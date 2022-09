Kathleen Ferrier gelooft niet in hokjes. ‘Zie jezelf in de ander en de ander in jezelf’

Iedereen wordt maar in hokjes geperst, ziet oud-CDA-politica Kathleen Ferrier. Zo doen we elkaar tekort. ‘Denk niet in kaders, wees nieuwsgierig.’

Kathleen Ferrier mag een vrouw van de wereld worden genoemd. Geboren in Suriname studeerde ze in Nederland en woonde ze in Chili, Brazilië en Hong Kong, naast Nederland, waarnaar ze in 2018 terugkeerde, al doceert ze ook nog steeds aan de Asian University for Women in Chittagong, Bangladesh.

Ze gelooft in nieuwsgierigheid, en veel daarvan is ­terug te voeren op haar wortels in Suriname, een wereldgemeenschap in het klein, en anders wel op het voorbeeld van haar ouders, ‘heel bijzondere mensen’. Niet omdat haar vader de eerste president van Suriname was, maar om de manier waarop die ouders in het leven stonden en wat zij hun kinderen meegaven.

Zelf zat Ferrier van 2002 tot 2012 in de Tweede ­Kamer voor het CDA, waar ze opviel door haar onafhankelijke opstelling. Ze keerde zich vierkant tegen de ­gedoogconstructie met de PVV.

Wereldburger Kathleen Ferrier (Paramaribo, 1957) studeerde Spaanse taal- en letterkunde, Portugees en ontwikkelingssamenwerking aan de ­Universiteit Leiden. Ze werkte in Chili, Brazilië en Hongkong en was secretaris van Samen Kerk in Nederland (Skin), een organisatie van migrantenkerken. Van 2002 tot 2012 was ze lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Sinds 2019 is Ferrier voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie.

Op ons verzoek heeft ze voor dit interview een jeugdfoto meegenomen, een beeld van het Sinterklaasfeest op het Visser ‘t Hooft Lyceum in Leiden, 1975. “Het was traditie dat de examenklas dat feest organiseerde. Ik heb gesuggereerd dat we het eens anders moesten doen. Sinterklaas zou ditmaal een zwarte vrouw zijn. Hier zie je het: ik was het in die witte Sinterklaasjurk. Het was een groots evenement. Soms wordt er nog aan gerefereerd, mensen zeggen dat ze het nooit zijn vergeten.”

Kathleen Ferrier tijdens het Sinterklaasfeest op het Visser ‘t Hooft Lyceum in Leiden.

U hebt deze foto niet zomaar meegenomen.

“Je ziet wat een vrolijke boel het was, maar ik vond het ook toen al belangrijk om te laten zien dat er verschillende perspectieven zijn, en iedereen vond het ­geweldig leuk, er kwam helemaal geen verzet, de rector van de school kuste Sinterklaas zelfs eerbiedig.

“Maar er was wel een statement gemaakt. Niet dat dat statement mij toen zo bezighield, maar als ik er nu ­op terugkijk is het toch grappig dat ik toen op het idee kwam om de boel een keer om te draaien.”

Wat waren uw toekomstplannen op dat moment?

“In Suriname had ik – voordat ik in Leiden naar het vwo ging – Nederlands, Engels, Frans en Duits geleerd, maar mijn ouders hadden mij altijd meegegeven dat wij ons als Surinamers veel meer moesten richten op onze eigen regio: de Cariben en Latijns-Amerika. Dus ben ik Spaans en Portugees gaan studeren.

“Ik wilde dokter worden, dat was mijn grote ambitie, maar ik had een talenpakket en daar ben ik tot de dag van vandaag dankbaar voor, omdat je zo toegang krijgt tot het wereldbeeld en het mensbeeld dat zich uit in een taal. En ik dacht met die talen iets te kunnen doen in de medische sector, in mijn eigen continent.”

Maar wij zitten nu op een regenachtige dag in Den Haag. Wat is er misgegaan?

“Er is veel anders gegaan dan ik had gepland, maar het is heel erg goed gegaan. Echt, als ik terugkijk op mijn ­leven denk ik: waar heb ik dit aan verdiend? Het lijflied van mijn familie is ‘tel uw zegeningen’. Focus op het goede dat er ook altijd is, hoe groot de moeilijkheden ook kunnen zijn. Vaak kwamen de dingen gewoon op mijn pad. Aan het einde van mijn studie ging ik lesgeven op het Hendrik Kraemer Instituut, waar mensen werden opgeleid die in dienst van de kerken naar het buitenland gingen. Zo heb ik mijn man ontmoet, hij moest Spaans leren omdat hij naar Chili zou gaan om daar docent te worden. Ik heb nog een zomer bij de KLM gevlogen als stewardess om een ticket te kunnen betalen, daarna kon ik ook naar Chili. Daar zijn we getrouwd.”

U noemt taal als nummer 1 in uw leven, maar is maatschappelijke betrokkenheid niet net zo goed de rode draad?

“Ik ben opgevoed met het idee dat er werk aan de winkel is zolang er nog zoveel ongelijkheid bestaat. ­Zolang er ongelijkheid is in kansen om je talenten te ontwikkelen, om te worden wie je in wezen bent, kun je niet rustig achterover leunen. Dat is ons niet bijgebracht als een zware opdracht, het werd ons voorgeleefd. Mijn ouders waren altijd maatschappelijk betrokken en bovendien onderwijzers in hart en nieren. Ook in de zin van het ont-wikkelen, het uit de wikkels halen, van wie de mens in wezen is. Ze hebben zich altijd juist ingezet in de Surinaamse districten – mijn vader in Nickerie – waar veel kinderen moesten werken op de rijstplantages. En mijn moeder heeft zich enorm ingezet voor onderwijs voor meisjes, dat ze school af zouden maken en niet uitgehuwelijkt zouden worden.

“Ze was zelf een heel onafhankelijke vrouw die lesgaf, in Nederland had ze Duits gestudeerd en wiskunde, daarna was teruggekomen naar Suriname en pas op latere leeftijd trouwde ze met mijn vader.”

Hoe kwamen zij zelf aan hun ideeën? Zo vanzelfsprekend waren die toen niet.

“Het heeft denk ik wel te maken met waar zij vandaan kwamen, gezien de verhalen die ik hoorde over mijn grootouders en overgrootouders. Mijn vaders ene grootmoeder kwam met de eerste boot, de Lalla Rookh, van contractarbeiders uit India, als meisje van acht jaar. Haar ouders overleden kort na aankomst en zij is als huishoudster bij een Engels gezin geplaatst. Zijn andere grootmoeder was een tot slaaf gemaakte. Zijn ene grootvader was een Schot, de ­andere een Joodse plantagehouder. Mijn moeders vader was een witte man uit Groningen, een vrome afstammeling van Sefardische Joden, mijn moeders moeder dochter van een tot slaaf gemaakte vrouw.

“Ik vind het heel mooi dat mijn vader, toen hem eens werd gevraagd waar nu eigenlijk zijn wortels lagen, in Nederland of Suriname, antwoordde: mijn wortels liggen verspreid over de hele wereld.”

Intussen waren uw ouders niet doorsnee; uw vader werd president van Suriname, dat overkomt niet iedereen.

“Het waren heel bijzondere mensen, zeker. Sommigen vinden het leuk om te zeggen dat wij behoorden tot de adel van ­Suriname. Dat werp ik verre van me, dat is totaal niet hoe ik ben opgevoed. Als ik iets heb meegekregen, is het altijd de mens te zien, nooit de kleren, het huis, de omstandigheden. Niet in kaders denken, maar nieuwsgierig zijn. Heel anders dan wat er nu gebeurt, iedereen wordt maar in hokjes geperst.”

Uw grootvader, een treinconducteur, werd in het binnenland aangesproken: zorg dat je alles voor je gezin in orde hebt voordat je dood gaat. Hij lachte erom maar een paar dagen later stierf hij, zomaar. Wat is dat?

“De aanwezigheid van krachten die we niet kunnen zien, maar die er wel degelijk zijn. In Suriname groei je op met dat besef en ik heb het in mijn leven ook ervaren. Als je ervoor openstaat, ervaar je dat er een soort leiding is, dat er meer is dan het zichtbare en dat sommige mensen daar meer informatie uit kunnen ­halen dan andere.”

Hebben we het over een geestenwereld?

“Het zijn krachten, positieve en negatieve krachten. Of je het geesten moet noemen… dan wordt het weer zo bepaald. Het is de onzienlijke wereld, maar die is er, en daarom vind ik het zo belangrijk de stilte te zoeken, te mediteren. Dan ervaar je dat je deel bent van een groter geheel. Dat waar je vandaan komt, een netwerk van mensen, jouw plek in een lijn van generaties, zeker ook de verbondenheid met de planeet, het cyclische dat in alles zit, het besef van tijdelijkheid.”

Hoe verhoudt zich dat tot het christelijk geloof? Dat wil zulke noties soms honoreren, maar ziet ze soms ook als bijgeloof.

“Ik ben van huis uit hervormd, mijn ouders waren allebei actief in die kerk. Maar zoals dat in Suriname gaat: wij gingen naar verschillende kerken en je groeit er op met verschillende religies. We bezochten de moskee op hoogtijdagen, net als de mandir en de synagoge.

“Kerken vieren het geloof op verschillende manieren, bij sommigen kunnen dingen wel, bij anderen niet en dat is prima. Winti bijvoorbeeld, het Afrikaanse geloof dat je ook in Suriname vindt, is niet overal geaccepteerd. Sommige wijzen het af, anderen niet.

“Wat ik heel mooi vind, is wat winti-priesteres ­Marjan Markelo doet, onder meer bij Keti Koti. Door water te sprenkelen, vraagt ze de voorouders om hun aanwezigheid, om wijsheid, om liefde naar elkaar toe, dat soort dingen. Het sprenkelen van water is ook onder sommige christelijke gelovigen – nogmaals, niet allemaal – iets moois om de voorouders en de grond waarop wij staan respect te betonen en om zegen te vragen.”

‘Ik ben opgevoed met het idee dat er werk aan de winkel is zolang er nog zoveel ongelijkheid bestaat.’ Beeld Judith Jockel

Al die religies die in Suriname naast elkaar bestaan, hebben in andere landen wel een of andere ­agressieve variant. Waarom daar niet?

“Suriname is de enige plek op de wereld waar een moskee en een synagoge pal naast elkaar staan en waar ze ook nog samenwerken. Ik denk dat het zo zit: toen er geen winst meer te behalen viel in de plantage-economie en alle eigenaren vertrokken naar Europa, wisten de achterblijvers dat ze elkaar nodig hadden, waardoor ze over drempels stapten. Dat besef is in Nederland niet, hier is een Leitkultur, waar anderen in moeten passen. In Suriname heerst veel meer gelijkwaardigheid. Wat niet wegneemt dat er ook etnische spanningen zijn.”

Uw werkt draait om mensenrechten en bevordering van de democratie. Zijn dat universele waarden of zijn ze cultureel gebonden?

“In Europa denken we dat óns beeld van mensenrechten, met ónze vorm van democratie, universeel is, maar dat is snel aan het afbrokkelen. Dat merk ik door alle contacten die ik nog steeds heb in Latijns-Amerika en Azië, maar ook in Europa, waar je hoort: die democratie, waar leidt die eigenlijk toe?

“Chinezen zeggen terecht: bij ons gaat het allemaal veel sneller en efficiënter. En als je bij hen over de ­mensenrechten begint, heeft men tal van voorbeelden: vinden jullie het netjes wat jullie doen met migranten aan de grenzen van Europa? Mijn contacten zien ook de beelden van asielzoekers in Nederland die buiten moeten slapen en dan is de vraag: hoezo kom jij ons vertellen over mensenrechten? Het is een vloeibaar begrip.”

Toch zit daar nog wel de gedachte achter dat dit niet oké is, dat duidt op iets als een gemeenschappelijke norm: dat mensen goed behandeld moeten worden.

“En dat is precies de bottom line. De gouden regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Dat is het fundament van de mensenrechten.

“Ik geef het vak mensenrechten aan de Asian University for Women in Bangladesh, daar zitten meisjes uit zestien verschillende landen, afkomstig uit de meest achtergestelde posities, van het platteland van Afghanistan tot de textielindustrie van India en de vluchtelingenkampen van Gaza. Met hen behandel ik de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dan roepen ze: maar dit klopt niet, niet in mijn land, het is een westers idee! Daar hebben we discussies over, want inderdaad ze zijn universeel, maar in de verschillende contexten krijgen ze verschillende annotaties.

“En de bottom line van de mensenrechten, daar kom ik altijd bij terug, is dat je jezelf in de ander moet zien en de ander in jezelf.”

Voelt u zich eigenlijk Nederlandse?

“Nou nee, ik voel me een wereldburger, hoe pretentieus het ook klinkt. Ik voel me honderd procent thuis in Nederland, maar als ik over Suriname vlieg springen de tranen in mijn ogen. Als ik over de Andes vlieg, dan denk ik: de Cordillera, wow. Als ik alleen al de beelden zie van Hongkong, dan denk ik: dat is ook thuis.

“En nee, dat gaat helemaal niet ten koste van loyaliteit, zoals nogal eens wordt gedacht. Het is een voorrecht in dit rijke en vrije land te mogen wonen, maar dat betekent niet dat ik me niet ook gelukkig en thuis kan voelen op andere plekken. Toen ik voor het eerst in Bangladesh was, was dat zo’n bijzondere ervaring: ­opeens zag iedereen er net zo uit als ik. Zo voelt dat dus, leuk zeg! Dat had ik nog nooit meegemaakt.”

Intussen is er een sterke beweging in de politiek die hamert op één nationale identiteit, tegen dat wereldburgerdom.

“De werkelijkheid zal laten zien dat dat een verkeerde weg is. Kijk maar wat er gebeurt, in het onderwijs, in de zorg en elders. We hebben migranten nodig. De eerste stap zal zijn dat de salarissen in die sectoren omhoog gaan, maar daarnaast zul je zeker ook mensen van ­buiten Europa nodig hebben. Daarbij komt nog iets: we kunnen niet vanuit onze eigen koker blijven denken, de mondiale problemen zijn niet vanuit één denkrichting op te lossen, je hebt de input van anderen nodig.”

Bij alles wat ik van u hoor, denk ik: hoe is deze vrouw ooit bij het CDA terechtgekomen?

“Ha, dat hoor ik vaker. Het CDA heeft mij indertijd benaderd, omdat ik bij de organisatie van migranten-­kerken zat. En wat mij in het CDA aansprak, is dat het de grootste partij is in het land die religie als uitgangspunt heeft, daarom ben ik nog steeds lid. Ik vond het belangrijk dat toen ik in 2002 in de fractie kwam, daar ook twee moslims en een hindoe zaten. Diversiteit stond hoog op de agenda.

“Sindsdien is er veel veranderd. De partij heeft een aantal afslagen genomen die ze niet had moeten nemen en die de partij ook niets goed hebben gebracht, geen enkele verkiezingswinst, niets. Tegelijk zie je hoe onze samenleving snakt naar het geluid dat juist het CDA te brengen heeft, waar we het over hadden: doe de ander niet aan wat je zelf niet aangedaan wilt worden, heb ­respect voor de medemens. Men hunkert ernaar.”

Zonder het christendemocratisch te noemen dan.

“Maar men hunkert naar een samenbindend geluid. Respectvol met elkaar omgaan, oog voor de noden die er zijn, een reëel verhaal, een open venster naar het buitenland. Het succes van Sigrid Kaag, naar wie ik met veel bewondering heb gekeken, onderstreept dat. En het sluit aan bij het onversneden CDA-geluid.”

Iets anders: zou u niet liever in een wereld leven waarin ras helemaal geen rol speelt?

“Het speelt wél een rol. Natuurlijk, in de ideale wereld gaat het om de mens en niet om de kleur of wat dan ook, maar in de wereld zoals die is – zeker in Nederland – identificeer ik mijzelf als zwarte vrouw. Ik ben er trots op. Ik ben een vrouw, ik ben een zwarte vrouw, dat heeft allemaal te maken met hoe er naar mij gekeken wordt.

“Dat was ook al bij dat Sinterklaasfeest in 1975 en al ging het onbewust, ik wilde ook toen al laten zien dat dingen ook anders konden.

“Ik citeer bij lezingen vaak de volgende passage van Arthur Japin, uit de eerste pagina van De zwarte met het witte hart: ‘Op mijn theevelden heb ik altijd een paar kerststerren laten planten. Om de driehonderd voet wat rood blad tussen het groen voorkomt blindheid bij de pluksters.’

“Het besef dat er verschillende perspectieven zijn, daar gaat het om. Het voorkomt blindheid.”

