekuur, waar in een aantal gesprekken bekeken werd of ik geschikt was voor deze langdurige behandeling: was mijn ‘lijdensdruk’ voldoende om het vol te houden, maar niet te ernstig, zodat ik het aan zou kunnen?

Christien Brinkgreve. Beeld Inez Agnese

Christien Brink­greve (1949) is emeritus hoogleraar sociale wetenschappen (Universiteit Utrecht). Eerder was ze hoogleraar vrouwenstudies aan de Radboud Universiteit. In 1984 promoveerde ze op de geschiedenis van de psychoanalyse in Nederland. Ze is ook bekend als schrijfster en columnist.

Was ik te ambtieus?

Ik viel in de passende categorie, ik werd toegelaten tot deze ongrijpbare en ingrijpende behandeling. Het werkte bevrijdend: ik kreeg meer inzicht in mijzelf, werd meer een geheel, en raakte minder beklemd.

Het was maar goed dat ik mijn karakterisering door de spreekuurarts niet wist – ik heb mijn dossier veel later opgevraagd. Ik was ‘fallisch-narcistisch’, een toen gangbaar begrip, bleek bij navraag. Maar ook een beladen begrip dat als een moreel oordeel voelt.

Maar welk oordeel precies? Was ik te ambitieus? Wilde ik te veel? Moest ik op mijn plaats blijven? Ik word weer verontwaardigd over het quasi-neutrale medisch-psychiatrische jargon met zijn verborgen morele lading en gerichtheid op aanpassing aan de sociale orde.

Een levenslange worsteling

De onlangs verschenen biografie van Koen Hilberdink over de psychiater-psychoanalyticus P.C. Kuiper, Strijd om de ziel, gooide olie op dit oude vuur. Kuiper (1919-2002) was een invloedrijk psychiater uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij worstelde zijn leven lang met het geloof en zijn seksuele identiteit en met terugkerende depressies; over het laatste schreef hij Ver heen. Verslag van een depressie, dat een bestseller werd.

De psychoanalytische behandelingen die hij zelf onderging – als psychoanalyticus moest je ook zelf in analyse – waren erop gericht hem te genezen van zijn homoseksualiteit. Homoseksualiteit werd als psychische stoornis gezien en zou ook een belemmering vormen voor het door hem felbegeerde hoogleraarschap.

Zijn eerste psychoanalyticus moedigde hem aan om te trouwen: dat kon helpen om hem van deze stoornis te genezen. Arme vrouw, arme Noortje, die deze vergeefse taak, ongeweten, in de schoot kreeg geworpen. Als ik in iemands schoenen niet wil staan, zijn het de hare.

Niet vrouwelijk genoeg

Mijn aandacht verschoof onvermijdelijk naar de visie van psychoanalytici op vrouwen en vrouwelijkheid, op de ondergeschikte plaats die hen werd toebedeeld. Het was pijnlijk om te zien hoe een ooit levendige, intelligente vrouw als deze Noortje veranderde in een lijdzaam verdragende figuur, die zich volledig onderschikte aan de verlangens en ambities van haar man. Alles was op hem gericht, op zijn nood en noden. Zij beschouwde het als haar opdracht om hem en hun leven samen te redden, zij voelde zich verantwoordelijk voor de seksuele mislukking van hun huwelijk.

Schokkend om te lezen hoe zelfs haar eigen vader, dominee en theoloog Miskotte, vond dat zijn dochter niet voldeed: in een brief uit 1953 schrijft hij zijn schoonzoon dat deze een echtgenote nodig had die honderd procent vrouw was en dat was zij volgens haar vader blijkbaar niet. Was ze te koel? Niet vrouwelijk genoeg? Een stuitend staaltje van male bonding, dit onderonsje van ontwikkelde, gerespecteerde mannen, spreekbuizen, spraakmakers.

Wat voor invloed had deze manier van denken op de mensen in spreekkamer, kerkbanken en collegezalen?

Hier toont zich onverhuld de moraal van de tijd, christelijk doordesemd en bekrachtigd door de psychoanalyse. Dit zijn beelden van vrouwelijkheid die deel uitmaakten van de cultuur in die tijd, argeloos opduikend in de dagboeken en briefwisselingen waarover de biograaf van Kuiper de beschikking had.

Het op wraak beluste vampiertype

Je leest hoe onderling over vrouwen werd gepraat. Je ziet hoe dit terechtkomt in Kuipers collegedictaten. Vrouwen waren per definitie jaloers op mannen omdat ze een penis misten en dit tekort manifesteerde zich op verschillende manieren: je had de fallische vrouw die onbewust de penis wilde bezitten. Je had het op wraak beluste vampiertype die haar genitaal ervoer als een bijtende mond, een ‘vagina dentata’. Je had het type van the inhibited vrouw, geremd, maar ondertussen… Hun agressieve en seksuele fantasieën hielden ze lang verborgen, maar ze konden opeens genadeloos toeslaan.

Je had het type dat meende alles beter te kunnen dan mannen. Het leveren van ‘mannelijke prestaties’ was op zich niet neurotisch, maar de prestatiebehoefte mocht geen prestatiezucht worden: als de man koste wat kost geëvenaard en vernederd moest worden.

Catalogus van mannenangsten

Deze beschrijvingen van vrouwentypen laten zich moeiteloos lezen als een catalogus van mannenangsten, ook dat maakt het fascinerende lectuur waarin je afdaalt in het donkere gebied van de angsten, die omgebogen worden naar een gebrek van de ander. Want gevolg van deze ‘prestatiezucht’ bij vrouwen was dat ze faalden als er in een seksuele relatie een ‘ontvangende’ vrouwelijke houding van hen werd gevraagd: ze bleken dan frigide te zijn. De definitiemacht over waar het tekort wordt gelegd, ligt hier geheel en al bij de mannen en gaat uit van hun behoeften.

Psychoanalytica Nelleke Nicolai, die aan het woord komt in de Kuiper-biografie, heeft een scherp oog voor de veronachtzaming van de behoeften van vrouwen in die tijd: ‘Als ik aan al die vrouwen denk die in de jaren vijftig en zestig eindeloos in analyse waren, omdat ze geen vaginaal orgasme konden krijgen! Zij zouden allemaal emotioneel onrijp zijn, of te kampen hebben met een afgeweerd libido. Geen analyticus die zich ooit afvroeg: met welke vent vrijt ze, hoe doen ze het samen, gebeurt er wel wat prettig is op dat gebied? Het was een deficit van de vrouw zelf.’

En dan natuurlijk het castratiecomplex

Het beklemmende zit voor mij niet eens in de private uitingen in brieven en dagboeken. Zo zette de oermoeder van de Nederlandse psychoanalyse Jeanne Lampl-de Groot in een brief aan Kuiper diens toenmalige vriendin neer als castrerende vrouw die ‘uit is op de penis en deze probeert vast te houden’. De angel zit in wat hiervan in de handboeken terechtkwam: hoe vrouwen als mensen met een tekort werden gezien en hoe van daaruit hun problemen werden geduid. Hoe snel hun klachten als neurotische symptomen werden beschouwd, die hun oorsprong vonden in het castratiecomplex.

Dat leerden generaties psychiatriestudenten en dit had ongetwijfeld invloed op de manier waarop ze naar vrouwen en hun vrouwelijke patiënten keken.

Baarmoederneid bleef buiten boord

Er klonk al in de jaren dertig van de twintigste eeuw kritiek op deze beelden. Naast de penisnijd werd de mogelijkheid van baarmoedernijd geopperd, het vermogen van vrouwen om kinderen voort te brengen kon immers een reden tot jaloezie zijn, maar deze opvatting werd in de psychoanalytische vereniging in ons land als dissident geluid afgedaan en buiten boord gehouden.

Tegen het eind van zijn leven kwam Kuiper, onder druk van de homo- en vrouwenbeweging, terug op zijn eerdere opvatting dat het bij vrouwen altijd om penisnijd ging, en dat homoseksualiteit een stoornis was. Tot begin jaren tachtig bleef Kuipers Neurosenleer, druk na druk, dezelfde boodschap bevatten over vrouwelijke penisnijd en castratiecomplex, maar in zijn Nieuwe Neurosenleer uit 1984 was dit genuanceerd tot de al dan niet neurotische verwerking van het geslachtsverschil.

Een versleten relict

Terugkijkend op die tijd, de jaren dat ik zelf in analyse was, vraag ik me wat ongerust af of ik, in weerwil van de typering als fallisch-narcistisch, last heb gehad van deze inperkende vrouwbeelden. Ik geloof het eigenlijk niet. Mijn psychoanalytica verstond de kunst van het oordeelloos luisteren, geduldig, aandachtig, en hielp me mijn vleugels uitslaan. Geen strafduidingen voor ambities die verder gingen dan het huisvrouwbestaan. Bevrijdend.

Liep het jargon achter, als een soort versleten relict van een in onbruik rakend moreel bouwwerk? Of verdwijnt de theorie naar de achtergrond als analytici hun luisterend werk verrichten?

Jeanne Lampl, de analytica die sprak van castrerende fallische vrouwen, zei bij haar afscheid van de Vereniging voor Psychoanalyse, een paar weken voor haar overlijden, dat het vooral om luisteren ging. “Professor Freud heb ik vele malen horen zeggen: ‘Wanneer u het analyse-uur begint, vergeet dan alles wat u weet en doe maar één ding: zo goed mogelijk luisteren’.”

Aandacht voor het verhaal

En Kuiper zelf, met al zijn moreel beladen opvattingen over vrouwen, vrouwelijkheid en seksualiteit, wordt door zijn collega’s toch in de eerste plaats herinnerd als psychiater die zo goed kon luisteren naar het verhaal van zijn patiënten. Zijn boek De mens en zijn verhaal is een bevlogen getuigenis van een opvatting van het vak waarin het gaat om aandacht voor dat verhaal. Een opvatting van zijn vak die in deze hoogtijdagen van biologische gerichtheid van de psychiatrie als revolutionair kan worden beschouwd.

Het is tijd voor een terugkeer naar de basis van het vak: luisteren. Terug naar de vroege Freud, toen die nog dacht dat de verhalen van zijn vrouwelijke patiënten over incest en andere vormen van seksueel geweld in veel gevallen over reëel gebeurde ervaringen gingen en niet gebaseerd waren op fantasievolle verlangens van de dochters. Toen hij over seksualiteit dacht in termen van veelvormigheid en vormbaarheid.

De anatomie was voor Sigmund Freud niet bepalend voor de seksuele identiteit, betoogde psychoanalytica Simone Logtenberg op een symposium over psycho­analyse en diversiteit in 2022. In Freuds eerste artikelen over seksualiteit is er geen sprake van een natuurlijke seksuele identiteit die voortkomt uit de anatomie.

Freud deinsde terug voor zijn eigen inzichten

Dat geeft ruimte voor variatie, voor een doorbreking van vaste rollen en posities, een ruimte die in zijn latere werk, en in dat van zijn navolgers, verdwenen lijkt te zijn.

Dit sluit mooi aan bij de huidige verruiming van seksuele identiteiten en genderfluïditeit. Als we Freuds vroege revolutionaire visie op seksualiteit vergelijken met zijn latere werk, zien we hoe zijn inzichten ingeschreven raakten in de taal en het denken van de tijd, waarmee het sekseonderscheid zijn rigiditeit terugkreeg, en de hiërarchie.

De man werd de norm, het mannelijke stond hoger aangeschreven. Alsof Freud, net als bij de ontdekking van incest, terugdeinsde voor zijn eigen inzichten.

Verborgen lagen

Terug naar de basis van zijn geschriften, voordat die stolden in een ingewikkeld bouwwerk waarin de moraal van de tijd zich in de fundamenten vastzette. Toen hij als een detective zocht naar de sleutel van de geheimzinnige gedragingen van zijn patiënten die niet neurologisch verklaard konden worden. Een zoektocht waarin hij als een archeoloog laag voor laag verwijderde om tot een verborgen onderdrukte laag te komen die bevrijd moest worden. Bevrijd, niet weggemasseerd en conformistisch omgebogen. Waarin hij oog had voor de complexiteit van angsten en verlangens.

De psychoanalyse heeft bij tijd en wijle haar oorspronkelijke missie verloochend, maar is die, naar mijn indruk, aan het hervinden, met haar alertheid op de beklemmende werking en doorwerking van heersende machtsverhoudingen. Goed luisteren is de kern van het vak.

Maar wat hoor je als je luistert? Resoneert inwendig de stem van macht en moraal? De psychoanalyse kan alleen haar revolutionaire kracht behouden als de therapeut alert blijft op het insluipen van morele oordelen die patronen van onderdrukking en onderschikking bevestigen.

Psychoanalytische inzichten in wat verzwegen of veronachtzaamd wordt, in angsten en verlangens, reiken verder dan de behandelkamer. Ze kunnen patronen in een cultuur blootleggen en daarmee verlichtend en bevrijdend werken. Die vitale werking moet gekoesterd worden. <<

